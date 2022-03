De prijs van de iPhone SE 2022 in Nederland is bekend. De nieuwe prijs ligt een paar tientjes hoger dan het voorgaande model. In dit overzicht zetten we alle prijzen voor je op een rij.

De iPhone SE 2022 is het nieuwste lid van de iPhone SE-familie. Met ondersteuning voor 5G, een snellere chip en verbeterde camerafuncties, heeft het nieuwe model weer iets meer te bieden dan de voorganger. Maar daar staat ook wel een iets hogere prijs tegenover. De prijs van de iPhone SE 2022 ligt namelijk €40,- hoger dan het voorgaande model.



iPhone SE 2022 prijs in Nederland

De prijs van de iPhone SE 2022 is in Nederland dus iets gestegen. Dit zien we ook terug in de prijs in andere landen. Apple heeft niet gezegd wat de reden is voor de prijsverhoging, maar mogelijk heeft dit te maken met iets duurdere onderdelen. Dit zijn de prijzen van de iPhone SE 2022 in Nederland:

Het prijsverschil tussen de versie met 64GB en 128GB is dus maar €50,-, net als bij andere iPhones die deze opslagcapaciteiten bieden. Wij raden daarom aan om toch te kiezen voor het iets duurdere model met 128GB opslag, omdat je daar weer veel langer mee kan doen.

Als je op zoek bent naar de beste prijzen, dan ben je vaak voordeliger met een iPhone SE 2022 met abonnement. Als je nog een lopend abonnement hebt, kun je ook kiezen voor een losse iPhone SE 2022. Ook dan geven providers meestal nog een leuke korting.

Ter vergelijking vind je hieronder nog de adviesprijzen van de iPhone SE 2020:

64GB: €489,-

128GB: €539,-

256GB: €659,- (niet meer beschikbaar sinds september 2021)

Bij sommige winkels ben je goedkoper uit, zeker bij het 2020-model dat nu uitgefaseerd wordt. In onze prijsvergelijker vind je daar de goedkoopste prijzen van de iPhone SE van 2020.

Kies je toch liever voor een andere iPhone in 2022? In ons aparte artikel vind je een overzicht van de prijs van de iPhone 13-serie. Daar vind je ook aanbiedingen voor nieuwe modellen zoals de iPhone 13 mini.