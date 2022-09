Apple zou plannen hebben om de line-up van iPhones in 2023 te wijzigen. We kunnen mogelijk een nieuw design verwachten en het duurste model zou wel eens 'Ultra' kunnen gaan heten.

‘iPhone 15 krijgt nieuw design’

Dat schrijft Mark Gurman in zijn Power On-nieuwsbrief. Dit jaar wijzigde Apple de line-up voor 2022 ook al, door de mini in te ruilen voor de Plus. Maar het design bleef hetzelfde. Dat kan in 2023 wel eens gaan veranderen, redeneert Gurman door naar releases uit het verleden te kijken. Apple sleutelt elke drie jaar aan het design, met de iPhone 6 (2014), iPhone X (2017) en iPhone 12 (2020) als belangrijke sleutelmomenten. Het zou betekenen dat er bij de iPhone 15 weer een ander uiterlijk aan komt.



iPhone 15 Ultra vervangt de Pro Max

Maar dat niet alleen: er zit ook een nieuwe naam in de pijplijn. In navolging van de M1 Ultra-chip en de Apple Watch Ultra zouden we bij de iPhone ook een ‘Ultra’ kunnen krijgen. Deze iPhone 15 Ultra zou dan de huidige iPhone 14 Pro Max vervangen en heeft extra functies waardoor een eigen naam op z’n plaats is. Een iPhone met ‘Ultra’-naamgeving zou al met al niet zo heel verrassend zijn. De naam is ook wat korter en makkelijker uit te spreken.

De line-up voor 2023 zou er dan als volgt uit zien:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Ultra

De Pro Max bestaat sinds de iPhone 11 uit 2019 en is een grotere variant van het Pro-model. Dit jaar zijn de functies op beide modellen gelijk, maar er zijn ook wel jaren geweest dat de Pro Max betere specs had. Zo kreeg je bij de iPhone 12 Pro Max beeldstabilisatie en een betere zoom voor de camera. In onze vergelijking iPhone 12 Pro vs iPhone 12 Pro Max kun je de verschillen zien.

Wat de naam Max betreft: die zal niet meteen verdwijnen. Apple verkoopt immers nog de AirPods Max, de hoofdtelefoon met een wat ons betreft wat onhandige naam. Bij AirPods denken de meeste mensen aan kleine oordopjes.

Wat kunnen we in 2023 nog meer verwachten? Volgens display-analist Ross Young krijgen alle toestellen uit de iPhone 15-serie een Dynamic Island in plaats van de notch. Ook zou Apple haast maken met de overstap naar usb-c. Dit is door analisten al vaker gesuggereerd, maar het kwam er bij de iPhone 14 nog niet van. Gurman zegt dat Apple al aan het testen is met usb-c-poorten op iPhone en klaar wil zijn voordat de EU-regels voor de verplichte usb-c-poort in het najaar van 2024 worden ingevoerd. Gurman denkt dat Apple bij de iPhone 15 al gaat overstappen en daarmee de Lightning-aansluiting laat schieten.