Op zoek naar een iPhone Pro? Dan kan je terecht bij diverse uitvoeringen, maar de iPhone 14 Pro of de iPhone 13 Pro zijn dan de meest logische keuzes. Maar welke iPhone Pro moet je kiezen? We kijken naar de verschillen tussen de iPhone 14 Pro en iPhone 13 Pro en geven je koopadvies.

Ben je dit jaar écht toe aan een nieuwe iPhone in de high-end categorie, maar moest je toch even twee keer knipperen toen je de prijzen van de iPhone 14-serie zag? Dan is het helemaal geen gek idee om eens naar de modellen van vorig jaar te kijken. Maar je wil dan wel weten wat de verschillen zijn tussen de iPhone 14 Pro vs iPhone 13 Pro. Daarvoor ben je hier aan het goede adres, want we kijken uitgebreid naar de verschillen en overeenkomsten.

Voor dit artikel scharen we zowel de iPhone 14 Pro als de iPhone 14 Pro Max onder hetzelfde model, omdat de twee op de belangrijkste punten nagenoeg gelijk zijn. De iPhone 14 Pro Max is enkel wat groter. Ditzelfde geldt ook voor de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. Wil je toch weten wat de verschillen zijn tussen de gewone Pro’s en de Pro Max-uitvoeringen? Lees dan onze eerdere vergelijkingen:

Verschillen tussen iPhone 14 Pro vs iPhone 13 Pro: verbeteringen op een rij

Apple heeft de iPhone 14 Pro in vergelijking met de iPhone 13 Pro op een aantal punten verbeterd. De verbeteringen zien we vooral bij het scherm, de camera, batterij, chip en natuurlijk de prijs. We letten daarom vooral op deze punten en zetten ook nog wat overige verschillen op een rij.

#1 Display iPhone 14 Pro vs iPhone 13 Pro

Eén van de grootste vernieuwingen in de iPhone 14 Pro is het vernieuwde display. In dit model vind je een nieuw always-on scherm. Met deze functie staat het scherm van de iPhone altijd aan, wat vooral handig is als deze op tafel ligt. Het scherm gaat in een speciale dimstand, waardoor de tijd en de widgets nog goed af te lezen zijn. Dat geldt ook voor de nieuwe Live Activiteiten in iOS 16. Zodra je de iPhone in je broekzak stopt, gaat het scherm wel helemaal uit om stroom te besparen. De iPhone 13 Pro heeft zo’n display dus niet.

Een ander groot verschil is het nieuwe Dynamic Island op de iPhone 14 Pro. Hierin zitten de sensoren voor Face ID en de frontcamera in verwerkt, maar kan ook andere vormen aannemen en interactief gebruikt worden in combinatie met allerlei apps. Bepaalde meldingen en waarschuwingen worden in deze pilvormige uitsnede getoond, terwijl je hier ook altijd het huidige afgespeelde muzieknummer kan raadplegen.

Tot slot heeft de iPhone 14 Pro een hogere piekhelderheid van het OLED-scherm voor buitensituaties. Het scherm kan dan tot wel 2000 nits helderheid tonen, zodat alles nog beter leesbaar is. Ondanks deze verbeteringen, heeft de iPhone 13 Pro ook een uitstekend scherm. De resolutie en de beeldkwaliteit is gelijk met de iPhone 13 Pro. Het enige verschil is dat je always-on mist en je een inkeping (notch) hebt in plaats van het Dynamic Island.

Verschillen scherm iPhone 14 Pro en iPhone 13 Pro iPhone 14 Pro iPhone 13 Pro Max Afmetingen 6,1-inch 6,1-inch Type Super Retina XDR OLED-display Super Retina XDR OLED-display Dynamic Island √ – ProMotion √ √ Always-on √ – HDR √ √ Resolutie 2556 x 1179 2532 x 1170 Pixels per inch 460 460 Maximale helderheid 2000 nits (buiten) 1200 nits (HDR) Frontcamera 12-megapixel 12-megapixel Autofocus frontcamera √ –

#2 Camera: van heel goed naar nog beter

De camera in de iPhone 13 Pro was al heel goed, maar in de iPhone 14 Pro heeft Apple nog weer stappen gezet die de camera nog beter maken. De iPhone 14 Pro-camera. Allereerst heeft de groothoeklens een upgrade gekregen naar maar liefst 48-megapixels, waardoor je beter kunt croppen zonder kwaliteitsverlies. Ook zijn de individuele lenzen verder verbeterd, waardoor foto’s bij weinig licht er een stuk beter uit zien. De sensor in de iPhone 14 Pro is 65% groter dan in de iPhone 13 Pro. Ook kan de telelens nu 2x optisch inzoomen (naast de bestaande 3x-optie) en maakt de ultra-groothoeklens tot 3x betere foto’s bij weinig licht.

De iPhone 14 Pro heeft ook een nieuwe Actiemodus, waarmee je bewegende actie een stuk soepeler op beeld kan vastleggen. Dit is mogelijk dankzij de tweede generatie optische beeldstabilisatie, dus als je veel actievolle filmpjes maakt is de iPhone 14 Pro misschien meer iets voor jou. Ook is de filmmodus verder verbeterd met 4K-ondersteuning en is de flitser geüpgraded naar een adaptieve True Tone Flash. Al met al vinden we de iPhone 14 Pro wat camera betreft een aanrader als je vaak foto’s in mindere lichtomstandigheden maakt of graag hele ruime foto’s maakt en geen kwaliteitsverlies wil bij het bijsnijden.

Verschillen camera iPhone 14 Pro en iPhone 13 Pro iPhone 14 Pro iPhone 13 Pro Max Groothoek 48-megapixel, f/1.78 12-megapixel, f/1.5 Ultragroothoek 12-megapixel, f/2.2 12-megapixel, f/1.8 Telelens 12-megapixel, f/2.8 12-megapixel, f/2.8 Optische beeldstabilisatie √ (tweede generatie) √ Photonic Engine √ – Actiemodus √ – Portretmodus √ √ Nachtmodus √ √ Fotografische stijlen √ √ Macrofotografie √ √

#3 Batterij: iPhone 14 Pro zet nog een tandje bij

De iPhone 13 Pro werd al geroemd om zijn batterijduur, maar de iPhone 14 Pro doet daar nog een schepje bovenop. Ten opzichte van de iPhone 13 Pro kun je op de iPhone 14 Pro een uur extra video afspelen. Op andere aspecten zijn is de batterijduur ongeveer gelijk, dus in de praktijk zul je er alleen veel van merken als je heel veel video’s kijkt. Welk model je ook kiest, je kunt er een meer dan een ruime dag mee doen.

Verschillen batterijduur iPhone 14 Pro en iPhone 13 Pro iPhone 14 Pro iPhone 13 Pro Video afspelen Tot 23 uur Tot 22 uur Video streamen Tot 20 uur Tot 20 uur Audio afspelen Tot 75 uur Tot 75 uur Snelladen Binnen 30 minuten tot 50% opgeladen Binnen 30 minuten tot 50% opgeladen

#4 Chip: iPhone 14 Pro nog iets sneller

De iPhone 14 Pro heeft een snellere en nieuwe A16-chip. Hoewel deze chip net als de A15 van vorig jaar een 6-core CPU en 5-core GPU heeft, presteert de A16-chip toch wat beter dankzij nieuwere onderdelen. Volgens Apple is de 6-core CPU nu een stukje sneller en is de chip ook iets zuiniger. Ook heeft de 5-core GPU 50% meer geheugenbandbreedte, waardoor games er mooier uit zien. Bovendien is de A16-chip de kracht achter de nieuwe betere fotofuncties. Qua pure prestaties zal je het verschil tussen de iPhone 13 Pro en iPhone 14 Pro vermoedelijk alleen merken als je de twee toestellen naast elkaar legt. In de praktijk denken we dat het verschil in prestaties wel mee zal vallen, waardoor de iPhone 13 Pro ook nog steeds een aanrader is wat chip betreft.

#5 Overige functies: iPhone 14 Pro met Crashdetectie en meer

De iPhone 14 Pro heeft een paar extra functies ten opzichte van de iPhone 13 Pro. Eén van die verbeteringen is de nieuwe Crashdetectie. De iPhone kan automatisch het noodnummer bellen als je bij een auto-ongeluk betrokken bent. Dit werkt zowel voor aanrijdingen vanaf de zijkant, voorkant, als achterkant.

Een andere nieuwe functie in de iPhone 14-serie is satellietcommunicatie. Apple maakt het mogelijk om met de iPhone 14-serie verbinding te maken met satellieten, zodra je bijvoorbeeld geen verbinding meer hebt met de gewone mobiele netwerken. Dit komt vooral van pas als je in een noodsituatie verkeert. Maar helaas komt deze functie voorlopig nog niet naar Nederland. Apple gaat dit vanaf november alleen beschikbaar stellen in de VS en Canada en het zal voor twee jaar lang gratis zijn. Of en wanneer dit naar Nederland komt, is nog niet bekend.

#6 Design: andere kleurkeuze

Wat betreft het design zien de twee modellen er hetzelfde uit, maar er is wel een verschil qua kleurkeuze. Bij de iPhone 14 Pro kan je kiezen tussen spacezwart, goud, zilver en dieppaars, terwijl de iPhone 13 Pro er in grafiet (dat is iets lichter dan spacezwart), goud, zilver, alpinegroen en Sierra Blue is. Bij de iPhone 13 Pro heb je dus meer keuze. Als paars niet jouw ding is, blijven alleen de standaardkleuren over. Bij de iPhone 13 Pro kan je dus ook nog kiezen voor groen en blauw.

#7 Prijs: iPhone 14 Pro een stuk duurder dan iPhone 13 Pro

Een ander groot verschil zit hem in de prijs. Dat zal voor veel gebruikers dan ook een doorslaggevende factor zijn. De iPhone 14 Pro is verkrijgbaar vanaf €1.329,-, terwijl een losse iPhone 13 Pro vanaf zo’n €1.100,- voor jou kan zijn. Je moet daarvoor wel uitwijken naar andere winkels, omdat Apple de iPhone 13 Pro niet meer verkoopt.

iPhone 13 Pro kopen: dit zijn de prijzen voor een los toestel Wil je de iPhone 13 Pro kopen als los toestel? Lees hier wat de voordelen zijn van een losse iPhone 13 Pro ten opzichte van een langer lopend contract via een provider. Combineer met een goedkope sim only en je zit voor de komende tijd helemaal goed! iPhone 14 Pro kopen: dit zijn de prijzen van een los toestel Wil je de iPhone 14 Pro kopen als los toestel? Lees hier alles over bestellen bij Apple en webwinkels en wat de voordelen zijn van een losse iPhone 14 Pro ten opzichte van een langer lopend contract via een provider. Combineer met een goedkope sim only en je zit voor de komende tijd helemaal goed!

Overeenkomsten iPhone 14 Pro vs iPhone 13 Pro

Naast deze belangrijke verschillen, zijn er ook veel overeenkomsten tussen de iPhone 13 Pro en iPhone 14 Pro. Beide modellen hebben nagenoeg hetzelfde design, met platte zijkanten een roestvrij stalen behuizing. Het gaat in beide gevallen om de modernste ontwerpen, dus wat dat betreft zal de keuze vooral gebaseerd zijn op kleur. De opslagcapaciteiten zijn ook gelijk, variërend van 128GB tot 1TB. Ook hebben beide modellen ondersteuning voor draadloos opladen, zijn ze voorzien van een Lightning-poort en kun je opladen met MagSafe. De stevigheid van beide modellen is ook gelijk, met een Ceramic Shield display van OLED. Tot slot maken beide modellen verbinding met 5G-netwerken en zijn de afmetingen nagenoeg gelijk. Het verschil is slechts een paar millimeter, maar dat zal voor het gevoel geen verschil maken.

Conclusie iPhone 14 Pro vs iPhone 13 Pro: welke past bij jou?

De iPhone 14 Pro en iPhone 13 Pro zijn twee toestellen voor de veeleisende gebruiker. Beide modellen zijn geschikt voor iedereen die lang met de iPhone wil doen, de mooiste foto’s wil maken en een heel goed scherm willen. Maar de iPhone 14 Pro presteert op deze punten net wat beter. De batterij gaat iets langer mee, je maakt mooiere foto’s en video’s en dankzij het always-on display met Dynamic Island heeft het scherm ook genoeg nieuws te bieden om onderscheidend te zijn. Als je al een Apple Watch hebt vinden we het always-on scherm wat minder nodig, maar het Dynamic Island lijkt zeker wel een echte toevoeging te zijn.

Maar het prijsverschil is toch wel erg groot. De iPhone 13 Pro kun je voor zo’n €200,- goedkoper in huis halen dan de iPhone 14 Pro en dat zal voor veel mensen de doorslaggevende factor zijn. Helemaal als je al van een oudere iPhone komt, zoals een iPhone X of iPhone XS, is de iPhone 13 Pro ook nog zeker een waardige upgrade. Heb je een iPhone 12 Pro, dan zou je ervoor kunnen kiezen om te upgraden naar de iPhone 14 Pro of nog een jaartje met je toestel te doen.

Ga de iPhone 14 Pro kopen als…

…je de beste camera in een iPhone ooit wil en vaak in slechtere lichtomstandigheden fotografeert.

…je de nieuwste iPhone-functie wil (Dynamic Island) en een hekel hebt aan de notch.

…je een langere accuduur wil (al is het verschil maar klein).

…dieppaars jouw kleur is (en je toch geen hoesje gebruikt).

Ga de iPhone 13 Pro kopen als…

…je een moderne iPhone zoekt, maar niet voor de allerhoogste prijs.

…je hele mooie foto’s wil maken en dat vaak met goed licht doet.

…blauw of groen je favoriete kleuren zijn.

…je nooit in een auto zit.

128GB 256GB 512GB 1TB Abonnement Hieronder zie je de prijzen van de iPhone 13 Pro abonnementen:

