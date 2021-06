Toen Apple afgelopen mei de komst van lossless audio bij Apple Music aankondigde, liet het bedrijf al weten dat de nieuwe versie van Apple Music in hogere geluidskwaliteit vanaf juni beschikbaar zou zijn. Aan die belofte heeft Apple zich gehouden: de release van lossless audio bij Apple Music is hier, samen met Dolby Atmos. De eerste albums zijn nu beschikbaar en de komende maanden wordt dit nog verder uitgebreid.



Release Apple Music lossless audio

De aankondiging van een maand geleden zorgde nogal voor wat verwarring, maar inmiddels is er meer duidelijkheid over wat je zoal nodig hebt om Apple Music in lossless audio of met Dolby Atmos te luisteren. Apple heeft deze eisen opgesteld:

Dolby Atmos/Spatial Audio

Om gebruik te maken van de functie heb je in ieder geval iOS 14.6, iPadOS 14.6, macOS 11.4 en tvOS 14.6 of nieuwer nodig. Daarnaast heb je één van de volgende toestellen nodig:

Lossless Audio

Voor Lossless audio heb je iOS 14.6, iPadOS 14.6, macOS 11.4 of tvOS 14.6 nodig. Luisteren doe je zo:

Via bedrade hoofdtelefoon, receiver of speaker.

Via de ingebouwde speakers

Voor Hi-Res Lossless heb je externe apparatuur nodig, zoals een USB-adapter die het signaal omzet van digitaal naar analoog.

Zoals je ziet ondersteunen de AirPods geen lossless audio. Op de HomePod werkt dit ook nog niet, maar Apple heeft gezegd dat lossless audio via een update naar de HomePod komt.

Apple heeft rolt nu voor “duizenden nummers” ondersteuning uit voor Dolby Atmos in Apple Music. Voor lossless audio is de ondersteuning veel groter: het gaat daar om zo’n 20 miljoen nummers, waarna eind dit jaar alle 75 miljoen nummers in een lossless versie te beluisteren zijn.

Zo ga je van start met Dolby Atmos en lossless audio

Om te beginnen is het verstandig om deze pagina te openen op de Muziek-app op je iPhone of iPad. Apple heeft daar afspeellijsten, nummers, albums en meer verzameld die ondersteuning bieden voor Dolby Atmos en lossless audio. Er staan ook twee speciale versies van Save Your Tears van The Weeknd en Mercy Mercy Me van Marvin Gaye, waarin Zane Lowe je het verschil laat horen tussen Dolby Atmos en stereo geluid.

Je herkent de geschikte nummers aan het Dolby Atmos- en lossless audio logo. Je vindt dit bij albums, maar ook tijdens het luisteren onder de tijdbalk.

Lossless audio en Dolby Atmos instellen

Verder moet je in sommige situaties nog het nodige instellen voor Dolby Atmos en lossless audio voor Apple Music. Dat doe je zo:

Dolby Atmos/Spatial Audio

Ga op een toestel met de nieuwste software-versie naar de Instellingen-app. Kies voor Muziek > Audio en kies bij Dolby Atmos voor Altijd aan.

Voor het luisteren via AirPods of de ingebouwde speakers van de iPhone, iPad of Mac hoef je niks aan te passen. De muziek speelt dan altijd af via Dolby Atmos.

Lossless Audio

Ga op een toestel met de nieuwste software-versie naar de Instellingen-app. Tik op Muziek > Audiokwaliteit. Kies voor Lossless Audio of Hi-Res Lossless. Je kan dit zowel kiezen voor mobiele data als wifi-verbindingen.

Heb je nog meer vragen over lossless audio bij Apple Music? Lees dan onze uitgebreide Apple Music lossless audio FAQ voor antwoorden op veelgestelde vragen.