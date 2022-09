Vind je dat de iPhone 14 Pro er net zo uit ziet als zijn voorganger? Dan heb je niet goed gekeken, want zodra je de achterkant bekijkt zie je het verschil en als je het toestel inschakelt wordt het nog duidelijker. Het cameragedeelte is veel groter geworden om de 48-megapixel camera mogelijk te maken. En aan de voorkant vind je een heldere display, dat altijd aan blijft staan (tenzij je het uitschakelt) en een verrassende vervanger van de notch: het Dynamic Island. Er zitten genoeg vernieuwingen in deze toestellen om enthousiast van te worden. Ook fijn voor Pro-gebruikers: er is dit jaar een groter onderscheid met de normale iPhone 14, zodat de keuze voor de Pro wat makkelijker te rechtvaardigen is. Voorheen kocht je de Pro vooral vanwege de betere camera, maar er zit dit jaar veel meer in.

Tekst en review: Gonny van der Zwaag (@gonny). We hebben getest met een 256GB iPhone 14 Pro in Spacezwart en een 1TB iPhone 14 Pro in Dieppaars. Eén toestel is zelf aangeschaft, de andere is voor deze review beschikbaar gesteld door Apple als leenexemplaar. De foto’s zijn gemaakt in Palmanova Beach Apartments (aanrader!) en omgeving.

iPhone 14 Pro in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de iPhone 14 Pro:

Topmodel van de 2022 iPhones

Opvolger van de iPhone 13 Pro

Schermformaat: 6,1-inch (Pro) en 6,7-inch (Pro Max)

Super Retina XDR-display met valbestendig Ceramic Shield

Roestvrij stalen rand met matglazen achterkant

Verbeterde A16 Bionic chip, nu nog sneller

Drievoudige camera met groothoeklens, ultra-groothoeklens en telelens

Verbeterde 48-megapixel hoofdcamera

5G connectiviteit

Verkrijgbaar met 128GB, 256GB, 512GB en 1TB opslag

Prijs: vanaf €1.329,-

Design van de iPhone 14 Pro

Glazen voor- en achterkant met hoogglans stalen rand

Vier kleuren: Spacezwart, dieppaars, zilver en goud

Afmetingen: 147,5 x 71,5 x 7,85mm

Gewicht: 206 gram (voorganger 204 gram)

IP68 waterbestendig, net als voorgaande jaren

Het design van de iPhone 14 Pro ziet er vertrouwd uit, maar toch zijn er een paar opvallende wijzigingen. De belangrijkste is te vinden aan de voorkant: de notch is verdwenen en maakt plaats voor het Dynamic Island. Omdat dit zo’n grote vernieuwing is, waarbij ook de software een grote rol speelt, gaan we er verderop dieper op in.



Buitenshuis is de kleur paars goed zichtbaar, terwijl het binnenshuis en onder lamplicht meer naar grijs neigt.

Het ideale formaat

Als je naar de behuizing kijkt is het gemakkelijk om de iPhone 14 Pro te verwarren met zijn twee voorgangers. Het toestel heeft hetzelfde design met platte zijkanten die we sinds de iPhone 12-serie kennen. Ik ben fan van dit plattere design, maar het heeft ook nadelen. De hoekige behuizing heeft ervoor gezorgd dat ik van de grotere Pro Max ben afgestapt. Ik heb vrij normale handen, maar dit formaat is toch te groot (6,7-inch) en te zwaar (240 gram) om comfortabel vast te kunnen houden… om nog maar te zwijgen over de kleine broekzakken die je in jeans vindt. Het verbaasde meer eerlijk gezegd dat Apple ook voor de normale toestellen nu een extra groot 6,7-inch Plus-model in het assortiment heeft opgenomen. Blijkbaar is er toch wel vraag naar, maar alle iCulture-redacteuren en de meeste jaarlijkse upgraders die ik ken, kiezen tegenwoordig voor de 6,1-inch Pro. Vandaar dat we in deze review vooral hebben gekeken naar dit model met 6,1-inch scherm. Wat ons betreft is dit het ideale formaat voor iedereen die de Pro-functies wil hebben. De iPhone 14 Pro Max is qua functionaliteit en specs identiek; hij heeft alleen een groter scherm en een hogere batterijcapaciteit.



Er ontstaan al snel vlekken op de stalen rand als je je iPhone zonder hoesje gebruikt (het onderste exemplaar).

De rand is gemaakt van glimmend chirurgisch staal en dit is een van de redenen waarom de Pro-modellen wat zwaarder in de hand liggen. Veel verschil in gewicht is er niet in vergelijking met vorig jaar. De iPhone 14 Pro is slechts 2 gram zwaarder geworden ten opzichte van zijn voorganger. Het oogt mooi, maar heeft ook nadelen: het is gevoelig voor vingervlekken en is relatief glad. Voor mij is dit een reden om altijd een hoesje te gebruiken, waarmee ik het vlekkenprobleem oplos en ook meteen de kans op schade tot vrijwel nul reduceer. Mijn keuze voor dit jaar viel op het siliconenhoesje van Apple in Middernacht. Het ziet er behoorlijk donker uit in combinatie met de donkerpaarse iPhone, maar na een jaar te hebben doorgebracht met een goudkleurige iPhone 13 Pro was ik wel weer eens toe aan wat rustiger kleuren.



Mijn vorige iPhone 13 Pro (links) was opvallender dan de huidige kleuren Spacegrijs (rechts) en Dieppaars. Hier zie je ook goed het verschil in grootte van de cameralenzen.

Het gebruik van een hoesje lost meteen nog een derde probleem op: ik kan mijn iPhone vlak op tafel neerleggen zonder dat ‘ie wiebelt door het (nu nog forsere) cameragedeelte. Verder ben ik van plan om mijn iPhone wat vaker met het scherm omlaag neer te leggen, om batterij te sparen nu het toestel een always-on scherm heeft. Zo’n hoesje verkleint ook nog eens de kans op krassen op het scherm, omdat het hoesje iets naar voren uitsteekt en er daardoor nooit direct contact is met de tafel. De behuizing is net als voorheen IP68 stof- en waterbestendig (maximaal 30 minuten op 6 meter diepte).

Qua knoppen en poorten is alles hetzelfde gebleven: de mute- en volumeknoppen aan de linkerkant, de aan/uitknop aan de rechterkant en de speakers en Lightning-poort aan de onderkant. In de VS is er geen simkaartslot meer aanwezig, waardoor je alleen nog eSIM kan gebruiken. Dat kan onhandig zijn als je op reis gaat naar landen waar eSIM nog niet zo is ingeburgerd. Voor ons speelt het nu nog niet: op de internationale modellen kun je gebruik maken van één fysieke SIM, twee eSIM’s en een onbeperkt aantal profielen (waarvan er steeds maar twee actief kunnen zijn).



Aan de achterkant valt alleen op dat het camera-eiland iets groter is geworden. Ze beslaan nu meer dan de helft van de totale breedte.

Nog geen usb-c – en dat is OK

Apple heeft ook bij de 14 nog niet voor usb-c gekozen, terwijl we daar bij de Pro-modellen wel een beetje op hadden gerekend. Zelf vind ik het eerlijk gezegd wel praktisch dat Apple nog een tijdje vasthoudt aan de Lightning-poort. Met een stuk of twintig Lightning-kabels in huis zou het zonde zijn om die allemaal te moeten weggooien (e-waste!). Ik heb de Beats Studio Buds en een iPad mini 2021 die al wel voorzien zijn van usb-c en ik moet altijd even zoeken als ik ze wil opladen, terwijl er altijd wel een Lightning-kabel wel onder handbereik ligt. Meestal gebruik ik dan maar de MacBook-lader. Ik weet dat Apple ooit de overstap zal moeten maken, zeker onder druk van de EU, maar zelfs voor iemand die altijd het nieuwste van het nieuwste heeft kan het soms handig zijn om gewoon nog een Lightning-kabel te gebruiken. Wat mij betreft hoeft Apple nog geen haast te maken.

Twee nieuwe kleuren

Er zijn dit jaar twee nieuwe kleuropties: Dieppaars en Spacezwart, twee redelijk onopvallende kleuren die misschien juist daarom bij veel mensen in de smaak vallen. Spacezwart is iets donkerder dan vorig jaar, maar is door de matte afwerking niet het diepzwart waarop ik had gehoopt. De meningen zijn hierover echter verdeeld, want anderen op de redactie vinden het juist de mooiste kleur in jaren. Paars is een prima kleur als je weer eens wat anders wil. Het oogt vrij neutraal en neigt naar grijs, waardoor het geen gewaagde keuze is. In onze eerste indruk van de iPhone 14-modellen zijn we hier al wat dieper op ingegaan. Het is jammer dat Apple met de populaire kleuren groen en blauw is gestopt. Wel kun je dit jaar weer kiezen voor de standaardkleuren zilver en goud, die niet zichtbaar zijn veranderd ten opzichte van hun voorgangers.



Onder een stralend blauwe lucht lijkt de paarse iPhone bijna blauwpaars. Maar schijn bedriegt.

Aan de achterkant hebben de iPhone 14 Pro-modellen weer een LIDAR-sensor en drie cameralenzen. Ze zijn samengebracht in een vierkant vlak dat dit jaar groter is dan ooit en verder naar buiten uitsteekt. Dit is een extra reden om voor een hoesje te kiezen, om wiebelen te voorkomen. Rondom elke cameralens is een stalen ring aanwezig, waarvan de randen soms wat scherp kunnen aanvoelen. Het cameragedeelte valt nog eens extra op door de glimmende afwerking, dat er ook voor zorgt dat je stof en vuil wat meer ziet zitten. Achterop vind je ook nog een nieuwe omgevingslichtsensor en een vernieuwde flitser.



Er is na een paar dagen gebruik duidelijk stof op het cameragedeelte te zien. De ene iPhone wordt gebruikt met hoesje, de andere niet. Een hoesje dekt echter niet het cameradeel af.

Zoals we gewend zijn is de bouwkwaliteit weer uitstekend: alles voelt hoogwaardig en robuust aan, dankzij de luxe materialen die Apple gebruikt. Dat mag ook wel voor een apparaat dat tegenwoordig meer dan 1.300 euro kost. Mocht je toch nog ergens een deukje, een scherp randje of een rammelende knop aantreffen, dan kun je je toestel bij Apple zonder veel gedoe omruilen voor een andere.

Scherm van de iPhone 14 Pro

6,1-inch Super Retina XDR OLED-scherm

Always-on display

ProMotion-technologie met aanpasbare verversing (1-120Hz, was 10-120Hz)

Schermresolutie 2556 x 1179 pixels en 460 ppi (pixels per inch, was 2532 x 1170 pixels en 460 ppi)

2000 nits maximale helderheid (was 1200)

Zoals al aangegeven zijn de zichtbare veranderingen vooral aan de voorkant te vinden. Toch zijn er ook wel wat dingen hetzelfde gebleven. Qua formaat heeft Apple opnieuw voor 6,1-inch Super Retina XDR OLED gekozen. De resolutie is met 2556 x 1179 pixels vrijwel hetzelfde, terwijl de pixeldichtheid nog steeds 460 ppi is. Bij de Pro Max is er sprake van een 2 ppi hogere pixeldichtheid. Dit levert een scherp beeld op, met dezelfde mate van detail die we gewend waren bij de eerdere modellen. Op dit punt hoeft er wat ons betreft ook niet veel verbeterd te worden.

Wel juichen we een andere verbetering toe: de maximale schermverlichting op de iPhone 14 Pro is nu 1600 nits (400 nits meer dan zijn voorganger) en op piekmomenten is het zelfs 2000 nits. Het zorgt ervoor dat je buitenshuis het scherm iets beter kunt aflezen, al vonden we het verschil niet echt merkbaar. Hou er wel rekening mee dat je batterij hierdoor iets sneller leeg gaat. Wij beschikken niet over de apparatuur om de schermhelderheid exact te meten, maar we zagen in andere reviews dat de beloofde waarden daadwerkelijk worden gehaald – én dat de iPhones 14 Pro een feller scherm hebben dan je bij Android-toestellen zult vinden.

Haptic Touch, True Tone en ondersteuning voor HDR zijn nog steeds aanwezig, net als ProMotion tot 120Hz. Maar op dit punt is er toch wel iets verbeterd: de verversingsgraad kan nu omlaag naar 1Hz (was 10Hz). Dit maakt een compleet nieuwe functie mogelijk: het always-on scherm, zoals we al van de Apple Watch kennen.

Je scherm blijft altijd aan

Always-on houdt in dat informatie op het scherm zichtbaar blijft in een gekleurde, gedimde weergave. Je kunt datum en tijdstip blijven zien, plus de inhoud van maximaal vijf zelfgekozen widgets (één boven het tijdstip, vier eronder). Voor Android-gebruikers is dit niets nieuws: het zit er al jaren in, ook op goedkopere toestellen. Maar we vinden de uitvoering van Apple erg goed gedaan, met handigheidjes zoals het uitschakelen van het scherm als je CarPlay gebruikt of als je met een gekoppelde Apple Watch wegloopt van de iPhone. Zo kunnen anderen niet op jouw scherm kijken en het scheelt weer wat batterij. Slim! En het mooie is: ondanks de sterk gedimde toestand is de informatie op het scherm nog steeds goed af te lezen.

Ongemerkt heeft Apple nog wat meer aanpassingen gedaan voor de iPhone 14 Pro. De schermtechnologie (LTPO, low-temperature polycrystalline oxide) is verbeterd om te zorgen dat de graphics en kleuren er ook in gedimde versie goed uit zien. Er is zelfs een aparte co-processor voor het always-on display toegevoegd, die voorkomt dat de CPU in actie moet komen. Deze co-processor regelt ook de weergave van voorspelbare acties, zoals het aftellen van een timer. Daarbij ontdekten we nog een slimmigheidje: als je een timer hebt ingesteld wordt deze elke minuut ververst, tot de laatste minuut. Op dat moment gaat het aftellen per seconde.

Android-toestellen hadden al wat langer (sinds 2013!) een always-on scherm, maar meestal was dit zwart-wit met een klok, datum en wat icoontjes. Apple geeft je veel meer mogelijkheden, met zelfs een aangepaste wallpaper en widgets. En het wordt nog interessanter als er straks Live Activiteiten bij komen. Probeer dat maar eens bij Android voor elkaar te krijgen! Apple heeft het always-on scherm wat ons betreft op een uitstekende manier aangepakt, zodat het echt wat toevoegt.

Dit always-on scherm is een belangrijke redenen om dit jaar voor de Pro (Max) te kiezen. De andere belangrijke reden is het Dynamic Island.

Dynamic Island op de iPhone 14 Pro

Dynamic Island vervangt de notch

Twee schermuitsnedes: rond en pilvormig

Verandert van vorm, naar gelang de inhoud

Software toont dynamische inhoud rondom de camera en sensoren, waardoor ze bijna onzichtbaar worden

We zijn nog lang niet af van uitsnedes in het scherm en Apple moet gedacht hebben: laten we er dan ook maar iets nuttigs mee doen. Het resultaat is Dynamic Island, een oplossing die wat ons betreft even geniaal als functioneel is. Het is niet de statische zwarte uitsparing die je op Android-telefoons ziet, maar een extra paneel voor menu’s en statusinformatie. De vorm en grootte verandert naarmate je een andere taak uitvoert en dankzij animaties ziet dat er heel natuurlijk uit.



Apple’s standaard wallpaper voor de iPhone 14 Pro benadrukt juist extra het Dynamic Island.

We zijn vooral enthousiast over de Face ID-animatie als je bijvoorbeeld een Apple Pay-betaling uitvoert. Of het feit dat je een mini-mediaspeler bovenin het scherm hebt, terwijl je andere apps gebruikt. Die mediaspeler kun je uitklappen door even je vinger op het scherm te leggen. Het zal ongetwijfeld snel gekopieerd worden door andere fabrikanten, die tot nu toe niet veel bijzonders hebben gedaan met de ‘hole punch’ in hun toestellen. En het bewijst maar eens dat Apple nét iets beter nadenkt over nieuwe mogelijkheden. Het is zo’n functie waar je nooit zelf aan had gedacht, maar die nu heel natuurlijk aanvoelt. Zo draait Apple een nadeel (een noodzakelijke uitsnede voor de frontcamera en de sensoren) om in een voordeel. De uitsnedes zijn in het zwarte paneel onzichtbaar en zorgen voor de noodzakelijke ‘witruimte’ (of beter gezegd: ‘zwartruimte’) om de getoonde informatie overzichtelijk te maken. Het is enorm praktisch en wat ons betreft de beste vernieuwing op de iPhone 14 Pro.

Hieronder zie je hoeveel verschil er zit tussen de notch en het Dynamic Island. De notch snijdt minder diep in het scherm, maar neemt ruimte in die niet nuttig gebruikt kan worden. Bij het Dynamic Island is het beter geregeld: je krijgt meldingen als je AirPods aansluit, een telefoongesprek voert, je iPhone oplaadt of de muteknop omzet.



Via: Ian Zelbo op Twitter.

Je kunt op het Dynamic Island tikken op de balk om meer bedieningsknoppen te zien. En je kunt daarna nogmaals tikken om de bijbehorende app te openen. Het werkt nu al met zo’n 30 acties en later komen er ook nog Live Activiteiten bij. Ontwikkelaars kunnen de CallKit API (voor spraak), de NowPlaying API (voor muziek) of de Live Activities API gebruiken om hun apps geschikt te maken voor het Dynamic Island. Dit maakt ook meteen duidelijk welke toepassingen we kunnen verwachten. Spotify, Overcast, Skype, WhatsApp en Instagram werken bijvoorbeeld nu al. En het is superhandig dat Apple’s eigen apps er ook op allerlei manieren gebruik van maken, zoals een pijltje voor de volgende afslag als je navigeren bent.

De notch was controversieel, het Dynamic Island is dat een stuk minder. Toch krijgt ook het Dynamic Island wel wat kritiek. Terwijl de notch tijdens het kijken van een video bijna onzichtbaar wordt, omdat ‘ie netjes zit weggewerkt aan de zijkant, is zit er bij het Dynamic Island altijd een pilvormig gat in je video’s, webpagina’s en wallpapers. Dat is moeilijker te negeren.



Apple probeert het Dynamic Island zo goed mogelijk onzichtbaar te maken, maar dit werkt alleen als de interface echt zwart is.

Er zijn nog twee andere veelgehoorde kritiekpunten. Ten eerste dat er vingervlekken op je frontcamera komen, omdat je icoontjes aanraakt. Omdat de frontcamera nog nauwelijks zichtbaar is, kun je inderdaad makkelijk het scherm vies maken door vette snackvingers. Zelf heb ik de gewoonte om de camera aan de achterkant even te poetsen voordat ik een foto maak en dat zal er bij de frontcamera nu ook wel van komen. Zo is er altijd wel iets: het doet denken aan de situatie waarbij Samsung op de Galaxy S8 de vingerafdrukscanner naar de achterkant van het toestel verplaatste, vlak naast de cameralens.

Of vingervlekken op de frontcamera echt een probleem gaan vormen, is nog even afwachten. Na een paar dagen gebruik zijn er op onze twee testtoestellen geen storende vlekken te zien, mede dankzij de oleofobische coating van het scherm. Zitten er klodders mayo aan je vingers, dan zal dat de cameralens natuurlijk wel blokkeren maar bij normaal snacken hebben we het niet als probleem ervaren.

Een ander kritiekpunt voor het Dynamic Island is dat sommige functies nu helemaal bovenin het scherm zitten. Daar zijn ze te bedienen door op een icoon drukken en dat kan problemen opleveren voor mensen met kleine handen (je kan er niet bij) of mensen met dikke vingers (icoontjes zijn te klein). Ik heb dit niet als probleem ervaren, maar ik heb dan ook doorsnee handen. Voor muziekbediening moest je voorheen toch al het Bedieningspaneel openen (waar de muziekbediening eveneens bovenin staat) en het Dynamic Island voegt juist een extra optie toe om te muziek te regelen.

Iets anders wat ons is opgevallen, is dat je het meldingencentrum niet meer zo gemakkelijk kunt openen, mocht je gewend zijn dit te gebruiken. Dit geldt trouwens voor alle iPhones met iOS 16. Je moet nu helemaal vanaf de linkerbovenhoek vegen of bóven het Dynamic Island. Als je op het Dynamic Island begint te vegen, werkt het niet. Dit was bij de notch nooit een probleem.

Het Dynamic Island vormt wat ons betreft een knappe combinatie van hardware, software en een slim design van de interface. Terwijl andere fabrikanten de punch-holes voor lief nemen, doet Apple er iets nuttigs mee, camoufleert de camera met software en trekt er daarna weer de aandacht naartoe met vloeiende vormwisselingen en navigaties. Wij zijn fan.

Hardware in de iPhone 14 Pro

A16 Bionic-processor met 16-core Neural Engine

4-nanometer proces voor zuiniger gebruik

6-core CPU (2x performance, 4x efficiency)

5-core GPU

6GB RAM in de Pro-modellen

Verkrijgbaar met 128GB, 256GB, 512GB en 1TB opslag (4K ProRes niet mogelijk op 128GB instapmodel)

Voorzover bekend geen vernieuwingen voor U1, 5G, Bluetooth en wifi 6

Satellietfunctie (voorlopig alleen voor VS)

Performance is nooit een issue geweest op recente iPhones en het is dan ook te billijken dat Apple voor de gewone iPhone 14 de processor van vorig jaar gebruikt. In de Pro-modellen vind je wél een goednieuwe 4 nanometer chip, met een paar aanpassingen voor nieuwe functies zoals het Dynamic Island en de nieuwe camerafuncties. De A16 Bionic heeft een 6-core CPU, 5-core GPU en 16-core Neural Engine. Al die power zorgt ervoor dat je iPhone toekomstbestendig is voor de komende vijf jaar en vermoedelijk nog wel langer. De A16 Bionic bevat een nieuwe display engine (voor het always-on scherm), een nieuwe beeldverwerkingsprocessor en zorgt voor een lager energieverbruik.

We hebben dan ook geen enkele klacht over de performance: apps en games openen vlot en het wisselen tussen apps gaat supersnel. Het enige punt waar we wat vertraging ondervinden is bij het zoeken naar apps in Spotlight. Dit lijkt een iOS 16-probleem te zijn, dat hopelijk snel wordt opgelost. In benchmarks verslaat de A16 Bionic met gemak de recente Snapdragon 8 Plus Gen 1 die in Android-toestellen wordt gebruikt, al is de vergelijking altijd wat lastig omdat Apple dankzij de nauwe afstemming van hardware en software toch al een voorsprong heeft. Er is verder nauwelijks bedreiging uit andere hoek. Ook niet van Google, die met de aankomende tweede generatie Tensor-processor vooral de nadruk op slimme AI-functies legt en niet op performance.

Bekijk je de benchmark-resultaten van de A15 en de A16, dan is er niet eens zoveel verschil en dat onderstreept nog eens dat Apple’s keuze om de instapmodellen nog te voorzien van een A15 niet eens zo’n slechte keuze is. Bij de aankondiging van de A16 maakte Apple dan ook wijselijk geen vergelijking met de A15, maar meldde dat de processor “40 procent sneller” is dan die van concurrenten.

Opslag als voorheen

Bij de iPhone 14 Pro kun je weer kiezen uit vier opslagvarianten: 128GB, 256GB, 512GB en 1TB. Uit onze poll bleek dat de twee laagste opslagvarianten van 128GB en 256GB het populairst zijn. Mocht je twijfelen, dan helpt het misschien om te weten dat je bij de 128GB-variant geen 4K ProRes-video kunt schieten (gewone ProRes kan wel). Toch is het jammer dat je voor dezelfde opslag nu veel meer moet betalen. Dit scheelt nogal: je bent €170,- tot €240,- duurder uit bij de iPhone 14 Pro en bij de iPhone 14 Pro Max moet je voor de huidige modellen zelfs €220,- tot €290,- meer betalen dan vorig jaar. Je bent nu voor het eerst meer dan tweeduizend euro kwijt voor het topmodel… absurd!

Zoals gebruikelijk hebben Amerikaanse gebruikers bij Apple een streepje voor en dat zit bij ons niet helemaal lekker. Dit jaar worden we namelijk nog eens extra gestraft: terwijl de prijzen in de VS hetzelfde zijn gebleven, zijn ze buiten de VS sterk gestegen. En dan lopen we ook nog eens één van de beste vernieuwingen mis: satellietcommunicatie. We moeten betalen voor een functie die we voorlopig niet kunnen gebruiken en Apple geeft geen duidelijkheid of (en wanneer) het überhaupt beschikbaar komt.

Voor mij als early adopter is de keuze niet zo moeilijk: ik moet deze nieuwe iPhone gewoon hebben. Maar als gewone gebruiker zou ik me enigszins uitgeknepen voelen. We moeten vaak lang genoeg wachten op allerlei functies en misschien worden de satellietfuncties pas geactiveerd als de iPhone 16 al op de markt is. Nog even afgezien van de vraag of we het West-Europa wel nodig hebben, waar je moeite moet doen om een gebied zonder mobiel bereik te vinden.

Crashdetectie op de iPhone 14 Pro

Nieuwe gyroscoop en versnellingsmeter voor nauwkeurig meten van de impact

iPhone neemt automatisch contact op nooddiensten bij een ernstige auto-ongelukken

iPhone stuurt gegevens over locatie en dergelijke automatisch door

iPhone stuurt ook een seintje naar je SOS-contacten

Er is nog een andere nieuwe functie voor noodgevallen, die we wél krijgen, maar waarbij je je kunt afvragen hoe vaak je het nodig gaat hebben. Dat is Crashdetectie. Uiteraard hebben we geen botsing veroorzaakt om dit te kunnen testen, dus we moeten Apple maar erop vertrouwen dat het echt werkt. Het is uitvoerig getest in allerlei scenario’s en maakt gebruik van meerdere sensoren om een botsing te detecteren. Je hebt daarna 10 seconden om een noodmelding te voorkomen.

Wel hebben we een paar kritische puntjes. Niet iedereen heeft dit nodig: heb je namelijk al een auto met eCall (verplicht sinds 2018) dan zit het al standaard in je auto. En het waarschuwen van je SOS-contactpersonen is misschien niet altijd gewenst, omdat ze bij het ontvangen van zo’n bericht de schrik van hun leven krijgen. Het gaat dan om situaties waarbij je wel hulp wil, maar niet direct in de stemming bent om met je SOS-contacten te gaan chatten over de toedracht. Het zou handig zijn als je er meteen een berichtje “Ik ben veilig, ik meld me later” achteraan kunt sturen. Apple vindt de functie blijkbaar zo belangrijk, dat ze het meteen in alle nieuwe iPhones en Apple Watches hebben gestopt. Het kost geen geld, zit er standaard in en vergt geen instellingen, dus het is mooi dat het erin zit. Op de vraag wat er gebeurt als je én eCall én een Apple-product met crashdetectie hebt, kon Apple ons helaas geen antwoord geven. We vermoeden dat er dan twee meldingen worden gedaan.

Bekijk ook Crashdetectie is niet altijd nodig: het is sinds 2018 verplicht in Europese auto's Crashdetectie is een van de grote nieuwe functies in de line-up van iPhone en Apple Watch. Alle nieuwe modellen hebben het, tot de goedkoopste Apple Watch SE aan toe. Maar in de EU zit het al verplicht in recente auto's.

Batterijduur iPhone 14 Pro

Batterijduur tot 23 uur

Geteste batterijduur bij continu gebruik: 11 uur

Batterijcapaciteit iPhone 14 Pro: 3.200 mAh (voorganger 3.095 mAh, +3,4%)

Batterijcapaciteit iPhone 14 Pro Max: 4.323 mAh (voorganger 4.352 mAh, -0,7%)

Snelladen via optionele adapter van 20 Watt

Draadloos opladen op 15 Watt (MagSafe) en 7,5 Watt (Qi)

De batterijduur van de iPhone 14 Pro is ietsje verbeterd, maar het scheelt nauwelijks: van 22 naar 23 uur. Dit compenseert enigszins de nieuwe functies die een aanslag kunnen zijn op je batterijduur, namelijk het always-on scherm en het fellere scherm. Toen we de iPhone tijdens een weekendje weg de hele dag buitenshuis gebruikten was te merken dat de batterij iets sneller leeg gaat.

Tijdens een normale werkdag zul je echter weinig verschil merken: het toestel gaat nog steeds een hele dag mee en het always-on scherm lijkt geen grote impact te hebben op je batterijduur. Als je de gewoonte aanleert om je iPhone met het scherm omlaag op tafel te leggen kun je er zelfs twee dagen mee doen. De uitstekende batterijduur is waarschijnlijk vooral te danken aan de efficiëntere 4-nanometer chip en de 1Hz verversingsgraad van het always-on scherm. Er is namelijk geen sprake van een aanmerkelijk grotere batterij. Bij de iPhone 14 Pro is de batterijcapaciteit maar met +3,4% omhoog gegaan, terwijl de batterijcapaciteit bij de iPhone 14 Pro Max zelfs met -0,7% is geslonken.

Je zou misschien denken dat het always-on scherm juist meer energie verbruikt, maar ik merkte dat ik me door deze functie anders ging gedragen. In plaats van op het scherm tikken om bijvoorbeeld het tijdstip te zien of te kijken of er nog notificaties waren, was het voldoende om even naar het scherm te kijken zonder het te laten oplichten. De meeste notificaties kan ik tijdens een werkdag negeren tot ik er wel aan toekom (Instagram en TestFlight bijvoorbeeld, of een melding over nieuwe trends in de Gezondheid-app). Daardoor schakel je je iPhone-scherm minder vaak in.



Een gouden iPhone 13 Pro en een spacezwarte iPhone 14 Pro van de zijkant gezien.

Wat me ook opviel is dat, ondanks het feit dat ik een Apple Watch heb, toch nog best vaak op mijn iPhone kijk hoe laat het is. Met het always-on scherm gaat dat moeiteloos zonder het scherm aan te raken. En omdat de batterij meer dan een dag meegaat, merk ik dat ik mijn iPhone niet meer elke nacht aan de lader hang, maar pas ga snelladen op momenten dat de iPhone een melding geeft. Dit heb ik ook vorig jaar gedaan met de iPhone 13 Pro, met als gevolg dat mijn batterijconditie na een jaar gebruik nog maar 88% is. Echt goed voor de batterij is deze werkwijze blijkbaar niet.

Net als voorgaande jaren krijg je geen stroomadapter meer, alleen een usb-c-naar Lightning-kabel. Gebruik je de 20 Watt adapter die Apple aanraadt, dan kun je in een kwartiertje opladen naar 30% en in een halfuur naar 60%. Dit is ietsje sneller dan de iPhone 13 Pro, die na een kwartier laden op 25% staat. Er waren geruchten dat Apple bij deze nieuwe modellen een vlottere 30 Watt-adapter zou aanbevelen, maar dat is niet het geval. Deze is met €55,- ook behoorlijk prijzig, terwijl je voor minder dan de helft de prima bruikbare 20 Watt-adapter koopt. Die laadt je iPhone net zo snel op.

Wat draadloos opladen betreft is het nog steeds 15 Watt via MagSafe en 7,5 Watt met een willekeurige Qi-lader.

iPhone 14 Pro (Max) camera

Nieuwe Photonic Engine

Vier camera’s aan achterzijde: Hoofdcamera: 48 megapixel (24mm, ƒ/1.8 diafragma) met 2x optische zoom Ultragroothoek: 12 megapixel (13 mm, ƒ/2.2 diafragma met 120° kijkhoek) Zoomlens: 12 megapixel (3x telefoto: 77 mm, ƒ/2.8 diafragma) met 3x optische zoom LiDAR-scanner

Optische beeldstabilisatie met sensorverschuiving van de tweede generatie

Frontcamera: 12 megapixel (f/1.9 diafragma, autofocus)

Macrofoto’s maken (alleen op Pro-modellen)

Nachtmodus

Fotografische stijlen

Video tot 4K/60fps

Actiemodus tot 2.8K / 30 fps

Filmmodus tot 4K / 30 fps

ProRes-support 4K / 30 fps (op modellen met 256GB opslag en meer)

Een nieuwe iPhone betekent altijd nieuwe camerafuncties, waarbij Apple meestal sleutelt aan het maken van mooiere foto’s bij matige lichtomstandigheden. Dat is ook nu weer het geval en we hebben het gemerkt aan de foto’s die we de afgelopen dagen gemaakt hebben. Je vindt net als voorheen drie cameralenzen aan de achterkant: groothoek, supergroothoek en telefoto. Ze zijn allemaal verbeterd en ze profiteren allemaal van de nieuwe Photonic Engine, die met kunstmatige intelligentie en computational photography zorgt dat je foto’s er nog beter uit zien. Apple’s Deep Fusion-technologie wordt eerder in het proces gebruikt, nog voordat de frames gecomprimeerd worden, met als resultaat een verbeterd dynamisch bereik. Of in normale taal: meer details, ook bij foto’s met weinig licht.

Hoofdcamera: 48 megapixel

Apple noemt de 24mm groothoeklens voortaan hoofdcamera. Een 48-megapixel camera waarmee je RAW kunt schieten, dat klinkt als muziek in de oren van fotografen. Het getal 48 zal al voor sommige mensen al meteen een reden zijn om te upgraden, aangezien we sinds de iPhone 6s te maken hebben met een 12-megapixel camera. Toch zal de doorsnee gebruiker de camera in de iPhone 14 Pro maar zelden gebruiken om daadwerkelijk 48-megapixel foto’s te maken. Je hebt er namelijk alleen wat aan als je ze achteraf ook nog uitvoerig gaat bewerken en dat doen de meeste mensen niet. Toch heeft de camera ook meteen voordelen voor mensen die simpele snapshots maken. Je krijgt namelijk in alle gevallen betere foto’s dankzij pixel binning, oftewel het samenvoegen van vier pixels tot één superpixel. Het resultaat is een 12-megapixel foto, die met meer data is samengesteld en meer detail toont, wat vooral ten goede komt aan foto’s die bij matig licht zijn gemaakt. De camera kan ook beter omgaan met moeilijke lichtomstandigheden dankzij de grotere sensor en het verbeterde diafragma.



Drie mogelijkheden van het camerasysteem. Gebruik de telelens met 3x zoom om extreem in te zoomen op gedroogde tomaten op de markt, zonder dat je te veel hoeft te leunen en irritatie bij de marktverkoper oproept. Met de hoofdcamera kun je bij portretten nu ook voorgrondblur gebruiken. En met de ultrabrede camera kun je de grootsheid van een gebouw mooi in beeld brengen.

Als je wilt kun je met deze camera een 48-megapixel ProRAW-foto maken, al zul je dat vanwege de omvang van de fotobestanden (100MB-120MB per stuk) niet zo vaak doen. Apple heeft nooit willen meedoen aan de megapixelrace en dat nemen we ze niet kwalijk. Meer megapixels betekent niet automatisch een betere foto en de iPhones kregen daarom steeds verder geoptimaliseerde 12-megapixel camera’s. Toch vond Apple het blijkbaar nu wel eens tijd om wat meer megapixels in de strijd te gooien. Het is een kleine inhaalslag als je alleen naar de cijfers kijkt, want andere fabrikanten zitten al op meer dan 100 megapixels en gebruiken pixel binning waarbij maar liefst 9 pixels worden gecombineerd. Toch blijkt uit vergelijkende tests met bijvoorbeeld Samsung- en Pixel-toestellen dat Apple’s camera echt heel goed presteert.



Een gewone vakantiefoto lukt altijd.



Deze foto is gemaakt met wat meer licht-donkercontrast. Als er een persoon bij de letters poseert is het wel wat lastiger om het gezicht goed zichtbaar te maken.



Een foto ’s avonds bij schemerdonker en wat lampen.



Dezelfde foto bij daglicht.



Een interieurfoto met weinig licht en wat (redelijk zwakke) lampen.

Voorgrondblur bij portretten

Nachtmodus, portretmodus, fotografische stijlen en filmmodus zijn nog steeds aanwezig, net als ProRes. Nieuw is de onscherpe voorgrond bij portretten, zoals op de foto hierboven al te zien was. Je kunt nu voorgrond- en achtergrondblur combineren, zodat alleen een bepaalde laag (waar de persoon staat) scherp wordt. Dit ziet er natuurlijker uit, alsof je hier voor een speciale portretlens hebt gebruikt. We merkten dat dit vooral goed werkt als de persoon op een afstand van zo’n 2-3 meter van de fotograaf staat. Ook mogen er op deze afstand geen andere objecten te zien zijn, die afleiding kunnen veroorzaken. Op onze foto zie je dat de straat op de achtergrond én de bladeren op de voorgrond onscherp zijn gemaakt. Op dit punt is er nog wel wat verbetering mogelijk in de software, met name het kunnen onderscheiden van de voorgrond- en achtergrond-elementen. Tot die tijd zul je een beetje zelf moeten experimenteren tot het portret helemaal natuurlijk oogt.



Twee voorbeelden van mislukte voorgrondblur. Bij de plant kan het gezicht niet goed herkend worden en bij de andere foto trekt het glas te veel aandacht. Bovendien is de persoon erg overdreven uitgesneden waardoor het onnatuurlijk oogt.

Supergroothoek vangt meer licht

De supergroothoek is ook vernieuwd met een sensor die twee keer zo groot is als die van de iPhone 13 Pro en Apple beweert zelfs dat er “3x betere foto’s bij matig licht” mogelijk zijn. Hoewel dit subjectief is (wanneer is een foto 3x beter?) is wel te zien dat de foto’s die je maakt meer detail vertonen in schaduwgebieden en scherper langs de rand zijn. Deze lens heeft nu een f/2.2 diafragma. Dankzij de 100% focuspixels kan de camera beter en sneller scherpstellen op voorwerpen. Er treedt ook minder vervorming op waardoor er bij groepsfoto’s minder vaak mensen met een ‘eierhoofd’ langs de zijkanten staan.

Je gebruikt deze lens ook voor het maken van macrofoto’s, een toepassing die bij gebruikers erg populair is geworden sinds het op de iPhone 13 Pro verscheen. Het van dichtbij fotograferen van een insect of bloem is leuk om te doen en het levert altijd wel iets bijzonders op, dat je aan vrienden kunt laten zien.



Een macrofoto van het nieuwe Alpine-horlogebandje van Apple.

Telelens: minder ruis

De telefotolens heeft nu een f/2.8 diafragma en tot 3x optische zoom. Deze lens is sterk verbeterd ten opzichte van vorig jaar. En dat is knap, want het is een nieuwe sensor die zo op het eerste gezicht dezelfde specs heeft. De telelens produceert minder ruis en geeft meer details weer. Met deze lens kun je 3x optisch inzoomen, terwijl je voor de 2x zoom die we hierboven hebben genoemd de hoofdcamera gebruikt. Die 2x zoom is vaak precies wat je nodig hebt om bijvoorbeeld een bord met eten te fotograferen, zonder dat er schaduwen van je hand te zien zijn. Toch heb je ook wel eens 3x zoom nodig, bijvoorbeeld bij de foto van gedroogde tomaten op de markt. Je wilt een close-up van bepaalde etenswaren maken, maar wilt niet opzichtig er naartoe leunen. Marktkooplui vinden het vaak niet prettig en je wilt niet de vervelende toerist uithangen.

Die ingezoomde foto’s profiteren ook van de quad pixels van de 48-megapixel cameralens en wat ‘magie’ van de kunstmatige intelligentie. Je krijgt precies een 50% uitsnede van een normale foto, alsof je een lens met een 48mm brandpuntsafstand hebt gebruikt (oftewel bijna 50mm). Dit is een modus die ik vaak zal gebruiken.



Voor deze situaties is de 2x zoom perfect, zodat je lichtinval en spiegeling zo veel mogelijk kunt voorkomen.

Frontcamera: betere selfies

De frontcamera is nog steeds 12-megapixel, maar met twee belangrijke verbeteringen: autofocus voor selfies en een groter diafragma, waardoor je er ook in het schemerdonker beter op staat. Autofocus is een functie die we graag eerder hadden willen zien, omdat het zo logisch is voor selfies. De TrueDepth-camera zorgt er hierbij voor dat je sneller scherp wordt gesteld. Ook de frontcamera profiteert trouwens van de Photonic Engine.



De selfiecamera stelt nu sneller scherp, maar past wel vaak een wat onnatuurlijk ‘beautyfilter’ toe.

Videofilmen met de iPhone 14 Pro

Vorig jaar introduceerde Apple de Filmmodus in 1080p 30 fps. Dit jaar wordt de volgende stap gezet met de Filmmodus in 4K 30 fps. Maar dat is niet het grote nieuws wat videofilmen betreft: dat is namelijk de nieuwe Actiemodus, waarmee je volgens Apple geen gimbal nodig hebt. Dit is handig als je wilt rondwandelen of zelfs rennen tijdens het filmen. Het verschil is duidelijk te zien. Je ziet nog wel een soort golfeffect tijdens het lopen, maar het werkt een stuk beter dan de beeldstabilisatie op eerdere iPhones. Actiemodus heeft een maximale resolutie van 2.8K bij 60 fps en dat is wat mij betreft prima. Het werkt ook met Dolby Vision en ProRes.

Bij het testen van de videofuncties heb ik vooral gelet op de nieuwe actiemodus en het inzoomen. Een vakantie is dan een prima gelegenheid: je kunt lekker buiten in het zonnetje rennen en huppelen en er is genoeg waarop je tijdens het filmen zou willen inzoomen, al is het maar om te checken wat een badgast zit te eten. Voor de actiemodus reden we over een hobbelige weg, met de iPhone 13 Pro en iPhone 14 Pro naast elkaar vastgehouden op het dashboard vóór de passagiersstoel. Het resultaat was duidelijk te zien en Apple overdrijft dan ook niet dat het in de buurt komt van een gimbal. Wel is het zo dat echte actiecamera’s vaak meer mogelijkheden bieden, zoals filmen in 4K. We hebben dit besproken in de uitleg over de actiemodus. Bij Apple gaat dit tot maximaal 2,8K (wat ook nog prima is).

Bekijk ook Zo werkt de nieuwe actiemodus op de iPhone voor vloeiende video's Op de iPhone 14-modellen vind je een nieuwe actiemodus voor video. Daarmee zien je video's er veel vloeiender uit als je bijvoorbeeld wandelt, in een wankel bootje zit of op een skateboard staat. Zo werkt het.

Wil je gaan zoomen tijdens het filmen, dan werkt dit ook een stuk makkelijker. In plaats van een schoksgewijze sprong van 1x naar 3x zoom is er nu een soepel overgangseffect. Voorheen kreeg je dit alleen voor elkaar door héél voorzichtig handmatig te zoomen (waarbij het wel eens mis kon gaan). Bij het filmen van een spontane gebeurtenis heb je vaak niet de mogelijkheid om opnieuw te proberen, dus het is prettig dat zoomen nu automatisch en geleidelijk gaat, waardoor het altijd lukt. Apple gebruikt hiervoor het volgende trucje: er worden een paar videoframes uit de buffer gehaald van de camera waar je naartoe schakelt, bijvoorbeeld van 1x naar 3x. Die worden achter elkaar gezet, waarbij je dus bijvoorbeeld van 1x naar 1,25x naar 1,5x (enzovoort) gaat totdat je bij 3x zoom bent aanbeland. Welke tussenstapjes Apple hanteert is niet te achterhalen, maar het gaat erom hoe vloeiend de zoom er uiteindelijk uit ziet en daar ben ik erg tevreden over. Eindelijk is zoomen met de knoppen goed bruikbaar tijdens het videofilmen.

Ervaringen met de nieuwe camera’s

De nieuwe camera’s van de iPhone 14 Pro zijn geweldig, maar het is niet zo dat ik nu voor het leven verpest ben. Als ik nu terug zou moeten naar een iPhone 13 Pro-camera, zou dat prima te doen zijn. Voor mij springen vooral twee dingen uit: de al genoemde 48-megapixel sensor en de zoomfunctie – en dan met name het feit dat 2x optische zoom terug is. Dit biedt vooral meer gemak. Bij voorgangers was 2x zoom vervangen door 3x zoom en dat was vaak net iets te sterke zoom als je een voorwerp dichterbij wilde halen. Bovendien wordt het moeilijker om de foto scherp te krijgen, omdat elke kleine beweging van je hand enorm versterkt wordt. De 2x zoom is vaak perfect voor het fotograferen van een gerecht of een gebouw. Je hebt nu vier zoomopties met de ultragroothoek (0,5x), groothoek (1x en 2x) en telefoto (3x). Een mooie bijkomstigheid is dat zoomen tijdens het filmen veel geleidelijker verloopt.

Ook ben ik enthousiast over de kwaliteit van de foto’s bij weinig licht, wat ongetwijfeld te danken is aan de Photonic Engine. Ook bij selfies zien we duidelijk verbetering, dankzij het grotere diafragma en wat extra hulp van eveneels de Photonic Engine.



Dezelfde foto met 0,5x en 1x zoom.



Nogmaals dezelfde foto maar nu met 2x en 3x zoom.

Audio en overige functies

De iPhone 14 Pro is voorzien van stereospeakers. De ene bevindt zich aan de onderkant en de andere langs de bovenrand van het scherm. Ze produceren veel geluid zonder vervorming en werken ook met Spatial Audio voor een ruimtelijk effect. Dit is prima voor het kijken van een Apple TV+ show, maar we zouden de speakers niet zo snel gebruiken om tijdens een feestje wat muziek te spelen. Volgens deze test zijn ze net zo luid als op de iPhone 13 Pro.

Er zitten in de iPhone 14 Pro ook wat functies die we al van voorgangers kennen, maar die wellicht nieuw zijn als je van een ouder toestel komt. Zo is er MagSafe, de magneet om accessoires achterop je iPhone vast te plakken en sneller draadloos te kunnen laden. In twee jaar tijd is er weinig veranderd op dit gebied en verrassende nieuwe accessoires zijn er ook niet bijgekomen, maar Apple zal dit nog wel een tijd blijven gebruiken.

Software: iOS 16 op de iPhone 14 Pro (Max)

De iPhone 14 Pro draait op iOS 16, dat allerlei verbeteringen bevat die ook op de iPhone 8 en nieuwer te gebruiken zijn. Dus je hebt helemaal niet deze dure nieuwkomer nodig om toch het gevoel te hebben dat je iets nieuws in handen hebt. Het beste ben je overigens af met de iPhone XS of nieuwer, want dan krijg je ook de nieuwe functies die van de A12 Bionic afhankelijk zijn.

Een van de belangrijkste vernieuwingen in iOS 16 is het toegangsscherm, dat je veel meer naar eigen wens kunt inrichten. Op de iPhone 14 Pro komt dit toegangsscherm echt tot z’n recht, dankzij het always-on scherm. Zo kun je altijd de belangrijkste info op het scherm zien, zoals tijd en weer. Een andere iOS 16-functie waar je de iPhone 14 Pro voor nodig hebt is het Dynamic Island, waarbij hard- en software naadloos met elkaar samenwerken. Je gaat hier nog veel meer plezier van hebben als ontwikkelaars hun apps ervoor hebben aangepast. Instagram, Spotify en WhatsApp doen in ieder geval mee. Met de iPhone 14 Pro krijg je de beste iOS 16-ervaring, met functies die je echt gaat missen als je terug moet naar de iPhone 13 Pro.

Gelukkig valt er nog genoeg moois te ontdekken als je niet kunt upgraden naar de iPhone 14 Pro. Het terughalen en achteraf wijzigen van e-mail en iMessage-berichten is bijvoorbeeld erg handig. Of het krijgen van een toetsenbordtikje als je aan het typen bent. Er zijn tientallen nieuwe functies om te ontdekken en in onze iOS 16-review lees je wat we de beste vinden.

Bekijk ook iOS 16 review met onze ervaringen: persoonlijker dan ooit In iOS 16 heeft Apple een aantal onderdelen van iOS flink op de schop genomen. Het ziet er allemaal mooi uit, maar hoe handig is dit allemaal? In deze review van iOS 16 lees je wat onze ervaringen met de nieuwe iPhone-update zijn.

Voor wie is de iPhone 14 Pro?

Vorig jaar waren er bij de iPhone 13-serie geen grote vernieuwingen. Bij de iPhone 14 Pro is dat wel zo en dat kan voor veel mensen best reden zijn om te upgraden. Grootste struikelblok zal de prijsverhoging zijn, want de prijs ligt voor de huidige modellen €170,- tot €290,- hoger ten opzichte van vorig jaar, voor dezelfde hoeveelheid opslag.

Dit jaar springen de verbeteringen op het gebied van camera, scherm en veiligheid eruit. We denken dat de iPhone 14 Pro (Max) behalve voor early adopters die toch elk jaar een nieuwe kopen, vooral interessant is voor mensen die nu drie jaar met hun huidige toestel doen en bijvoorbeeld van een iPhone 11 Pro komen. Je hebt dan meteen het nieuwe design en heel veel nieuwe functies, zoals MagSafe.

Performance is geen reden om te upgraden als je een recente iPhone hebt. De iPhone 12- en iPhone 13-serie waren ook al bloedsnel en kunnen nog makkelijk een paar jaar mee. De iPhone 14 Pro is echter de beste iPhone van dit moment als je alles wilt hebben en de prijs van meer dan €1.300 voor jezelf kan rechtvaardigen. Functies zoals het Dynamic Island en het always-on scherm zijn dingen die je graag wil hebben, ook al had je er een paar weken geleden nog geen behoefte aan. Je weet bij Apple wat je krijgt: een kwalitatief hoogwaardig toestel dat goed in elkaar steekt en waarbij hard- en software naadloos met elkaar samenwerken. Eentje die ook na een paar jaar nog een prima restwaarde heeft, zodat je de prijs van je volgende upgrade nog wat kunt compenseren. Nu de iPhones zo goed zijn geworden dat elk jaar upgraden niet meer nodig is, is de vraag vooral: wanneer kies je jouw upgrade-moment? Bij de iPhone 14 Pro? Of toch liever volgend jaar, bij de iPhone 15 Ultra?

Meer hulp nodig? Hier zijn onze vergelijkingen:

Bekijk ook iPhone 14 Pro vs iPhone 14 Pro Max: wat zijn de verschillen? Twijfel je tussen de iPhone 14 Pro vs iPhone 14 Pro Max? Wij zetten de verschillen tussen de iPhone 14 Pro-modellen voor je op een rij en helpen je met koopadvies. Welke past het beste bij jou?

Score 8.7 iPhone 14 Pro €1.329 Voordelen + Premium design en bouwkwaliteit

Dynamic Island is innovatief en verrassend

Always-on voegt echt iets toe

Prachtig en goed leesbaar scherm, ook in fel zonlicht

Camera op meerdere fronten verbeterd, o.a. Photonic Engine en 48 megapixel

A16 Bionic zorgt voor topprestaties Nadelen - Absurde prijsverhoging

Satellietfunctie (nog) niet voor ons, maar je betaalt er wel voor

Uitsparing in scherm valt meer op bij kijken van video's en lezen van websites

Conclusie iPhone 14 Pro (Max) review

De Pro is dit jaar een stuk interessanter dan de gewone iPhone. Met de verbeteringen in het scherm en de camera is er meer dan ooit reden om voor de Pro te kiezen. Helaas betekent het wel dat je dit jaar veel meer geld kwijt bent voor al dat moois, want de prijs is fors omhoog gegaan. Kijk je naar de performance, bouwkwaliteit en de manier waarop het always-on scherm en het Dynamic Island zijn uitgevoerd, dan is de iPhone 14 Pro het beste wat je momenteel in de winkel kunt krijgen. Er zijn smartphonecamera’s met meer megapixels, een groter zoombereik en 8K videofilmen, maar die leveren niet altijd betere foto’s en video’s. Ook zijn er smartphones met op papier betere specs als het om CPU en GPU gaat, maar die zijn niet altijd sneller. Apple had nog een stap verder kunnen gaan door bijvoorbeeld net als Samsung een camera met 108 megapixel (i.p.v. 48) en pixel binning met 9 pixels (i.p.v. 4) aan te bieden, maar we weten dat Apple afwacht tot dit soort ‘innovaties’ echt zin hebben. Wat ons betreft heeft Apple voor een prima mix van verbeteringen gekozen.

De grootste vernieuwing is toch wel het Dynamic Island. Sinds de iPhone X zijn we gewend geraakt aan de notch aan de bovenkant van het scherm, als noodzakelijk kwaad om Face ID en de frontcamera mogelijk te maken. Met Dynamic Island omarmt Apple de uitsnedes en doet er iets verrassends en creatiefs mee. Het is een slimme manier om uitsparing nuttig te gebruiken en het werkt bij de eigen apps soepel en intuïtief. De animaties doen je vergeten dat er twee gaten in je scherm zitten. Is het Dynamic Island niet actief, dan valt extra op dat die gaten er wél zijn.

iPhone 14 Pro kopen

De iPhone 14 Pro (Max) ligt sinds 16 september in de winkels. De verschillende varianten zijn te koop bij Apple, de bekende winkels en via de providers.

De iPhone 14 Pro begint bij €1.329,- voor het instapmodel met 128GB, wat overigens een prima keuze zal zijn voor de meeste mensen. Frustrerend is dat Apple trots meldt dat de prijzen hetzelfde zijn gebleven (en voor sommige producten zoals de Apple Watch SE zelfs zijn verlaagd), terwijl dit alleen voor de VS geldt. In Europa is de prijs flink omhoog gegaan: van €1.159,- naar €1.329,- en dat is maar liefst €170,- meer.

Toegegeven, je krijgt betere specs dan vorig jaar, maar we zijn gewend om elk jaar nét iets meer opslag en betere features te krijgen, voor dezelfde prijs. De inflatie en wereldwijde onzekerheden spelen daarbij ongetwijfeld mee, maar Apple lijkt het volledig af te wentelen op niet-Amerikanen, om in eigen land te kunnen pronken met een instapprijs onder de duizend euro. We vinden de prijsverhoging dan ook absurd. Wil je 4K ProRes videofilmen dan heb je minimaal 256GB opslag nodig. Bij de duurdere modellen van 1 terabyte ligt de prijs rond de tweeduizend euro – maar dit heeft alleen zin als je professioneel wil gaan fotograferen of videofilmen. Wie dit te duur vindt kan terecht bij de iPhone 14-modellen, maar dan krijg je lang niet alle interessante vernieuwingen van dit jaar.

De iPhone 14-serie is verkrijgbaar bij deze winkels en providers:

T-Mobile | Tele2 | Mobiel.nl | KPN | Vodafone | Belsimpel.nl

Verder kun je terecht bij deze aanbieders:

Amac | Amazon | Coolblue | YourMacStore | BCC | Bol.com | Belsimpel.nl | Mobiel.nl | MediaMarkt

Bekijk ook onze iPhone aanbiedingen. Werken bovenstaande linkjes niet goed? Dan kun je het beste even je adblocker uitschakelen.