iPhone 14 bestellen bij providers en webwinkels

De iPhone 14 pre-order komt eraan en dat betekent dat je in heel veel landen wereldwijd de iPhone 14 kan bestellen. Ook in Nederland, België en tientallen andere landen gaat het van start. Je kunt kiezen uit deze modellen:

Wanneer kun je de de iPhone 14 bestellen?

Er is dit jaar genoeg keuze, zoals je ziet. Maar die prijzen! 🫣

Toch zal er waarschijnlijk weer veel vraag zijn naar deze modellen. Het is dan ook slim om op tijd klaar te zitten om de iPhone 14 te bestellen, mocht je van plan zijn om er eentje in huis te halen. De pre-order start op vrijdag 9 september om 14:00 uur. Net als voorgaande jaren kun je vanaf vrijdagmiddag 14:00 uur bestellen. Ideaal! Want op dat moment hebben veel mensen wel even tijd om de aankoop te regelen, ook als je op je werk zit. Wie snel is krijgt ook als eerste geleverd. De grote vraag is: kan Apple jou verleiden om te upgraden naar deze nieuwe modellen?

Hou rekening met de voorraden en levertijden, want die kunnen bij de populaire modellen snel oplopen. Het goede nieuws is dat je bij alle gangbare webwinkels en providers terecht kunt, dus je hebt keuze genoeg.

De iPhone 14-serie is verkrijgbaar bij deze winkels en providers:

T-Mobile | Tele2 | Mobiel.nl | KPN | Vodafone | Belsimpel.nl

Verder kun je terecht bij deze aanbieders:

Amac | Amazon | Coolblue | YourMacStore | BCC | Bol.com | Belsimpel.nl | Mobiel.nl | MediaMarkt

Bekijk ook onze iPhone aanbiedingen. Werken bovenstaande linkjes niet goed? Dan kun je het beste even je adblocker uitschakelen.

iPhone 14 bestellen? Bereid je goed voor!

Het is zinvol om vooraf goed na te denken over je keuze. Nu alle details bekend zijn kun je je goed voorbereiden en je hebt vast al een idee welk model het beste bij jou past. Hieronder lopen we de belangrijkste aspecten nog eens langs.

Welke kleuren spreken jou aan?

Er is een ruime keuze uit kleuren, waarbij paars de blikvanger is geworden. Ook de nieuwe kleur spacezwart zal bij veel mensen in de smaak vallen. Daarnaast kun je weer kiezen voor de inmiddels vertrouwde kleuren Rood, Zilver en Goud en de inmiddels regelmatig terugkerende tinten Middernacht en Sterrenlicht. Op onze pagina over de iPhone 14-kleuren vind je een overzicht welke kleuren je kunt kiezen. Ook kun je in een poll aangeven welke kleuren jij het meest interessant vindt.

Hoeveel opslag vind jij noodzakelijk?

Wat opslag betreft is er niets veranderd: je hebt keuze uit 128GB, 256GB en 512GB. En bij de Pro-modellen is er ook nog een (vrij dure) uitvoering met 1TB opslag voor mensen die veel willen gaan fotograferen en filmen.

