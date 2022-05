Ben je op zoek naar betere dekking voor je WiFi-netwerk in huis? Dan is een mesh-systeem misschien iets voor jou. In deze gids leggen we uit hoe een mesh-netwerk werkt en welke mesh-systemen er zoal verkrijgbaar zijn.

Beter bereik met mesh-systemen

Het is een ergernis in veel huishoudens: het WiFi-netwerk dekt niet het hele huis. Je zou een WiFi-repeater of zelfs een powerline kunnen overwegen, maar tegenwoordig is er een heel handige techniek beschikbaar: mesh-netwerken. Je verspreidt daarmee meerdere WiFi-punten over je huis, zodat ze samen één netwerk vormen. De apparaten maken automatisch verbinding met het dichtstbijzijnde toegangspunt om altijd goed bereik te hebben. In deze gids leggen we uit welke systemen te koop zijn en wat de sterke en zwakke punten ervan zijn. Gebruikte je eerder de AirPort-routers van Apple en zoek je een goed alternatief voor de toekomst, dan kan een mesh-systeem geschikt zijn als volgende stap.

Het is overigens belangrijk om te vermelden dat snelheid en betrouwbaarheid even belangrijk zijn om prettig gebruik te kunnen maken van je netwerk. Zowel de router als de provider moeten hoge snelheden aankunnen, maar als je verbinding er om de haverklap uit vliegt heb je er nog niets aan. Lees ook onze round-ups van WiFi 6 routers en HomeKit-routers

Welke mesh-systemen zijn te koop?

De ontwikkeling van mesh-systemen gaat hard. Er zijn grote spelers zoals Google, Asus, Netgear en Linksys die hun eigen systemen hebben ontwikkeld. Daarnaast zijn er gespecialiseerde aanbieders zoals Ubiquiti, die zich volledig richten op mesh-systemen. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende prijsklassen. Helaas zijn er nog geen écht goedkope oplossingen op de markt, dus je zult voor de meeste systemen wel een paar honderd euro moeten neertellen.

Veel fabrikanten van mesh-systemen bieden ook een bijbehorende app waar je de instellingen kunt wijzigen en het internetgebruik kunt monitoren.

Google WiFi

We beginnen met een grote speler in de techwereld. Het Google WiFi-mesh-systeem is ontzettend makkelijk in gebruik. Met de bijbehorende app hoef je alleen maar je WiFi-punten te koppelen en ze verschijnen vanzelf in de lijst. Je kunt elk toegangspunt een eigen naam geven. Ook heeft de app allerlei handige tools ingebouwd om jouw internetsnelheid (per verbonden apparaat) te meten.

Een heel handige functie van dit mesh-systeem is dat je een apparaat tijdelijk prioriteit kunt geven. Ben je bijvoorbeeld een game aan het downloaden op je spelcomputer, dan geef je dat apparaat een uur of twee voorrang op je netwerk. Op andere apparaten kun je gewoon blijven internetten, maar ze zullen wel een lagere snelheid krijgen. Uitschakelen hoeft niet, want dat gaat automatisch. Een apparaat permanent voorrang geven is nog niet mogelijk.

Een onzichtbare maar belangrijke functie is dat Google WiFi zowel 2,4GHz als 5GHz tegelijkertijd ondersteunt, op één netwerk. Dat kan handig zijn als je (slimme) accessoires hebt zoals slimme lampen of draadloze printers. Deze ondersteunen soms alleen 2,4GHz-netwerken.

Google WiFi is verkrijgbaar in een pakket bestaande uit 1 router en 1 toegangspunt. Beide zien er vrijwel hetzelfde uit. Het is ook mogelijk om een enkele router te kopen, maar dan heb je niet de mesh-ervaring. Een los toegangspunt is vooral bedoeld om je bestaande netwerk uit te breiden. Het toegangspunt is via Google ook verkrijgbaar in babyroze of babyblauw, leuk voor de kinderkamer! Bij andere winkels is vaak alleen de witte versie te vinden.

Linksys Atlas

Linksys Atlas bestaat uit twee productlijnen: de al langer bestaande Atlas Pro-modellen en de recente (2022) Atlas-modellen. Dit zijn WiFi 6-routers waarmee je een mesh-systeem kunt vormen. De Linksys Atlas 6 is het meest betaalbare WiFi 6 mesh-systeem ooit van het bedrijf. Volgens de fabrikant is het ideaal voor huishouders waar tegelijk mensen bezig zijn met werken, gamen, 4K tv-streamen en meer. Je hebt een internetbundel nodig met giganet-snelheden om ervan te profiteren. Elk toegangspunt heeft drie 1GBbE Ethernet-poorten voor het aansluiten van devices. Er zijn drie varianten van het systeem en je kunt alles instellen via de Linksys-app. Je kunt het onbeperkt uitbreiden.

De Linksys Atlas Pro bestaat al wat langer en is op brede schaal verkrijgbaar bij diverse winkels. Dit is een wat duurder systeem, maar met hetzelfde uiterlijk.

Linksys Velop

Het Linksys Velop-systeem bestaat al wat langer en bestaat uit meerdere modellen. Wel hebben ze allemaal hetzelfde uiterlijk, bestaande uit een zuiltje in strak design. Dit mesh-systeem is ook verkrijgbaar in de Apple Store, maar goedkoop is het niet: één exemplaar kost al €250,- en de prijs loopt al snel op. Dit is een WiFi 6 mesh-systeem, zodat je klaar bent voor de toekomst. Je kunt meer dan 40 devices in je netwerk opnemen, zodat iedereen tegelijk kan streamen, gamen en videochatten.

Door de intelligente mesh-technologie heb je overal in huis goed bereik. En je kunt het eindeloos uitbreiden met extra knooppunten. Via de gratis app van Linksys is het systeem eenvoudig te configureren, heb je overal toegang tot je netwerk en kun je zien of bepalen welke aangesloten devices het meest gebruik (mogen) maken van WiFi.

Het systeem krijgt automatische firmware-updates. De Linksys Velop AX4200 is tevens een HomeKit-router, met de bijbehorende voordelen qua beveiliging en het afschermen van devices binnen je netwerk.

Zoals alle bovengenoemde systemen is ook het Velop systeem in te stellen met een bijbehorende app. Net zoals bij Google WiFi heb je uitgebreide mogelijkheden om de snelheid van je netwerk te testen. Ook is ouderlijk toezicht ingebouwd, om specifieke tijdslimieten per apparaat in te stellen. Dit systeem is een van de duurdere opties, maar biedt wel veel mogelijkheden voor uitbreiding, veiligheid en snelheid.

Andere Linksys mesh-systemen die je zou kunnen checken zijn de MX8400, MX10600, MX12600 en MX15900.

TP-Link Deco

TP-Link Deco omvat meerdere meshsystemen, zodat je keuze genoeg hebt. Er zijn witte staande zuiltjes (X-serie) en ronde schijven (M-serie). Zoek je een mesh-systeem met WiFi 6, dan is de TP-Link Deco X50 iets voor je. Met het 3-pack voorzie je een huis van maximaal 100 vierkante meter van stabiele WiFi 6. Dit zorgt voor een hogere snelheid en stabieler draadloos internet. Het systeem heeft ouderlijk toezicht en geeft je de mogelijkheid om meer dan 20 apparaten tegelijk aan te sluiten op internet, zonder dat je verbinding instabiel wordt.

Met dit systeem kunnen meerdere gezinsleden tegelijk op hoge snelheid streamen en dankzij het meshsysteem heb je op elke verdieping een goede verbinding. Ook handig is dat je in elke ruimte van het huis dezelfde netwerknaam hebt en dat je niet meer hoeft over te schakelen.

Zoek je iets betaalbaarders, dan is er de TP-Link Deco M5, die voor een redelijke prijs te koop is. Voor drie stuks betaal je nog geen 150 euro, waardoor het een perfecte oplossing is voor mensen die voor het eerst een meshsysteem kopen.

Met de bijbehorende app kun je eenvoudig het systeem instellen door ze met je telefoon via Bluetooth te verbinden. Eenmaal verbonden vind je in de app verschillende instellingen en extra’s, zoals ouderlijk toezicht. Zo kun je per dag van de week een tijdslimiet instellen voor specifieke apparaten. Daar valt niet omheen te werken door de kinderen, want hun toegang tot het internet wordt simpelweg afgesloten.

Ook de beveiliging zit snor bij de Deco M5. Met ingebouwde snufjes beveiligt het systeem al jouw apparaten tegen kwaadwillenden, nog voordat ze je apparaten bereiken. Zo zijn al je apparaten beveiligd, ook als ze geen antivirussoftware hebben.

Bekijk de verschillende TP-Link Deco-systemen om te kijken welke bij je past.

Eero

Wil je weten welke routers we zelf gebruiken? Die van Eero, tegenwoordig eigendom van Amazon. Het grootste nadeel hiervan is dat deze routers alleen maar in Duitsland verkrijgbaar zijn en dat je dus zelf op reis moet gaan om er eentje te halen of vrienden/familie in Duitsland moet inschakelen. Verder heeft het systeem voornamelijk voordelen. De nieuwste modellen zijn de Eero 6+ en de Eero Pro 6E. De eero 6+ is het goedkoopste model voor gigabitsnelheden, terwijl de Eero Pro 6E de eerste meshrouter van het bedrijf is met ondersteuning van WiFi 6E en een maximale draadloze snelheid van 1,3Gbit/s. Zoek je iets goedkopers dan zou je ook eens kunnen kijken naar de Eero 6 Plus.

De Eero Pro 6E (zie foto) heeft een gigabitpoort en een 2,5-gigabitpoort. Daarnaast kan de meshrouter de 6GHz-frequenties gebruiken binnen WiFi 6E, om een maximale draadloze snelheid van 1,3Gbit/s te halen. Je kunt maximaal 100 apparaten tegelijk aansluiten en hebt een bereik van 186 vierkante meter per meshrouter. Het apparaat heeft een 1 GHz dualcore CPU, 1024MB geheugen en 4GB opslag aan boord. Je betaalt zo’n 330 per stuk, maar er zijn ook goedkopere bundels met twee of drie routers.

De eero 6+ (zie foto) ondersteunt geen 6GHz-frequenties, maar is bedoeld als een goedkopere gigabit mesh router. Deze heeft twee gigabitpoorten en kan ruim 75 apparaten tegelijk van internet voorzien. Een enkele router heeft een bereik van 139 vierkante meter. De CPU en opslag zijn gelijk aan het eerdere genoemde model, maar er zit de helft minder geheugen in. Een losse Eero 6+ kost rond de 150 euro en ook hier zijn er bundels met twee of drie stuks.

Ubiquiti AmpliFi

Dit systeem lijkt alsof het uit een sci-fi film komt, maar presteert goed als je voldoende hebt aan WiFi 5 en nog niet toe bent aan WiFi 6. Dit meshsysteem is instelbaar via de iOS- of Android-app, bijvoorbeeld om ouderlijk toezicht in te schakelen.

Opvallend is het design: een vierkante doos met rond schermpje aan de voorzijde voor het basisstation en twee grote antenne-achtige satellieten. Aan de achterkant van de router zitten vier Ethernet-poorten en een wan-poort. Installeren doe je via een webinterface en daarna gebruik je de app, die uitgebreide mogelijkheden heeft om alles te regelen. Dit werkt ook in de Nederlandse taal.

De Ubiquity AmpliFi is te koop voor €150. Extra toegangspunten kun je er los bij kopen.

Netgear Orbi

Netgear Orbi is een serie routers van Netgear, waarbij je keuze hebt uit enorm veel modelnummers en uitvoeringen. Wij concentreren ons even op de wat nieuwere modellen, bijvoorbeeld de Netgear Orbi RBKE963E met WiFi 6E. Dit is een luxe meshsysteem die als bijzonderheid heeft dat je er ook een zwarte variant van kunt aanschaffen.

Vind je een aanschafprijs van €1.699,- toch iets te gortig, dan kun je ook kiezen voor de modellen AX1800, AX4200 en AX6000. Bij elk model heb je de keuze uit 1 t/m 5 stations. Soms is er ook een Orbi Pro-variant verkrijgbaar. Dit is de zakelijke lijn van Netgear’s meshsystemen. Als extra’s kun je bijvoorbeeld voorrang geven aan bepaald netwerkverkeer en stel je meerdere virtuele netwerken in. Zo kunnen externe medewerkers of bezoekers nooit bij belangrijke bestanden.

Bekijk hier alle modellen van het Netgear Orbi meshsysteem.

Asus ZenWiFi

Je kent ze misschien van hun laptops en desktops, maar Asus maakt ook WiFi-systemen. De bekendste meshsystemen van het bedrijf zijn te vinden in de ZenWiFi-serie. De twee nieuwste modellen hierin zijn de ZenWiFi Pro ET12 en de ZenWiFi Pro XT12.

Je zou ook kunnen kijken naar de Asus ZenWiFi AX (XT8) die al geschikt is voor WiFi 6. Je kunt deze in de kleuren wit en zwart aanschaffen. Pluspunten zijn het gemak van installatie, de goede performance en de netwerkbeveiligingstools. Ook de gebruiksvriendelijke app valt bij gebruikers in de smaak. Nadeel is dat je voor sommige geavanceerde instellingen de webconsole nodig hebt. De Asus ZenWiFi AX (XT8) is voorzien van recente 802.11ax hardware, waar je nog jaren plezier van hebt. Een pak van twee stuks kost rond de 400 euro maar dan ben je wel in één keer klaar.

Andere opties zijn de ZenWiFi, XD6, AC Mini (CD6), AX Mini (XD4) en AC (CT8). En dan is er ook nog de ZenWiFi AX Hybrid (XP4). Genoeg keuze dus. Bekijk hier de ASUS ZenWiFi-routers die momenteel verkrijgbaar zijn. Een wat ouder model is de ASUS Lyra, maar die is niet meer in de winkel te vinden.

Hoe werkt een mesh-systeem?

Bij een mesh-systeem komt het erop neer dat je meerdere Wi-Fi-punten met elkaar kunt verbinden om één groot netwerk te maken. Eén Wi-Fi-punt verbind je met de router of het modem van jouw internetprovider, waarna een dekkend netwerk in je hele huis ontstaat als je de toegangspunten verspreid over je huis neerzet. De iPhone, iPad en andere apparaten verbinden automatisch met het beste Wi-Fi-punt op basis van het sterkste signaal en de locatie. Je hoeft dus niet zoals bij een Wi-Fi-repeater steeds naar een ander netwerk te wisselen als je bijvoorbeeld van de keuken naar de zolder gaat. Hoe meer Wi-Fi-punten je hebt, hoe sterker de dekking. Afhankelijk van het type systeem hebben de meeste huizen er niet meer dan drie nodig.

Op iCulture hebben we nog meer tips over internet, zoals deze tip die laat zien hoe je veilig kunt internetten op je iPhone en iPad.

