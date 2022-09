Crashdetectie is een van de grote nieuwe functies in de line-up van iPhone en Apple Watch. Alle nieuwe modellen hebben het, tot de goedkoopste iPhone SE aan toe. Maar in de EU zit het al verplicht in recente auto's.

SOS-functie in Europese auto’s sinds 2018

Alle personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen die na 1 april 2018 in de EU op de markt kwamen moeten beschikken over het eCall-systeem. Dit zorgt ervoor dat nooddiensten sneller kunnen reageren op ongevallen in het verkeer. eCall is een automatisch systeem om nooddiensten te bellen, zoals ambulance en brandweer. In 2012 werd het eerste voorstel hiervoor al gedaan in de EU, maar het stuitte aanvankelijk op privacybezwaren. In 2015 stemde het Europese Parlement echter vóór om het EU-brede eCall-systeem in te voeren. Dit gratis systeem maakt in Nederland direct verbinding met de 112-centrale. In andere Europese landen werkt het op een identieke manier.



Vanwege privacyredenen deelt het systeem alleen de meest eenvoudige informatie over het ongeluk, zoals type voertuig, type brandstof, tijdstip van het ongeval, exacte locatie en het aantal passagiers dat erbij is betrokken. Ook kan het eCall-systeem detecteren wat de kracht van de botsing was en of de airbags zijn uitgevouwen. Volgens de Europese Commissie zijn de kosten van eCall ongeveer €100,- per auto. Door data van alle betrokken voertuigen te combineren kunnen nooddiensten beter de omvang en ernst van een ongeval inschatten. Het systeem helpt ook taalbarrières te overbruggen, omdat de informatie automatisch wordt doorgegeven en mensen niet in een vreemde taal hoeven te vertellen wat er gebeurd is en waar ze precies zijn.

Zo werkt eCall

Na een ongeluk stuurt eCall automatisch een melding naar de alarmcentrale en geeft daarbij door:

de precieze plek van het ongeluk;

de rijrichting;

het aantal inzittenden;

het type voertuig;

het type brandstof.

Deze gegevens worden niet opgeslagen of voor andere doeleinden gebruikt. eCall houdt dan ook rekening met privacy. Het systeem ziet pas na het ongeluk (of het indrukken van de noodknop) waar je bent en in welke richting je rijdt. Als er geen ongevalssituatie is, kan eCall je auto niet volgen.

Er zijn twee varianten van eCall:

Pan European eCall: een gratis systeem dat direct verbinding maakt met de 112-centrale. Alle personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen die na 1 april 2018 op de markt kwamen, moeten dit systeem aan boord hebben.

Third Party Service (TPS) eCall: Dit zijn noodoproepsystemen van autofabrikanten. Hierbij gaat de noodoproep naar de alarmcentrale van het automerk, waarna eventueel de nooddiensten worden ingeroepen.

Voorbeeld van een eCall-oproep

Op 6 maart 2020 raakte op de A2 bij Amsterdam midden in de nacht een auto van de weg. De auto was uitgerust met eCall. De bestuurder zat bekneld en was niet in staat om 112 te bellen. De auto maakte zelf contact met de hulpdiensten via eCall, waardoor deze in actie konden komen. Anders was de kans klein geweest dat de man tijdig zou zijn gevonden. Dit was de allereerste eCall-actie die de Amsterdam-Amstelland ontving.

Crashdetectie en Apple

Heeft jouw auto nog geen eCall, dan kun je ‘peace of mind’ kopen met een van de nieuwe producten die voor dit najaar zijn aangekondigd. Crashdetectie zit namelijk op alle toestellen uit de iPhone 14-serie en op alle Apple Watch-modellen van het najaar, inclusief de Apple Watch SE 2022. Door alleen een nieuwe Apple Watch te kopen ben je dus ook al beschermd.

