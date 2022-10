Nu de Apple Watch Ultra is verschenen, heb je misschien het plan opgevat om op avontuur te gaan. Maar wat als je iPhone in een ravijn is gevallen en je toch de weg naar huis wil vinden? Dan zijn er (offline) kaarten-apps voor de Apple Watch!

Je kunt Apple Kaarten op de Apple Watch gebruiken, maar misschien heb je offline kaarten nodig of wil je sporten en daarbij de weg kunnen terugvinden. Met de backtrack-functie van de Kompas-app kun je je startpunt terugvinden, maar het is natuurlijk handiger als je meteen een kaartje ziet met rivieren, bergen en andere mogelijke obstakels. Dat kan met deze apps!

WorkOutDoors op de Apple Watch

WorkOutDoors is een app waarmee je offline kunt navigeren en kaarten bekijken. Het werkt ook als je buiten bereik van internet bent of een Apple Watch zonder cellular functie hebt. Voor een eenmalig bedrag van een paar euro haal je deze app in huis. WorkOutDoors biedt vectorkaarten van paden, trails, tracks en pistes waarbij je kunt kiezen uit standaard kaarten of topografische kaarten met de contouren van heuvels en bergen. Zo kun je beter de hoogteverschillen zien. Je bewaart een segment van een kaart, voorzien van alle details. De app toont de afgelegde route en een kompas wijst continu terug naar je beginpunt. Dit kan een gerust gevoel geven als je in onbekend gebied op ontdekkingstocht gaat. Met je vinger kun je over de kaart bewegen en met de Digital Crown kun je inzoomen. WorkOutDoors bevat kaarten van de hele wereld en gebruikers zijn enthousiast.

Hier kun je meer lezen over de ervaringen van een outdoor-enthousiasteling, waarbij ook wordt uitgelegd welke opties je hebt om kaarten in te laden, namelijk via Mapbox (standaard) en Thunderforest. Dit kost wel wat moeite.

Topo Maps+ op de Apple Watch

Ga je buiten de bebouwde kom op pad, dan is Topo Maps+ een prima oplossing. Je kunt offline kaarten bekijken op je Apple Watch en je locatie opvragen, zodat je dit kunt doorsturen naar vrienden en familie (dit laatste kan overigens ook met de app Glympse). Je hoeft tijdens je outdoor-avontuur geen iPhone mee ge nemen. Na het kiezen en downloaden van de kaart voor je geplande activiteit kun je er offline gebruik van maken. Je kunt ook meerdere overlays gebruiken, zodat je de kaart helemaal naar eigen inzicht kunt samenstellen. Alle kaarten en overlays zijn te downloaden. De Apple Watch-app is standalone en vereist dus geen iPhone in de buurt. Hiermee kun je de kaarten bekijken, navigeren en je afgelegde route vastleggen. De gratis versie bevat alleen kaarten in lage resolutie en legt je route vast. Wil je kaarten downloaden, dan moet je de Pro-bundel afsluiten. Kies je voor de Hunt-bundel, dan krijg je MapBox satellietkaarten erbij en nog wat andere extra’s.

Outdooractive op de Apple Watch

Zoek je een app voor wandelen, fietsen, skiën en andere outdooractiviteiten, dan is Outdooractive een goede optie. Je kunt routes downloaden via een mobiele verbinding, dus dit werkt ook onderweg. Ook kun je nabije trails, routes en fietspaden zien. De app geeft aan waar beschermde natuurgebieden zijn en wat je kunt doen. Alle routes zijn voorzien van hoogteprofiel, foto’s en meer. Je kunt routes publiceren in de community of ze privé delen. ook kun je GPX-bestanden importeren en exporteren. Met de Apple Watch-app kun je een traject opnemen of de route volgen, waarbij je kunt in- en uitzoomen op de kaart. Ook leuk: je kunt meedoen aan uitdagingen op het gebied van wandelen, fietsen, klimmen of hardlopen. De app maakt gebruik van OpenStreetMap, aangevuld met lokale aanbieders zoals PDOK in Nederland en BKG in Duitsland. Dankzij informatie van de alpenverenigingen kun je ook berghutten vinden, voorzien van openingstijden, beschikbaarheid en prijzen.

Footpath is een app gericht op hardlopers, wandelaars en fietsers. Met Footpath Elite kun je routes naar je Apple Watch sturen, met volledige ondersteuning voor gps-tracking. Dit werkt ook online. Je betaalt hiervoor een paar euro per maand, maar hoeft dit natuurlijk alleen af te sluiten als je op vakantie bent. Je kunt ook een enkele route aanschaffen of de app zeven dagen proberen voordat je een betaald abonnement afsluit. Deze app is vooral ideaal voor het maken van navigatieroutes op maat, iets wat met traditionele navigatie-apps niet mogelijk is. Je kunt het ook offline gebruiken voor fiets- en hardlooproutes die je regelmatig zonder iPhone aflegt. Sinds versie 4.0 kun je turn-by-turn navigeren met gesproken aanwijzingen via je AirPods. Met je vinger teken je de gewenste route op de kaart (dit doe je op de iPhone). Daarna kun je de route naar je Apple Watch sturen om te kunnen navigeren. Tijdens de route wordt ook je hartslag vastgelegd. Nog een extraatje: Footpath kan TCX- en FIT-bestanden exporteren voor gebruik op geschikte GPS-horloges en -devices. Op de website van Footpath vind je meer informatie.

Magic Earth op de Apple Watch

Publieksfavoriet Magic Earth is één van de meest overzichtelijke apps om mee te navigeren op je Apple Watch. Naast de duidelijk instructies heeft de app ook complicaties die je op je wijzerplaat kunt zetten. Zo zie je in één oogopslag wat je aankomsttijd is. Ook kun je via je Apple Watch eerdere afgelegde routes makkelijk selecteren waarna het navigeren direct begint. De app is offline te gebruiken, mits je gratis de kaart van Nederland downloadt. Ga je in het buitenland op avontuur? Dan kun je geheel gratis kaarten van diverse landen downloaden. Grootste minpunt: de app toont alleen een tekening met pijlen, je krijgt geen kaart te zien.

Apple Kaarten op de Apple Watch

Wil je geen aparte app installeren, dan is Apple Kaarten op de Apple Watch je eerste keuze. Hiermee kun je je huidige locatie bekijken en navigeren. Dit werkt prima in de meeste situaties. Je kunt de Digital Crown gebruiken om in of uit te zoomen. Bovenin de app kun je zoeken naar een locatie of je huidige locatie op de kaart bekijken. Je hebt ook toegang tot je favoriete locaties, gidsen en recente zoekopdrachten.

Meestal zul je zoeken naar een locatie en er vervolgens naartoe navigeren. Maar er zitten nog wel wat andere handige functies in. Bij het bekijken van de kaart kun je bijvoorbeeld een lijnennetkaart opvragen, zodat je weet waar je in het openbaar vervoer kunt stappen (en welke bus- of tramlijn er rijdt). Dit is uiteraard vooral bedoeld voor navigeren in de stad. Ook kun je zoeken op categorieën, zoals eten en drinken, winkelen en transport. Het grote voordeel van Apple Kaarten is dat het goed samenwerkt met de andere Apple-apps zoals je adresboek. En heb je een route gepland met Apple Kaarten op de iPhone, dan verschijnt deze automatisch ook op de Apple Watch.

Google Maps op de Apple Watch

Met Google Maps op de Apple Watch kun je standalone niet zoveel. Bij het opstarten van de app zie je dat je een navigatieroute kunt overnemen of reistijden raadplegen, maar alleen als je dit vooraf op de iPhone hebt gepland. De geschiedenis van Google Maps op de Apple Watch is nogal wisselend geweest. Toen de Apple Watch in 2015 uit kwam, was Google Maps al snel van de partij. Maar twee jaar later verdween ‘ie weer, samen met diverse andere apps. Er was op dat moment een exodus van Apple Watch-apps gaande, waar ook Instagram, Slack, Amazon en eBay aan meededen. In 2020 keerde Google Maps terug op de Apple Watch, maar met beperkte functionaliteit. Toch willen we de app even noemen, want met Google Maps op de iPhone kun je wel offline kaarten opslaan, routes maken en die vervolgens op je Apple Watch raadplegen. Je ziet alleen een geschreven instructie met pijl, je krijgt geen kaarten te zien.

Poison Maps op de Apple Watch

Poison Maps (POI’s on Maps) is een app voor het vinden van interessante plaatsen in de Benelux, Duitsland en de Scandinavische landen. Deze POI’s zijn afkomstig van OpenStreetMap. Er zijn aparte apps voor Zuid- en Oost-Europa, het Verenigd Koninkrijk en Ierland en de Verenigde Staten. Helaas worden de apps niet meer regelmatig bijgewerkt, maar je kunt er wellicht toch je profijt mee doen. De app bevat allerlei categorieën: toiletten, heuvels, ziekenhuizen, kerken, overheidsgebouwen, reddingsdiensten, benzinestations, parkeerplaatsen, restaurants, winkels, enzovoort. Ook zitten er honderdduizenden routes in, voorzien van kleurcodes zoals trein- en busroutes, metrokaarten, fietsroutes, hiking trails en skipistes. De Apple Watch-app toont je de informatie op het scherm en is makkelijk te bereiken via de complicatie op je wijzerplaat. In de Apple Watch-app kies je een categorie en krijgt dan de meest nabije POI’s te zien, voorzien van een mini-kaartje met bijbehorende details. Je kunt ook navigeren naar een POI.

De gratis versie bevat de meeste categorieën, maar voor routes op het gebied van eten en drinken, winkelen, sport en vrije tijd moet je een in-app aankoop doen. De app crashte tijdens het testen wel af en toe (vanwege de ouderdom wellicht), maar toont van veel categorieën ook wel gewoon de info.

Glympse op de Apple Watch

Glympse is een kaartenapp met een heel specifieke insteek. In plaats van het vinden van een bestemming of een route kun je hiermee laten weten waar je bent en hoe lang het nog duurt voordat je thuis bent. Zo kunnen anderen zien waar je bent en eventueel hulp inroepen als je niet op tijd thuis bent. De app werkt overal waar je gps en een dataverbinding hebt. Anderen hebben de app niet nodig om jouw locatie te kunnen zien. Wil je geen aparte app installeren, dan kun je uiteraard ook gebruik maken van de Zoek mijn vrienden-functie.

History Here op de Apple Watch

Een leuke uitsmijter. Ga je op ontdekking in stedelijk gebied, dan is het leuk om History Here te raadplegen. Je ziet in deze app een kaartje met historische plekken om je heen, zodat je weet waar je naar kijkt. Dit werkt uiteraard ook als je in de wildernis bent, maar daar is de kans op historische plekken wel iets lager.

Meer over navigeren met de Apple Watch lees je in onderstaande uitleg. Daarbij wordt gebruik gemaakt van Apple Kaarten. Ook hebben we een aparte lijst met fietsnavigatie-apps voor de Apple Watch.

