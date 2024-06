In een bericht op Medium legt Kuo uit dat Apple van plan is om rond 2026 nieuwe AirPods met ingebouwde IR-cameramodule in massaproductie te nemen. De IR-camera’s lijken op die van de Face ID-scanner op de iPhone. Afgelopen februari meldde Mark Gurman ook al dat Apple nadenkt over AirPods met camera’s, maar wekte doen te indruk dat het slechts één van de ideeën is om meer met wearables te doen. Daarnaast zou Apple kijken naar slimme ringen en brillen.

Betere ruimtelijke audio uit je AirPods

Het doel van de IR-camera’s in de AirPods is om de ruimtelijke ervaringen te verbeteren, vooral wat betreft audio. Ze kunnen veranderingen in de omgeving detecteren, waaronder gebaren voor interactie. Als je bijvoorbeeld met de Vision Pro op je hoofd een video bekijkt en je draait je hoofd in een bepaalde richting, dan kan de geluidsweergave hierop worden aangepast.

Foxconn is volgens geruchten de leverancier van de IR-camera’s en zou al bezig zijn met voorbereiding van de productie. Er zijn voldoende onderdelen nodig voor ongeveer 10 miljoen AirPods. Waarschijnlijk zal de AirPods Pro als eerste aan de beurt zijn voor deze nieuwe sensoren, aangezien die meestal voorop lopen met nieuwe functies en voor de Vision Pro ook al extra functies bieden.

Lees ook ons eerdere artikel over toekomstige slimme wearables van Apple, waaronder een ring en een Meta RayBan-achtige bril. Daarbij kwamen de AirPods met camera ook ter sprake. Destijds werd gesproken over camera’s met een lage resolutie, die gegevens met AI kunnen verwerken en mensen helpen bij het uitvoeren van hun dagelijkse routines.