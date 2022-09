De iPhone 14 (Plus) en de iPhone 14 Pro (Max) zijn de nieuwste modellen van de iPhone 2022 line-up. Als je op zoek bent naar de nieuwste iPhone, dan kom je al gauw bij één van deze modellen uit. Het prijsverschil tussen de modellen is groot, maar wat krijg je daar dan precies voor terug? De verschillen tussen de iPhone 14 en iPhone 14 Plus enerzijds en de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max anderzijds zijn daarom interessant om nader uit te zoeken in deze vergelijking tussen de iPhone 14 vs iPhone 14 Pro. Welke iPhone 14 pas bij jou? We vergelijken de iPhone 14 modellen en geven je koopadvies.

Verschillen iPhone 14 vs iPhone 14 Pro

Als we kijken naar de verschillen tussen de iPhone 14 vs iPhone 14 Pro, dan kunnen we dit onderverdelen in zes onderwerpen. Op al deze vlakken verschillende modellen het meest van elkaar. Er zijn nog wat andere kleine puntjes waarbij de modellen van elkaar verschillen, maar voor het overzicht focussen we hier op de belangrijkste punten

#1 iPhone 14 vs iPhone 14 Pro scherm

Hoewel de modellen qua schermformaten niet van elkaar verschillen, is er wel degelijk een belangrijk verschil in het display. De iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max zijn de enige modellen met het nieuwe Dynamic Island. Deze vervangt de notch en toont allerlei nuttige informatie en meldingen. Het is een nieuwe manier om je iPhone te gebruiken en is meteen één van de belangrijkste nieuwe functies in de iPhone 14 Pro. Bovendien hebben de iPhone 14 Pro-modellen een always-on scherm. Dat betekent dat het display altijd aan staat, waardoor je altijd de tijd kan aflezen, meldingen kan zien en widgets kan bekijken als je iPhone bijvoorbeeld op tafel ligt of op je bureau staat. Bij de iPhone 14 (Plus) vind je bovenaan nog gewoon een notch (dezelfde als in de iPhone 13-modellen) en staat het scherm gewoon uit als je het toestel vergrendelt.

Andere verschillen in het scherm is het ProMotion 120Hz beeldverversing bij de Pro-modellen en de hogere helderheid.

Verschillen scherm iPhone 14 en iPhone 14 Pro iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max Afmetingen 6,1-inch 6,7-inch 6,1-inch 6,7-inch Type Super Retina XDR OLED-display Super Retina XDR OLED-display Super Retina XDR OLED-display Super Retina XDR OLED-display Dynamic Island – – √ √ ProMotion – – √ √ Always-on – – √ √ HDR √ √ √ √ Resolutie 2532 x 1170 2778 x 1248 2556 x 1179 2796 x 1290 Pixels per inch 460 460 460 460 Maximale helderheid 1200 nits (HDR) 1200 nits (HDR) 2000 nits (buiten) 2000 nits (buiten)

#2 Design iPhone 14 verschillen

Qua design bij de iPhone 14 zijn er ook dit jaar weer verschillen. Allereerst hebben de iPhone 14 en iPhone 14 Plus een behuizing van aluminium, waar dit bij de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max van roestvrij staal is. Dat geeft de Pro-modellen een wat luxere uitstraling. Verder is ook de achterkant anders: waar dit bij de standaardmodellen weer glimmend glas is, is het bij de Pro-modellen van matglas. Ook belangrijk om rekening mee te houden, is dat de afmetingen en het gewicht ook wat verschillen. Bij de iPhone 14 Pro (Max) is de behuizing iets hoger dan bij de modellen met hetzelfde schermformaat. Ook zijn de Pro-modellen een stukje dikker en zwaarder. Dat laatste komt door de roestvrij stalen rand, die een stuk zwaarder is dan aluminium.

Qua kleuren zijn er ook verschillen: de iPhone 14 (Plus) is er in vijf lichtere kleuren, terwijl de iPhone 14 Pro-modellen er in vier standaardkleuren zijn. Het ligt er maar net aan wat je voorkeur heeft. Heb je liever wat lichters, dan moet je misschien bij de gewone modellen zijn in blauw, lichtpaars of sterrenlicht. Wil je een wat donkerdere of strakkere kleur, dan is het spacezwart of dieppaars misschien van de iPhone 14 Pro (Max) wat voor jou.

Verschillen design iPhone 14 en iPhone 14 Pro iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max Afmetingen 146,7 x 71,5 x 7,80mm 160,8 x 78,1 x 7,80mm 147,5 x 71,5 x 7,85mm 160,7 x 77,6 x 7,85mm Gewicht 172 gram 203 gram 206 gram 240 gram Behuizing Aluminium Aluminium Roestvrij staal Roestvrij staal Achterkant Glas, glimmend Glas, glimmend Glas, mat Glas, mat Kleuren • Blauw

• Paars

• Middernacht

• Sterrenlicht

• Rood • Blauw

• Paars

• Middernacht

• Sterrenlicht

• Rood • Dieppaars

• Goud

• Zilver

• Spacezwart • Dieppaars

• Goud

• Zilver

• Spacezwart

#3 Camera iPhone 14 vs iPhone 14 Pro: de grootste verschillen

In de camera van de iPhone 14-modellen vinden we misschien wel de grootste verschillen. Allereerst vinden we op de iPhone 14 Pro-modellen drie lenzen aan de achterkant, namelijk de groothoek-, ultragroothoek- en de telelens. Bij de iPhone 14 (Plus) ontbreekt de telelens voor extra inzoomen. Je kan met de iPhone 14 Pro dus makkelijker inzoomen en mooiere kwaliteit foto’s maken van dichtbij. Over dichtbij gesproken: de macromodus vind je ook alleen op de Pro-modellen, wat een geheel andere manier van fotografie is.

In alle iPhone 14-modellen vinden we nieuwe onderdelen die fotografie bij weinig licht beter maken, maar de iPhone 14 Pro-modellen zijn de enige met een groothoeklens van 48-megapixel. Dat levert aanzienlijk betere foto’s op, zodat je kan croppen zonder kwaliteitsverlies. De lens legt veel meer van de omgeving vast met flink meer detail, dus fotografen kunnen met de iPhone 14 Pro veel beter uit de voeten. De standaard iPhone 14-modellen maken ook nog steeds erg goede foto’s, maar de Pro-modellen doen daar een flinke schep bovenop. Hou er ook rekening mee dat de Pro-modellen als enige de LiDAR-scanner hebben. Daarmee kan je portretfoto’s in het donker maken en bepaalde AR-functies beter gebruiken.

Aan de voorkant vinden we in alle iPhone 14-modellen dezelfde verbeterde 12-megapixel frontcamera met autofocus. Ook hebben alle modellen ondersteuning voor de nieuwe Actiemodus, waarmee je actievolle video’s kan maken zonder schokkerig beeld. En over schokkerig beeld gesproken: bij foto’s hebben alleen de iPhone 14 Pro-modellen een tweede generatie optische beeldstabilisatie.

Verschillen camera iPhone 14 en iPhone 14 Pro iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max Lenzen achterkant • Groothoek (12-megapixel)

• Ultragroothoek (12-megapixel) • Groothoek (12-megapixel)

• Ultragroothoek (12-megapixel) • Groothoek (48-megapixel)

• Ultragroothoek (12-megapixel)

• Telelens (12-megapixel) • Groothoek (48-megapixel)

• Ultragroothoek (12-megapixel)

• Telelens (12-megapixel) LiDAR-scanner – – √ √ Macromodus – – √ √ Optische beeldstabilisatie √ √ √ (tweede generatie) √ (tweede generatie) Apple ProRAW – – √ √ Frontcamera 12-megapixel met autofocus 12-megapixel met autofocus 12-megapixel met autofocus 12-megapixel met autofocus

#4 Chip en prestaties: extra power voor de Pro

De iPhone 14 Pro-modellen hebben een nieuwere krachtigere A16-chip. Deze zorgt vooral voor extra mogelijkheden voor de camera, waardoor je er in het dagelijks gebruik (los van de camerafuncties) niet veel van zal merken ten opzichte van de A15-chip in de gewone iPhone 14-modellen. Wel is de A16-chip iets zuiniger dan zijn voorganger, maar daarover later meer bij het kopje batterij. De iPhone 14 Pro-modellen hebben wel sneller werkgeheugen, namelijk LPDDR5. Dit levert ook weer betere prestaties op. Bij alle modellen is het aantal beschikbare werkgeheugen 6GB.

De opbouw van de A16- en A15-chip is overigens wel gelijk. Beide modellen hebben een 6-core CPU met 2 performance- en 4 efficiency-cores, naast een 5-core GPU en 16-core Neural Engine. We vinden dat je je keuze voor de iPhone 14 of iPhone 14 Pro niet moet baseren op de chip die erin zit. We denken dat het voor de toekomst qua ondersteuning van nieuwe iOS-versies en -functies ook weinig verschil zal maken.

Qua opslag kun je bij de iPhone 14 (Plus) kiezen voor 128GB tot en met 512GB. Bij de Pro-modellen gaat dit van 128GB tot 1TB. Kies je voor een iPhone 14 Pro, dan raden we aan om te upgraden naar 256GB, helemaal als je veel foto’s en video’s maakt.

Verschillen chip en prestaties iPhone 14 en iPhone 14 Pro iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max Chip A15-chip (6-core CPU, 5-core GPU) A15-chip (6-core CPU, 5-core GPU) A16-chip (6-core CPU, 5-core GPU) A16-chip (6-core CPU, 5-core GPU) Werkgeheugen 6GB (LPDDR4X) 6GB (LPDDR4X) 6GB (LPDDR5) 6GB (LPDDR5) Opslag • 128GB

• 256GB

• 512GB • 128GB

• 256GB

• 512GB • 128GB

• 256GB

• 512GB

• 1TB • 128GB

• 256GB

• 512GB

• 1TB

#5 Batterij: allemaal top

Qua batterijduur zijn er wat individuele verschillen tussen de iPhone 14-modellen. De vuistregel is: hoe groter de iPhone, hoe langer de batterijduur. Daardoor hebben de iPhone 14 Plus en iPhone 14 Pro Max de langste accuduur. Maar het ligt er maar net aan naar welk aspect je kijkt. Apple maakt onderscheid tussen drie scenario’s: video afspelen, video streamen en audio afspelen. Gemiddeld gezien heeft de iPhone 14 Pro Max de langste accuduur, maar de iPhone 14 Plus scoort net iets beter bij veel audio afspelen. De verbeteringen in de batterijduur komen ook door de nieuwe energiezuinigere A16-chip.

Verschillen batterijduur iPhone 14 en iPhone 14 Pro iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max Video afspelen 20 uur 26 uur 23 uur 29 uur Video streamen 16 uur 20 uur 20 uur/td> 25 uur Audio afspelen 80 uur 100 uur 75 uur 95 uur

#6 Prijzen iPhone 14 vs iPhone 14 Pro: een groot verschil

Tot slot is ook de prijs een belangrijk aspect die je mee moet nemen in je koopbeslissing. Wil je een iPhone 14 kopen, dan ben je het voordeligst uit bij de gewone iPhone 14, want die is er vanaf €1.019,-. De iPhone 14 Pro daarentegen is verkrijgbaar vanaf €1.329,-, wat dus ruim €300,- extra is. Voor dat geld krijg je wel een veel betere camera, mooier en geavanceerder scherm en een wat luxer uiterlijk. Of dat het geld waard is, is heel persoonlijk.

Kijk je naar de grotere modellen, dan zien we daar een zelfde prijsverschil. De iPhone 14 Plus is er vanaf €1.169,-, terwijl de iPhone 14 Pro Max vanaf €1.479,- voor jou kan zijn. Ook hier is het prijsverschil dus ruim €300,-, wederom voor een betere camera, beter display en luxere uitstraling.

Overeenkomsten iPhone 14 vs iPhone 14 Pro

Qua mogelijkheden hebben alle iPhone 14-modellen ook wat overeenkomsten. Je vindt in alle modellen de nieuwe Crashdetectie, die kan detecteren of je betrokken geraakt bent bij een auto-ongeluk. De iPhone kan dan automatisch 112 voor je bellen. Ook hebben beide modellen ondersteuning voor SOS via satelliet, al werkt dit vooralsnog alleen in de VS en Canada. Met de functie kun je verbinding maken met een satelliet, als je op een plek bent waar geen normaal mobiel bereik is terwijl je in nood verkeert.

Verder hebben alle iPhone 14-toestellen ondersteuning voor Face ID, zijn ze even waterbestendig, hebben ze ondersteuning voor 5G en is de beeldkwaliteit over het algemeen gelijk. Of je nu een iPhone 14 koopt of een iPhone 14 Pro: je kunt er in beide gevallen nagenoeg hetzelfde mee, met uitzondering van de eerder genoemde verschillen wat betreft camera, display en meer.

Conclusie iPhone 14 vs iPhone 14 Pro

De keuze tussen de iPhone 14 of iPhone 14 Pro maak je vooral op basis van scherm, design en camera. Ben je fanatieke hobbyfotograaf en wil je de mooiste foto’s met een iPhone maken, dan moet je sowieso gaan voor de iPhone 14 Pro. Ook als je wil profiteren van het beste scherm en graag het nieuwe Dynamic Island wil proberen, is de iPhone 14 Pro het toestel dat je moet kiezen. Geen fan van de glimmende achterkant? Dan past de iPhone 14 Pro misschien meer in jouw straatje.

Als je gewoon een hele goede en snelle iPhone zoekt voor mooie foto’s, dan kan je met de gewone iPhone 14 ook prima uit de voeten. Wil je een groter model, maar zonder het hoge prijskaartje of de meer geavanceerde camerafuncties, dan is de iPhone 14 Plus het toestel voor jou. De prijs zal ook mee spelen, want de standaard iPhone 14-modellen zijn zo’n €300,- goedkoper dan de Pro-uitvoeringen. Welke iPhone 14 je ook kiest, je haalt in alle gevallen een toptoestel in huis waar je nog jaren mee zal doen.

Ga de iPhone 14 Pro (Max) kopen als…

…je de beste camerafuncties in een iPhone wil.

…je de iPhone met het beste scherm wil.

…je interesse hebt in het nieuwe Dynamic Island en je de iPhone op een nieuwe manier wil bedienen en gebruiken.

…geld voor jou geen rol speelt.

…je het grootste model met de beste specs wil (alleen iPhone 14 Pro Max).

…je graag een zwarte iPhone wil.

Ga de iPhone 14 (Plus) kopen als…

…je een snelle en toekomstbestendige iPhone wil.

…je hele goede foto’s wil maken, maar niet de beste cameraspes nodig hebt.

…je niet veel meer dan €1.000,- wil uitgeven aan een nieuwe iPhone.

…je graag van blauw houdt.

…je de grootste iPhone wil voor een meer betaalbare prijs (alleen iPhone 14 Plus).

