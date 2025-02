Net als de afgelopen jaren, brengt Apple ook dit jaar twee uitvoeringen van de iPhone Pro-modellen op de markt. Naast de iPhone 17 Pro krijgen we dit jaar ook weer de grotere iPhone 17 Pro Max. Maar wat weten we al over het grootste model van dit jaar? Welke functies komen erin en wat zijn de nieuwste geruchten? In deze round-up lees je alles over het meest uitgebreide model van 2025.

iPhone 17 Pro Max in het kort

Dit zijn de belangrijkste verwachte eigenschappen van de iPhone 17 Pro Max in het kort:

Opvolger van iPhone 16 Pro Max

Verwachte aankondiging en release in september 2025

6,9-inch OLED-display met ProMotion en always-on

Vernieuwd design, ook aan de achterkant

Verbeterde camera aan de voor- en achterkant

Krachtigere A19 Pro-chip met ondersteuning voor Apple Intelligence

Meer RAM

Mogelijk een eigen wifi- en/of 5G-chip van Apple

Verwachte prijs: vanaf €1.479,-

Release: september 2025

iPhone 17-serie: dit zijn de modellen

Naast de nieuwe iPhone Pro Max, gaat Apple dit jaar nog meer modellen uitbrengen. Dit zijn de nieuwe iPhones van 2025:

Lees meer over de volledige iPhone 2025 line-up op onze aparte pagina.

Bekijk ook iPhone 2025 line-up: dit is de (verwachte) line-up van huidige en nieuwe iPhones Welke iPhones vind je in 2025 in de line-up? Welke nieuwe modellen komen eraan en welke blijven nog in het assortiment (en tot hoe lang)? In dit artikel lees je alles over de iPhone 2025 line-up.

Functies iPhone 17 Pro Max: wat is er nieuw?

Wat zijn de belangrijkste nieuwe functies van de iPhone 17 Pro Max? Daar zijn al wat geruchten over geweest. De nieuwe Pro Max krijgt veelal dezelfde functies als de kleinere iPhone 17 Pro, maar er worden ook wat verschillen verwacht.

Design: van titanium naar aluminium

De Pro-modellen van de iPhones stonden de laatste jaren bekend om een meer premium uitstraling door het gebruik van duurdere materialen: voorheen roestvrij staal, later werd dit titanium. Maar volgens bronnen kiest Apple in 2025 weer voor aluminium, net als de standaardmodellen. Het voordeel is dat aluminium veel lichter is dat titanium en roestvrij staal. Anderzijds ziet het er wel wat saaier uit en is er zo qua design minder onderscheid tussen de standaardmodellen en de Pro’s.

De iPhone 17 Pro Max krijgt vermoedelijk ook een vernieuwde achterkant, waarbij een deel van glas en een deel van aluminium gemaakt is. Bovendien wordt gesproken over meer afgeronden randen. De manier hoe de achterkant over gaat in de zijkanten, zou op een nieuwe manier afgewerkt worden. Lees ook ons artikel over het iPhone 17 design voor meer geruchten over het ontwerp.

Bekijk ook De nieuwste geruchten over het iPhone 17-design: ‘Géén kleiner Dynamic Island’ Volgens meerdere bronnen gaat Apple het design van de iPhone 17-modellen flink aanpassen. De Pro-modellen krijgen een nieuwe achterkant, met een grotere camerabult. Maar ook aan de randen lijkt er wat te gaan veranderen.

Scherm: nog steeds 6,9-inch, maar mogelijk met een belangrijk verschil

Qua scherm blijft de iPhone 17 Pro Max grotendeels onveranderd ten opzichte van de voorgangers. Je kunt dus rekenen op een 6,9-inch OLED-display met 120Hz ProMotion en always-on. Of er nog verbeteringen aan de maximale helderheid komen, is nog niet bekend.

Wel gaan er geruchten over het Dynamic Island in de iPhone 17 Pro Max. Er waren al langer geruchten dat het Dynamic Island in dit model kleiner zou worden. Hoewel dit door een andere bron weer ontkent werd, duiken de geruchten nu toch op. Dat betekent dat er in verhouding meer scherm is, doordat de uitsnede bovenaan kleiner is. Mogelijk maakt Apple het Dynamic Island met software wel weer wat groter als er een activiteit gaande is, om geen functionaliteit te verliezen.

Bekijk ook iPhone 17: wordt het Dynamic Island nou wel of niet kleiner? Uit verschillende bronnen worden geruchten verspreid over het nieuwe ontwerp van de iPhone 17. De grootte van het Dynamic Island is ook onderhevig aan discussie.

Camera: verbeterde frontcamera, achterkant allemaal 48-megapixel

Over de camera van de iPhone 17 Pro Max zijn ook al geruchten geweest. De nieuwste iPhone krijgt om te beginnen vermoedelijk drie keer een 48-megapixellens aan de achterkant. Op dit moment geldt dat alleen nog voor de groothoek- en ultragroothoeklens, maar bij de iPhone 17 Pro-modellen zou ook de telelens geüpgraded worden naar 48-megapixel. Dat levert dus aanzienlijk scherpere foto’s op bij optisch inzoomen. We verwachten verder dat de andere lenzen ook wat betere specificaties krijgen.

Fan van selfies? De nieuwe Pro Max krijgt een verbeterde frontcamera, want die gaat van 12- naar 24-megapixel, zo zeggen bronnen. Of de frontcamera nog op andere punten verbeterd wordt, is nog niet duidelijk. Het is onder een bepaalde doelgroep al jarenlang populair om (vanwege het effect) met de achterste 0,5x-camera foto’s te maken, dus het zou handig zijn als Apple iets soortgelijks toevoegt voor de frontcamera.

Bekijk ook Drie op een rij of niet? Dit zijn de nieuwste geruchten over de iPhone 17 Pro-camera Wat kunnen we verwachten van de camera’s in de iPhone 17 Pro (Max)? Er circuleren momenteel twee geruchten. Ten eerste zou Apple de cameramodule een drastisch nieuw design willen geven, al wordt dat nu ook weer flink tegengesproken. En ten tweede krijgt de iPhone 17 Pro Max wellicht de beschikking over drie 48-megapixelcamera’s.

Overige specs: nieuwe A19 Pro-chip, meer eigen Apple-chips

Uiteraard gaat een nieuwe iPhone gepaard met een nieuwe chip. De iPhone 17 Pro Max krijgt vermoedelijk de nieuwe A19 Pro-chip, die in ieder geval verbeterde prestaties krijgt en mogelijk ook energiezuiniger is. De A19 Pro-chip wordt vermoedelijk gecombineerd met meer werkgeheugen, want die gaat van 8GB naar 12GB. Of dit nog nieuwe Apple Intelligence-mogelijkheden brengt, is nog niet duidelijk.

Apple is verder al jaren bezig om meer eigen chips zelf te maken. Denk aan de wifi- en cellular-chip. Volgens bronnen gaat Apple in een aantal modellen een eigen ontworpen 5G- en wifi-modem stoppen, in plaats van chips die gemaakt zijn door Qualcomm. Of dat ook bij deze grote iPhone 17 gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.

Prijs iPhone 17 Pro Max: hoeveel gaat hij kosten?

De prijs van de iPhone 17 Pro Max is nog niet bekend, maar op basis van de huidige iPhone 16 Pro Max, kunnen we wel al een goede inschatting maken. Dit zijn de prijzen van de iPhone 17 Pro Max die we verwachten:

Mogelijk komt er nog een 2TB-uitvoering bij. Die zal naar verwachting dan flink duurder worden. Reken dan op een prijs richting de €2.500,-.

Release iPhone 17 Pro Max: wanneer komt hij uit?

Zoals altijd kondigt Apple de echte nieuwe iPhones in september aan. Dat zal bij de iPhone 17-serie ook het geval zijn. De release van de iPhone 17 Pro Max verwachten we dus in september 2025. De aankondiging zal begin of halverwege de maand zijn, met de daadwerkelijke verkrijgbaarheid later in september.

Wil je niet langer wachten? Check dan de huidige iPhone 16 Pro Max, momenteel Apple’s meest uitgebreide en grootste iPhone.

Bij deze aanbieders kun je iPhone 16 Pro Max abonnementen afsluiten:

Vodafone | Odido | KPN | Belsimpel | Mobiel.nl

Daarnaast kun je voor een losse iPhone 16 Pro Max bij deze winkels terecht:

Amazon | Bol.com | Coolblue | Belsimpel | Mobiel.nl | MediaMarktMediaMarkt iPhone 16 Pro Max

Prijzen iPhone 16 Pro Max los toestel

