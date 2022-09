Op de iPhone 14-modellen vind je een nieuwe actiemodus voor video. Daarmee zien je video's er veel vloeiender uit als je bijvoorbeeld wandelt, in een wankel bootje zit of op een skateboard staat. Zo werkt het.

iPhones hadden al veel langer beeldstabilisatie voor video’s, maar met de nieuwe actiemodus voor video gaat het nog een stap verder. Dit is bedoeld voor video’s waarin veel actie of beweging te zien is, bijvoorbeeld een achtervolgingsscène of wanneer je aan het sporten bent. Je zou de actiemodus ook in een achtbaan kunnen gebruiken, maar daar wil je vaak wat meer wilde beelden zien. In deze tip leggen we uit hoe het werkt en hoe je er het meeste uit haalt. Ook vergelijken we het met de actiemodus op speciale actiecamera’s.

Welke iPhones hebben actiemodus?

Je hebt geen Pro-model nodig om hier gebruik van te maken, want het werkt ook op de standaard iPhone 14. Je hebt één van deze modellen nodig:

Wat is actiemodus?

De nieuwe actiemodus zorgt ervoor dat je vloeiende video’s krijgt op momenten dat de camera erg aan het schudden of trillen is, bijvoorbeeld tijdens een wilde actie. Apple zegt dat er geavanceerde correcties worden toegepast om te zorgen dat je camera zo stabiel mogelijk lijkt. Het is beschikbaar in de standaard Camera-app op de iPhones die het ondersteunen. Schakel je het in, dan lijkt het alsof je een gimbal of een actiecamera gebruikt.

De actiemodus kan video in een kwaliteit van 2,8K en een framerate van 60 fps opnemen. Het ondersteunt ook Dolby Vision HDR, zodat ook de kleuren er goed uit zien.

Actiemodus gebruiken op de iPhone

Zo werkt het:

Zorg dat je voldoende licht hebt. Open de Camera-app op je iPhone. Veeg opzij om de videofunctie te activeren. Tik op de knop voor Actiemodus. Deze ziet eruit als een rennende persoon. Begin met de opname.

Je kunt helaas niet tijdens het videofilmen de actiemodus in- en uitschakelen. Je zult dus altijd eerst de opname moeten stoppen om het vervolg zonder actiemodus te filmen. Achteraf de actiemodus activeren na het filmen is ook niet mogelijk.

In de Instellingen-app kun je nog iets wijzigen met betrekking tot de actiemodus. Je kunt de functie zo instellen dat minder heldere scenes beter te zien zijn. Ga hiervoor naar Instellingen > Camera > Neem video op > Actiemodus minder licht.

Tot slot kun je bij Instellingen > Camera > Bewaar instellingen ervoor kiezen om de actiemodus altijd aan te laten zodra je naar de videomodus gaat. Zet dar de schakelaar aan en je hoeft nooit meer apart op de Actiemodus-knop te drukken in de Camera-app zelf.

iPhone actiemodus versus actiecamera

Met de actiemodus op de iPhone 14 heb je altijd een actiecamera op zak. Toch is er nog wel wat verschil met bijvoorbeeld de GoPro Hero 11 Black en soortgelijke actiecamera’s van DJI en Insta360. Bij GoPro heet het de HyperSmooth-technologie. Dit is een manier van videostabisatie waarbij de beelden van de groothoekcamera worden bijgesneden. De rand daaromheen wordt gebruikt voor correcties en aanvullingen van het beeld, bijvoorbeeld wanneer je opeens een duik omlaag maakt en de camera naar beneden zwenkt. Hiermee krijg je het effect van een gimbal, zonder dat je extra accessoires nodig hebt. Hypersmooth zit al op de GoPro sinds de Hero 7 Black uit 2018.

Toch worden deze actiecamera’s niet helemaal overbodig door de komst van de actiemodus op de iPhone 14-modellen. Op de iPhone 14 Pro wordt gebruik gemaakt van de 13mm ultragroothoeklens met een relatief kleine 1/2.55-inch sensor en f/2.2 diafragma. Op de gewone iPhone 14 is de sensor nog iets kleiner en is het diafragma f/2.4, zodat je nog meer licht nodig hebt voor een succesvolle actie-opname.

De GoPro Hero 11 Black heeft een grotere 1/1.9-inch sensor die ook bij minder goede lichtomstandigheden gebruikt kan worden. De GoPro werkt bovendien op een resolutie tot wel 5,3K en 60 fps, terwijl de iPhone blijft steken op 2,8K en 60 fps. Deze actiecamera heeft nog meer handigheidjes, zoals een 360 graden Horizon Lock. Daarmee blijven de beelden recht staan, ook als je een looping maakt. Op het vorige model Hero 10 Black was al een eenvoudiger ‘Horizon Leveling’-functie beschikbaar, die tot een hoek van 45 graden werkt.

Bij de Actiemodus op de iPhone heb je wel een rolcorrectie, maar die gaat een stuk minder ver. De vraag is wel, in hoeverre je echt je iPhone gaat ronddraaien tijdens het filmen. Verder heb je op de GoPro drie verschillende standjes voor de stabilisatie: normaal, Boost en AutoBoost. Er zijn namelijk situaties waarbij je wel wat beweging wilt zien, bijvoorbeeld bij een rit over een hobbelig bergpaadje. De GoPro heeft daarnaast de functie TimeWarp, waarbij je een timelapse met HyperSmooth kunt combineren.

GoPro Hero11 Black GoPro Hero10 Black [/ic_tab] De GoPro Hero11 Black is nog maar bij een beperkt aantal winkels verkrijgbaar, waaronder: Bol.com

Coolblue

[/ic_tab]

Actiecamera’s hebben vaak een robuustere behuizing, zodat je ze meteen uit de verpakking kunt gebruiken, zonder eerste een beschermende hoes aan te schaffen. Er zit vaak een mount op om statieven en andere houders vast te maken. Bij de iPhone heb je dat niet, maar het grote voordeel is dat het geen extra aankoop vereist en dat je ‘m altijd op zak hebt. Uiteindelijk ga je de actiemodus op de iPhone misschien wel vaker gebruiken dan de actiecamera, die meestal thuis ligt.