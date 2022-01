iPhones zijn altijd waardevast

Dat iPhones beter hun waarde vasthouden dan toestellen van andere merken, weten de meeste mensen wel. Maar welke zijn het meest waardevast, zodat jij bij tweedehands verkoop de beste prijs krijgt? Dat blijkt van meerdere factoren af te hangen en in . In dit artikel vertellen we je erover.

Meest waardevaste iPhones in 2022

Om te begrijpen welke iPhones Het meest waardevast zijn is het goed om te kijken naar cijfers van vorig jaar. De Amerikaanse aanbieder van refurbished iPhones SellCell bekeek welke toestellen het minst in waarde dalen. Het bleek dat de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max het meest waardevast zijn. Dit is de top 4:

Omdat de iPhone 13-familie hetzelfde qua samenstelling is kun je er vanuit gaan dat er in 2022 een soortgelijk patroon zichtbaar is. Je zit dus voed met de twee iPhone 13 Pro-modellen. Het mini-model is minder gewild en daalt het snelst in waarde. Wil je een toestel dat langere tijd zijn waarde houdt, dan moet je bij de duurdere modellen zijn.

iPhone meer waardevast dan Android?

De inruilwaarde van een iPhone heeft altijd al veel hoger gelegen dan Android. Sommige Android-toestellen verliezen in een jaar tijd meer dan 80% (!) van hun waarde. Bij iPhones ligt het, zoals je hierboven kunt zien, een stuk gunstiger. Ze raken in een jaar tijd rond de 30 tot 40% van hun oorspronkelijke waarde kwijt. Toestellen van Motorola en LG zakken het snelst in prijs. Alleen de Google Pixel-toestellen komen bij de iPhone in de buurt.



Deze grafiek uit 2017 laat goed zien hoe snel Apple vs. andere merken in waarde daalt.

Maar ook bij de Pixel is een interessante kanttekening te maken. De iPhone XS en Pixel 3 verschenen vrijwel gelijktijdig. De iPhone had tweemaal zoveel performance als de Pixel en kreeg twee maal zo lang updates.

Wat bepaalt hoe waardevast een iPhone is?

Meerdere factoren bepalen hoe lang een iPhone z’n waarde houdt. Zit een iPhone nog steeds in het assortiment bij Apple, dan drijft dat de prijs van tweedehands modellen op. Mensen hebben immers de zekerheid dat er nog lang updates voor blijven uitkomen.

Verder is het goed om te weten dat iPhone-bezitters vaak de gewoonte hebben om hun toestel na 1 of 2 jaar in te ruilen. Voor de high-end modellen geldt dit vaak al na één jaar: dit zijn toestellen van early adopters die elk jaar het nieuwste en duurste model kopen. De middenklasse modellen worden vaak na twee jaar ingeruild. Deze cyclus is sterk bepalend voor de prijs: als veel mensen tegelijk hetzelfde model in de verkoop doen, zal de prijs sneller dalen. Dit maakt een toestel minder waardevast.

Terwijl je als eigenaar graag wil dat een toestel jarenlang z’n waarde vasthoudt, is er een andere groep gebruikers die het liefst ziet dat iPhones snel in waarde dalen. Dit zorgt namelijk voor scherpe prijzen. In 2022 geldt dit bijvoorbeeld voor de iPhone 11. Er is veel aanbod van dit toestel, omdat veel mensen twee jaar geleden zijn overgestapt én omdat dit toestel al lang in het assortiment zit. Ondertussen heeft Apple de adviesprijs verlaagd en het is daardoor gemakkelijker om goede deals te vinden. Voor mensen die dit toestel overwegen te kopen is dit alleen maar gunstig, maar voor jou als eigenaar is het juist niet gunstig. Mensen zullen eerder een nieuw exemplaar of een refurbished iPhone 11 overwegen in plaats van tweedehands kopen van een particulier. We schreven eerder al dat de iPhone 12 waardevaster is dan de iPhone 11.

Bij refurbished iPhones is op dit moment de refurbished iPhone XR erg populair. Dit komt omdat het voor mensen met een wat ouder toestel de goedkoopste manier is om te upgraden naar een groter scherm met smalle randen en Face ID. Ook hiervan zijn veel exemplaren in omloop waardoor het toestel wat sneller z’n waarde verliest.

Kortom?

Wil je een toestel dat lang waarde behoudt, neem dan een gewild toestel dat niet lang in het assortiment blijft zoals een iPhone 13 Pro of iPhone 13 Pro Max. Ook modellen met unieke eigenschappen zoals de iPhone XR blijken vaak nog langere tijd gewild. Toestellen waarvan er een enorm aanbod is zoals de iPhone 11 verliezen sneller hun waarde.