Waarschuwing als je je Apple-device vergeet

Vanaf iOS 15 en macOS Monterey kun je een melding krijgen als de afstand tussen jou en je favoriete Apple-device te groot wordt. Of het nu een koffietentje of je eigen huis is: je laat nooit meer spullen slingeren. Deze ‘Separation Alerts’ komen van pas als er een AirTag aan je sleutelbos, tas of koffer hangt, maar het werkt ook met Apple-devices zoals iPhone, iPad of MacBook. De melding verschijnt op de apparaten die je wél altijd bij je hebt, zoals je Apple Watch. Je hoeft niet bang te zijn dat je meteen een melding krijgt als je even naar de wc loopt, want je kunt het vrij nauwkeurig regelen en zelf de afstand bepalen.

Geschikte toestellen voor Separation Alerts

Om een waarschuwing te ontvangen moet je beschikken over een apparaat met:

iOS 15

iPadOS 15

watchOS 8

macOS Monterey

Apple heeft geen details gegeven hoe dit precies werkt en hoe wordt bepaalt waar jij je fysiek bevindt. Bij de AirTag is dit wat duidelijker: als jij wegloopt en de iPhone de Bluetooth-verbinding met de AirTag verliest, zal er een geluidje afgaan. Je kunt echter ook een melding op je Apple Watch krijgen als je je iPhone ergens hebt laten liggen, maar het is op het moment van schrijven nog onduidelijk hoe Apple bepaalt waar jij je fysiek bevindt. Waarschijnlijk is dit het apparaat dat je op het tabblad Ik in de Zoek mijn-app hebt aangegeven. Je moet hiervoor op de link Gebruik deze iPhone als mijn locatie tikken.

Waarschuwingen instellen

Om de waarschuwingen bij het achterlaten van je toestel in te stellen moet je Zoek mijn geactiveerd hebben.

Zorg dat Zoek mijn iPhone actief is. Ga naar de Zoek mijn-app en open het tabblad Apparaten. Tik op het apparaat waarvoor je een melding wilt ontvangen. Tik op Melding indien achtergelaten en zet de schakelaar aan.

Standaard krijg je een melding voor alle locaties wereldwijd, als de afstand tussen jou en je apparaat te groot wordt. Je kunt hiervoor locaties uitsluiten, bijvoorbeeld thuis. Voeg met Nieuwe locatie alle locaties toe die voor jou ‘veilig’ zijn. Zo zul je niet snel in paniek raken als je je apparaat thuis of op je werk hebt achtergelaten, maar wel buitenshuis in café’s of in de bus. Je kunt per locatie een bepaalde zone instellen. De grootte van de cirkel bepaalt hoe snel je gewaarschuwd zult worden. Geef aan of het voor alle objecten en apparaten moet gelden, of alleen voor dit apparaat.

Meldingen voor andere objecten

Je kunt ook een Separation Alert instellen voor een AirTag of een ander geschikte tracker zoals de Chipolo One Spot of de VanMoof-fiets. Je vindt deze op het tabblad Objecten, maar de functie is verder hetzelfde.

Andere objecten zoals de trackers van Tile, kunnen soms ook een melding geven als je ze vergeet. Bij Tile moet je echter premium-abonnee zijn.

Voor vrienden kun je meldingen instellen als ze in de buurt komen of een bepaalde locatie bezoeken of verlaten. Als je een dergelijke melding instelt, wordt de persoon zelf daar ook van op de hoogte gebracht. Dit voorkomt ongewenst stalken.

