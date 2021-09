Alles over ProRes video

Apple gaat ProRes video ondersteunen op de nieuwste iPhones. ProRes is Apple’s professionele videocoded, dat gebruikt wordt in high-end camera’s en professionele software zoals Final Cut Pro. Het houdt in dat je 4K ProRes video kunt opnemen met 30 frames per seconde. Het is vooral gericht op filmmakers. ProRes biedt een hoge kleurgetrouwheid en en hoge beeldkwaliteit met minimale compressie, hetgeen mooiere beelden oplevert. ProRes biedt ook meer flexibiliteit voor videobewerkers omdat er meer data wordt vastgelegd. Het is dus wel een beetje te vergelijken met ProRAW voor foto’s, dat Apple vorig jaar introduceerde. ProRes wordt ook veel gebruikt in postproductie-workflows en het resultaat kan worden geëxporteerd naar Final Cut Pro en andere software.



ProRes op welke toestellen?

ProRes zal alleen worden ondersteund op de volgende toestellen:

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

Sinds de iPhone 12 Pro was het al mogelijk om te videofilmen in Dolby Vision 4K HDR en daar komt nu ProRes bij, voor nog mooiere beelden. Er geldt echter wel een belangrijke beperking. De meest interessante optie om 4K en 30 fps te filmen, is alleen mogelijk op modellen met 256GB opslag of meer. Heb je een 128GB iPhone 13 Pro-model, dan kun je alleen op 1080p en 30fps filmen. Apple legt niet uit waarom dit is, maar waarschijnlijk biedt de 128GB-versie niet de snelheid van data-overdracht om 4K video mogelijk te maken.

Het is het de eerste keer dat je videofilms in dit formaat kunt vastleggen op een smartphone. Normaal heb je er speciale camera’s voor nodig, zoals de Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K, die de beelden naar een sd-kaartje wegschrijft. Je kunt ook bestaande videobeelden naar ProRes omzetten als je ze in Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro or BlackMagic Design’s DaVinci Resolve importeert. Goed om te weten: DaVinci Resolve ondersteunt niet alle ProRes-varianten.

ProRes zal niet meteen te gebruiken zijn op de iPhone 13 Pro-modellen. De functie komt later dit jaar beschikbaar in een iOS-update. Dat was met voorgaande jaren met camerafuncties altijd het geval. Zo kwam ProRAW pas in november dat jaar beschikbaar in iOS 14.3. Hetzelfde gebeurde eerder met Deep Fusion en de portretmodus.

Heb je geen iPhone 13 Pro (Max)? Dan valt er genoeg nieuws te ontdekken bij de camera’s de iPhone 13, waaronder Cinematic Mode (Filmmodus), macrofotografie en nachtmodus op alle camera’s.

Wat is Apple ProRes?

Apple introduceerde ProRes in 2007, als onderdeel van Final Cut Pro 6 en beloofde daarbij “verbluffende HD-kwaliteit met SD-bestandsgroottes”. ProRes is dus een gecomprimeerd formaat, maar zodanig dat het op het oog losless lijkt. Een alternatief voor ProRes is Avid DNxHD.

ProRes is in feite een familie van zes kwaliteitsstandaarden, van het ruimtebesparende ‘ProRes 422 Proxy’ tot de extreem hoge kwaliteit van ‘ProRes 4444 XQ’. Apple heeft niet aangegeven welke van deze zes op de iPhone 13 Pro-modellen beschikbaar komen, maar 422 lijkt het meest waarschijnlijk. Wel weten we dat je kunt filmen tot 4K/30fps op de modellen met 256GB opslag of meer en 1080p/30fps op de modellen met 128GB opslag. De zes formaten hebben gevolgen voor beeldkwaliteit en bestandsgrootte:

1 minuut 1080p ProRes 422 is 1GB

1 minuut 4K ProRes 422HQ is 6GB

1 minuut 4K ProRes 4444HQ is 8GB

Standaard ProRes 422 neemt dus ongeveer 1GB per minuut video in beslag bij 1080p/30fps. Dit maakt wel duidelijk dat je bij 4K-filmen al snel tegen de grenzen van je opslag aan loopt.

Hieronder zie je de zes ProRes-standaarden, met de hoeveelheid ruimte die ze innemen in vergelijking met ongecomprimeerd materiaal. De cijfers zijn afkomstig uit een whitepaper van Apple over ProRes uit 2020. Daarbij werd opgenomen op een resolutie van 1080p/30fps.

Subsampling Formaat Bitrate 4:2:2 Ongecomprimeerde 4:2:2 video 1,326Mbps 4:2:2 Apple ProRes 422 HQ 220Mbps 4:2:2 Apple ProRes 422 147Mbps 4:2:2 Apple ProRes 422 LT 102Mbps 4:2:2 Apple ProRes 422 Proxy 45Mbps 4:4:4 Ongecomprimeerde 4:4:4 video 2237Mbps 4:4:4 Apple ProRes 4444 XQ 500Mbps 4:4:4 Apple ProRes 4444 330Mbps

In de tabel staan 4:4:4 en 4:2:2 voor twee verschillende manieren om code te encoderen. 4:2:2 ProRes is 10-bit vereenvoudigde kleurinformatie, terwijl 4:4:4 meer kleurinformatie omvat.

Uit de tabel blijkt dat zelfs de hoogste kwaliteit ProRes kleinere bestanden oplevert dan ongecomprimeerde video.

Waarom kiest Apple voor ProRes?

ProRes zorgt voor een maximale hoeveelheid detail en het best mogelijke dynamische bereik. Maar het biedt ook allerlei voordelen in de nabewerking. Net als bij ProRAW wordt extra data vastgelegd, dat bij het bewerken weer gebruikt kan worden om de beelden aan te passen.

ProRes heeft dan ook diverse voordelen ten opzichte van de (eveneens gecomprimeerde) formaten H.264 en H.265. Dat roept de vraag op: waarom zou je niet altijd ProRes gebruiken? Dat heeft te maken met opslag. Een video in H.264 of H.265 is veel meer gecomprimeerd en levert veel kleinere bestanden op. Ze leveren een acceptabele beeldkwaliteit bij een zo laag mogelijke bitrate. Dit kan in de nabewerking problemen opleveren: het kost extra processorkracht op de Mac om een 4K H.265 videobestand te bewerken. ProRes is vriendelijker voor de CPU. Dit speelt minder bij de M1 Macs, omdat deze beter codecs zoals 10-bit HEVC aan kunnen.

Je gebruikt ProRes tijdens het bewerken, maar daarna zul je de uiteindelijke video vaak omzetten naar een gangbaar formaat dat iedereen kan afspelen, zoals H.264 of H.265. Bij YouTube is dat overigens niet nodig, want daar kun je ook ProRes 422 uploaden, waar het vervolgens door YouTube wordt omgezet naar H.264.

Voor wie is ProRes interessant?

De verleiding is groot om alles nu maar in ProRes-formaat te gaan filmen, maar voor de doorsnee gebruiker heeft dit weinig zin. Ook bij het fotograferen heeft het weinig zin om alles in ProRAW vast te leggen, als je toch geen nabewerking doet. Het neemt onnodig veel opslagruimte in. Als amateur kun je beter vertrouwen op Apple’s automatische optimalisaties voor foto’s. Je betaalt dus bij ProRes voor een functie die maar voor een beperkte groep mensen echt interessant is.

ProRes heeft wél zin voor mensen die videobewerken op professioneeel niveau, in software als Final Cut Pro, Premiere Pro of DaVinci Resolve. Het is een praktisch formaat dat tijdens de opname en in de nabewerking talloze voordelen biedt. Heb je een camera waarmee je ongecomprimeerde video kunt schieten, dan zul je merken dat je geheugenkaartje erg snel vol is. Bij ProRes past er heel wat meer videomateriaal op je sd-kaartje.

Overigens heb je geen dure videosoftware nodig om ProRes te kunnen gebruiken. Sinds 2014 biedt iMovie hier ook ondersteuning voor. ProRes-videos hebben het bekende MOV-formaat.

De toekomst: ProRes Raw video

ProRes heeft ook een opvolger: ProRes Raw. Dit werd in 2018 geïntroduceerd en levert ProRes-compressie voor raw videobeelden. Ook dit levert kleinere bestanden op, is minder belastend voor je CPU/GPU in de nabewerking, kan zonder licentiekosten worden gebruikt en is makkelijker in gebruik dan de meeste alternatieven, zoals Cinema CNG. Daarnaast zijn er alternatieven gemaakt door camerafabrikanten, maar daarbij zit je vast aan één merk.

De DJI Zenmuse X7-dronecamera kan in ProRes Raw videobeelden schieten, waarbij de uiteindelijke bestandsgrootte vergelijkbaar is met de niet-raw-versie. Vervolgens kun je de beelden bewerken in Adobe Premiere Pro en Final Cut Pro. DaVinci Resolve ondersteunt het nog niet omdat deze ontwikkelaar een eigen formaat voor gecomprimeerde raw video heeft, Blackmagic Raw.