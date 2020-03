Dankzij Live Luisteren worden geluiden door je iPhone opgepakt en doorgestuurd naar een geschikt gehoorapparaat. Ook de AirPods werken met Live Luisteren en in deze tip leggen we je uit hoe dat werkt.

Live Luisteren: AirPods als gehoorapparaat

Live Luisteren (Live Listen) bestaat al heel wat jaar en werkt met Made for iPhone-gehoorapparaten. Dit zijn gehoorapparaten die geschikt zijn om verbinding te maken met je iPhone. Heb je niet zo’n gehoorapparaat, dan kun je Live Luisteren ook gebruiken met de AirPods. Hoe stel je dit in en hoe werkt het precies?

Wat is Live Luisteren?

Live Luisteren is zoals de naam al zegt een manier waarop je live mee kan luisteren met gesprekken, maar dan via je iPhone en een aangesloten gehoorapparaat. Live Luisteren maakt gebruik van de microfoon van je iPhone. Je iPhone pakt al het geluid op en verstuurt dit draadloos naar het aangesloten gehoorapparaat. Het is dus een soort verlenging van een gewoon gehoorapparaat. Deze luisterfunctie komt vooral van pas in luidruchtige omgevingen of als je wil horen wat iemand aan de andere kant van de kamer zegt.

Wat heb ik nodig voor Live Luisteren?

Om Live Luisteren te kunnen gebruiken heb je het volgende nodig:

Een iPhone, iPad of iPod touch (vanaf iOS 12)

Een geschikt Made for iPhone-gehoorapparaat of AirPods

Er zijn allerlei merken gehoorapparaten die geschikt zijn om samen te werken met je iPhone. De bekendste zijn de apparaten van ReSound en Cochlear. Om de AirPods in combinatie met de Live Luisteren-functie te gebruiken, heb je minimaal iOS 12 nodig.

Hoe kan ik Live Luisteren instellen?

Wil je Live Luisteren gebruiken, dan verschillen de stappen bij het gebruik van een gehoorapparaat of AirPods. Instellen voor een gehoorapparaat doe je via de instellingen, maar voor de AirPods gebruik je een knop in het Bedieningspaneel.

Live Luisteren instellen met gehoorapparaat

Zo stel je Live Luisteren in met een gehoorapparaat:

Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Toegankelijkheid > MFi-hoortoestellen. Kies het aangesloten gehoorapparaat. Tik op Start live luisteren om de functie te starten.

Vervolgens hou je je iPhone voor de persoon die je beter wil horen. Hierdoor komt zijn of haar stem direct bij je binnen dankzij het aangesloten gehoorapparaat, zonder dat je gestoord wordt door omgevingsgeluiden.

Live Luisteren instellen met AirPods

Je gebruikt Live Luisteren met de AirPods als volgt:

Zorg ervoor dat je AirPods gekoppeld en ingeschakeld zijn. Ga naar Instellingen > Bedieningspaneel > Pas regelaars aan. Tik nu op het groene plusje bij Horen. Sluit de Instellingen-app af en veeg omhoog om het Bedieningspaneel te openen. Tik op de toegevoegde Horen-knop. Je ziet nu de naam van de AirPods die verbonden zijn. Tik op Live luisteren om het aan te zetten.

De bolletjes geven aan hoeveel geluid er waargenomen wordt. Op dezelfde manier kun je op ieder moment de functie uitschakelen. Al het geluid dat je iPhone opvangt, wordt nu afgespeeld via je AirPods. Als je met iemand aan het praten bent, klinkt diegene alsof je met hem of haar een telefoongesprek aan het voeren bent. Wel is de geluidskwaliteit veel hoger en klinkt de andere persoon kraakhelder.

We hebben nog