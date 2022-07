Live Activiteiten, ook wel Live Activities genoemd, is een nieuwe functie vanaf iOS 16, dat in een latere update voor alle gebruikers beschikbaar komt. Maar ontwikkelaars kunnen er nu al mee aan de slag. In deze tip lees je wat Live Activiteiten zijn, vind je enkele praktische voorbeelden en lees je wanneer jij het kan gebruiken.

Je herkent het misschien wel: je wil graag het verloop van een sportwedstrijd volgen, maar je bent niet in de gelegenheid om de wedstrijd zelf live te kijken. Als alternatief volg je een liveblog van je favoriete nieuws- of sportapp, maar je moet dan wel telkens zelf de app openen om bijvoorbeeld te zien wat de tussenstand is. Dat kan makkelijker en voor dit soort situaties komen de Live Activiteiten op de iPhone van pas. Wat zijn deze Live Activiteiten precies en wat is het verschil met een widget? We leggen je alles uit over deze nieuwe iOS 16-functie.

Wat zijn Live Activiteiten in iOS 16?

Live Activiteiten zijn een soort van meldingen onderaan op het toegangsscherm van de iPhone, waarmee je een live gebeurtenis kan volgen. Live Activiteiten zorgen ervoor dat je niet telkens de bijbehorende app hoeft te openen om de nieuwste informatie over een tijdelijke gebeurtenis te volgen. Deze functie is onderdeel van iOS 16 en het vernieuwde toegangsscherm op de iPhone, maar je vindt de Live Activiteiten ook op andere plekken zoals in Spotlight of in de TV-app.

Elke ontwikkelaar kan zijn of haar app geschikt maken voor dergelijke Live Activiteiten dankzij de nieuwe ActivityKit API. Een API is een tool voor ontwikkelaars waarmee ze aan de slag kunnen om dergelijke ingebouwde functies van iOS te ondersteunen, waaronder dus deze nieuwe Live Activities. Om de functie te kunnen gebruiken heb je wel een app nodig die dit ondersteunt. In feite zijn de muziekspeler van de standaard Muziek-app en een aflopende timer van de Klok-app in iOS 16 ook een vorm van Live Activiteiten, waardoor dat een goed beeld geeft van wat je ermee kan.

Een Live Activiteit kan in totaal acht uur duren. Daarna wordt het live bijhouden van updates stopgezet, al kan een app dat ook op ieder moment zelf eerder doen. Als gebruiker kun je de functie ook zelf vroegtijdig afkappen. Na die acht uur kan een Live Activiteit nog in totaal vier uur op het toegangsscherm blijven staan. Daarna verdwijnt deze automatisch. Wil je hem eerder van het scherm verwijderen, dan kan dat ook gewoon.

Voorbeelden van Live Activiteiten op de iPhone

Omdat het hier om een aankomende functie gaat, zijn er nog geen voorbeelden uit de praktijk. Maar Apple heeft wel al laten zien wat de mogelijkheden zijn:

Volgen van een sportwedstrijd : Je kunt bijvoorbeeld de tussenstand van een voetbalwedstrijd live op het toegangsscherm bekijken, zonder de app te hoeven openen.

: Je kunt bijvoorbeeld de tussenstand van een voetbalwedstrijd live op het toegangsscherm bekijken, zonder de app te hoeven openen. Status van bestellingen : Bestel je in een restaurant of thuis eten via een app, dan kan je vanaf het toegangsscherm de status daarvan bekijken. Als voorbeeld gaf Apple de Starbucks-app.

: Bestel je in een restaurant of thuis eten via een app, dan kan je vanaf het toegangsscherm de status daarvan bekijken. Als voorbeeld gaf Apple de Starbucks-app. Taxirit bekijken : Bekijk of je taxi al dichtbij is als je via een app een taxi besteld hebt. Als voorbeeld gaf Apple de Uber-app.

: Bekijk of je taxi al dichtbij is als je via een app een taxi besteld hebt. Als voorbeeld gaf Apple de Uber-app. Pakketjes van bestellingen volgen : Een app om pakketjes te volgen kan via een Live Activiteit tonen wat de huidige status van je pakketje is, zonder dat er telkens een pushbericht verstuurd hoeft te worden.

: Een app om pakketjes te volgen kan via een Live Activiteit tonen wat de huidige status van je pakketje is, zonder dat er telkens een pushbericht verstuurd hoeft te worden. Progressie van workout: Bekijk hoe ver je bent met een workout training. Als voorbeeld gaf Apple de Nike Run Club-app.

Ontwikkelaars zullen ongetwijfeld nog veel meer praktische toepassingen bedenken de komende maanden. In alle gevallen scheelt het jou als gebruiker tijd: je hoeft niet meer telkens je iPhone te ontgrendelen en de app te openen om de status te bekijken.

Wat is het verschil tussen een widget en Live Activiteiten

In bepaalde opzichten klinken de nieuwe Live Activiteiten als meer geavanceerde versies van widgets. In de basis is dat ook zo, maar toch zijn er belangrijke verschillen. Een widget is vooral bedoeld om de huidige status van iets te tonen (bijvoorbeeld het huidige weerbericht) en wordt daarom niet live bijgewerkt. Widgets gebruiken een interval waarop de informatie wordt bijgewerkt. Bij een Live Activiteit is dat niet het geval, want die wordt meteen bijgewerkt als de app nieuwe gegevens doorstuurt.

Bekijk ook Dit zijn de beste widgets voor iPhone en iPad Wat zijn de beste widgets voor iPhone en iPad? Wij hebben een selectie voor je op een rij gezet: direct een route planen, het weer van vandaag, handig kopiëren en nog veel meer. Allemaal dingen die je snel onder handbereik wilt hebben in een iOS-widget. De widgets zijn zowel voor iOS 14 en nieuwer als oudere iOS-versies.

Bovendien zijn de Live Activiteiten bedoeld voor tijdelijke evenementen, terwijl een widget in principe voor onbepaalde tijd op je beginscherm of toegangsscherm staat. We kunnen ons voorstellen dat sommige apps die voorheen gebruikmaakten van widgets, nu eerder kiezen voor de nieuwe Live Activiteiten. Een goed voorbeeld daarvan is het volgen van pakketjes. Immers, als je pakketje afgeleverd is, is het zonde dat een widget die ruimte op je beginscherm inneemt terwijl er helemaal geen nieuwe informatie meer getoond hoeft te worden.

Een ander verschil is dat widgets zowel op het toegangsscherm (onder het tijdstip, maar alleen vanaf iOS 16) als op het beginscherm kunnen staan, terwijl de Live Activiteiten voornamelijk bij de meldingen op het toegangsscherm te vinden zijn. Een andere plek waar je Live Activiteiten kan vinden, is in Spotlight.

Wanneer komen Live Activiteiten op de iPhone beschikbaar?

Apple heeft al laten weten dat de Live Activiteiten op de iPhone pas later dit najaar beschikbaar komen, in een aanvullende update van iOS 16. Verwacht dus niet dat je het al vanaf iOS 16.0 kunt gebruiken, want mogelijk heb je daar iOS 16.1 of iOS 16.2 voor nodig. Het is nog niet bekend vanaf welke softwareversie de iPhone het precies ondersteunt. Bovendien heb je nog een geschikte app nodig die samenwerkt met deze functie. Ontwikkelaars kunnen daar nu al mee aan de slag, zodat de geschikte apps klaar zijn als de functie voor iedereen uit is.

Naast iOS 16 komt de functie ook naar iPadOS 16, zodat je de Live Activiteiten ook vanaf je iPad kan volgen.

Meer over iOS 16

iOS 16 is de grote update voor de iPhone. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 16, dan vind je in ons artikel het antwoord. Lees ook onze overzichten met de beste iOS 16 functies én de beste iOS 16 details en ontdekkingen. Momenteel kunnen ontwikkelaars en publieke testers de iOS 16-beta installeren. De officiële releasedatum van iOS 16 staat gepland voor dit najaar. Lees ook onze preview van iOS 16 met de eerste ervaringen. De meest recente stabiele iOS-versie is iOS 15.6.