Met een handige truc is het mogelijk om het always-on toegangsscherm van de iPhone 14 Pro (Max) zonder kleur te tonen. Het is dan in zwart-wit. Lees in deze tip hoe dat werkt.

Always-on zwart-wit op de iPhone

Bij de meeste Androidtelefoons met een always-on scherm wordt deze stand altijd in zwart-wit getoond. De meeste pixels staan dan uit om batterij te besparen en het laat je duidelijk zien dat het scherm niet volledig actief is. De iPhone toont het always-on scherm standaard met kleur, maar als je dat vervelend vindt, kun je de stappen in deze tip volgen om dat te veranderen. Dat kan met een speciale focus, maar je kunt ook een speciale wallpaper toevoegen. De focus-methode heeft wat nadelen, dus de wallpaper-methode is misschien de beste optie voor jou.

Always-on scherm zwart-wit maken met Focus-instelling

Met de Focus-functie van de iPhone kun je je toestel gereedmaken voor bepaalde situaties. Zo kun je bijvoorbeeld een Werk-focus instellen waarbij je alleen meldingen krijgt van je werkgerelateerde apps en eventueel een paar andere apps. Of je doet het tegenovergestelde en je maakt een speciale focus voor tijdens je werkvrije uren waardoor je écht niet gestoord wordt.

Bij een focus kun je voorkeuren aangeven voor je wallpaper. Eén van die voorkeuren zorgt ervoor dat je wallpaper in zwart-wit wordt getoond. Zo stel je het in:

Open de Instellingen-app en ga naar het Focus-menu. Selecteer een focus waarbij je een zwart-wit uitstraling wil voor always-on. Je kunt via het plusteken rechtsboven ook een nieuwe focus maken als je deze alleen voor zwart-wit wil gebruiken. Tik nu op Opties en zet Dim toegangsscherm aan*. Herhaal dit eventueel voor andere focus-standen.

*Zie je Opties niet? Dan moet je wat meer instellingen voor de focusmodus toevoegen of een andere focusmodus kiezen.

Iedere keer als je de focus instelt, zul je geen kleur meer zien op je toegangsscherm zolang de always-on stand actief is. Deze methode heeft echter wel wat nadelen.

Je moet ten eerste altijd een focus ingesteld hebben om je always-on scherm in zwart-wit te tonen. Tenzij je het kunt combineren met andere focusvoorkeuren, moet je er dus een handige functie voor opgeven. Daarnaast staat de naam van de focus altijd onderin je toegangsscherm en dat kan afleiden. Als je je scherm activeert om bijvoorbeeld je meldingen te bekijken, zal deze methode er ook voor zorgen dat je je wallpaper niet goed kunt bekijken omdat het gedimd is.

Speciale wallpaper instellen voor een kleurloos always-on toegangsscherm

Misschien een betere methode dan hierboven genoemd, is de wallpaper-methode. Hier kun je zelf een nieuwe wallpaper instellen die ervoor zorgt dat je always-on scherm in zwart-wit wordt getoond. Het voordeel ten opzichte van de focus-methode is dat je nu de Focus-functie vrij hebt voor situaties waarin je die echt nodig hebt. Maar goed, ook de wallpaper-methode heeft een nadeel. Ook als je je scherm activeert, zie je alles behalve je meldingen in zwart-wit.

Zo stel je de speciale wallpaper in:

Open de Instellingen-app en ga naar het Achtergrond-menu. Tik op Voeg nieuwe achtergrond toe en kies uit de bovenste rij symbolen voor Kleur (helemaal rechts). In de kleurkiezer selecteer je zwart. Deze optie staat helemaal rechtsonder. Schuif de kleurbalk helemaal naar rechts. Mogelijk zie je nog een witte of grijze tint op het scherm. Wil je dat niet, veeg dan een paar keer naar links tot je bij de optie Effen komt (onderin moet Effen staan). Klaar? Tik rechtsboven op Gereed. Wil je dat je beginscherm met je apps ook zwart is, tik dan op Stel in als achtergrondpaar. Kies anders voor Pas beginscherm aan. Kies je om je beginscherm aan te passen, voeg dan met de knoppen onderin een andere kleur of zelfs een foto toe. Tik dan op Gereed rechtsboven.

Je hebt nu een always-on scherm dat altijd zwart-wit is en je hoeft er geen speciale focus voor in te stellen. Het is niet ideaal, maar het is een goede tussenoplossing zolang Apple hier zelf niets voor regelt. We hopen dat er in een toekomstige software-update opties komen voor een zwart-wit always-on toegangsscherm.