Heb je een iPhone 11 Pro en denk je eraan om over te stappen naar een nieuw model? Dan is de iPhone 14 Pro misschien wel je volgende toestel. In dit artikel check je de verschillen tussen de iPhone 11 Pro vs iPhone 14 Pro.

Waar iPhone-gebruikers vroeger vaak om het jaar gingen updaten, doen we tegenwoordig steeds langer met de iPhone. Het is veel gebruikelijker om na drie jaar te updaten, mede door de hogere prijs van de iPhones en omdat ze langer ondersteund worden en daardoor ook bruikbaarder blijven. Maar ondanks dat komt er een moment om te updaten en als je nu een iPhone 11 Pro hebt, heb je de upgrade misschien al overwogen. Met dit artikel zetten we de verschillen tussen de populaire iPhone 11 Pro vs de nieuwe iPhone 14 Pro voor je op een rij.

Verschillen iPhone 11 Pro vs iPhone 14 Pro

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: er zijn heel veel verschillen tussen de iPhone 11 Pro vs iPhone 14 Pro. Je gaat er hoe dan ook flink op vooruit. We focussen in dit artikel dan ook op de belangrijkste verschillen die wat ons betreft de grootste impact hebben op het gebruik van je toestel.

#1 Scherm iPhone 11 Pro vs iPhone 14 Pro: misschien wel de grootste update

Qua display is er een groot verschil tussen de iPhone 11 Pro en iPhone 14 Pro. Allereerst ga je er in formaat op vooruit. De iPhone 11 Pro heeft een 5,8-inch display, terwijl de iPhone 14 Pro Max een 6,1-inch scherm hebt. Bij de Max-modellen maak je ook een stap: van 6,5-inch naar 6,7-inch. In beide gevallen levert de extra schermruimte allerlei voordelen op. Alles ziet er daardoor net wat beter uit en het bedienen gaat ook makkelijker, tenzij je de iPhone graag met één hand bedient. Dan kan het 6,1-inch display net wat te groot aanvoelen.

Naast het formaat zijn er ook achter de schermen allerlei schermverbeteringen. De iPhone 14 Pro heeft een ProMotion-scherm met 120Hz-beeldverversing, waardoor animaties vloeiender zijn, scrollen soepeler gaat en meer. Je merkt het verschil vooral als je de twee toestellen naast elkaar legt en als je het ProMotion-scherm eenmaal gewend bent, wil je niet meer terug. Daarnaast is de resolutie een stukje hoger en is het nieuwere scherm een stuk helderder.

Maar misschien wel belangrijker is de notch bovenaan. Op de iPhone 11 Pro is dit nog een brede zwarte inkeping, maar op de iPhone 14 Pro vind je het nieuwe Dynamic Island. Dit ziet er mooier uit, maar heeft ook allerlei praktische voordelen. Systeemmeldingen en Live Activiteiten maken deel uit van dit Dynamic Island. Zo zie je in het Dynamic Island een lopende timer, het huidige afgespeelde muzieknummer en nog veel meer. Ook heeft de iPhone 14 Pro een always-on scherm, dat op het toegangsscherm weer allerlei voordelen heeft. Al met al ga je er qua display erg op vooruit en dat vinden we al een reden om voor het nieuwere model te kiezen.

Verschillen scherm iPhone 11 Pro en iPhone 14 Pro iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max Afmetingen 5,8-inch 6,5-inch 6,1-inch 6,7-inch Type Super Retina XDR OLED-display Super Retina XDR OLED-display Super Retina XDR OLED-display Super Retina XDR OLED-display Dynamic Island – – √ √ ProMotion – – √ √ Always-on – – √ √ HDR √ √ √ √ Resolutie 2436 x 1125 2668 x 1242 2556 x 1179 2796 x 1290 Pixels per inch 458 458 460 460 Maximale helderheid 1200 nits (HDR) 1200 nits (HDR) 2000 nits (buiten) 2000 nits (buiten)

#2 Design: van afgerond naar plat

Stap je van een iPhone 11 Pro over naar een iPhone 14 Pro, dan ga je dat ook merken in het design. Sinds de iPhone 12-serie gebruikt Apple een ontwerp met platte zijkanten. Veel iPhone-gebruikers zijn fan van deze look, al verschillen de meningen over welk ontwerp comfortabeler is. Dat is een kwestie van proberen en als je er toch een hoesje omheen doet, zul je het al veel minder merken. Het zorgt er in ieder geval wel voor dat je iPhone er daadwerkelijk nieuwer uit ziet en het verschil is daarom een stuk groter dan bijvoorbeeld tussen de iPhone 12 Pro vs de iPhone 14 Pro.

De iPhone 11 Pro was er in spacegrijs, zilver, goud en middernachtgroen. Zilver en goud zijn er ook nog bij de iPhone 14 Pro, al is goud wel iets geler geworden. Spacegrijs is inmiddels vervangen door het donkerdere spacezwart en als extra kleur kun je kiezen uit dieppaars. Dat is misschien niet je eerste keuze, maar met spacezwart kun je niet mis gaan.

Verschillen design iPhone 11 Pro en iPhone 14 Pro iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max Afmetingen 144 x 71,4 x 8,1mm 158 x 77,8 x 8,1mm 147,5 x 71,5 x 7,85mm 160,7 x 77,6 x 7,85mm Gewicht 188 gram 226 gram 206 gram 240 gram Behuizing Roestvrij staal Roestvrij staal Roestvrij staal Roestvrij staal Achterkant Glas, mat Glas, mat Glas, mat Glas, mat Kleuren • Middernachtgroen

• Goud

• Zilver

• Spacegrijs • Middernachtgroen

• Goud

• Zilver

• Spacegrijs • Dieppaars

• Goud

• Zilver

• Spacezwart • Dieppaars

• Goud

• Zilver

• Spacezwart

#3 Camera: betere specs voor bijna alle lenzen

Beide modellen hebben aan de achterkant drie lenzen: een groothoeklens, ultragroothoeklens en een telelens. Maar de specificaties bij de iPhone 14 Pro zijn een stuk beter. De groothoeklens heeft 48-megapixels, waardoor je veel grotere foto’s kunt maken en kunt croppen zonder kwaliteitsverlies. Ook maken de nieuwere lenzen betere foto’s bij weinig licht. Ook ondersteunen de iPhone 14 Pro-modellen 6x optische zoom (in plaats van 4x bij de iPhone 11 Pro) en zijn er allerlei extra fotografiefuncties bij gekomen. De belangrijkste vinden we de macromodus, maar je hebt ook de nieuwe actiemodus voor video, de filmmodus met diepte-effect, portretten in de nachtmodus en fotografische stijlen. Ook kun je met Apple ProRAW op de iPhone 14 Pro foto’s in ruwe kwaliteit vastleggen, voor als je in de nabewerking nog meer dingen wil aanpassen. Wat ook niet onbelangrijk is: de iPhone 14 Pro heeft een LiDAR-scanner voor betere portretfoto’s en betere augmented reality-functies. Als niet zo’n fanatieke fotograaf bent, kun je er zelfs op andere manieren profijt van hebben.

Hou je van filmen, dan zul je merken dat je met de iPhone 14 Pro veel mooiere video’s maakt. Er is ondersteuning voor filmen met Dolby Vision in een 4K HDR-resolutie en ook de digitale zoom is verbeterd. Je maakt al met al dus veel mooiere video’s met de iPhone 14 Pro, ook al deed de iPhone 11 Pro het ook niet slecht.

Behalve aan de achterkant, vind je ook verbeteringen aan de camera aan de voorkant. Er zit nu autofocus op en het diafragma is beter, waardoor de kwaliteit van je selfies er ook op vooruit gaat. Ook kun je de nachtmodus gebruiken met de frontcamera, terwijl dat bij de iPhone 11 Pro alleen nog met de buitenste camera’s kon.

Verschillen camera iPhone 11 Pro en iPhone 14 Pro iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max Lenzen achterkant • Groothoek (12-megapixel)

• Ultragroothoek (12-megapixel) • Groothoek (12-megapixel)

• Ultragroothoek (12-megapixel) • Groothoek (48-megapixel)

• Ultragroothoek (12-megapixel)

• Telelens (12-megapixel) • Groothoek (48-megapixel)

• Ultragroothoek (12-megapixel)

• Telelens (12-megapixel) LiDAR-scanner – – √ √ Macromodus – – √ √ Fotografische stijlen – – √ √ Portretten in nachtmodus – – √ √ Actiemodus – – √ √ Filmmodus – – √ √ Optische beeldstabilisatie √ √ √ (tweede generatie met sensorverschuiving) √ (tweede generatie met sensorverschuiving) Apple ProRAW – – √ √ Frontcamera 12-megapixel 12-megapixel 12-megapixel met autofocus 12-megapixel met autofocus

#4 Chip, prestaties en opslag: sneller en meer

Omdat er drie jaar tussen de iPhone 11 Pro en iPhone 14 Pro zit, heeft Apple ook sprongen gemaakt qua prestaties. De A16 Bionic is een stuk sneller dan de A13 Bionic, hoewel de extra mogelijkheden vooral gebruikt worden bij de extra geavanceerde camerafuncties. Maar de A16-chip levert ten opzichte van de A13-chip ook betere prestaties op. De iPhone 14 Pro voelt sneller en de graphics zijn ook beter. Ook is de chip energiezuiniger, maar daarover later meer.

Een andere verbetering om rekening mee te houden, is de extra opslagcapaciteit. De iPhone 14 Pro is er meteen met 128GB opslag, terwijl de iPhone 11 Pro begon bij een schamele 64GB. Als je echt alles uit de iPhone wil halen (en veel foto’s en video’s wil maken), kun je bij de iPhone 14 Pro ook los gaan met 1TB opslag. Je moet daarvoor wel diep in de buidel tasten.

Verschillen chip en prestaties iPhone 11 Pro en iPhone 14 Pro iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max Chip A13-chip (6-core CPU, 4-core GPU) A13-chip (6-core CPU, 4-core GPU) A16-chip (6-core CPU, 5-core GPU) A16-chip (6-core CPU, 5-core GPU) Neural Engine 8-core 8-core 16-core 16-core Werkgeheugen 4GB (LPDDR4X) 4GB (LPDDR4X) 6GB (LPDDR5) 6GB (LPDDR5) Opslag • 64GB

• 256GB

• 512GB • 64GB

• 256GB

• 512GB • 128GB

• 256GB

• 512GB

• 1TB • 128GB

• 256GB

• 512GB

• 1TB

#5 Connectiviteit: hallo 5G en meer

Stap je over van de iPhone 11 Pro naar de iPhone 14 Pro, dan maak je ook voor het eerst kennis met 5G. 5G levert momenteel iets hogere mobiele snelheden op, hoewel de verschillen nog niet zo groot zijn als bij de overstap van 3G naar 4G. Het echt snellere 5G-netwerk hebben we nog niet in Nederland, maar desalniettemin kan het een handige upgrade zijn als je de iPhone heel veel onderweg gebruikt en bijvoorbeeld films wil streamen of downloaden. Bij het downloaden hoef je daardoor minder lang te wachten.

Een andere verbetering is de overstap van Bluetooth 5.0 naar Bluetooth 5.3. De nieuwere versie is iets stabieler en heeft een hogere betrouwbaarheid, al vragen wij ons af of je dat in de praktijk echt gaat merken. Andere aangesloten Bluetooth-accessoires moeten immers ook Bluetooth 5.3 ondersteunen om te profiteren van de verbeteringen.

#6 Batterij en opladen: langer en meer plezier

We noemden het eerder al even: de A16-chip is energiezuiniger dan de A13-chip. Dat levert flink betere batterijprestaties op. Een voorbeeld: met de iPhone 11 Pro kun je 65 uur audio afspelen en met de iPhone 14 Pro is dat maar 75 uur. In de praktijk komt het erop neer dat je met de iPhone 14 Pro gedurende de dag meer met je iPhone kan doen, zonder dat je aan het eind van de dag hoeft op te laden. De kans dat je iPhone ’s avonds helemaal leeg is, is een stuk kleiner.

En als je dan moet opladen, kan dat ook nog eens op een nieuwe manier. Sinds de iPhone 12-serie is er MagSafe. Dit is een sneller draadloos en magnetisch oplaadpunt. Bij normaal draadloos opladen gaat het met maximaal 7,5W vermogen, maar bij MagSafe gaat dit twee keer zo snel. Ook is het veel makkelijker om een oplader te bevestigen, omdat deze magnetisch op de achterkant klikt. Daarnaast zijn er nog tal van MagSafe-accessoires waar je je voordeel uit kan halen: powerbanks, pasjeshoesjes, standaarden en nog veel meer.

Verschillen batterijduur en opladen iPhone 11 Pro en iPhone 14 Pro iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max Video afspelen 18 uur 20 uur 23 uur 29 uur Video streamen 11 uur 12 uur 20 uur 25 uur Audio afspelen 65 uur 80 uur 75 uur 95 uur Draadloos opladen √ √ √ √ MagSafe – – √ √

Conclusie iPhone 11 Pro vs iPhone 14 Pro: dit ga je erop vooruit

Of je vanaf de iPhone 11 Pro nu moet upgraden naar de iPhone 14 Pro is geheel afhankelijk van je situatie. Als je nog tevreden bent met je huidige model, de batterij nog goed presteert en je er alles mee kan wat je wil, dan is er niet per se reden om nu de overstap te maken. Maar als jouw iPhone 11 Pro tegen het einde van z’n levensduur loopt of je wil gewoon graag alle nieuwe functies die we hierboven hebben opgesomd, dan is de iPhone 14 Pro het toestel voor jou. Je kunt voor de iPhone 14 Pro kiezen als graag de nieuwe fotografiefuncties wil gebruiken, een nieuw design wil en een beter scherm wil. Je gaat er in bijna alles op vooruit, dus je zal zeker geen spijt krijgen als je voor de iPhone 14 Pro kiest.

Goedkoper alternatief: iPhone 13 Pro

Ligt dit model toch buiten je budget en ben je wel toe aan iets nieuws, dan zou je ook kunnen kiezen voor de iPhone 13 Pro. Deze is nog bij diverse verkooppunten te verkrijgen en is een stuk goedkoper. De camera is iets minder goed dan in de iPhone 14 Pro en scherm is iets minder geavanceerd, maar ook in dat geval is het een goede upgrade ten opzichte van de iPhone 11 Pro. Het grote voordeel is dan dat je er flink geld mee kunt besparen. In ons artikel over een losse iPhone 13 Pro kopen vind je de beste deals.

Ga upgraden van de iPhone 11 Pro naar de iPhone 14 Pro als…

…je huidige iPhone 11 Pro aan vervanging toe is.

…je de telelens niet wil missen en graag de nieuwe fotografiefuncties wil.

…het Dynamic Island jouw ideaal lijkt.

…je een iPhone met een lekkere lange batterijduur wil. Kies je voor de iPhone 14 Pro Max, dan gaat hij nog langer mee.

…je dol bent op het premium design met roestvrij stalen zijkant en matglazen achterkant. Overstappen naar een gewone iPhone 14 of iPhone 13 is dan geen optie.

…geld voor jou geen rol speelt of je van plan bent om minstens drie jaar met de nieuwe iPhone 14 Pro te doen. Zit je krapper bij kas of wil je niet zoveel geld uitgeven, kies dan voor de iPhone 13 Pro.

