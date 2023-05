Heerlijk, vakantie! Even weg van de werkvloer, de collegezalen, de dagelijkse beslommeringen van alledag. En… even weg van de sociale netwerken, de stapels onbeantwoorde e-mails en die dekselse pushberichten op je telefoon. Op je vakantie kom je natuurlijk pas echt tot rust zonder internetverbinding die constant om je aandacht vraagt. Maar we nemen de iPhone natuurlijk wél mee! Daarom zetten we nu handige offline apps voor de vakantie op rij. Ze komen ook van pas als je naar een land gaat waar EU-roaming niet beschikbaar is.

Offline navigatie

Natuurlijk wil je nog wel je hotel of tent kunnen terugvinden, dus ook al ga je zoveel mogelijk offline, je hebt een navigatieapp op je iPhone nodig. Er is keuze genoeg. Magic Earth en Maps.ME zijn enkele aanbevelingen uit onze lijst met offline navigatie-apps. Maar je zou ook kunnen kiezen voor offline kaarten in Google Maps, een app die veel mensen al op hun iPhone hebben staan. Waze en Apple Kaarten werken dan weer op een andere manier: hier moet je eerst je route plannen en kunt dan wegrijden. Gedurende de rit kun je offline navigeren, maar voor het plannen van een nieuwe route zul je wel weer steeds online moeten gaan. Je leest er meer over in onderstaande gids met offline kaartenapps.

Bekijk ook Dit zijn de beste offline kaartenapps voor je iPhone Zoek je offline kaarten om in het buitenland te navigeren, zodat je overal je weg vindt, ook buiten het bereik van de mobiele netwerken en zonder dat het geld kost? We helpen je op weg met de beste offline navigatie-apps voor iPhone en iPad.

Offline vertalen

Niet zo thuis in de taal van het land? Geen probleem, want met Google Translate en soortgelijke apps vertaal je moeiteloos tussen meer dan 50 talen. Kijk wat opschriften op bordjes betekenen of voer bijvoorbeeld begrippen van de menukaart in. Je kunt met Google Translate de camera richten op allerlei teksten die je op verkeersborden en opschriften vindt. De app toont vervolgens de realtime vertaling. Ook kun je gesprekken voeren. Maar voordat je hiermee kunt beginnen moet je eerst de gewenste taalbestanden downloaden. Dat geldt ook voor de Apple Vertaal-app, die langzamerhand met steeds meer talen werkt. Er zijn nog veel meer vertaalapps op de iPhone.

Bekijk ook Vertalen op vakantie met je iPhone en iPad Vertalen op vakantie is een eitje met deze apps. Zoek vertalingen op van teksten op menukaarten en borden, krijg realtime vertalingen van dingen die je hoort of ziet. Gebruik het toetsenbord of de camera van je iPhone om met Google Translate en andere apps iets te vertalen.

Offline een camping zoeken

Handig, die navigatieapps, maar hoe kom ik bij een camping? Dwaal niet uren door Franse langweggetjes! Zonde van de tijd en de brandstof. Er zijn verschillende campingapps die je zonder internetverbinding op weg kunnen helpen, zoals CamperContact. Hiermee kun je vóór vertrek kaarten downloaden met campinginformatie, om tijdens de reis te raadplegen. Ook in de app Campy heb je offline kaarten en locatie-informatie over kampeerplaatsen tot je beschikking als je het Pro-abonnement afsluit. Dit kan ook voor een kortere periode van één maand. Er zijn nog veel meer kampeer- en camperapps voor de iPhone, maar ze werken niet allemaal offline.

Bekijk ook De beste camping- en kampeerapps voor iPhone en iPad Ga je kamperen met tent, camper, caravan of vouwwagen? Met deze apps voor iPhone en iPad haal je het maximale eruit. Campings zoeken, voorzieningen bekijken en beoordelingen lezen: zo kom je nooit meer op een ongezellige camping terecht.

Offline activiteiten op vakantie

Ongeacht waar je bent: een papieren Capitool- of Lonely Planet-reisgids is altijd te raadplegen, ongeacht of de batterij van je iPhone leeg is. Maar als je nou nog méér uit een gebied of stad wilt halen, dan moet je zeker eens kijken naar digitale stedengidsen. De mooiste architectuur in Napels, de leukste broodjeszaken in Helsinki, de meest louche nachtclubs aan het Bulgaarse zonnestrand. Oké, die misschien niet – maar je kan het zo gek niet bedenken of je hebt er tips voor. Kies je regio, download een gids en kijk waar je terecht komt. De meeste stedengidsen zijn ook offline te gebruiken. Of pak het slimmer aan: zoek informatie op internet en plak dat in een notitie-app, om offline te kunnen lezen. Voor het plannen van je vakantie kun je Sygic Travel gebruiken. Deze app biedt een offline kaart met bezienswaardigheden, maar dit vereist wel een Premium-abonnement.

Offline fietsen en wandelen

Met zoveel apps die allemaal offline kaarten hebben, heb je toch zeker geen aparte kaartenapp meer nodig? Wel dus. Dat weggetje aan de rand van het centrum, die fietsroute door de bergen? De eerder genoemde app Magic Earth komt prima van pas om de weg terug te vinden na een wandeling. Daarnaast zijn er speciale fietsapps voor vakantie em toertochten. Als ze offline werken, vergeet dan niet om de benodigde landen of steden vooraf te downloaden.

Bekijk ook De beste iPhone-apps voor fietsvakanties en fietstochtjes Of je nou gaat mountainbiken, wielrennen of rustig wil fietsen: iCulture zet de beste iPhone-apps voor recreatieve fietser op een rij. Dit artikel geeft je een overzicht van apps voor mooie fietstochten en het vastleggen van je fietsprestaties.

Offline valuta omrekenen

Met een lege bankrekening op vakantie, dat wil je niet. Om ervoor te zorgen dat je niet teveel geld uitgeeft, is het verstandig om valuta om te rekenen naar euro’s, zodat je weet of iets (te) duur is. Wij gebruiken daarvoor de app Changee. Je moet wel even online gaan om de nieuwste koersen op te halen, maar daarna kun je je zonder internet valuta omrekenen. Er zijn veel meer valuta-omrekenapps voor iPhone, dus check of jouw favoriet het ook offline kan.

Bekijk ook De beste valuta-omrekenapps voor op vakantie Als je buiten Europa op vakantie gaat heb je vaak te maken met vreemd geld. Gelukkig kun je met valuta-apps heel gemakkelijk bedragen omrekenen naar euro's. In deze gids zetten we de beste valuta-omrekenapps voor je op een rijtje. We noemen meteen een paar handige andere apps om bijvoorbeeld kledingmaten te vergelijken, fooien te berekenen en kosten te delen. Kortom: allerlei omrekenhulpjes voor de vakantie.

Offline hulp zoeken

Van splinter tot schouder uit de kom: als er iets gebeurt op vakantie, wil je zo snel mogelijk hulp. Raadpleeg zeker personen uit de buurt en overweeg het nummer van je zorgverzekering te bellen, maar zorg dat je ook een beetje zelfredzaam bent. De EHBO-app van het Rode Kruis biedt allerlei stappenplannen die je helpen rustig te blijven en adequaat te handelen bij gezondheidsproblemen. Eigenlijk een verplicht nummer.

Bekijk ook De beste EHBO-apps bij medische problemen thuis of op vakantie Medische problemen tijdens je vakantie? Met deze EHBO-apps weet je wat je moet doen bij medische problemen. We hebben de beste voor je op een rij gezet, zodat je met een gerust gevoel op vakantie kan.

Offline muziek luisteren

De autorit naar je vakantiebestemming kan lang zijn, maar een lekker muziekje kan helpen om de sfeer weer erin te krijgen. Je kunt met bijna alle gangbare streaming muziekdiensten ook muziek offline opslaan, om zonder internetverbinding te kunnen luisteren. Het is immers zonde om die nummers te downloaden via je (dure) mobiele verbinding op plekken waar geen roam-like-home is. Alles over offline Apple Music luisteren en offline Spotify luisteren lees je in aparte tips. Heb je een eigen muziekcollectie, dan kun je die gewoon lokaal op je toestel opslaan en luisteren zonder dat het data kost.

Bekijk ook Alles over offline muziek downloaden en luisteren met Apple Music Heb je een beperkte internetbundel, dan kun je muziek in Apple Music het beste offline opslaan. Zeker als je graag muziek met een hoge geluidskwaliteit luistert. In deze tip lees je hoe je dat stap voor stap doet.

Offline films kijken

Reis je niet met de auto, maar met bus, trein of vliegtuig, dan heb je iets nodig om de tijd te doden. Een filmpje kijken is altijd een goed idee. Met streaming videodiensten zoals Apple TV+, Disney+ en Netflix kun je offline kijken. Zorg wel dat je vooraf al wat films hebt gedownload en doe dit niet op het moment dat je al bijna moet opstijgen, want dan haal je het niet. Ook is het goed om bij eerder gedownloade films te kijken of de download nog steeds geldig is. Bij sommige streaming videodiensten verloopt dit automatisch na een paar dagen. Verlengen is echter zó gebeurt en kost nauwelijks data.

Bekijk ook Netflix offline kijken: zo werkt het downloaden van films en series Je kunt Netflix offline kijken op je iPhone en iPad. Deze tip legt uit hoe het werkt, hoe je series offline opslaat en Netflix downloads verwijdert.