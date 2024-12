Wat kunnen we verwachten van de camera's in de iPhone 17 Pro (Max)? Er circuleren momenteel twee geruchten. Ten eerste zou Apple de cameramodule een drastisch nieuw design willen geven. En ten tweede krijgt de iPhone 17 Pro Max wellicht de beschikking over drie 48-megapixelcamera's.

Apple zou plannen hebben om de cameramodule van de iPhone 17 Pro drastisch te veranderen. Er wordt gesproken over een ander materiaal en een totaal andere layout. Maar er speelt meer! In dit artikel zetten we de geruchten over de iPhone 17 Pro-camera op een rijtje. In een ander artikel lees je meer over de standaard iPhone 17 camera, waar ook de nodige veranderingen zijn te verwachten.

#1 Langwerpige cameramodule in iPhone 17 Pro

The Information beweerde eerder al dat de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max een rechthoekige cameramodule krijgen, gemaakt van aluminium in plaats van glas. De resterende achterkant van de toestellen zal wel van glas zijn gemaakt, om draadloos opladen te ondersteunen. Sindsdien circuleren er concept-afbeeldingen, zoals hieronder te zien. De Chinese Weibo-gebruiker Digital Chat Station, heeft nu bevestigd dat deze wijzigingen er inderdaad aan zitten te komen. Hij heeft dit vernomen uit de toeleveringsketen.

Dezelfde geruchtenlekker verspreidde eerder ook al correcte informatie over de cameratechnologie van nog niet verschenen iPhone-modellen. Hij spreekt over een lange ovale vorm. Veel Android-toestellen hebben ook zo’n layout voor de camera. Zo heeft de Google Pixel een langwerpige camerabalk aan de achterkant (zie hieronder).

“De details van de cameralay-out zijn nog onduidelijk, maar de module heeft deze langwerpige ovale vorm”, zegt de geruchtenlekker op basis van de eerder gelekte conceptafbeelding. Het zou een grote verandering zijn voor de achterkant van de iPhone, die sinds september 2019 grofweg dezelfde vorm heeft gehouden. Dit gebeurde bij de iPhone 11 Pro, toen Apple koos voor een vierkante cameramodule om de drie cameralenzen in te plaatsen. Maar ook bij de standaard iPhone 11 was het cameramodule vierkant.

De vierkante cameramodule van de iPhone 11 Pro.

Bij de iPhone 16 is opeens geen sprake meer van een vierkant blokje, maar zitten de twee cameralenzen in een langwerpig ovaal vlak. Als het klopt dat de cameramodule voortaan een langwerpig liggend balkje wordt, zal dat volgens collega-geruchtenlekker Ice Universe ook aan de binnenkant behoorlijke aanpassingen vereisen. Hij vraagt zich af of Apple het wel zo rigoureus gaat aanpakken.

De ovale cameramodule van de iPhone 16.

#2 Drie 48-megapixel cameras

Alle camera’s aan de achterkant van de iPhone 17 Pro Max zijn 48 megapixel, voorspelt analist Ming-Chi Kuo. Tot nu toe was de telefotolens nog 12 megapixel, maar dat gaat in 2025 veranderen. Kuo onthulde dit in en blogposting op Medium, waarin hij vooruitblikt naar de iPhone-camera’s.

De afgelopen tijd heeft Apple geleidelijk de camera’s aan de achterkant verbeterd van 12-megapixel naar 48-megapixel sensoren. De telefotolens bleef tot nu toe echter steken op 12-megapixel, al sleutelde Apple wel aan de eigenschappen. Zo zit in de iPhone 15 Pro Max een tetraprismalens die ervoor zorgt dat er een langere brandpuntsafstand en daardoor meer zoom (5x) mogelijk is. Dankzij een constructie met reflecterende spiegels is het daardoor mogelijk om verder in te zoomen, zonder dat de lens ver buiten het toestel steekt. Een dergelijke tetraprismalens komt ook in de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max, beweert Kuo. Dergelijke voorspellingen zijn al eerder gedaan.

De hoofdcamera (groothoek) en de ultragroothoek van de iPhone Pro-modellen hebben al de sprong naar 48 megapixel gemaakt en bij de iPhone 17 Pro Max gaat het volgens Kuo ook gebeuren bij de telefotolens. De sensor wordt groter, denkt de analist. Deze gaat van 1/3,1″ naar 1/2,6″.

In onderstaande tabel hebben we alles samengevat:

Toestel Eigenschap iPhone 14 Pro Max Eerste met 48 mp groothoek iPhone 15 Pro Max Eerste telefoto met tetraprisma en 5x optische zoom iPhone 16 Pro (Max) Eerste met 48 mp ultragroothoek iPhone 17 Pro Max Eerste met 48 mp telefoto iPhone 19 Pro Max Eerste met meer dan 5x optische zoom

#3 Ruimtelijke video’s in 4K

Kuo weet nog niet zeker of alleen de iPhone 17 Pro Max de vernieuwde telefotolens zal krijgen. Als dat zo is, verwacht hij dat de iPhone 18 Pro in 2026 ook wordt uitgerust met deze telefotolens.

De verbeterde camera’s kunnen ervoor zorgen dat ruimtelijke video’s een betere kwaliteit krijgen. Momenteel zijn de ruimtelijke video’s die je met de iPhone 15 Pro kunt opnemen beperkt tot een 1080p resolute met 30 fps in SDR. Als Apple de telefoto kan opvoeren naar 48 megapixels, zou ruimtelijk filmen in 4K HDR mogelijk kunnen worden.

Bij de iPhone 19 Pro Max (2027) zou Apple de optische zoom verder willen vergroten tot meer dan 5x. Dit kan gedaan worden door meer lenzen toe te voegen, al vergt dit wel wat hoofdbrekens omdat de ruimte beperkt is.

Wat de camera’s in de iPhone 17 betreft: er waren ook al geruchten over een verbeterde frontcamera’s, ook afkomstig van Ming-Chi Kuo. Deze selfiecamera maakt volgens de analist een sprong van een 12-megapixel camera met vijf elementen naar 24-megapixel met zes elementen. Dit zou wel eens kunnen gaan gelden voor alle modellen.