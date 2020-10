Ceramic Shield: zo maakt Apple de iPhone 12 valbestendiger

De iPhone 12-series beschikt over Ceramic Shield. Dit is een versterkt type glas, waardoor de iPhone beter bestand is tegen vallen en glasbreuk. Dit moet je weten over Ceramic Shield!

Alle modellen uit de iPhone 12-serie zijn voorzien van Ceramic Shield. Dit zit alleen aan de voorkant en niet aan de achterkant, ook niet bij de modellen met glazen achterkant. Ceramic Shield is in nauwe samenwerking met fabrikant Corning ontwikkeld. Er valt genoeg te weten over Ceramic Shield en in deze uitleg zetten we alle feiten op een rijtje.

Waarom Ceramic Shield

Al sinds de eerste iPhone van 2007 is het scherm gemaakt van glas, maar dat is wel kwetsbaar als je het uit je handen laat vallen. Dankzij Ceramic Shield moet de kans op glasbreuk verminderen bij het vallen. Het materiaal is in samenwerking met Corning ontwikkeld, de maker van Gorilla Glass. Dit is de glassoort die in veel smartphones, smartwatches en dergelijke wordt gebruikt.

Bij Ceramic Shield is er sprake van een met keramiek versterkte glassoort. Dit heeft betere eigenschappen dan glas en keramiek afzonderlijk. Tijdens de productie worden keramische nanokristallen aan het glasraster toegevoegd. Ze zijn sterker dan de meeste metalen. Het probleem is echter dan keramische kristallen vaak niet transparant zijn. Door het juiste kristallen en de juiste mate van kristallisatie is het Apple en Corning gelukt om een uniek materiaal te vinden. Dit heeft de transparantie van glas, maar de sterkte van keramiek.

De Engelse Wikipedia-pagina noemt CorningWare en kookplaten die al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw van glaskeramiek waren gemaakt. Speciaal voor de iPhone hebben de engineers een speciale formule gevonden voor gebruik in smartphones. Het moest licht en dun zijn, maar ook duurzaam.

Ceramic Shield beschermt tegen vallen

Ceramic Shield beschermt je iPhone beter tegen glasbreuk. De kans op schade is vier keer kleiner bij een toestel met Ceramic Shield, beweert Apple. Maar er speelt nog een andere factor mee, namelijk het nieuwe design. Bij de iPhone 12 loopt het scherm helemaal vlak met de behuizing. Dit beschermt extra bij vallen. Voorheen liep het scherm gebogen en dit was bij vallen vaak de zwakste plek. Als de iPhone op een hoekpunt viel, ontstond er juist op die plek vaak een breuk.

Het idee om glas te versterken met keramiek is niet helemaal nieuw: de Samsung Galaxy S10 Plus en de Xiaomi Mi Mix hadden het al, maar alleen aan de achterkant. Aan de voorkant zat gewoon Gorilla Glass. Apple kiest er juist voor om de voorkant van de iPhone 12 met glaskeramiek te versterken, omdat een gebroken scherm vervelender is dan een kapotte behuizing aan de achterkant (dat je zou kunnen afschermen met een hoes).

Ceramic Shield en krassen

Ceramic Shield is dus bestand tegen vallen, maar kan het ook beschermen tegen krassen? Volgens Apple is hetzelfde dubbele ion exchange-proces gebruikt dat ook op de achterkant wordt toegepast. Dit biedt ook bescherming tegen krassen en andere kleine schades. Maar zoals veel mensen wel uit ervaring zullen weten: er kunnen toch krassen ontstaan. Daarom is het aan te raden om je toestel nog steeds te voorzien van een screenprotector als je deze in tiptop conditie wilt houden.

Tests van YouTubers

Enkele YouTubers zijn al bezig geweest met experimenten om het Ceramic Shield kapot te krijgen. Zo zijn er diverse valtest uitgevoerd. YouTube-kanaal EveryThingApplePro liet de iPhone 12 van verschillende hoogtes vallen en daarbij bleek dat de schermen een val van wel 3 meter overleven met minimale schade. Wel raakt de achterkant van de toestellen snel verbrijzeld. Ceramic Shield is alleen aan de voorkant aangebracht. Ook kan de rand van de normale iPhone 12 iets indeuken bij een val.

Het YouTube-kanaal MobileReviewsEh testte de stevigheid van het iPhone 12 door er met flinke kracht op te drukken. Bij een druk van 443 Newton bezwijkt het scherm van d eiPhone 12, terwijl dat bij de iPhone 11 al gebeurt bij een druk van 352 Newton. In beide gevallen is sprake van een behoorlijke druk, die je alleen voor elkaar krijgt door met een puntig voorwerp (zoals een stilettohak) op het scherm te gaan staan. Ga je op het scherm zitten, dan is de kracht wat meer verdeeld. Ook testten ze het scherm op krassen. Daarbij werd geen verschil geconstateerd tussen de iPhone 11- en 12-serie.