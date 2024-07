Ondanks dat Apple met de Apple TV en AirPlay ook talloze mogelijkheden biedt om content te streamen op het grote scherm, is de Chromecast ook onder Apple-gebruikers nog steeds een populaire optie. De huidige Chromecast met Google TV is net als de vroegere modellen een klein kastje dat je achterin je tv steekt, zodat je (in een eigen interface op je tv) alles van je iPhone, iPad of Android-toestel kan streamen op je televisie. Het huidige model stamt uit 2020 en volgens 9to5Google werkt Google aan een opvolger. Er gaat bij de opvolger echter wel het een en ander veranderen. Zo krijgt hij mogelijk een andere naam (Google TV Streamer) en een geheel nieuw design.

Google TV Streamer: opvolger van Chromecast met 4K

De aankomende Google TV Streamer, die nog niet officieel aangekondigd is, hang je niet meer aan de hdmi-poort achter je televisie, maar plaats je net als de Apple TV gewoon naast je tv. Het is namelijk een pilvormig wit kastje, met aan de achterkant de (vermoedelijke) hdmi- en stroomkabel. Vanaf de bovenkant lijkt de Google TV Streamer ook veel op Apple’s AirPower (de oplaadmat die nooit verscheen). Bij de Google TV Streamer is het witte oppervlak op een schuine verhoging geplaatst. Het is onduidelijk of dit nog enige functie heeft. 9to5Google suggereert dat dit gebruikt zou kunnen worden voor een Tap to Cast-functie, waarmee je via Ultra Wideband door je toestel er tegenaan te houden kunt starten met streamen. Dit zal waarschijnlijk sowieso niet met een iPhone werken, mocht deze functie erin zitten.

Bij deze opvolger van de Chromecast met Google TV, zit ook een vernieuwde afstandsbediening. Deze lijkt qua vorm heel erg op de huidige, maar heeft de volumeknoppen aan de voorkant. Ook is er een nieuwe knop met een sterretje, waar je zelf een favoriete app aan zou kunnen koppelen om deze sneller te openen. Daarnaast zijn de twee knoppen voor YouTube en Netflix behouden gebleven.

Het is nog niet duidelijk wanneer deze Google TV Streamer aangekondigd gaat worden en voor hoeveel geld hij in de winkels komt te liggen. Voor nu kan je altijd nog terecht bij de huidige Chromecast-modellen, al is het wellicht verstandiger om daar nog even mee te wachten.