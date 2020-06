De beste camper- en kampeerapps voor de camping

Er zijn reizigers die het liefst een hotels boeken als ze op vakantie gaan. Maar wat nou als je graag op een gaspitje met één pan een familiemaaltijd kookt, of de afwas moet doen in de gootsteen van een caravan? In deze gids besteden we aandacht aan de kamperende iPhone-gebruiker: welke apps zijn er voor mensen die in een caravan, tent of camper hun vakantie vieren?

Kampeerapps voor de iPhone en iPad

Bij kampeerapps denk je misschien direct aan de gidsen van de ANWB, maar die zijn helaas niet meer verkrijgbaar. tijdje in digitale vorm verkrijgbaar zijn. Maar er is veel meer aanbod. Een goede campingapp heeft wat ons betreft niet alleen een royaal aanbod, maar laat ook duidelijk zien hoeveel het kost om je caravan neer te zetten en wat de voorzieningen zijn. Ga je met een camper erop uit trekken? Dan hebben we een aparte lijst met camperapps voor iPhone en iPad, die je hieronder kunt raadplegen.

iCulture adviseert: ACSI Campings Europa

Deze app omvat 8.200 campings in 31 Europese landen. Je kunt losse regio’s kopen of een bundel met alle campings in alle landen. Om te kijken of het iets is bevat de app gratis informatie over 50 campings en camperplaatsen rond het Gardameer in Italië. Je kan met ACSI eenvoudig campings zoeken op de kaart, waarna je bij elke camping uitgebreide informatie en verschillende foto’s krijgt.

ACSI Campings Europa stuurt elk jaar zo’n driehonderd campinginspecteurs erop uit om bijna alle campings in Europa te controleren op 250 punten. Campings die niet voldoen, worden niet opgenomen.

De filters in de app zijn handig ingericht op verschillende onderdelen, zoals voorzieningen, richtprijs of doorreiscampings. Bij aanschaf van een landenpakket krijg je er gratis offline kaarten bij, zodat je onderweg alle campings op de kaart ziet en ook meteen je eigen locatie, zodat je weet welke het dichtst bij is. ACSI is ook geoptimaliseerd voor de iPad, zodat je hem ook goed kan gebruiken op een groter scherm. De app oogt wat minder modern, maar wordt toch regelmatig bijgewerkt.

Er is ook de aparte iPhone-app ACSI Klein & Fijn Kamperen met alleen kleinschalige campings van maximaal 50 plaatsen. In de app kun je campings in de Dordogne gratis raadplegen; voor het complete aanbod betaal je een eenmalig bedrag.

Ons oordeel: Een gigantisch groot en goed onderhouden aanbod aan campings, vol filtermogelijkheden en gebruikersbeoordelingen. ACSI Campings Europa is de onbetwiste keuze voor de kampeerder.

Campercontact is de officiële iPhone-app van de Nederlandse Kampeerauto Club en is gratis te gebruiken voor leden. Niet-leden betalen een in-app aankoop van een paar euro, maar daarmee is Campercontact nog altijd geen duurkoop. De app indexeert camperlocaties in meer dan 50 landen, waarbij in ieder geval heel Europa is gedekt. Gebruikers kunnen bovendien zelf campings die geschikt zijn voor camperaars toevoegen aan de app.

Je selecteert de campings op regio, land, prijs of voorzieningen. De resultaten die je te zien krijgt, zijn voorzien van een gemiddelde beoordeling en foto(‘s) om een indruk te krijgen van de aanwezige faciliteiten. Je ziet de locatie op kaart en krijg een sloot aan informatie over de toegangstijden, camperplaatsen en voorzieningen van campings. Als je je zinnen hebt gezet op een camping, kan je er naartoe navigeren met een navigatie-app op je iPhone. In Campercontact kan je blijven terugvallen op je favoriete campings. De kaarten worden handig opgeslagen, zodat je ook zonder internetverbinding ziet waar je bent en moet zijn.

In totaal zitten er zo’n 17.000 camperplaatsen in 38 Europese landen in. Je krijgt voor een paar euro toegang tot de totale database van een bepaald jaar. Er zit ook een greep uit de database in, die je gratis kunt proberen. Campercontact is er niet alleen voor camperbezitters, al ligt daar wel de nadruk op. De meeste campings hebben natuurlijk ook gewone staanplaatsen voor caravans en tentjes. Je kan niet op filteren op andersoortige plekken in deze app, maar verder ontbreekt het je aan niks.

Je kan offline kaarten raadplegen en leest allerlei informatie en voorzieningen over campings. De meeste kampeerplekken zijn beoordeeld door andere gebruikers en de app heeft allerlei zoekfilters. Staar je niet blind op het enorme aantal campings in deze app, want ze rekenen ook serviceplaatsen voor campers mee.

Camperstop

Camperstop bevat informatie over ruim 11.500 camperplaatsen, verspreid over 30 landen. Volgens de makers is het de meest betrouwbare database van Europese camperstops, die allemaal zijn geïnspecteerd. Zoek een camperplaats, bekijk de detailinformatie (vaak met afbeeldingen) en kijk hoe anderen de camping hebben beoordeeld. Zo kun je makkelijk beoordelen of de camperplaats geschikt is voor een overnachting. Je kunt op basis van je eindbestemming of je huidige locatie zoeken. Heb je de ideale camperplaats gevonden, dan kun je met Google Maps of een andere navigatie-app naar keuze naar het adres rijden. Ontwikkeld in samenwerking met de Facile-en-Route Campergids Europa.

Free On Tour

Met Free On Tour heb je een mooi ontworpen app met allerlei tips voor de ideale campervakantie. Je houdt je eigen reis bij en deelt hem met je vrienden. Zoek je onderweg een (andere) camperplaats? Ook die vind je natuurlijk in deze app. Het is ook mogelijk om routes van de Free On Tour-community te downloaden, om dezelfde reis met gemak te volgen. Bij het registreren van jouw account vul je in wat voor camper je hebt om de ideale tips en adviezen te ontvangen. De app bevat meer dan 22 duizend campings en ruim 3500 camperplaatsen door heel Europa. Daar zit er vast en zeker eentje bij die precies bij jou en je vakantie past.

Campy

Campy is een sympathieke Nederlandse app waarmee je een camperplaats of camping te zoeken. Je gebruikt de filters om de gewenste plek te vinden tijdens je camperreis, bijvoorbeeld prijs, grootte, faciliteiten, type en beschikbaarheid. Er staan 20.000 goed beoordeelde plaatsen in. De app is helemaal gratis te gebruiken.

Je kunt je favoriete camperlocaties opslaan en beoordelingen toevoegen om je ervaringen te delen. Ook kun je nieuwe plaatsen toevoegen. Met deze app vind je makkelijk een plek in de natuur, bij attracties en serviceplaatsen.

Meer handige kampeerapps

Er zijn nog veel meer handige camping-apps voor je iPhone. Hieronder hebben we een selectie gemaakt van apps die op speciale doelgroepen zijn gericht:

Bonus: Primagaz EasyBlue Inhoudsmeter App

Een echte kampeerder weet hoe belangrijk de gasfles op vakantie kan zijn. Het betekent soms het verschil tussen een warme maaltijd van eigen hand of toch maar naar de dichtstbijzijnde pizzeria lopen. Met de Primagaz EasyBlue Inhoudsmeter App kun je checken hoeveel gas er nog in je EasyBlue-gasfles zit. Natuurlijk staat de fles niet in verbinding met de iPhone, maar gebruikt het een ander trucje: tik met een hard voorwerp zoals een lepel tegen de fles met de iPhone ernaast.

De telefoon herkent aan de hand van het geluid hoe vol de fles is en geeft een indicatie. Als je aangeeft waarvoor je het gas gebruikt, bijvoorbeeld om te barbecuen, vertelt de app hoelang het duurt voordat hij leeg raakt. De app heeft ook leuke extra’s, zoals een soort radiofunctie met zes verschillende muziekstijlen en recepten, tips en filmpjes over barbecuen. Als de gasfles door alle gezelligheid toch leeg is geraakt, wijst de app je naar de dichtstbijzijnde dealer.

SatFinder

Tegenwoordig zullen steeds meer mensen mobiel via Wi-Fi kijken, maar mocht je nog een tv-toestel met schotel in je (retro) camper hebben staan, dan kan deze app van pas komen. De Nederlandstalige iPhone-app SatFinder helpt je de schotel op de dichtstbijzijnde satellieten af te stemmen, zodat je een goed televisiesignaal krijgt doorgestuurd. De app helpt de hoek van de schotel te berekenen, let op de hoogte en stand van de schotel en laat je positie tot nabije satellieten zien. Je kan testen of er een directe verbinding is met de satelliet en ziet op welke je het best afstemt. Geen directe verbinding? Dan kan je kijken of er eventueel objecten zijn die in de weg staan. De app gebruikt flink wat technieken van de iPhone: de camera, de accelerometer, het kompas en de GPS-localisatie. Handig!

Ook handig op de camping: een waterpas. Gelukkig zit dit standaard al op de iPhone.

Bekijk ook iPhone als waterpas gebruiken tijdens het klussen (ook voor het meten van hoeken) Met de iPhone heb je altijd een waterpas op zak, zonder dat je er een speciale app voor nodig hebt. Deze functie zit standaard in iOS en in deze tip lees je hoe je de waterpas gebruikt tijdens het klussen.

Gaat het regenen? Als kampeerder wil je dat graag vroegtijdig weten. Gebruik daarom onze apps uit de lijst met regenapps voor iPhone en iPad.

Bekijk ook Deze 7 regenapps waarschuwen voor een nat pak Het regent! Welke iOS apps houden je droog? 7 regenapps voor iPhone en iPad die notificaties sturen als er een regenbui aankomt.

Dit artikel is onderdeel van de iCulture Vakantiespecial.

Dit artikel is geactualiseerd in juni 2020. Er kan op dit artikel niet meer gereageerd worden. Heb je tips of opmerkingen? Stuur dan een reactie via onderstaande contactknop.

Openingsfoto: Gopal Vijayaraghavan/ Flickr CC