Apple geeft de Adaptieve audio-functie op de AirPods Pro nieuwe mogelijkheden in iOS 18. Je kunt namelijk zelf de mate van adaptieve audio aanpassen, zodat er minder of juist meer achtergrondgeluid door klinkt.

De AirPods Pro zijn voorzien van zowel ruisonderdrukking als een transparantiemodus, maar in iOS 17 voegde Apple daar nog een derde variant aan toe: Adaptieve audio. Het is een soort gulden middenweg tussen de ruisonderdrukking (je hoort geen achtergrondgeluiden meer) en de transparantiemodus (achtergrondgeluiden dringen wel door). Met de adaptieve audio van de AirPods Pro hoor je bijvoorbeeld wel als iemand tegen je praat, terwijl je daarna weer ongestoord muziek kan luisteren zonder last te hebben van omgevingsgeluid. In iOS 18 en de aankomende update voor de AirPods Pro kun je deze functie nog zelf aanpassen.

Adaptieve audio aanpassen in iOS 18

De nieuwe functie is te vinden in de instellingen van de AirPods Pro (2e generatie), mits je daarop de beta van de AirPods Pro-firmware op hebt staan en de oordopjes gekoppeld zijn aan een iPhone met de beta van iOS 18. Zodra je op de instelling voor Adaptieve audio tikt, verschijnt er een schuifknop in beeld waarmee je kan bepalen wat de mate van achtergrondgeluid is dat je nog hoort bij het gebruik van vde functie.

Op die manier kun je er dus voor kiezen om zo min mogelijk ruis te horen, waardoor de functie meer neigt richting de actieve ruisonderdrukking. Of als blijkt dat de adaptieve audio voor jou belangrijke achtergrondgeluiden niet duidelijk genoeg door laat, kun je kiezen voor juist wat meer ruis. De functie werkt dus nog steeds wel geheel handmatig, maar je hebt binnenkort wel meer controle over de mate van geluidsfiltering.

Op dit moment kun je de Adaptieve audio op de AirPods Pro alleen in- en uitschakelen, zonder dat je daar verder enige controle over hebt. In onze tip over Adaptieve audio op de AirPods Pro lees je precies hoe de functie werkt. De verbeterde variant verschijnt naar verwachting in september, zodra iOS 18 en de benodigde AirPods-update voor iedereen uit is. Hou er daarnaast rekening mee dat het alleen werkt op de tweede generatie AirPods Pro.

Meer AirPods-functies onderweg

Apple heeft tijdens de onthulling van iOS 18 nog veel meer nieuwe AirPods-functies aangekondigd. De AirPods Pro krijgt in iOS 18 de mogelijkheid om Siri te antwoorden door te knikken of te schudden, zodat je niet terug hoeft te praten. Ook zijn er verbeteringen voor games en kun je spraak beter horen als je met de AirPods films en series kijkt.