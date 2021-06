Of je nou gaat mountainbiken, wielrennen of rustig wil fietsen: iCulture zet de beste iPhone-apps voor recreatieve fietser op een rij. Dit artikel geeft je een overzicht van apps voor mooie fietstochten en het vastleggen van je fietsprestaties.

Fietsvakantie-apps voor mooie tochtjes

Of je houdt van mountainbiken, wielrennen of juist recreatief fietsen, maakt niet uit, want in deze lijst vind je de beste iPhone-apps voor mensen die graag op de pedalen klimmen. Leg je fietsprestaties vast, vind fietsroutes en zorg ervoor dat je fietstocht een succes wordt. Ga je liever met de Apple Watch fietsen? Dan hebben we ook een lijst met de beste fietsapps voor de Apple Watch! Zoek je een routeplanner om in de stad zo snel mogelijk op je bestemming te komen, dan kun je het beste onze lijst met fietsnavigatie-apps raadplegen!

Fietsknooppunten

Elke recreatieve fietser kent natuurlijk de fietsknooppunten. Deze app is er speciaal voor gemaakt. Het toont alle fietsknooppunten in Nederland – en dat is dan ook alles. Je hebt geen papieren kaarten meer nodig, want je vindt alle knooppunten in de app, waarbij je ook kunt exporteren naar Fitbit en Strava. Je betaalt een eenmalig bedrag, zonder reclames en registratie.

De handleiding in de app legt alles uit. Je kunt de app gebruiken in staande en liggende weergave om meer dan 1300 routes te plannen. Je krijgt daarbij ook stembegeleiding, zodat je weet wanneer je een knooppunt nadert en moet afslaan. Dit werkt op de achtergrond, dus je hoeft het scherm van je iPhone niet aan te laten staan. Verder ben je vrij om bij elk knooppunt te beginnen en in elke gewenste richting de route te volbrengen. De kaarten zijn ook offline beschikbaar en zijn afkomstig van Open Street Maps, Google Maps en OSM HikeBike. Plannen van routes is ook heel eenvoudig. Tijdens het fietsen volg je de route op de kaart of via een overzicht van knooppunten-bordjes. Alle geplande routes kun je bewaren in GPX-formaat en doorsturen via e-mail.

Fietsknoop

Als je wat avontuurlijker bent ingesteld, dan is de Fietsknoop-app iets voor jou. Geen gedetailleerde kaarten of andere statistieken voor het plannen van een route. De app toont alle fietsknooppunten op de Nederlandse kaart en laat je vervolgens zelf een route bedenken. Dat doe je door verschillende punten te selecteren. Je ziet meteen hoe lang de totale route wordt. Vervolgens kun je de routebegeleiding starten, zodat je onderweg op tijd aanwijzingen ontvangt. Veel leuker is het natuurlijk om alleen de knooppuntnummers te onthouden, zodat je even helemaal kan genieten van de natuur. Ook leuk aan de app is de mogelijkheid om lokaal een fietsmaatje te vinden met wie je gezellig een rondje kunt maken. Zo ontmoet je weer eens nieuwe mensen met wie je je hobby kunt delen!

Fietsnetwerk

Nederlandstalige app waarmee je fietsroutes kunt vinden. Zoek een fietsroute bij jou in de buurt of kies op basis van gewenste afstand. De app werkt met knooppunten en laat zien hoe je van knooppunt naar knooppunt moet fietsen.

Deze app bevat veel handige functies: zo kun je kiezen uit geselecteerde fietsroutes, maar je krijgt ook informatie over interessante plekken in de buurt. De app toont de openingstijden van plekken waar je kunt stoppen, maar ook de route om er te komen. Moet je afdwalen van je fietsroute, dan geeft de app aan hoe je weer terugkomt op de vaste route. De app Efita Cycling is van dezelfde maker.

Komoot

Deze van oorsprong Duitse app is er ook in het Nederlands en is prima te gebruiken voor het plannen van je wandel-, fiets- en mountainbike-avonturen. De eerste regio die je downloadt is gratis en voor de andere zul je moeten betalen. Bij Komoot maakt het niet uit of je op asfalt of op zandpaadjes gaat rijden. Je kunt tot in detail je uitstapje plannen en daarbij rekening houden met ondergrond, moeilijkheidsgraad, afstand en hoogteverschillen. Met gesproken navigatie weet je precies wanneer je moet afslaan om de route te blijven volgen. Ook op je Apple Watch kun je deze aanwijzingen ontvangen. Je hebt de mogelijkheid om de topografische kaarten offline op te slaan, zodat je ook zonder internetverbinding kunt fietsen. Na afloop deel je je ritten met foto’s, tips en hoogtepunten, waarbij je zelf bepaalt of je het privé houdt of met anderen deelt. Statusbalken laten zien hoe ver je al bent.

Strava Cycling

Voor de sportieve fietser is er geen betere stok achter de deur dan Strava Cycling. De app beschikt over een levendige community, met allerlei fietsuitdagingen die zijn gekoppeld aan een online leaderboard met de snelste tijden. Je kan de de recente prestaties van vrienden volgen in Strava en je eigen geschiedenis terugkijken op de kaart. Tijdens het fietsen zie je een dashboard met locatie, snelheid, piek en gemiddelde, maar leg je ook je route met GPS vast. En bovendien kan je elke tocht onderdeel maken van een groter geheel: een afgesproken uitdaging tussen jou en vrienden of zelfs een internationale uitdaging van Strava om zo snel mogelijk een bepaald kilometeraantal af te leggen. Tegen betaling van een Pro-abonnement selecteert Strava fietsers en renners van gelijk niveau voor je en kan je ook met segmenten binnen langere routes werken. Ook als je op fietsvakantie gaat, is de app nog handig om mooie routes te vinden.

Maps 3D

Maps 3D haalt haar gegevens van OpenCycle Map: wereldwijde kaarten waarin allerlei fietsroutes en knooppunten worden weergegeven. Je drukt ergens lang op de kaart, zet een pinnetje neer en plant een route. Het is een van de weinige apps die hoogteverschillen in de route aangeeft en een 3D-weergave biedt. De kaarten zijn wat rommelig door alle informatie erop en je kan soms net niet ver genoeg in- of uitzoomen, maar je kan grote gebieden downloaden voor offline gebruik zodat je niet verdwaalt als je buiten het bereik van het gsm-netwerk komt. Je kan routes opnemen, exporteren en openen in andere kaarten-apps. Daarnaast heeft Maps 3D een kilometerteller aan boord en is hij te gebruiken op je Apple Watch. De volledige versie laat je ten opzichte van de gratis versie routes plannen, grotere kaarten downloaden en meer waypoints aanleggen. Dat is de variant die we van harte aanbevelen.

OsmAnd

Deze app maakt gebruik van OpenStreetMaps en is geschikt voor wandelen en fietsen. Met de app kun je zowel op je iPad als iPhone een route plannen. De kaarten worden continu bijgewerkt en zijn ook offline te downloaden, zodat je zonder internetverbinding kunt fietsen. Ook worden de beschikbare Wikipediapagina’s offline opgeslagen, zodat je langs je route ook nog van alles kunt leren. Met OsmAnd kun je GPX-routes uploaden en vervolgens navigeren aan de hand van de kaart. De route wordt automatisch aangepast als je van de route afwijkt. Om ervoor te zorgen dat je op het juiste moment afslaat, wordt je onderweg begeleid door een Nederlandse stem. Je kunt extra functies aanschaffen via een in-app aankoop zoals het weergeven van hoogtelijnen.

BikeGPX

Met BikeGPX kun je GPX-bestanden importeren of inlezen van andere diensten zoals Strava, RideWithGPS, Dropbox en Garmin Connect. Deze app is ook erg geschikt voor fietsnavigatie als je een bepaalde route wilt rijden. De app is makkelijk in gebruik en heeft ook oog voor veiligheid: je krijgt een waarschuwing als je tijdens het fietsen de app wilt bedienen.

Bekijk ook Zo kun je GPX-routes op de iPhone importeren voor toertochten De Mergellandroute of de Heuvelrugroute zijn prachtig om te fietsen of als toertocht met de auto te doen. Maar hoe weet je de route? Met een GPX-bestand weet je precies hoe je moet rijden!

Ride with GPS

Een gebruiksvriendelijke app die ook geschikt is om data van je fietscomputer in te lezen, mits deze met Bluetooth of ANT+ werkt. Zo kun je cadans, hartslag en vermogen makkelijk met elkaar in verband brengen. Ride with GPS maakt gebruik van Open Street Maps-kaarten, die je ook offline kunt gebruiken als je ze vooraf downloadt. Je kunt GPX-bestanden uploaden en daarna (tegen betaling) met stembegeleiding gaan fietsen, zodat je weet wanneer je moet afslaan. Er zitten nog wat extra’s in zoals het uploaden van foto’s tijdens de rit en delen van je ritten via sociale media. Gebruik van de ‘fietscomputer in een app’ kost een paar euro per maand.

MTBroutes

Om door de natuur te zwoegen met de mountainbike hoef je de landsgrenzen niet over. De website MTBroutes heeft een degelijke iPhone-app waarmee je meer dan 150 mountainbikeroutes kan raadplegen. Veel filtermogelijkheden zijn er niet, maar je kan de routes wel sorteren op provincie zodat je niet meteen naar Noord-Brabant wordt gewezen vanuit Flevoland. Je ziet elke route op de kaart en leest algemene informatie over de uitdagingen, zoals mogelijke startpunten en de lengte van de rit.

Bikemap

Op zoek naar een langere route? Dan biedt Bikemap.net uitkomst. De iPhone-app van de gelijknamige website kent een levendige community en dat uit zich in allerlei fietsroutes om je heen. En dan niet alleen het vaste zondagavondtochtje, maar ook complete wielerraces die zijn vastgeleged met Bikemap. Je kan zoeken op plaatsen in de buurt of een specifieke plaats en hebt de keuze uit alle routes of alleen hooggewaardeerde routes, fietsroutes voor gezelligheidsfietsers, racefietsers en mountainbikes. De hoeveelheid routes is erg indrukwekkend, maar wij merkten wel één nadeel: de kaart is niet automatisch georiënteerd in de richting die je dient te fietsen. Dat kan net even wat handiger.

Topo GPS Nederland

Deze app gebruikt gedetailleerde kaarten van Open Street Maps die automatisch bijgewerkt worden, aangevuld met topografische kaarten en kadasterkaarten. Ideaal als je in bossen en over de hei wilt fietsen. Je ziet ook hoogtelijnen in de wat meer heuvelachtige gebieden, wat de kaart wel iets minder overzichtelijk maakt. Je kunt GPS-bestanden uploaden en offline opslaan, zodat de app wat zuiniger met je batterij omgaat. De gratis versie van de app bevat alleen Nederlandse kaarten; wil je in het buitenland fietsen dan zul je de kaarten apart moeten aanschaffen.

Andere fietsapps

De knooppuntenapp (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 13.0+) - Een combinatie van fiets- en wandelknooppunten, voor als je beide leuk vindt.

, iOS 13.0+) - Een combinatie van fiets- en wandelknooppunten, voor als je beide leuk vindt. Fietsroutenetwerk (gratis, iPhone/iPad, iOS 10+) - Met het fietsroutenetwerk kun je een mooie fietsroute samenstellen op basis van fietsknooppunten. Als je de route van te voren samenstelt weet je direct hoe lang je fietstocht ongeveer duurt.

Naviki (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 9.0+) - Plan je route op naviki.org en zet het over naar de app.

+ , iOS 9.0+) - Plan je route op naviki.org en zet het over naar de app. route.nl (gratis, iPhone + IAP , iOS 10.0+) - Simpel in bediening en goed. Bestrijkt Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en Denemarken.

, iOS 10.0+) - Simpel in bediening en goed. Bestrijkt Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en Denemarken. ANWB Eropuit (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Verplicht om toch even te noemen als je binnen de landsgrenzen toeristisch wil fietsen.

Sports Tracker for All Sports (gratis, iPhone/ Watch , iOS 12.0+) - Zie statistieken en je locatie tijdens en na het sporten en leg ze af tegen records. Uitgebreide sport-app voor onder andere fietsen, met instelling dat hij afkapt als je onder een bepaalde snelheid zit.

, iOS 12.0+) - Zie statistieken en je locatie tijdens en na het sporten en leg ze af tegen records. Uitgebreide sport-app voor onder andere fietsen, met instelling dat hij afkapt als je onder een bepaalde snelheid zit. Cyclemeter - Cycling & Running (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 11.0+) - Als fietsstatistieken je niet uitgebreid genoeg kunnen. Met talloze in-app aankopen voor extra stembegeleiding, je trainingen op een kalender en uitgebreide exportmogelijkheid van alle statistieken.

+ , iOS 11.0+) - Als fietsstatistieken je niet uitgebreid genoeg kunnen. Met talloze in-app aankopen voor extra stembegeleiding, je trainingen op een kalender en uitgebreide exportmogelijkheid van alle statistieken. Routeplanner (gratis, iPhone/iPad, iOS 9.0+) - Routeplanner van de Fietsersbond, kan ook worden gebruikt voor het plannen van fietstochtjes.

Ga je liever met de Apple Watch fietsen? Dan hebben we ook een lijst met de beste fietsapps voor de Apple Watch! Zoek je een routeplanner om in de stad zo snel mogelijk op je bestemming te komen, dan kun je het beste onze lijst met fietsnavigatie-apps raadplegen!

Bekijk ook De beste Apple Watch-apps voor sportief fietsen en wielrennen Je wilt gaan fietsen met je Apple Watch en ondertussen ook nog je prestaties vastleggen? Dat kan met deze Apple Watch-apps voor wielrenners en actieve fietsers! We bespreken de Workout-app, Strava en Cyclemeter, maar ook minder bekende Apple Watch-apps voor fietsen en wielrennen.

Suggesties van lezers

Deze app(s) werden voorgesteld door lezers:

MapOut (€5,49, iPhone/iPad, iOS 7.1+) - Offline kaart met wereldwijde dekking, vergelijkbaar met een papieren kaart. Makkelijke weergave van het terrein, ook op plekken waar geen internet is.

ViewRanger (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 11.0+) - Online en offline te gebruiken met gedetailleerde kaarten, vrijwel wereldwijd. Werkt met Apple Watch en Apple Gezondheid.

Fietstochten met apps

Er zijn talloze apps die je kunt gebruiken tijdens het fietsen. Sommige zijn bedoeld om leuke fietsroutes te vinden, voor als je recreatief wilt gaan fietsen in een bepaald gebied. Daarbij fiets je in Nederland vaak van knooppunt naar knooppunt. Er zijn ook apps met algemene kaarten, waarmee je kunt zien in welke gebieden je kunt fietsen. Tenslotte zijn er ook apps om je fietsprestaties vast te leggen, als je het fietsen, mountainbiken of wielrennen vooral als sport beoefend. De bovenstaande lijst bevat voor elk wat wils, maar is vooral gericht op de recreatieve fietser die graag erop uit trekt voor een fietstocht. Als je deze fiets-apps gaat gebruiken buiten de EU, heb je mogelijk mobiel internet in het buitenland nodig.

Maak je graag toertochten op de fiets? Dan zou je ook eens kunnen kijken naar apparaatjes voor fietsnavigatie zoals de Mio Cyclo (ca. 150-250 euro) en de Garmin Edge fietscomputers met routeplanner (ca. 200-300 euro). En om te zorgen dat je fiets niet uit je hand glipt, kun je een fietshouder voor je iPhone aan je stuur monteren.