Apple heeft een hele reeks MacBook-opladers in het assortiment, die variëren van 30W tot maar liefst 96W. Bij elk type MacBook krijg je een bijbehorende oplader, maar als je nog een extra exemplaar nodig hebt voor bijvoorbeeld kantoor of ergens anders in huis, kun je een losse oplader kopen. Bij Apple vind je nu in ieder geval een nieuwe versie van de eerder verschenen 30W-oplader.



Vernieuwde 30W-oplader bij Apple

De nieuwe versies heeft modelnummer MY1W2ZM/A, terwijl de vorige versie modelnummer MR2A2LL/A had. Aan de buitenkant is in ieder geval niets veranderd: het is een wit vierkant blok met een stekker. Je krijgt er ook nog steeds geen oplaadkabel bij, dus die moet je er apart bij kopen. De prijs is met €55 ook onveranderd gebleven.

Maar wat is er dan nieuw? De wattage is met 30W ook niet veranderd, dus mogelijk heeft Apple aan de binnenkant slechts een kleine wijziging doorgevoerd. Dit betekent echter niet dat het vorige model nu meteen gevaarlijk is om te gebruiken. Apple heeft geen terugroepactie opgezet, dus mogelijk gaat het om slechts een wijziging van een onderdeel binnen de oplader. Apple wijzigt wel vaker kleine dingetjes in accessoires, waardoor er een geheel nieuw productnummer voor in de plaats komt. Zo werd in 2018 de Apple Watch-dock vernieuwd met een nieuw modelnummer.

De nieuwe oplader is beschikbaar bij Apple voor €55. Bij andere winkeliers ben je vaak goedkoper uit, hoewel dat dus nog wel om het vorige modelnummer gaat. Wil je weten welke MacBook-oplader bij jouw MacBook past? In ons overzicht ben je in één keer bijgepraat. De oplader is ook geschikt voor je iPhone snelladen.