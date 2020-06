Met de functie 'Batterijconditie' kun je zien wat de conditie en maximale capaciteit van je batterij is. Je kan hier ook het vertragen van je iPhone uitschakelen. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt en wat de gevolgen zijn van een vertraagde iPhone.

Batterijconditie op de iPhone

Sinds iOS 11.3 vind je een functie genaamd Batterijconditie op de iPhone. Hiermee kun je duidelijker zien of de iPhone-batterij nog in goede conditie is of moet worden vervangen. In deze tip leggen we uit hoe de functie werkt en hoe je kunt kiezen tussen een langere batterijduur of een betere performance.

Wat is Batterijconditie op de iPhone?

Batterijconditie toont allerlei informatie met betrekking tot je iPhone-accu. Je ziet bijvoorbeeld de maximumcapaciteit van je batterij en de piekprestaties. Apple geeft je met deze functie meer inzicht in de conditie van je batterij, hoe je iPhone presteert en of je batterij vervangen moet worden. Met deze functie kun je ook het vertragen van je iPhone uitschakelen, als je last hebt van de gevolgen van de slechte iPhone-batterij.

Je vindt de optie Batterijconditie bij Instellingen > Batterij > Batterijconditie.

Op welke toestellen is Batterijconditie beschikbaar?

Batterijconditie is beschikbaar op de iPhone 6 en nieuwer. Dat betekent dat gebruikers met een iPhone 5s deze functie niet in de instellingen terugvinden. Ook op de iPad en iPod touch is deze optie niet beschikbaar.

Batterijconditie werkt dus niet op onderstaande toestellen:

iPhone 5s

iPad

iPod touch

Wat is Maximumcapaciteit bij Batterijconditie op de iPhone?

Een gloednieuwe iPhone heeft een accu met een maximale capaciteit van 100%. Naarmate de iPhone-accu langer wordt gebruikt lukt het steeds minder goed om de hem volledig op te laden. Op de afbeelding hieronder is te zien dat onze iPhone 6 nog maar een batterijcapaciteit van 93% heeft. Het lukt dus niet meer om de maximale batterijcapaciteit te gebruiken. Hoe lager het percentage in deze functie, hoe korter je iPhone-batterij mee gaat.

Door veroudering en slijtage kun je steeds minder goed opladen, waardoor je iPhone minder lang meegaat. Apple heeft de iPhone-batterijen zo ontworpen dat je na 500 volledige oplaadcycli nog steeds een capaciteit van 80% of meer haalt. Is dat niet het geval, dan zul je contact met Apple moeten opnemen om te kijken of je in aanmerking komt voor garantie. Je kunt zelf achterhalen hoe vaak de batterij van je iPhone is opgeladen aan de hand van het aantal oplaadcycli.

Wat is Piekprestaties bij Batterijconditie op de iPhone?

Naarmate de conditie van de batterij slechter wordt, is de iPhone ook minder goed in staat om bij piekbelasting goed te blijven presteren. Apple maakt iPhones met een verouderde batterij daarom met opzet wat trager. Dit zorgt ervoor dat je een lange batterijduur houdt, maar het betekent ook dat de iPhone trager reageert en niet meer zo goed in staat is om zware grafische games te draaien.

Er zijn hier vijf opties mogelijk:

#1 Prestaties zijn normaal

Als de batterij normale piekbelasting aan kan, zie je het volgende bericht:

Je batterij ondersteunt momenteel normale piekprestaties.

Apple heeft in dat geval jouw iPhone niet opzettelijk trager gemaakt. Je kunt de iPhone gewoon blijven gebruiken en zult profiteren van maximale prestaties.

In dit geval hoef je dus niets te doen, je batterij is nog in prima conditie en de iPhone presteert op maximaal vermogen.

Is de conditie van je batterij niet meer zo goed (bijv. 85%) maar geeft het scherm aan dat alles oké is en dat de prestaties normaal zijn? Dat kan kloppen als je iOS 11.3 net hebt geïnstalleerd, want er is op dat moment nog geen piekbelasting geweest. De status verandert pas als de iPhone te maken heeft gehad met een zware belasting van de batterij, waarna de energiebeheerfunctie automatisch wordt ingeschakeld.

#2 Conditie van de batterij verslechterd

Als de conditie van de batterij is verslechterd is het nodig om de batterij te laten vervangen. De batterij zal dan waarschijnlijk onder de capaciteit van 80% zijn gezakt. Je krijgt de volgende melding, die je adviseert om contact met Apple op te nemen.

De conditie van je batterij is aanzienlijk verminderd. Een erkende Apple serviceprovider kan de batterij vervangen om volledige prestaties en capaciteit te herstellen. Meer info over serviceopties…

In 2018 heb je de mogelijkheid om de batterij voor €29 te laten vervangen. Wij raden aan om dit te doen, omdat het een redelijke prijs is en je iPhone er niet alleen sneller door wordt, maar ook weer langer meegaat. Vind je het bedrag te hoog, dan zou je naar een niet-erkend reparatiebedrijf kunnen gaan, maar daar zul je niet goedkoper uit zijn. Bovendien heb je bij Apple de zekerheid dat er met originele onderdelen wordt gewerkt en dat je na de reparatie wat gemakkelijker terug kan als er toch iets blijkt te zijn misgegaan.

Besluit je (om welke reden dan ook) om de batterij toch niet te laten vervangen, dan is dat geen enkel probleem. Je kunt de iPhone gewoon blijven gebruiken en loopt geen veiligheidsrisico’s. De batterij gaat alleen wat korter mee en de prestaties zijn niet optimaal.

#3 Conditie van de batterij onbekend

Je krijgt deze melding te zien als de conditie van je iPhone niet bepaald kan worden. Dit kan gebeuren als de batterij is vervangen door een niet-erkend reparatiebedrijf of als de batterij niet goed is geïnstalleerd. Er is in dat geval iets mis met de batterij, dus neem even contact op met Apple om ernaar te laten kijken. De volgende melding is te zien:

Deze iPhone kan de conditie van de batterij niet bepalen. Een erkende Apple serviceprovider kan de batterij repareren. Meer info over serviceopties…

#4 Energiebeheerfunctie toegepast

Oh-oh… dit geeft aan dat Apple jouw iPhone trager heeft gemaakt. De batterij is nog niet zo slecht dat vervanging nodig is, maar Apple heeft uit voorzorg wel de prestaties teruggeschroefd. Er zal dan geen piekbelasting meer plaatsvinden. Je ziet de melding:

Deze iPhone is onverwacht uitgeschakeld omdat de batterij de benodigde stroompiek niet kon leveren. De energiebeheerfunctie is toegepast om te voorkomen dat dit nog eens gebeurt. Schakel uit…

Wil je niet dat Apple jouw toestel trager maakt, maar wil je op maximale prestaties blijven werken, dan tik je op het linkje Schakel uit. Als je de energiebeheerfunctie uitschakelt kun je het niet meer handmatig inschakelen. Je zult moeten wachten tot het volgende piekmoment zich weer voordoet, waardoor Apple de energiebeheerfunctie weer automatisch inschakelt.

Apple heeft het linkje om uit te schakelen zo klein mogelijk gemaakt, omdat ze eigenlijk niet willen dat je het gebruikt.

Overigens beschikken alle iPhones over een energiebeheerfunctie, om te zorgen dat alles veilig functioneert. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat de iPhone tijdelijk uitschakelt bij te hoge temperaturen, zodat het toestel kan afkoelen. Deze basisfuncties van energiebeheer kun je niet uitschakelen.

#5 Energiebeheerfunctie uitgeschakeld

Je wil niet dat Apple je iPhone trager maakt en hebt daarom de energiebeheerfunctie (zoals getoond in de vorige paragraaf) uitgeschakeld. In dat geval zie je het volgende bericht:

Deze iPhone is onverwacht uitgeschakeld omdat de batterij de benodigde stroompiek niet kon leveren. Je hebt de energiebeheerfunctie handmatig uitgeschakeld.

Heb je spijt van je keuze? Je kunt de energiebeheerfunctie niet meer handmatig inschakelen, maar zult moeten wachten tot er opnieuw een piekbelasting plaatsvindt. In dat geval zal de energiebeheerfunctie weer automatisch worden ingeschakeld en krijg je de optie om het het uit te schakelen. Wil je altijd met maximale prestaties werken, dan zul je dus na elke onverwachte piekbelasting weer op Schakel uit moeten drukken.

Wat zijn de gevolgen van een vertraagde iPhone?

Als Apple uit voorzorg jouw iPhone trager gemaakt heeft omdat de batterijcapaciteit niet voldoende is, heb je mogelijk last van deze bijwerkingen:

Langere wachttijd voordat apps worden opgestart.

Lagere beeldsnelheid tijdens het scrollen.

Minder achtergrondverlichting. Dit kan je eventueel voorkomen door de helderheid hoger in te stellen via het Bedieningspaneel.

De speaker klinkt zachter. Je hebt tot 3 decibel minder hoog volume uit de luidsprekers.

Apps zijn minder snel. Je ziet dit vooral in grafisch indrukwekkende games, waar haperingen in voor kunnen komen.

De LED-flitser kan worden uitgeschakeld. Je kan dan geen foto’s met flits meer maken. Dit komt alleen in extreme gevallen voor.

Apps die normaal gesproken op de achtergrond worden bijgewerkt, doen dat nu pas als je ze opstart.

Ondanks dat de prestaties van de iPhone bij een mindere batterij lager zijn, zijn er ook een aantal zaken die niet beïnvloed worden:

De kwaliteit van telefoongesprekken en netwerken blijft gelijk.

Foto’s en video’s behouden hun beeldkwaliteit.

De prestaties van de GPS blijft gelijk.

Je locatie wordt even nauwkeurig bepaald.

Sensoren zoals de gyroscoop, versnellingsmeter en barometer functioneren normaal.

Je kan Apple Pay blijven gebruiken (mits ingesteld).

Hoe kan ik de vertraging van mijn iPhone uitschakelen?

Wil je geen last hebben van bovengenoemde gevolgen, dan kun je het vertragen van je iPhone uitschakelen. Dit kan echter alleen als je iPhone dit zelf ingeschakeld heeft. Apple doet dit alleen bij onderstaande modellen:

Alleen bij deze toestellen worden de prestaties verlaagd bij een minder goed presterende batterij. Je kan het vertragen dus ook alleen op deze toestellen uitschakelen. Dat doe je als volgt:

Ga naar Instellingen > Batterij. Kies voor Batterijconditie. Controleer onder Piekprestaties of je iPhone inderdaad vertraagd wordt. Dit is te herkennen aan de tekst “Deze iPhone is onverwacht uitgeschakeld omdat de batterij e benodigde stroompiek niet kon leveren.” Tik op de optie Schakel uit achter deze tekst. De iPhone presteert nu weer volgens de maximale prestaties.

Hou er echter rekening mee dat de kans nu groter is dat je iPhone uit zichzelf opnieuw opstart of de batterij minder lang mee gaat. Je kan het vertragen pas weer inschakelen als je iPhone opnieuw uit zichzelf uitschakelt.

Wil je meer weten over de batterijcapaciteit van je iPhone? Lees dan onze tip Hoe vaak is de batterij van jouw iPhone of iPad opgeladen? In iOS 12 krijg je bovendien meer inzicht in het verbruik met handige batterijgrafiekenbatterijgrafieken op iPhone en iPad.

