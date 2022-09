Nog voordat de iPhone 14 Pro werd aangekondigd kregen we al een vraag toegestuurd hoe groot de maximale afdrukken zijn, die je met de 48-megapixel camera kunt maken. Nu de nieuwe iPhones met 48-megapixel camera een feit zijn, kunnen we dit precies vertellen. Ook laten we zien wat je moet doen om een 48-megapixel foto te maken.

Welke iPhones hebben een 48-megapixel camera?

De 48-megapixel camera is alleen te vinden op de volgende toestellen:

Op deze modellen is de groothoeklens nu 48-megapixel, terwijl dit voorheen nog 12-megapixel was. De andere lenzen zijn nog wel 12-megapixel.

Zo werkt de 48-megapixel camera

Apple spreekt over een ‘advanced quad-pixel sensor’, die standaard gewoon 12-megapixel foto’s maakt met een resolutie van 4032 x 3024 pixels. Ze nemen ook nog net zo veel ruimte in beslag als voorheen, zo’n 2 tot 3 MB per foto. Kies je voor 48-megapixel, dan zullen de foto’s tussen de 75MB en meer dan 100MB in beslag nemen. Je zult dit dus niet voor all foto’s doen.

Wil je echter de maximale hoeveelheid details in een foto, zodat je later nog een kleinere uitsnede kunt maken, dan is een 48-megapixel foto wel een idee. Je krijgt dan een vier keer hogere resolutie van 8064 x 6048 pixels. Dit werkt als je de ProRAW-functie op de iPhone 14 Pro (Max) gebruikt. Voor professionele fotografen is het een uitkomst om achteraf nog maximaal te kunnen bewerken.

Een 48-megapixel foto maken

Om een foto in 48-megapixel resolutie te maken doe je het volgende:

Schakel Apple ProRAW in via Instellingen > Camera > Bestandsstructuren > Apple ProRAW. Zorg dat onder de schakelaar de optie 48 MP actief is. Open nu de Camera-app. Tik bovenin het scherm op RAW om te activeren. Als de functie uit staat, staat er een streep door RAW. Maak de foto.

Wanneer je nu een foto maakt met de standaard Camera-app, zal deze 48 megapixels zijn. Je kunt dit controleren door op het i-knopje te drukken na het maken van de foto. Je moet dan de resolutie van 8064 x 6048 pixels hebben en een bestandsgrootte van rond de 100MB.

Maximale afdruk met de 48-megapixel camera

De vraag hoe groot je maximale afdruk kan zijn, is nu ook gemakkelijk beantwoord: je hebt een resolutie van 8064 x 6048 pixels en als je dit in een omrekentool stopt kom je voor een poster met een kijkafstand van ongeveer twee meter op een maximale afdrukgrootte van 68 cm x 51 cm. Dit ligt tussen een A1- en A2-papierformaat in. Uiteraard kun je de afbeelding ook veel groter afdrukken, maar dan gaat de beeldkwaliteit achteruit.