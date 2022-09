De iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max zijn de twee nieuwste toptoestellen. Met een nieuw display, verbeterde camera en nog veel meer zijn er weer genoeg verbeteringen om enthousiast van te worden. Maar we kunnen ons voorstellen dat je misschien wel twijfelt tussen de iPhone 14 Pro of de iPhone 14 Pro Max. Je weet misschien al van het verschil in formaat, maar zijn er nog meer verschillen onderling? Dat hebben we voor je uitgezocht en lees je in deze iPhone 14 Pro vergelijking.

Verschillen iPhone 14 Pro vs iPhone 14 Pro Max

Vorig jaar zagen we al dat er enkele verschillen zaten tussen de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. Hoe is dat dit jaar? Dit zijn de verschillen bij de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max.

#1 Afmetingen: het grootste verschil

Als je kiest voor de iPhone 14 Pro Max, moet je je afvragen of je zo’n groot toestel comfortabel vindt. Hoewel beide modellen even dik zijn, is de iPhone 14 Pro Max wel een stuk groter dan de iPhone 14 Pro. In de hoogte is het verschil zo’n 13mm, terwijl dit in de breedte 6mm is. Qua dikte zijn de twee toestellen wel gelijk. Maar de iPhone 14 Pro Max is door zijn grotere formaat een stuk lastiger vast te houden, zeker met één hand. De iPhone 14 Pro is daarom een betere keuze, helemaal als je kleine handen hebt.

Verschillen afmetingen en gewicht iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max Afmetingen 147,5 x 71,5 x 7,85mm 160,7 x 77,6 x 7,85mm Gewicht 206 gram 240 gram

#2 Schermformaat en resolutie

Bij grotere afmetingen hoort ook een groter scherm: de iPhone 14 Pro Max is met het 6,7-inch display een stuk groter dan het 6,1-inch display van de iPhone 14 Pro. Het scherm geeft je veel meer ruimte voor content als films en series, foto’s zien er groter uit en ook kun je meer in een app of website lezen zonder dat je hoeft te scrollen. Maar ook hier geldt dat het grotere display ervoor zorgt dat bediening een stuk lastiger is met één hand. Je komt moeilijker bij de bovenkant van het scherm en dat kan wat gewenning vereisen.

De andere afmetingen heeft ook invloed op de resolutie: die is bij de iPhone 14 Pro 2556 x 1179 en bij de iPhone 14 Pro Max 2798 x 1290 pixels. De hoeveelheid pixels per inch is wel gelijk. Ook andere specificaties van het scherm zijn gelijk.

Verschillen scherm iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max Afmetingen 6,1-inch 6,7-inch Type Super Retina XDR OLED-display Super Retina XDR OLED-display Dynamic Island √ √ ProMotion √ √ Always-on √ √ HDR √ √ Resolutie 2556 x 1179 2796 x 1290 Pixels per inch 460 460 Maximale helderheid (piekhelderheid buiten) 2000 nits 2000 nits

#3 Batterijduur en opladen

Een groter toestel heeft ook een voordeel: een grotere batterij. En dat levert weer een langere accuduur op. De iPhone 14 Pro Max kan tot 6 uur langer vieo afspelen, tot 5 uur langer video streamen en tot 20 uur langer audio afspelen. Daarentegen gaat het snelladen wel een stukje langzamer: in 35 minuten is hij tot 50% opgeladen, in plaats van 30 minuten op de iPhone 14 Pro.

Je kunt met beide toestellen ruim een dag doen, maar de iPhone 14 Pro Max zal aan het eind van de dag een hoger batterijpercentage overhouden. Misschien lukt het dan net om er twee dagen mee te doen, afhankelijk van je verbruik.

Verschillen batterijduur iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max Video afspelen Tot 23 uur Tot 29 uur Video streamen Tot 20 uur Tot 25 uur Audio afspelen Tot 75 uur Tot 95 uur Snelladen Binnen 30 minuten tot 50% opgeladen Binnen 35 minuten tot 50% opgeladen

#4 Prijs: het verschil is €150,-

Ook belangrijk bij je keuze: vind je de iPhone 14 Pro Max het extra geld waard? Voor dat model betaal je namelijk €150,- extra. De iPhone 14 Pro als los toestel is er voor €1.329,-, terwijl je voor een losse iPhone 14 Pro Max €1.479,- betaalt. Het is voor iedereen een persoonlijke afweging. Wil je het grotere scherm en de beste batterij, dan moet je je wat ons betreft niet laten weerhouden door het prijsverschil van €150,-.

Overeenkomsten iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max

Op alle andere vlakken zijn de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max identiek. De camera van de iPhone 14-serie is gelijk in beide modellen en er zit ook dezelfde chip en werkgeheugen in. Het maakt dus wat alle andere onderdelen betreft, los van de hierboven genoemde verschillen, niet uit welk toestel je kiest. Je krijgt exact dezelfde ervaring en je kan ook net zo lang met beide toestellen doen. Lees ook onze artikelen over de verschillende iPhone 14-onderwerpen.

Conclusie iPhone 14 Pro vs iPhone 14 Pro Max

Of je kiest voor de iPhone 14 Pro of iPhone 14 Pro Max, is voornamelijk afhankelijk van het scherm, formaat en batterij. Wil je absoluut het beste van het beste, met het grootste scherm en de langste batterijduur? Dan moet je zonder twijfel de iPhone 14 Pro Max hebben. Ook als het formaat en het gewicht voor jou geen issues zijn, is dit het toestel dat je moet kiezen. Baseer je je keuze voornamelijk op de andere specificaties, zoals de camera, beeldkwaliteit en prestaties, dan kun je net zo goed voor de iPhone 13 Pro kiezen. Je bespaart daarmee €150, dat je bijvoorbeeld weer kan gebruiken voor een mooi hoesje en een MagSafe-lader.

Ga de iPhone 14 Pro kopen als…

…je de nieuwste pro-iPhone zoekt in het kleinste formaat.

…je wel de beste iPhone wil en een zo licht mogelijk gewicht voor jou belangrijk is.

…je de beste nieuwe iPhone wil, zonder de absolute hoofdprijs te hoeven betalen.

Ga de iPhone 14 Pro Max kopen als…

…je de nieuwste iPhone met het grootste scherm wil.

…je de langste accuduur in een nieuwe iPhone wil hebben.

…je de iPhone voornamelijk wil gebruiken voor het kijken van films en series, fotobewerking en games.

…geld voor jou geen probleem is. Je kan dan zelfs helemaal los gaan met de 1TB iPhone 14 Pro Max.

