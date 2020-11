Dolby Vision op de iPhone 12: waarom jij het wilt hebben

De iPhone 12-serie biedt support voor 10-bit Dolby Vision HDR, waarmee je video's in extra mooie beeldkwaliteit kunt maken. Het zijn de eerste smartphones die videofilmen in Dolby Vision ondersteunen - en dit is wat je ermee kan!

Uitleg: Dolby Vision op de iPhone 12

De iPhone 12-serie heeft dit jaar iets extra’s voor mensen die graag videofilmen. Dolby Vision is een videostandaard die tot 60 keer meer kleuren kan tonen in een video. Zo kun je maar liefst 700 miljoen kleuren vastleggen voor video’s die er nog levensechter uit zien. Het gaat automatisch, dus je hoeft er niet over na te denken. De stap van 8-bits naar 10-bits HDR-opnames betekent dat video’s die je met de iPhone-camera maakt er nog mooier uit zien met sprekende, realistische kleuren en mooiere weergave.

Geschikte iPhones voor Dolby Vision

Dolby Vision is aanwezig op alle iPhone 12-modellen. Wel is er een verschil in de maximale framerate:

iPhone 12 en iPhone 12 mini: 4K Dolby Vision HDR tot 30 fps

iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max: 4K Dolby Vision HDR tot 60 fps

De verdubbeling van het aantal frames bij de Pro-modellen zorgt dat video’s er vloeiender uitzien.

Wat is Dolby Vision op iPhone 12?

Dolby Vision is een van de belangrijkste formaten voor high dynamic range (HDR)-video’s. Dolby Vision is een eigen formaat dat is ontwikkeld door Dolby en dat minder populair is als HDR10. Maar je komt wel steeds meer content tegen die in Dolby Vision wordt aangeboden en je kunt het nu ook zelf maken door te filmen met de iPhone 12-serie.

Tot nu toe maakten vooral professionele filmstudio’s gebruik van Dolby Vision. Normaal worden de kleuraanpassingen in films achteraf aangebracht in de postproductie. Hiervoor zijn krachtige computers nodig en de nabewerking neemt vaak heel wat tijd in beslag. Het resultaat is dat de beelden een rijkere uitstraling en meer kleur hebben en dat alles er natuurlijker uit ziet, met diepe kleuren en het diepst mogelijke zwart.

Het is dan ook bijzonder dat Apple erin geslaagd is om dit in de iPhone 12-serie realtime toe te passen, terwijl jij aan het filmen bent. Hiervoor zorgt de Neural Engine, die razendsnel de gefilmde beelden analyseert en de kleurweergave erop aanpast. Dit gebeurt als volgt: de iPhone legt twee belichtingen vast, waarna de image signal processor (ISP) er een histogram van maakt. Hierin is de verdeling van de lichtintensiteit per frame af te lezen. Vervolgens worden hieruit de data voor Dolby Vision afgeleid, die realtime worden toegepast. Het klinkt misschien ingewikkeld, maar zelf hoef je hiervoor geen moeite te doen. Het gebeurt automatisch als je Dolby Vision hebt ingeschakeld.

In onderstaande promovideo kun je zien hoe je kunt filmen als een pro, dankzij Dolby Vision:

Dolby Vision HDR inschakelen

Zo kun je Dolby Vision inschakelen:

Open de Instellingen-app op je iPhone 12. Ga naar Camera > Neem video op. Zet de schakelaar aan bij HDR-video.

Dolby Vision-video’s bekijken

Wil je kijken wat het geworden is? Na het filmen kun je de beelden in hoge kwaliteit via AirPlay streamen naar je Apple TV 4K op een geschikte televisie die ook HDR 4K ondersteunt. Je zult zien dat High Dynamic Range (HDR) zorgt voor sprekender kleuren, zonder dat het ten koste gaat van het diepe zwart. Je merkt dit vooral bij scenes met veel kleur. Er ontstaat een sterker contrast tussen donkere en lichte delen van een scene, waarbij je ook bij de donkere delen nog veel detail ziet. Zie hiervoor ook onze tip over 4K HDR op de Apple TV. Voor ondersteuning van

Je kunt de beelden ook op je iPhone afspelen. Alle iPhones met OLED-scherm (vanaf de iPhone X) ondersteunen de weergave van Dolby Vision HDR. Op iPhones en iPads met LCD-scherm wordt de content wel ondersteund, maar krijg je niet de best mogelijke weergave. Dit geldt bijvoorbeeld voor de HDR-weergave op de iPhone XR.

De video’s kun je op allerlei andere apparaten bekijken: de content wordt dan automatisch omgezet, alleen is de kwaliteit dan niet maximaal.

HDR video’s bewerken op je iPhone

Bijzonder is dat je niet alleen video’s in Dolby Vision kunt opnemen, maar dat je ze ook direct op de iPhone kunt bewerken. Hiervoor kun je gebruik maken van de volgende apps:

Foto’s-app

iMovie

Clips

Daarnaast kun je op de Mac aan de slag met de betaalde software Final Cut Pro.

Wil je beelden zien hoe het eruit kan zien? Apple stuurde videomaker Emmanuel Lubezki op pad om de Dolby Video-functie op de iPhone te testen:

Dolby Vision versus HDR10

Er zijn twee belangrijke HDR-formaten, HDR10 en Dolby Vision. Filmmakers bieden hun content vaak in HDR10 en Dolby Vision aan, omdat de basis hetzelfde is. Er zijn wel enkele verschillen. HDR10 is de meest simpele variant en levert op zich al een mooiere kijkervaring dan de standaard weergave. Het is bovendien open source is en niets kost om het te ondersteunen. Voor Dolby moeten filmmakers een licentie betalen.

Een andere eigenschap van HDR10 is dat het een statisch formaat is, met algemene instellingen die voor de hele film of tv-serie gelden. Dolby Vision is dynamisch: het beschikt over metadata voor elke scene en zelfs voor elk frame. Een display dat Dolby Vision kan afspelen weet dan previes hoe de content moet worden weergegeven. Dolby Vision levert helderder beelden en een breder kleurenspectrum. Terwijl HDR10 een maximale kleurendiepte van 10-bit heeft, is dat bij Dolby Vision maximaal 12-bit. Apple heeft echter gekozen voor een ‘simpeler’ 10-bit versie waarmee nog steeds 700 miljoen kleuren mogelijk zijn.

Had Apple voor 12-bit gekozen, dan waren er 67,8 miljard kleuren mogelijk. Maar dit heeft momenteel nog niet zoveel zin. Lang niet alle Dolby Vision-schermen kunnen 12-bit content weergeven, dus het zou overkill zijn geweest.

Wil je een kunstzinnige film maken waarbij de kleuren speciaal zijn aangepast aan de sfeer die jij wilt meegeven, dan kun je nog steeds nabewerking doen. Maar het hoeft niet: de mooiere en meer realistische kleurweergave regelt de iPhone al voor je.

Ook interessant: