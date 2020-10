Apple gaat met de iPhone 12 Pro-camera iets nieuws introduceren: een fotoformaat met de naam Apple ProRAW. Wat is het precies en wat heb je er als (amateur)fotograaf aan? Op deze pagina geven we meer uitleg over ProRAW.

Apple ProRAW, wat is het?

Zoals de naam al aangeeft is Apple ProRAW een eigen fotoformaat van Apple. Deze functie komt “later dit jaar” beschikbaar op de twee duurste modellen en belooft een combinatie van twee eigenschappen:

Computationele fotografie: slimme fototechnieken die gebruik maken van geavanceerde algoritmes

RAW-bewerking: de mogelijkheid om na het schieten van de foto nog uitgebreide bewerking te doen

Je vindt ProRAW alleen op de high-end modellen van 2020, namelijk de iPhone 12 Pro en de iPhone 12 Pro Max.



Fotoformaten: JPEG, HEIF en RAW

Apple stapte in iOS 11 over naar nieuwe foto- en videoformaten: HEIF en HEVC. HEIF is een alternatief voor JPEG en neemt minder ruimte in, terwijl de beeldkwaliteit hetzelfde is.

Professionele fotografen schieten het liefst in RAW-formaat, omdat deze bestanden vrijwel onbewerkt zijn. Daardoor heb je een ongekende vrijheid om achteraf nog allerlei bewerkingen te doen. Met een RAW-foto kun je de witbalans, belichting, kleurtonen en kleur later nog aanpassen, zonder dat de kwaliteit slechter wordt.

Het nadeel hiervan is dat de bestanden erg groot en complex zijn. Voor doorsnee foto’s is het onnodig om alles in RAW te schieten. In dat soort situaties zijn HEIF en JPEG geschikter, omdat ze snel gemaakt kunnen worden en weinig ruimte innemen. Maar als de foto eenmaal gemaakt is valt er weinig meer aan te sleutelen. Voor bijzondere momenten en foto’s die echt mooi uit de verf moeten komen, is RAW een prima keuze.

Apple ProRAW

Apple ProRAW is eigenlijk een tussenoplossing. Het is een simpeler variant die het beste van twee werelden combineert. Eerder konden RAW-foto’s niet meeprofiteren van de voordelen van nieuwe fotografietechnieken zoals Smart HDR en Deep Fusion. De makers van de Halide-app ontwikkelden daarom een eigen variant, Smart RAW.

Maar nu heeft Apple ook zo’n variant. Je krijgt de standaard RAW met alle beeldinformatie, zodat je achteraf nog alle vrijheid hebt om te bewerken. Het gaat hierbij waarschijnlijk om een eigen formaat. Apple heeft er nog weinig technische details over vrijgegeven, maar het is waarschijnlijk beperkt tot apparaten van Apple zelf.

Volgens Apple kun je het bewerken van ProRaw-foto’s wel in andere professionele fotobewerkingsapps doen, zonder daarbij namen te noemen. Maar gezien de nauwe banden tussen Apple en Adobe kunnen we er vanuit gaan dat ook Photoshop van de partij is. Er komt bovendien een API voor third party-apps om Apple ProRaw te kunnen schieten. Hoe groot de uiteindelijke bestanden zijn, is echter nog de vraag.

Apple probeert met ProRAW een herkenbaar probleem op te lossen, namelijk dat RAW-fotografie op de iPhone niet goed aansluit op de behoeften van enthousiaste amateurfotografen en ook niet op de behoeften van professionals. Daarom heeft Apple waarschijnlijk ook nooit een RAW-modus in de standaard Camera-app toegevoegd.

Apple zegt er zelf over:

iPhone 12 Pro beschikt ook over het nieuwe Apple ProRAW, dat later dit jaar beschikbaar komt, en waarin de multiframe-beeldverwerking en de computationele fotografie van Apple worden gecombineerd met de veelzijdigheid van de RAW-structuur. Gebruikers hebben een grote controle over het gebruik van kleur, detail en dynamisch bereik, op de iPhone zelf of met andere professionele fotobewerkingsapps.

Amateurs zullen bij het maken van een RAW-foto de indruk krijgen dat de foto niet zo mooi is. Een bewerkt en automatisch geoptimaliseerde foto zoals je met de iPhone 11 Pro maakt ziet er op het eerste oog veel mooier uit. Die is met Apple’s Deep Fusion-technologie bewerkt, waardoor alle beeldaspecten zo goed mogelijk zijn. Daarbij worden meerdere beelden samengevoegd tot een perfect shot, waarbij ruisonderdrukking en andere technieken zorgen voor een zo mooi mogelijk plaatje.

Voor professionals biedt RAW-fotograferen op de iPhone vaak te veel nadelen; zij grijpen liever naar de dure foto-apparatuur die ze toch al in bezit hebben.

Apple ProRaw is een tussenoplossing. Het biedt de voordelen van computational photography, zoals meerdere frames, Deep Fusion en Smart HDR, maar het combineert dit met de mogelijkheden en flexibiliteit van RAW. Hierbij werken de CPU, GPU, IPS, Neural Engine en de vier camera’s in het toestel samen. Het moet net zo toegankelijk worden als normale fotografie op de iPhone. Dat wil zeggen: je hebt geen tientallen schuifjes en instellingen, maar de iPhone doet het werkt.

Voor professionele fotografen is dit misschien nog steeds te simpel, omdat zij standaard RAW willen en alles handmatig willen instellen, zonder dat de camera alvast bepaalde keuzes heeft gemaakt. Maar voor een heel grote groep gebruikers die wel pro-ambities hebben, maar niet de kennis van een professionele fotograaf, kan het een fijne toevoeging zijn.

We weten nog niet hoeveel ruimte de ProRAW-bestanden innemen. In ieder geval zullen ze niet de huidige fotoformaten HEIF en JPEG vervangen, die voor het dagelijkse fotograferen en voor sociale media ideaal blijven. Deze foto’s kun je ook veel gemakkelijker delen en hoeven niet eerst uitgebreid bewerkt te worden voordat je er iets mee kunt doen.

