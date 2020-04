Wat is Super Retina Display, het nieuwe type scherm dat je in de topmodellen van de iPhone vindt? Super Retina is een OLED-scherm met hoge resolutie, maar er zit meer technologie achter. In deze uitleg lees je alles!

Super Retina Dislay

De iPhone X was het eerste toestel met een Super Retina-scherm. Maar ook latere topmodellen zoals de iPhone XS en de iPhone 11 Pro hebben een dergelijk Super Retina-scherm. Het gaat daarbij vooral om een extreem hoge pixeldichtheid, waardoor alles op het scherm nog scherper wordt.

Wat is Retina?

Retina is een marketingterm die je alleen bij Apple tegenkomt. De eerste iPhone met een Retina-scherm was de iPhone 4 met een pixeldichtheid van 326 ppi. Later bracht Apple ook andere iPhones, iPads en Macs uit met een Retina-scherm. Alles over Retina-Displays lees je in onze uitleg! Ook de Apple Watch is voorzien van een Retina-scherm.

Wat is Super Retina?

Een Super Retina-scherm heeft een hoge pixeldichtheid van rond de 458 pixels per inch. Er zijn tot nu toe twee schermformaten met Super Retina Display verschenen:

5,8-inch scherm: 2436 bij 1125 pixels, 458 ppi

6,5-inch scherm: 2688 x 1242 pixels, 458 ppi

Super Retina contrastratio

De contrastratio is bij de Super Retina-schermen omhoog gegaan van 1400:1 naar 1.000.000:1. Hoe dat kan? Door over te stappen op een andere schermtechnologie, namelijk OLED.

Super Retina alleen bij OLED

OLED-schermen werken op een heel andere manier dan LCD-schermen. Bij LCD (Liquid Crystal Display) schijnt er constant achtergrondverlichting, waarbij de pixels dit blokkeren door een kleur of zwart te tonen. Bij OLED is er geen achtergrondverlichting, maar heeft elke pixel z’n eigen lichtbron, waardoor de pixel aan of uit gezet kan worden. Vandaar dat er veel dieper zwart mogelijk is en het ook energiezuiniger is.

Apple koos in 2017 voor het eerst voor iPhones met OLED-scherm. Bij de aankondiging van de iPhone X vertelde Phil Schiller (hoofd marketing bij Apple) dat toen pas een OLED-scherm “goed genoeg” was voor de iPhone.

Super Retina alleen bij Apple

OLED-schermen zijn meestal minder fel en de kleuren zijn niet altijd zo levensecht. Apple heeft in de loop van de jaren LCD-schermen geperfectioneerd en voor OLED-schermen gaan ze dat ook doen. Super Retina zou volgens Schiller dezelfde kleur- en beeldkwaliteit kunnen leveren als we van Apple gewend zijn. Super Retina is dus niet zozeer de naam van een bepaalde schermresolutie of pixeldichtheid, maar een marketingnaam voor dit nieuwe, kwalitatief verbeterde OLED-scherm. Het heeft volgens Apple dezelfde beeldkwaliteit en zijn net zo responsief als we van LCD gewend zijn. Volgens Apple vormt het een doorbraak voor smartphoneschermen.

Omdat Super Retina een marketingterm van Apple is zul je het ook alleen in toestellen van Apple tegenkomen.

Super Retina Display: andere schermverhoudingen

Het is je misschien opgevallen dat het scherm bij een iPhone met Super Retina Display een andere beeldverhouding heeft. Het is langgerekter, dus er is een groter verschil tussen lengte en breedte. Dit leidt tot de merkwaardige situatie dat het 5,8-inch scherm van de iPhone X een minder groot oppervlak heeft dan dat van de 5,5-inch iPhone 8. Hoe vierkanter het scherm (bij dezelfde diagonaal), hoe groter het oppervlak. De inkeping bovenin het scherm neemt ook nog wat oppervlak weg.

Volgens Apple levert met Super Retina een nieuwere, meer vloeiende ervaring op bij schermen die tot de randen doorlopen. Het heeft ook tot gevolg dat het Super Retina-scherm geen thuisknop meer heeft. Je bedient het toestel daarom door bijvoorbeeld aan de onderkant van het scherm omhoog te vegen, om terug te keren naar het beginscherm.

Natuurlijk werkt het Super Retina Display nog steeds met 3D Touch en Haptic Touch. Apple heeft er ook True Tone-ondersteuning, HDR10 en Dolby Vision in gestopt.

Super Retina in iPhones

Apple’s smartphones sinds de iPhone 4 hebben een Retina-scherm met een resolutie van minstens 326 ppi. Daarna zijn er enkele modellen met Super Retina-display verschenen:

iPhone X: 458 ppi

iPhone XS: 458 ppi

iPhone XS Max: 458 ppi

iPhone XR: 326 ppi (Liquid Retina)

iPhone 11: 326 ppi (Liquid Retina)

iPhone 11 Pro: 458 ppi

iPhone 11 Pro Max: 458 ppi

Alle niet-genoemde modellen sinds de iPhone 4 hebben een pixeldichtheid van 326 ppi. Dit geldt dus ook voor de iPhone 8. Alle Plus-modellen zoals de iPhone 8 Plus hebben een pixeldichtheid van 401 ppi.

