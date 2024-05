De AirPods Max hebben een concurrent gekregen: de Sonos Ace. Beide hoofdtelefoons zijn aan elkaar gewaagd: ze zitten in dezelfde prijsklasse en beschikken allebei over ANC, ruimtelijke audio en andere handige functies. Maar er zijn ook opvallende verschillen. In deze vergelijking Sonos Ace vd AirPods Max lopen we de verschillen langs!

Sonos heeft voor het eerst een over-ear-hoofdtelefoon uitgebracht: de Sonos Ace. Hoe verhoudt deze hoofdtelefoons zich ten opzichte van de inmiddels vier jaar oude AirPods Max? We kijken naar verschillende aspecten, zoals de prijs, functies, batterijduur en design. In onze vergelijking van Sonos Ace vs AirPods Max komen de belangrijkste verschillen aan bod.

Kleuren: AirPods Max wint met vijf kleuren De AirPods Max is verkrijgbaar in maar liefst vijf kleuren: zilver, spacegrijs, hemelsblauw, groen en roze. Bij de Sonos Ace kun je kiezen uit maar twee kleuren: zwart en wit. Daarmee is Sonos niet alleen het meest saai qua kleurstelling, maar ook het minst avontuurlijk ten opzichte van andere fabrikanten. Bijna elke fabrikant (Sony, Bose, B&O) brengt het topmodel hoofdtelefoon uit in zwart en een lichtere kleur zilver of beige. Heel soms is er een Special Edition in donkerblauw. Apple heeft wat dat betreft een langere traditie om kleurrijke producten uit te brengen. Dat zie je alleen al bij de Beats-hoofdtelefoons, die al in elke denkbare kleur zijn verschenen.

Design: AirPods Max is het meest uniek Nog even afgezien van de kleuren, zijn er ook qua uiterlijk wel wat meer verschillen te ontdekken. Zo heeft de AirPods Max een eigenzinnig design met opvallende aluminium oorschelpen en een textiel hoofdband. Sonos heeft gekozen voor iets meer kunststof, ook voor de met PU beklede oorschelpen. Daardoor is deze hoofdtelefoon iets lichter van gewicht. Beide maken gebruiken voor de stevigheid een stalen beugel, die verstelbaar is. Ook hebben ze allebei magnetische oorschelpen die afneembaar zijn, zodat je ze kunt verwisselen of schoonmaken. Door het gebruik van gebreid textiel kan de AirPods Max wel na verloop wat vlekken gaan vertonen, vooral bij de lichtere kleuren. De Sonos Ace heeft daar door het gebruik van afwasbaar kunstleer wat minder last van. De hoofdband van de Sonos Ace is gevuld met lichtgewicht traagschuim, dat zich aanpast aan de vorm van je hoofd. Daar staat tegenover dat de hoofdband van de AirPods Max het gewicht meer verdeelt, zodat je wat minder druk op het hoofd ervaart. Het ademende gaas ventileert ook wat beter. Al met al heeft de AirPods Max het meest uitgesproken design, terwijl de Sonos Ace toch wel erg veel lijkt op de al bestaande hoofdtelefoons van Sony, Bose een andere merken. Opbergcase: Sonos Ace is beter De Sonos Ace wordt geleverd met een handige, platte hardcase met binnenin een handig kabeldoosje die je magnetisch kunt vastplakken. Daarmee heb je alles bij de hand en is je hoofdtelefoon goed beschermd. Bij de AirPods Max krijg je de veel bekritiseerde softcase, waarbij slechts de helft bedekt is en het textiel van de hoofdband beschadigd kan raken door rondslingerende sleutels en andere scherpe voorwerpen.

Prijs: de Sonos Ace is goedkoper De Sonos Ace is nu al in pre-order te bestellen voor €499,- en wordt vanaf 5 juni geleverd. De AirPods Max kostte aanvankelijk een flink stuk meer (€629,-) maar Apple heeft de adviesprijs op een later moment verlaagd naar €579,-. Voorheen kon je de AirPods Max nog wel eens voor een prijs van rond de vijfhonderd euro vinden, maar echt goede aanbiedingen zijn momenteel schaars. Sonos Ace bij Sonos

Specs: Sonos Ace scoort net iets beter In onderstaande tabel zie je enkele belangrijkste specs van beide hoofdtelefoons: Eigenschap Sonos Ace AirPods Max Afmetingen 160 x 191 x 85 cm 168,6 x 187,3 x 83,4 cm Gewicht 312 gram 384.8 gram Batterijduur met ANC 30 uur 20 uur Batterijduur telefoneren 24 uur 20 uur Snelladen 3 minuten = 3 uur 5 minuten = 1,5 uur Oplaadpoort usb-c Lightning Bluetooth 5.4 5.0 Luisteren via Bluetooth ✓ ✓ Luisteren via wifi – – Luisteren via kabel ✓ (kabel meegeleverd) ✓ Dynamische drivers 40 mm zelf ontworpen 40 mm zelf ontworpen Support voor Apple ALAC-codec ✓ ✓ Support voor lossless ✓ (Snapdragon Sound aptX Lossless) – Ruimtelijke audio met dynamische headtracking ✓ ✓ ANC en transparantiemodus ✓ ✓ Automatisch pauzeren ✓ ✓ Siri-bediening – ✓ Audio delen (streamen naar twee verschillende AirPods) – ✓ Kabels usb-c naar usb-c en usb-c naar 3,5 mm usb-c naar Lightning (Lightning naar 3,5mm kost €40 extra) Opbergdoos Hard case Soft case Prijs €499,- €579,-

Batterijduur: Sonos Ace gaat langer mee en laadt sneller op De AirPods Max hebben een batterijduur van 20 uur als ANC en Spatial Audio zijn ingeschakeld. Bij de Sonos Ace is de batterijduur iets langer: maar liefst 30 uur, zelfs bij gebruik van ANC. Opladen gaat ook heel snel: in drie minuten kun je weer drie uur luisteren, zodat je ook vlak voordat je de deur uitgaat nog snel even kunt bijladen. De AirPods Max kunnen ook snelladen, maar dit gebeurt iets minder efficiënt. Na vijf minuten laden kun je 1,5 uur luisteren. Jammer is dat de AirPods Max nog steeds gebruik maken van een Lightning-aansluiting, terwijl Sonos al is overgestapt naar usb-c. Als je al overgestapt bent naar usb-c is dit vervelend, want het betekent dat je een speciaal kabeltje achter de hand moet hebben.

Ruimtelijke audio op Sonos Ace en AirPods Max: beide goed geregeld Beide hoofdtelefoons bieden ruimtelijke audio met hoofdtracking. Apple heeft hiervoor een speciale variant van Dolby Atmos ontwikkeld, terwijl Sonos gewoon spreekt over Dolby Atmos. De dynamische hoofdtracking zorgt dat je omringd wordt door geluid en bijvoorbeeld ook geluid van achteren hoort komen. Draai je je hoofd om, dan wordt de richting van het geluid aangepast.

Actieve ruisonderdrukking en transparantiemodus Beide hoofdtelefoons beschikken over actieve ruisonderdrukking (ANC) en een transparantiemodus. Met ANC zorgen de microfoons ervoor dat ze externe geluiden oppikken en actief zorgen dat deze worden gedempt. Dit werkt vooral goed bij zoemende geluiden, zoals een vliegtuigmotor. Zowel de Sonos Ace als de AirPods Max gebruiken hiervoor acht microfoons voor het detecteren van omgevingsgeluid. Het verschil is dat de Sonos Ace acht microfoons in totaal heeft, die zowel voor ANC als voor telefoongesprekken worden gebruikt. De AirPods Max heeft daarnaast nog één extra microfoon, speciaal voor spraak. Beide werken met transparantiemodus, zodat je de geluiden om je heen kunt horen. Bij de AirPods Max druk je hiervoor op een knop op de rechter oorschelp en bij de Sonos Ace werkt het op dezelfde manier. De naam is wel iets anders: het heet bij Sonos de Aware-modus. Bekijk ook Ruisonderdrukking op AirPods en Beats gebruiken: zo werkt het Sommige AirPods en Beats-oortjes beschikken over ruisbeheersing, zodat je geluiden van buitenaf minder goed hoort. In deze tip leggen we uit wat de actieve ruisonderdrukking inhoudt, hoe je het inschakelt en hoe je kunt wisselen tussen ruisonderdrukking en de transparantiemodus

Uniek op de Sonos Ace: TrueCinema-technologie Sonos heeft een nieuwe technologie ontwikkeld, die later dit jaar op de Sonos Ace beschikbaar komt: TrueCinema. Deze functie brengt jouw ruimte in kaart en geeft vervolgens de weergave van een compleet surround sound-systeem voor één persoon. Je gebruikt de Sonos-app om hiervoor de ruimte te scannen. Ook kun je gemakkelijk de audiobron wisselen. Heb je een Sonos Arc soundbar, dan kun je met TV Audio Swap ervoor zorgen dat het geluid van je soundbar met een druk op de knop wordt afgespeeld via de hoofdtelefoon. De calibratie met TrueCinema zorgt er vervolgens voor dat het geluid net zo klinkt zoals in jouw woonkamer, waardoor je het gevoel krijgt dat je helemaal geen hoofdtelefoon op hebt. Aanvankelijk werkt dit alleen met de Sonos Arc, maar later zullen ook andere soundbars worden toegevoegd, namelijk de Sonos Ray en Beam 2.

Audiokwaliteit van Sonos Ace vs AirPods Max: een persoonlijke afweging

We hebben tijdens de hands-on sessie maar korte tijd de Sonos Ace kunnen proberen, waarbij we niet zelf de nummers konden kiezen en waarbij we niet dezelfde nummers via de AirPods Max konden beluisteren. Het is daarom niet eerlijk om de audiokwaliteit onderling te vergelijken. Daar komt bij dat audiokwaliteit subjectief is: wat de ene persoon een prachtig vol geluid vindt, vindt de andere erg tegenvallen. Je zult vooral zelf moeten beoordelen welk geluid jij het beste vindt. In onze (aanstaande) uitgebreidere review van de Sonos Ace bespreken we dit nader.

Conclusie Sonos Ace vs AirPods Max

Aan de ene kant heb je de AirPods Max die al wat langer op de markt zijn en niet meer over de allernieuwste technologie beschikken, maar die wel perfect in het Apple-ecosysteem passen. Daardoor kun je moeiteloos wisselen tussen devices en werkt alles goed samen. Aan de andere kant heb je nieuwkomer Sonos Ace, die met een langere batterijduur, een mooiere opbergcase en een lagere prijs toch ook wel heel aantrekkelijk is. Gaat het om uiterlijk, dan heeft de AirPods Max een unieker design in meer kleuren, terwijl de Sonos Ace erg doet denken aan bestaande hoofdtelefoons van andere merken. De Sonos Ace is lichter van gewicht en iets compacter, is voorzien van een nieuwere usb-c aansluiting en krijgt alle kabels meegeleverd voor bedraad luisteren.

De Sonos Ace is veelbelovend, zeker nu de AirPods Max alweer wat op leeftijd zijn. Er zijn geruchten over een kleine update, waarbij de Lightning-poort door usb-c zou willen vervangen. Je zou hierop kunnen wachten, maar reken niet op spectaculaire nieuwe functies. Uiteindelijk komt het er misschien toch op aan voor welk ecosysteem je kiest: staat je huis vol met Sonos-speakers en heb je een recente Sonos-soundbar, dan is de Sonos Ace een goede keuze. Heb je nauwelijks Sonos-producten maar wel alles van Apple, dan is het logisch om voor de AirPods Max te kiezen.

Uiteraard vroegen we de Sonos-mensen tijdens de presentatie van de Sonos Ace waarom deze hoofdtelefoon beter is dan de AirPods Max. Dat leverde uiteraard een diplomatiek antwoord op, want Sonos en Apple zijn geen aartsrivalen en richten zich gedeeltelijk op hetzelfde publiek. Duidelijk is wel, dat de Sonos Ace zoveel mogelijk platformen en devices moet ondersteunen (iOS, macOS, Android, Windows) en dat leidt soms tot wat meer compromissen, terwijl Apple zich alleen hoeft te richten op Apple-gebruikers.