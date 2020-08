Heb je een beperkte internetbundel, dan kun je muziek in Apple Music het beste offline opslaan. In deze tip lees je hoe je dat stap voor stap doet.

Met Apple Music staat er een enorme database aan muziek tot je beschikking, maar als je zuinig moet zijn met je internetbundel is het raadzaam om muziek offline op te slaan op je iDevice. In dit artikel leggen we stap voor stap uit hoe je dit doet. Wil je Spotify offline opslaan, dan hebben we daarover een aparte tip.

Apple Music offline opslaan alleen bij abonnement

Voor we beginnen is het belangrijk dat je een (proef)abonnement op Apple Music hebt. Alleen met een abonnement krijg je namelijk toegang tot de database van de muziekdienst en krijg je de mogelijkheid om nummers offline op te opslaan. Is dit gelukt? Volg dan onderstaande stappen en je zit in no time naar muziek te luisteren die je lokaal op je iDevice opgeslagen hebt.

Apple Music albums en afspeellijsten offline opslaan

Het offline opslaan van muziek in Apple Music is heel eenvoudig. Je kunt een album, nummer of een hele afspeellijst downloaden met één druk op de knop. Zo doe je dat:

Kies een album, afspeellijst of nummer dat je offline wil beluisteren. Deze kan zowel in je bibliotheek staan als in de database van Apple Music. Als het nummer, album of afspeellijst nog niet in je bibliotheek staat, doe je dat eerst. Om dit te doen, tik je op de grote knop + Voeg toe op de pagina van het album of afspeellijst. Wil je een individueel nummer toevoegen, tik dan op het plusje achter het desbetreffende liedje. Tik bovenaan op het wolkje met het pijltje naar beneden. Alle nummers in het album of afspeellijst worden dan gedownload en opgeslagen. Wil je een los nummer opslaan, dan tik je achter dat nummer op hetzelfde wolkenicoontje.

Muziek automatisch downloaden in Apple Music

Er is ook een instelling waarmee je ervoor zorgt dat muziek die je aan je bibliotheek toevoegt, automatisch gedownload wordt. Dit doe je als volgt:

Ga naar de Instellingen-app en tik op Muziek. Scroll naar onderen en zet de schakelaar bij Automatische downloads aan (groen).

Staat dit aan, dan hoef je je dus niet meer druk te maken om het handmatig opslaan van je favoriete muziek. Let op dat je opslagruimte snel vol kan raken als je veel muziek toevoegt. Heb je te weinig opslag, dan kun je met een volgende tip in dit artikel de gedownloade muziek verwijderen.

Gedownloade muziek bekijken in Apple Music

Soms wil je alleen de muziek zien die je offline hebt gedownload. Dat is handig in verschillende situaties. Je zit bijvoorbeeld in het vliegtuig of je rijdt door een gebied met geen of slecht bereik. Het kan natuurlijk ook zijn dat je databundel (bijna) op is. Door alleen de offline muziek te bekijken kom je niet voor verrassingen te staan en weet je zeker dat de muziek te luisteren is.

Open de Muziek-app en ga naar het Bibliotheek-tabblad. Tik rechtsboven op Wijzig en zorg dat de optie Gedownloade muziek of Gedownload aangevinkt is. Tik op Gereed en selecteer de zojuist aangevinkt optie. Lees verder in onze aparte tip over offline muziek luisteren.

Bekijk ook Alleen offline muziek op iPhone en iPad beluisteren Wil je luisteren naar offline muziek op je iPhone of iPad? Met deze tip zorg je dat je alleen lokaal opgeslagen (offline) muziek in beeld krijgt in de Muziek-app.

Offline nummers verwijderen uit Apple Music

Het is mogelijk om de gedownloade muziek te verwijderen van je toestel. Dat betekent niet dat het nummer of album gelijk verdwijnt uit je bibliotheek. Je moet ‘m voortaan wel streamen en dus je internetverbinding gebruiken. Een reden om dit te doen is als je iPhone opslagruimte vol zit.

De snelste manier is zo:

Ga naar het overzicht van gedownloade muziek in de Muziek-app. Hou het nummer, album of afspeellijst ingedrukt. Tik nu op Verwijder > Verwijder download. Lees verder in onze tip over het verwijderen van offline muziek.

Bekijk ook Muziek van je iPhone of iPad verwijderen Muzieknummers wissen van de iPhone of iPad is eenvoudig te doen, op het toestel zelf of via iTunes op de desktop. Deze tip is alleen relevant voor mensen met een eigen muziekcollectie of als je regelmatig nummers lokaal opslaat op je toestel. Als je altijd muziek streamt staan de nummers niet lokaal op je toestel en valt er dus ook niets te verwijderen.

Sla je muziek uit Apple Music offline op, maar zit je krap met je beschikbare opslagruimte, dan kun je gebruikmaken van de functie Optimaliseer opslag. Hiermee zorg je ervoor dat er automatisch liedjes verwijderd worden die je niet meer luistert. Je kunt zelf bepalen hoeveel nummers er minimaal beschikbaar moeten blijven.