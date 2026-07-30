Welke navigatie-app voor iPhone werkt het best? Na uitgebreid testen met betaalde en gratis navigatie-apps hebben we het antwoord voor je. iCulture zet de beste navigatie-apps voor iPhone en iPad op rij.

Er zijn twee soorten navigatie-apps die je voor de iPhone en iPad kunt downloaden: online en offline. De eerste maken gebruik van je internetverbinding en vereisen dus in het buitenland dat je ook altijd online bent. De tweede groep is ook zonder internetverbinding te gebruiken, maar dat betekent wel dat het meer opslagruimte inneemt. Vaak kun je ervoor kiezen om alleen bepaalde regio’s te downloaden. Maar dan nog kan een offline navigatie-app onhandig zijn, omdat je steeds handmatig de kaarten moet updaten. Bij online oplossingen gebeurt dit automatisch en gebruik je altijd het meest actuele kaartmateriaal dat de appmaker beschikbaar heeft.

Ook bij offline navigatie-apps zijn er soms een paar functies die een internetverbinding vereisen, bijvoorbeeld voor het ophalen van verkeersinformatie. Voor een meer gespecialiseerde lijst van offline navigatie-apps, check je ons aparte artikel. De online navigatie-apps die we hieronder bespreken zijn onder andere: Waze, Google Maps en Apple’s Kaarten.

Zoek je naar specifieke navigatie-apps voor CarPlay? Daarover lees je in ons aparte artikel meer, waarin we de functies van de verschillende apps voor je op een rij gezet hebben.

Bekijk ook iCulture vergelijkt: Navigeren met CarPlay, deze navigatie-apps zijn onze favoriet Dankzij CarPlay kun je makkelijk navigeren met apps via het scherm in je auto. Welke CarPlay navigatie-apps zijn er en welke functies ondersteunen ze? In deze gids zetten ze voor je op een rijtje en vergelijken we de CarPlay navigatie-apps.

iCulture adviseert: Waze

Dé keuze voor navigeren in de EU en op andere plekken waar je databundel te gebruiken is. Waze heeft maar weinig data nodig en werkt fantastisch. De app is dankzij een levendige gebruikersgemeenschap accuraat met files, flitsers en ongelukken op de weg en weet vaak ook handige routes waar andere apps niet komen. Waze laat je bestemmingen inspreken, analyseert je favoriete routes en geeft duidelijke steminstructies.

Waze hoort zeker in de top 3 van de beste navigatie-apps. De app is wel soms iets te optimistisch met je aankomsttijden, waardoor je je afspraak net niet haalt. Maar dat maakt de app goed door meer functies aan te bieden dan de standaard apps Google Maps en Apple Kaarten. Met realtime data blijf je op de hoogte van files, snelheidscontroles en andere actuele info. Mocht je naar een land gaan waar je databundel niet geldt, dan kun je de offline route gebruiken. Zoek thuis alvast de route op en de app laadt alvast het kaartfragment van punt A naar B. Ook heeft Waze een eigen CarPlay-variant.

Pluspunten:

Gratis

Veel functies

Realtime data

Snelle routes

Goede offline functies

Ondersteuning voor vignetten en milieuzones

Minpunten:

Soms iets te optimistisch met aankomsttijden

App van Google, dus je data wordt mogelijk benut voor analyses

Waze-navigatie en live verkeer Versie 5.21.0.3 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 16.0+ Grootte 221.22 MB Uitgever Waze Inc. Leeftijd 17+ Talen

Apple Kaarten

Apple Kaarten is aanwezig op elke iPhone. Waar het voorheen soms aan essentiële functies miste is het door de jaren steeds verder uitgegroeid tot een volwaardige navigatie-app. Voorheen was het vooral een app om locaties te zoeken, maar sinds je ermee kunt navigeren is het een goed alternatief geworden voor apps zoals Waze.

Apple Kaarten brengt je moeiteloos naar je bestemming, is ook te starten van uit andere apps, werkt op de achtergrond en geeft je aanwijzingen via je Apple Watch. Apple Kaarten wordt steeds beter en geeft aankomsttijden die vaak wat ruimer zijn geschat, zodat je zeker weet dat je op tijd op je afspraak bent. Wel is Apple Kaarten iets minder gedetailleerd. Er zit bijvoorbeeld in vergelijking met Google Maps minder info over nuttige plaatsen in. De app komt vooral van pas als je van A naar B wilt en geen zin hebt om een aparte app te installeren. De flitsers en snelheden ontbreken, maar de app heeft wel duidelijke rijstrookbegeleiding.

Pluspunten:

Standaard aanwezig op iPhone en iPad

Werkt met Siri, Apple Watch en andere iOS-functies

Gratis te gebruiken

Prima als je verder niet wilt nadenken

Minpunten:

Minder POI’s dan andere apps

Geen flitsers en snelheden

Kaarten Versie 2.3 Download Geschikt voor iPhone, iPad, Watch Vereist iOS 10.0+ Grootte 9.31 MB Uitgever Apple Leeftijd 4+ Talen

TomTom

Voorheen favoriet onder Nederlanders. Betrouwbare leverancier van navigatiekastjes, die ook navigatie-apps voor smartphones maakt. Heldere informatie tijdens het rijden, nauwkeurige rijstrookaanwijzingen en de slimste routes naar je bestemming op huisnummerniveau. Als je TomTom gewend bent wil je niets anders meer.

Waar je voorheen nog de optie had om deze app offline te gebruiken, is dat tegenwoordig niet meer het geval. In deze app biedt TomTom allerlei aanvullende diensten waar je een internetverbinding voor nodig. Hierdoor vermijd je in realtime verkeersdrukte, krijg je waarschuwingen voor flitsers en kun je door de grote verzameling van locaties en plaatsen zoeken.

De navigatie is overzichtelijk en biedt realtime informatie zoals flitsers en files. Veel POI’s (nuttige plaatsen), duidelijke 3D-kaarten en geavanceerde rijbaanbegeleiding, zodat je precies weet hoe je moet voorsorteren op een ingewikkelde kruising. TomTom is ook beschikbaar op CarPlay en in Android Auto.

Je ziet realtime de gereden snelheid en houdt meteen zicht op de maximumsnelheid ter plaatse. Dit werkt ook offline. Bij een te hoge snelheid waarschuwt de app en dat gebeurt ook als er vaste of mobiele flitsers op de route zijn.

Pluspunten:

Duidelijke interfaces en menu’s

Betrouwbare kaarten, die Apple trouwens ook gebruikt

Geavanceerde rijbaanbegeleiding

Minpunten:

Niet offline te gebruiken

TomTom – Maps & Navigatie Versie 12.81.5 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 16.0+ Grootte 386.81 MB Uitgever TomTom Leeftijd 4+ Talen

Google Maps

IJzersterke navigatie-app die steeds meer extra’s krijgt. Duidelijke steminstructies, hoewel we de stem wat minder prettig in het gehoor vinden liggen. Je kunt deze stem helaas ook niet wijzigen. Google Maps houdt rekening met verkeersdrukte en weet geweldig veel over de omgeving, zodat je overal makkelijk naartoe navigeert. Omdat de app gretig gebruik maakt van je dataverbinding door het ophalen van routes, foto’s en informatie over de omgeving, is hij minder geschikt voor in het buitenland in landen buiten de EU. Eventueel kun je gebruik maken van de offline modus. De kaarten hiervan worden na een maand automatisch verwijderd, dus het neemt geen onnodige ruimte in. Tijdens het navigeren is het wel handig om internet te gebruiken, omdat je dan realtime informatie krijgt over verkeersdrukte.

Handig is dat Google Maps rekening houdt met auto, fiets, OV, wandelen en meer, zodat je overal ter wereld op je bestemming komt. Bij elke variant krijg je gesproken aanwijzingen, behalve bij reizen in het openbaar vervoer. Maar ook dan bewijst Google Maps zijn waarde, want je krijgt precies te zien hoe ver het lopen is naar de bushalte en hoe laat de volgende bus komt. Daardoor heb je geen aparte OV-app meer nodig. Omdat Google één van de meest complete zoekmachines ter wereld heeft kun je bijna alles vinden: van de kleinste winkeltjes tot bezienswaardigheden. Je kunt er gewoon naartoe plannen, zonder eerst het adres op te zoeken. Google Maps heeft ook een eigen CarPlay-versie.

Pluspunten:

Heel veel nuttige plaatsen

Offline modus, kaarten worden automatisch weer gewist

Gratis te gebruiken

Minpunten:

Google, dus je betaalt met je data

Veel dataverbruik bij online navigeren (Waze is zuiniger)

Google Maps Versie 26.30.3 Download Geschikt voor iPhone, iPad, Watch Vereist iOS 16.0+ Grootte 463.72 MB Uitgever Google Leeftijd 4+ Talen

Sygic

Sygic gebruikt de heldere en uitgebreide kaarten van TomTom in de iPhone- en iPad-app, waardoor de navigatie goed leesbaar is. De aanwijzingen in de app liggen prettig in het gehoor en afslagen op snelwegen worden duidelijk aangegeven. De menu’s kunnen fraaier, maar de prijs is scherp. Bovendien voorzien van handige verkeersfunctie.

Je kunt offline kaarten van meer dan 100 landen downloaden, zodat je ook kunt navigeren zonder internet. Je krijgt tegen betaling toegang tot actuele informatie over routes en POI’s, 3D-kaarten, rijstrookaanwijzingen, snelheidswaarschuwingen en meer. Hiervoor moet je premium lid zijn en je kunt dit 7 dagen proberen voordat je de portemonnee moet trekken. Andere premium functies zijn een heads-up weergave (projectie op de voorruit) en flitscamera-waarschuwingen, ook al gebruiken veel mensen daarvoor tegenwoordig ook Flitsmeister. Met de (betaalde) CarPlay-variant gebruik je Sygic ook op je autoradio.

Pluspunten:

Offline kaarten van TomTom

Kaarten zijn gratis te raadplegen

Minpunten:

Stemgeleide navigatie is een betaalde functie

Routes soms minder betrouwbaar dan bij TomTom zelf

Sygic GPS-navigatie & Kaarten Versie 26.4.4 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 17.0+ Grootte 412.29 MB Uitgever Sygic a. s. Leeftijd 4+ Talen

Flitsmeister

Ja, ook met de Nederlandse app Flitsmeister kun je navigeren, al zijn de functies op dit moment nog erg basic. Bij het navigeren naar een adres valt ons meteen een aantal zaken op. Allereerst is de weergave van de kaart tijdens het navigeren heel anders dan de kaart in de normale modus. Zonder navigatie zie je een Apple Kaarten-achtige weergave met POI’s, hoewel Flitsmeister zelf niets met deze informatie kan. Zodra je een navigatie start, ziet de kaart er ineens heel anders uit en lijkt dan meer op die van Google Maps. Dit vinden we minder overzichtelijk. Je ziet tijdens het navigeren bijvoorbeeld niet goed op welke weg je rijdt.

Flitsmeister heeft nog niet de geavanceerde functies van veel gespecialiseerde navigatie-apps, maar toch kan de app goed van pas komen. Zeker binnen Nederland met de uitstekende flits- en file-informatie kom je met Flitsmeister een heel eind. De CarPlay-versie van Flitsmeister is ideaal voor de meldingen van flitsers.

Pluspunten:

Handige combinatie met flitsfuncties.

Gratis te gebruiken.

Minpunten:

Geavanceerde functies ontbreken.

Weinig info over POI’s.

Niet altijd overzichtelijk en makkelijk leesbaar.

Flitsmeister Versie 14.11 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 17.1+ Grootte 179.67 MB Uitgever Flitsmeister B.V. Leeftijd 4+ Talen

HERE WeGo

HERE WeGo (het voormalige Nokia Maps) is tegenwoordig eigendom van autofabrikanten Audi, BMW en Daimler. De app heeft een uitgebreide routeplanner met autoroutes, wandelroutes, fietsroutes en OV-reizen. Bij het plannen van een route met het OV krijg je ook meteen te zien of er vertraging is – nogal passend voor een dergelijke app, want de makers willen je natuurlijk zo snel mogelijk in de auto krijgen. In sommige landen kun je ook zien hoeveel een ritje met Uber kost.

In de app kun je kaarten downloaden per land of gebied, zodat je ook offline kunt navigeren. Wel biedt de navigatiefunctie wat minder opties dan andere apps. Je krijgt geen geavanceerde functies zoals rijstrookbegeleiding. Ideaal voor mensen die van meerdere vervoermiddelen gebruik willen maken.

Pluspunten:

Kaarten per land of regio

Overzichtelijke routeplanner voor meerdere vervoermiddelen

Minpunten:

Weinig navigatie-opties

HERE WeGo Kaarten & Navigatie Versie 4.20.110 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 16.0+ Grootte 251.9 MB Uitgever HERE Europe B.V. Leeftijd 4+ Talen

Andere bruikbare navigatie-apps

De navigatie-apps hieronder zijn niet perse slecht, maar hebben wel hun onvolkomenheden of zijn wat minder bekend. Je leest bij elke navigatie-app waarom je er wel of niet voor zou kiezen.

Magic Earth

Magic Earth is een favoriet van vele iCulture-lezers. De app biedt uitgebreide opties voor navigatie en nuttige informatie onderweg. Lange tijd was het grote voordeel dat de app helemaal gratis was, maar deze is sinds 2025 verbonden aan een abonnement. Hierdoor is deze wel zonder advertenties te gebruiken. Wel kwam uit onze test naar voren dat deze niet altijd even nauwkeurige kaarten heeft.

De wereldwijde dekking is wel een grote plus en laat je ook een route plannen met meerdere tussenstops. Dat is dus ideaal voor als je op vakantie gaat. Ook informatie over snelheid en flitsers meldt deze app. Als klap op de vuurpijl kan je ook navigeren met het openbaar vervoer, met de fiets of wandelend. Voor momenten waarop je geen internet hebt, kan je Magic Earth ook offline gebruiken. Deze app is vooral aan te raden als je heel veel opties wil.

Bekijk ook Navigatie-app Magic Earth vereist nu betaald abonnement, maar je krijgt er wel wat voor terug De populaire navigatie-app Magic Earth is vanaf nu een betaalde app. Er is een abonnement vereist om de app te kunnen gebruiken. Tegelijkertijd is hij in een nieuw jasje gestoken en zijn er functies bij gekomen.

Magic Earth Navigation & Maps Versie 9.4.5 Download Geschikt voor iPhone, iPad, Watch Vereist iOS 16.0+ Grootte 88.99 MB Uitgever Magic Lane International BV Leeftijd 12+ Talen

Maps.me

Maps.me noemden we al in onze lijst van offline navigatie-apps, maar mag ook hier niet ontbreken. De app is gratis en maakt gebruik van de kaarten van OpenStreetMaps. De app downloadt automatisch de kaarten, maar je kan dit ook uitschakelen om ruimte te besparen. De kaartinformatie is net zo accuraat als andere apps die van OpenStreetMaps gebruikmaken, waaronder Magic Earth. Wel vinden we de kaart soms wat onduidelijk, omdat je overspoeld wordt met informatie over huisnummers in de buurt. De huisnummers komen goed van pas, zeker als je ergens moet zijn waarbij het vinden van huisnummers wat onhandig is, maar zeker in de stad kan het ook voor afleiding zorgen.

MAPS.ME – Offline kaarten, GPS Versie 17.12.0 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 15.0+ Grootte 286.4 MB Uitgever Convexity Holdings AG Leeftijd 4+ Talen

CoPilot

De meest instelbare navigatie-app. Hoeveel meter van tevoren wil je rijstrookaanwijzingen zien en bij hoeveel kilometer te hard wil je een signaal horen? Neem rustig de tijd om alle opties langs te lopen voordat je begint. De kaart draait helaas niet altijd mee en is wat rommelig, al kun je dat beperken door in te stellen dat je minder points of interests je wilt zien. De betrouwbaarheid van de routes in CoPilot is goed. De menus en je eigen selectie kaarten downloaden bevallen ook. Deze app bevat goede offline routes zodat je geen data nodig hebt. Bovendien heeft de app kortgeleden nog een update gekregen, zodat het design ook weer een tijdje mee kan. Wil je spraaknavigatie, waarschuwingen en verkeersinformatie, dan zul je daar apart voor moeten betalen. Gaat het alleen om route-instructies dan is de gratis versie goed genoeg.

CoPilot GPS Navigation Versie 10.28.2.391 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 12.2+ Grootte 62.14 MB Uitgever Trimble Maps Ltd. Leeftijd 4+ Talen

Genius Maps

Een offline navigatie-app van ALK, een bedrijf dat ook lange tijd actief is met navigatie. De app is wat nieuwer en dat merk je aan de routes die Genius Maps soms voor je uitstippelt, al gaat het berekenen snel en functioneert alles logisch. Wel zijn de kaarten hier en daar wat kaal. Handig is dat je altijd de twee dichtstbijzijnde tankstations bovenin beeld ziet. Ook heb je keuze tussen meerdere Nederlandse stemmen. Genius Maps maakt gebruik van NAVTEQ-kaarten. Prima, maar het prijsmodel is niet meer van deze tijd: je betaalt vijftig euro om de apps te gebruiken, plus nog in-app aankopen voor functies als verkeersinformatie.

Genius Maps: GPS Navigation Versie 4.2.0 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 15.0+ Grootte 83.33 MB Uitgever Mireo Leeftijd 12+ Talen

Andere handige apps bij het navigeren

ANWB Onderweg & Wegenwacht (iPhone/iPad, iOS 16.0+) – Verzamel-app van ANWB met pechnummer, parkeertarieven en wegwerkzaamheden in Nederland. Ook met prijzen van tankstations en laadpalen. Kan ook routes plannen.

DirectLease TankService (iPhone/iPad, iOS 12.0+) – Waar tank je goedkoop je brandstof? Deze app brengt het letterlijk in kaart.

Chargemap – Oplaadpunten (iPhone/iPad, iOS 15.0+) – Internationaal laadpalen vinden voor je elektrische auto. Dit kan wel eens van pas komen.

EasyPark x Parkmobile (iPhone/iPad, iOS 17.0+) – App om snel parkeerplaatsen te vinden en parkeeracties te starten.

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