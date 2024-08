Het lijkt erop dat Apple na de MacBook Air en iPad Air ook van plan is om een Air-versie van de iPhone uit te brengen. En het hoeft niet meteen als het allerduurste model uit te pakken. Wat weten we al over de iPhone 17 Air?

Afgelopen mei meldde The Information dat Apple “een aanzienlijk dunnere versie van de iPhone” heeft gepland voor volgend jaar, genaamd iPhone 17 Slim. Dit werd nog eens bevestigd door display-analist Ross Young en ook Ming-Chi Kuo sloot zich erbij aan. Het zou wel eens de duurste smartphone in de line-up van 2025 kunnen worden. Maar misschien hebben ze het allemaal bij het verkeerde eind. Volgens Bloomberg heeft Apple heel andere plannen: deze dunnere iPhone zou wel eens een middenklasser kunnen worden, als vervanging van het huidige Plus-model.

Air-versie van de iPhone

“Het idee is om een soort Air-versie van de iPhone te maken”, zegt Mark Gurman. Overigens meldde geruchtenlekker Jon Prosser vorige week als eerste dat het nieuwe toestel de iPhone Air gaat heten, maar dat Gurman zich nu ook achter dit gerucht schaart, geeft het wel wat meer gewicht. Gurman vergelijkt het met de MacBook Air:

Het verkooppraatje zal waarschijnlijk als volgt gaan: Als je iets chiquers wilt dan een standaard iPhone – maar niet echt de prestaties, schermgrootte of camera’s van een Pro-model nodig hebt – kun je iets krijgen dat er veel cooler uitziet en toch de specificaties van een gewone iPhone heeft.

iPhone 17 Air: voor wie?

Als de geruchten kloppen zal de iPhone Air een nieuwe plaats innemen tussen de huidige standaard iPhone en de iPhone Pro. Het zou wel eens de belangrijkste vernieuwing voor de iPhone in jaren kunnen worden. Deze lichtere iPhone 17-variant ziet er “veel cooler uit, terwijl het nog steeds de specificaties van een gewone iPhone heeft”. Na de Plus en de mini zou Apple een andere aanpak willen volgen voor het middenklassemodel – en die aanpak zou wel eens succesvol kunnen uitpakken dan wat Apple tot nu toe heeft geprobeerd:

Hoewel Apple zelf nooit cijfers geeft over de meest populaire toestellen, blijkt uit cijfers van marktanalysebureaus steevast dat alle iPhone-modellen goed verkopen, behalve de mini en de Plus. Bij de iPhone Plus is simpelweg een standaard iPhone met een groter scherm en een grotere batterij. Je krijgt niets extra’s wat de aankoop interessant maakt. En omdat de prijs dicht in de buurt komt van de Pro (met meer functies, snellere processor en betere camera) valt de Plus voor veel mensen af.

Ondertussen hebben de Air-varianten bij de iPad en Mac wel vaste voet aan de grond gekregen. Het doet denken aan de iPad Air: prima functies en een goede afweging tussen betaalbaarheid en prestaties. De Air neemt veel functies over van de Pro, maar voor een vriendelijker prijs.

iPhone Air: spectaculair design en nieuwe batterijtechniek

Bij de iPhone Air kan Apple zorgen voor een spectaculair dun design, waar mensen extra geld voor willen uitgeven ten opzichte van het standaardmodel. Qua functionaliteit schuift de Air iets meer op richting de Pro, maar voor een lager prijskaartje. Het dunnere design wordt mogelijk dankzij nieuwe batterijtechniek, bijvoorbeeld ‘electrically induced adhesive debonding’. Apple zou dit in één van de toestellen (iPhone Air) kunnen testen, voordat het over de hele linie wordt ingevoerd.

Al deze geruchten werden nog eens ondersteund door een tabel die op Weibo werd geplaatst door geruchtenlekker Ice Universe.

Deze tabel toont specs voor alle iPhone 17-modellen, maar daarbij viel op dat de beloofde “duurste iPhone in de line-up” helemaal niet de allerbeste techniek aan boord heeft. Hij draait bijvoorbeeld op de A19-chip, terwijl de Pro-modellen zullen werken met een A19 Pro-chip. En terwijl de Pro-modellen 12GB RAM krijgen, is de mysterieuze nieuwe iPhone 17 Slim (of toch Air?) voorzien van maar 8GB RAM. De genoemde prijs van $1299 zal zijn gebaseerd op koffiedik kijken, want op dit moment zal Apple de consumentenprijzen van de 2025 nog niet hebben vastgesteld.