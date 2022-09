In deze eerste indruk van de iPhone 14 Pro (en een heel klein beetje iPhone 14 ) lees je wat onze ervaringen zijn met de nieuwe Pro-modellen van 2022. Wat zijn onze eerste indrukken bij het uitpakken? Wat valt ons op? Wat is handig en welke functie vinden we overbodig? Je leest het in onze eerste indruk!

Hands-on met de iPhone 14 Pro

Waarschijnlijk heb je al de eerste ervaringen van de internationale media gezien over deze nieuwe toestellen. Er verschenen unboxing-video’s en er zijn ook al een paar websites met meer diepgravende reviews. Natuurlijk kunnen we hier in Nederland niet achterblijven en geven we je onze eigen kijk op de nieuwe toestellen, op basis van eigen ervaringen.

Op deze pagina geven we je onze eerste indruk. Later volgen natuurlijk nog véél uitgebreidere reviews van de iPhone 14 en iPhone 14 Pro. Mocht je specifieke vragen hebben, stel ze dan gerust in de reacties onder dit artikel. We doen ons best om er dieper op in te gaan in de uiteindelijke review!

Tekst, foto's en review: Gonny van der Zwaag (@gonny).



Introductie

Apple heeft de iPhone line-up compleet vernieuwd met vier nieuwe modellen. Drie daarvan liggen nu al in de winkel: de iPhone 14 , iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max . Het gloednieuwe Plus-model komt later, maar is technisch gezien gelijk aan de iPhone 14 . Voor de echte vernieuwingen moet je dit jaar bij de Pro’s zijn en dat is dan ook de reden waarom we in deze eerste indruk daar de meeste nadruk op leggen.

Wat ons betreft is de line-up dit jaar een stuk overzichtelijker: twee standaardmodellen en twee Pro-modellen, beide in de formaten 6,1-inch en 6,17-inch. Grootste minpunt, waar je al mee te maken krijgt voordat je ze überhaupt hebt aangeschaft: ze zijn fors duurder geworden. Het is nog maar een paar jaar geleden dat duizend euro voor een nieuwe iPhone opzien baarde. Vandaag de dag liggen er iPhones in de schappen die meer dan tweeduizend euro kosten. Dan heb je overigens wel het topmodel iPhone 14 Pro Max met 1TB opslag in handen. Maar de basis is gelegd voor een €2000+ smartphone als Apple ooit van plan is een model met opvouwbaar scherm uit te rollen.

Het uiterlijk: gedempte kleuren

Bij het uitpakken van een nieuwe iPhone is het altijd een verrassing hoe de kleur uitpakt. Dit jaar hebben we een bijzondere nieuwe kleur (Dieppaars) bij de Pro-modellen. Volgens eerdere geruchten zou deze kleur een wat iriserend (zeepbel-)effect hebben, zoals je bij Android-toestellen wel eens ziet. Dat blijkt niet het geval. Apple heeft eigenlijk voor een wat vale kleur paars gekozen, die soms naar grijs neigt, maar bij helder licht ook lila kan zijn. Op de marketingfoto’s krijg je een indruk hoe Apple wil dat we het zien: als een kleur die wat meer vaal paars is en dat wordt vooral veroorzaakt door de matte afwerking, die de Pro-modellen altijd een wat minder uitgesproken kleur geven. Dat zie je ook bij de nieuwe kleur Spacezwart.

Bij Spacezwart hadden we gehoopt dat Apple voor diep zwart had gekozen, maar ook dat is niet het geval. Deze kleur verschilt niet zoveel van Grafiet van vorig jaar, dat ook een soort donker asfaltgrijs was. De kleuren Goud en Zilver zijn zoals je ze verwacht. Wie niet van verandering houdt kiest Zilver, want deze kleur is bij alle generaties vrijwel hetzelfde gebleven terwijl grijs nog wel een wisselde.



iPhone 14 in blauw naast de iPhone 13 Pro in Sierra Blue.

Bij de normale iPhone 14 zijn de kleuren minder uitgesproken dan voorgaande jaren. Natuurlijk heb je weer de nieuwe klassiekers Middernacht en Sterrenlicht en als je een knalkleur wil is er weer een felle kleur rood. Maar daarnaast is er alleen de keuze uit paars en blauw. Paars is een lichte kleur lila, terwijl blauw wel bij ons in de smaak valt als een lichtblauwe kleur die iets sprekender is dan Sierra Blue op de Pro-modellen van vorig jaar. Ook hier heeft het weer te maken met de verschillende lichtval bij de glimmende en matte afwerking.



iPhone 13 in Sterrenlicht naast de iPhone 13 Pro in Sierra Blue.

Het verschil tussen de normale modellen en de Pro-modellen is net als voorheen: glimmende achterkant met matte randen voor de normale modellen en precies andersom voor Pro. Het lijkt erop dat Apple dit niet gaat veranderen, dus we hebben ons erbij neergelegd dat we nooit een volledig matte iPhone-behuizing krijgen. Het cameragedeelte aan de achterkant is zoals verwacht: twee lenzen bij de normale modellen en een (alweer) groter gedeelte met drie lenzen bij de Pro-modellen. Dit zorgt ervoor dat oude hoesjes niet passen.

Voorgaande jaren kocht je de Pro-modellen vooral vanwege de betere camera, maar dit jaar zijn er meer redenen die juist aan de voorkant zitten: het Dynamic Island en het always-on scherm.

Scherm: vertrouwd, maar toch heel anders

Het design van de iPhone 14 Pro is misschien vertrouwd, maar aan de voorkant zijn er twee vernieuwingen: het Dynamic Island en het always-on scherm. Het Dynamic Island is een langwerpige pilvormige balk waar allerlei informatie omheen wordt getoond. Als je van de zijkant kijkt, zie je duidelijk dat er toch sprake is van twee uitsparingen: een pil voor de TrueDepth-sensoren en een rondje voor de frontcamera. Dit valt echter helemaal weg als je je toestel gebruikt. Alleen bij het kijken van films is het Dynamic Island prominent aanwezig en was een kleine notch aan de zijkant misschien toch prettiger geweest.



Dichtbij zie je de camera duidelijk zitten.

Wat Apple met het Dynamic Island heeft gedaan is wat ons betreft echt innovatief. Er zijn heel wat fabrikanten die al smartphones met gaatjes en pilvormige uitsparingen hebben gemaakt, maar geen enkele heeft bedacht om het als noodzakelijke ‘witruimte’ (of eigenlijk ‘zwartruimte’) te gebruiken rondom meldingen, live activiteiten en statusinformatie. Een app verschijnt in Dynamic Island als je het opent en daarna omhoog veegt. Het verschijnt ook automatisch als je bijvoorbeeld je AirPods in je oren steekt, iets wil AirDroppen of met Apple Pay betaalt. Het past zich automatisch aan op basis van de taken die je uitvoert en dat gebeurt zo natuurlijk, dat je het gevoel hebt dat het nooit anders is geweest. Het mooie is dan ook: dit is een nieuwe functie die geen enkele gewenning vereist.

De andere grote vernieuwing bij de Pro-modellen is het always-on scherm. Hier werd al jarenlang over gepraat en nu het er eenmaal is, is het eigenlijk vrij geruisloos geïntroduceerd. Tijdens de keynote was het voorbij, voordat veel mensen er erg in hadden. Je zult het dan ook vooral in de praktijk moeten ervaren. Het always-on scherm houdt in dat informatie op het scherm zichtbaar blijft, maar gedimd wordt. Wat je te zien krijgt kun je aanpassen door andere widgets in te stellen. In het begin is het wat gek dat je scherm de hele dag aan staat, maar het went ook weer snel.

Of je always-on nodig hebt? Tja. Er is in aanloop naar de iPhone 14 veel hype over geweest, maar nu het er is vragen we ons een beetje af of het voor veel mensen wel een reden is om te upgraden. De manier waarop Apple het heeft aangepakt, is overigens wel erg goed. Als je de kamer uit loopt met je gekoppelde Apple Watch, zal het scherm helemaal uit gaan. En dat is ook het geval als je de slaapmodus inschakelt.

Hardware in de iPhone 14 Pro-modellen

Alleen de iPhone 14 Pro-modellen hebben een compleet nieuwe processor, de

A16 Bionic-chip met 6-core CPU (waarvan twee voor performance) en 5-core GPU, aangevuld met een 16-core Neural Engine. Maar ook als je de iPhone 14 koopt krijg je prima performance. Dat er een satellietfunctie in de iPhones zit, is nu nog geen reden om te kopen. Dit werkt voorlopig alleen in de VS. En de crashdetectie is niet nodig als je een recente auto hebt, want Europese auto’s zijn sinds 2018 verplicht om eCall te ondersteunen, een automatisch systeem voor noodoproepen als je bij een ernstig auto-ongeluk betrokken raakt. En nog iets anders: crashdetectie krijg je ook als je een nieuwe Apple Watch (bijvoorbeeld de SE 2022) aanschaft, dus daarvoor heb je niet de nieuwste iPhone nodig.



iPhone 14 Pro met een wallethoesje in Inkt-kleur en iPhone 14 in Stormblauw hoesje.

Net als voorheen kun je qua opslag kiezen uit 128GB, 256GB en 512GB – met bij de Pro-modellen nog de extra optie van 1TB. Uit onze eerdere poll bleek dat veel mensen voor 128GB of 256GB gaan en dat is een logische keuze. Op mijn huidige toestel heb ik 200GB in gebruik, waarvan het merendeel foto’s, dus ook ik kan prima met 256GB uit de voeten.

Camera van de iPhone 14 Pro-modellen

In deze eerste indruk kunnen we nog weinig zeggen over de kwaliteiten van de camera. Het belangrijkste wat ons opviel bij het opstarten van de Camera-app is dat er in de interface naast de knop voor 3x zoom nu ook weer een knop is voor 2x zoom. Dit hebben we erg gemist, want de 3x zoom was vaak net iets te veel van het goede. En voor wie bang is dat de 48-megapixel camera enorm grote fotobestanden maakt: schiet je een foto uit de losse pols met de standaard instellingen, dan zal nog steeds 4032×3024 pixels groot zijn en rond de 2MB tot 2,5MB in beslag nemen, net als bij de iPhone 13 Pro. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je minder handige huisgenoot of partner opeens alle iPhone-opslag volschiet met gigantisch grote fotobestanden.



De 48-megapixelcamera in het toch wel forse cameragedeelte.

Apple heeft ook een Photonic Engine toegevoegd, voor nog mooiere foto’s bij slecht licht. Dit gaan we de komende dagen uitgebreid testen. Ook kijken we naar de nieuwe functies zoals Action More en blurren op de voorgrond bij portretten. Je leest hier meer over in onze uitgebreidere review.

De iPhone 14 (Pro) draait op iOS 16, al moet je bij het uitpakken wel eerst een kleine update installeren. Je krijgt alle vernieuwingen in iOS 16 ook op je huidige toestel en dat kan voor veel mensen reden zijn om nu nog even te wachten met overstappen op een nieuwe iPhone. In onze iOS 16-review lees je meer over onze ervaringen. Je mist dan uiteraard wel de unieke features van de iPhone 14 Pro, zoals het Dynamic Island, het always-on scherm en de camerafuncties, maar andere zul je niet zo snel missen.



iPhone 14 Pro en iPhone 14 in een Middernacht en Stormblauw hoesje.

Conclusie iPhone 14 Pro eerste indruk

De iPhone 14 Pro is een prima update en de beste keuze als je een nieuw toestel uit de iPhone 14-serie wil hebben. De verbeterde camera is dit jaar niet de enige reden om juist voor de Pro te kiezen: we worden misschien nog wel enthousiaster van de vele mogelijkheden van het Dynamic Island, waarmee Apple van de nood een deugd heeft gemaakt. De extra blokken met informatie verschijnen met een soepele animatie, waardoor je aandacht wordt getrokken naar het punt dat je voorheen het liefst negeerde. Ook het always-on scherm voegt weer iets toe aan je beleving van wat je allemaal met de iPhone kunt doen.

Je zou ook voor de iPhone 14 Pro Max kunnen kiezen, die technisch hetzelfde is maar een groter scherm en een grotere batterij heeft. Als je dit nodig hebt, moet je vooral de Pro Max kiezen, maar wij geven de voorkeur aan het compactere model van 6,1-inch.

Daarnaast kun je kiezen voor de iPhone 14, maar die heeft op ons de minste indruk gemaakt. Er zitten wat ons betreft te weinig vernieuwingen in ten opzichte van de iPhone 13, om er warm voor te lopen. Zeker als je bedenkt dat de prijs van de iPhone 14 flink omhoog is gegaan en je de iPhone 13 momenteel met een mooie korting kunt krijgen. Wil je upgraden vanaf de iPhone XS- of iPhone 11-serie, dan vinden we de iPhone 13 ook een prima keuze. Wie het beste en het nieuwste wil, kiest gewoon voor de iPhone 14 Pro.

Onze uitgebreide review van beide modellen met plus- en minpunten en een rapportcijfer volgt over ongeveer een week. Tot die tijd zijn we druk bezig met testen. Heb je vragen? Laat het weten in de reacties!

