Zoek je offline kaarten om in het buitenland te navigeren, zodat je overal je weg vindt, ook buiten het bereik van de mobiele netwerken en zonder dat het geld kost? We helpen je op weg met de beste offline navigatie-apps voor iPhone en iPad.

Offline kaarten op vakantie

Als je onderweg bent heb je twee dingen nodig: navigatie en een goede internetverbinding. Zonder goede mobiele dekking wordt het lastig om je hotel te vinden of een roadtrip te maken. Offline navigatie-apps bieden de oplossing: daarmee vind je altijd de weg, ook als je in een tunnel zit of als je in een gebied met weinig GSM-masten. Heb je maar een beperkte databundel dan zijn offline kaarten ook handig, om te voorkomen dat je in het buitenland te veel data gebruikt.

Dit zijn de beste apps voor offline kaarten:

Ook al is het gemakkelijker geworden om in Europa je databundel te gebruiken zonder met roamingkosten te worden opgescheept, er zijn genoeg landen waar extra kosten in rekening worden gebracht. Ben je bijvoorbeeld klant bij T-Mobile , dan zijn Zwitserland en Turkije niet inbegrepen in de EU-bundel. Bij de meeste andere providers is dat wél het geval. Ook kunnen er momenten zijn met slechte dekking, zodat offline kaarten van pas komen om op je bestemming te geraken. Zo weet je altijd hoe je moet rijden. Hieronder bespreken we onze favorieten.

iCulture adviseert: Google Maps

Om offline te navigeren hoef je misschien niet eens een speiciale app te installeren. Grote kans dat je Google Maps al op je toestel hebt staan. Deze app biedt al jarenlang de mogelijkheid om kaarten te kiezen die je offline kunt opslaan. Je hoeft niet een heel land te downloaden, maar selecteert een rechthoekig gebied. Eventueel kun je in- of uitzoomen om het formaat aan te passen. De kaarten blijven een jaar lang op je toestel staan, lang genoeg voor de meest uitgebreide vakantie. Je kunt de kaarten na de vakantie verwijderen, om meer ruimte te maken op je toestel.

Het handige hiervan is dat de kaarten geen onnodige ruimte innemen op je iPhone. Ook als je niet van plan was om offline vakantie te vieren: sla een kaartje op van de regio waar je naartoe gaat, dan kom je altijd weer goed terug bij je hotel. Google Maps is wat ons betreft de beste keuze, ook omdat het geen cent kost. Hou er wel rekening mee dat niet álles werkt zoals je gewend bent. Je kunt bijvoorbeeld geen openingstijden, foto’s en de druktemeter bekijken, aangezien deze info wat sneller wijzigt. Meer over Google Maps offline gebruiken lees je hieronder.

Bekijk ook Zo kun je kaarten van Google Maps offline bewaren Google Maps heeft de mogelijkheid om kaarten offline te bewaren. Handig als je ergens heen moet en geen internet hebt. Dit is hoe je kaarten offline bewaard.

#2 Magic Earth Navigatie

Een favoriet onder iCulture-lezers: Magic Earth. Deze app biedt turn-by-turn navigatie met de kaarten van OpenStreetMap. Het werkt ook met Safety Lens, een geavanceerd systeem voor bestuurdersassistentie. De app belooft dat je gegevens veilig zijn. Je wordt niet gevolgd, er wordt geen profiel van je aangemaakt en je data wordt niet verkocht. Toch is de app op ‘magische’ wijze volledig gratis.

Je kunt routes plannen voor auto, wandelen, fietsen en openbaar vervoer. Je kunt kiezen uit 2D, 3D en satellietkaarten. De app laat je ook navigeren met CarPlay. Het werkt in 233 landen en regio’s, die je naar wens offline kunt downloaden om vervolgens zonder internetverbinding te navigeren. Er zit nog veel meer in, zoals een linkje naar Wikipedia-artikelen over interessante bezienswaardigheden, parkeerplaatsen in de buurt en een Head-up Display (HUD), die de belangrijkste informatie projecteert op de voorruit van je auto.

#3 Maps.ME

MAPS.ME is een gratis app zonder bijkomende kosten en hoort zeker thuis in dit lijstje met offline kaartenapps. De makers kunnen de app gratis aanbieden door gebruik te maken van de kaarten van OpenStreetMaps. Dit zijn kaarten die door gebruikers zelf worden onderhouden en als je nu afvraagt: “Dan zullen er wel veel fouten in zitten?”, dan valt dat heel erg mee. De kaarten worden regelmatig bijgewerkt door een betrokken groep gebruikers, waardoor ze misschien nog wel actueler zijn dan de kaarten van sommige commerciële aanbieders.

De app is simpel in gebruik en bevat wereldwijde kaarten, die je gratis kunt downloaden op je toestel. Je kunt op de kaart zien waar je bent, wat er in de buurt is en hoe je van A naar B komt. Met de nachtmodus voorkom je dat het scherm ’s nachts tijdens het autorijden te fel verlicht is. Alle plaatsen in 345 landen zitten erin en innovatieve kaartcompressie zorgt ervoor dat de app relatief klein blijft, terwijl je wel een rijkdom aan informatie hebt. Met miljoenen nuttige plaatsen zoals skiliften en geldautomaten hoef je je nooit meer radeloos te voelen in een vreemde stad. Er komen ook regelmatig nieuwe functies bij, zoals de mogelijkheid om vrienden toe te voegen, je locatie te delen met vrienden en het opslaan van je parkeerplaats.

#4 Waze

Waze is jaren geleden overgenomen door Google, maar er zijn weinig overeenkomst met Google Maps bij het offline navigeren. Terwijl je bij Google Maps kaarten opslaat om ze daarna een jaar lang offline te gebruiken, moet je bij Waze wel online zijn op het moment dat je de route wil plannen. Pas als de route berekend is kun je wegrijden en blijft de navigatie werken als de internetverbinding wegvalt. Onhandig is dat je tijdens het offline navigeren een paar handige functies misloopt, namelijk de waarschuwingen voor snelheidscontroles en files. Ook de andere sociale functies heb je niet als offline kaartengebruiker. Daarom vinden we deze app iets minder geschikt, maar het kan wél. We hebben Waze toch opgenomen in onze lijst met offline kaarten-apps, omdat veel mensen er gebruik van maken.

#5 Guru Offline Kaarten

Guru (voorheen Galileo) is misschien een wat minder bekende speler, maar de app ziet er wel prima uit. Dat mag ook wel als je kijkt naar het prijskaartje: voor 80 euro zal een app heel wat te bieden moeten hebben om hedendaagse gebruikers over te halen. Die zijn immers gewend aan de gratis kaarten van Google Maps.

De offline kaarten van Guru Maps Pro kun je onbeperkt downloaden. Ook hier zijn ze gebaseerd op OpenStreetMap, zodat ze regelmatig worden geactualiseerd door de community. De makers van Galileo beloven maandelijkse updates en dat lijkt aardig te lukken. Vaak komen er meerdere updates per maand uit.

Tijdens het navigeren zie je labels van nuttige plekken, waarvan je de grootte zelf kunt instellen. Synchroniseren doe je via iCloud of Dropbox, maar daar heb je uiteraard wel een internetverbinding voor nodig. Een handige functie van Galileo is dat je GPS-tracks kunt vastleggen. Je kunt dus bijhouden welke route je hebt gereden en dit vervolgens exporteren als KML- of GPX-bestand. Daarbij wordt meteen ook de snelheid, afstand en reisduur vastgelegd. Je kunt favoriete plekken opslaan, zodat je snel kunt navigeren naar huis of hotel. Het is zelfs mogelijk om eerder gemaakte, eigen offline kaarten te importeren als ze in .sqlitedb- of .mbtiles-formaat zijn. Handig als je vooraf al een route met mooie panorama’s hebt uitgestippeld.

Gezien de hoge prijs raden we aan om eerst de gratis versie te proberen.

#6 Sygic Travel

Sygic heeft een uitstekende Sygic Travel-app om je vakantie te plannen. Tegen betaling kun je deze app offline gebruiken en routes plannen naar bezienswaardigheden. De app is vooral bedoeld voor het ontdekken van leuke plekjes, dus niet om het snelst van A naar B te komen. Om op je vakantiebestemming te komen kun je het beste een normale navigatie-app gebruiken (bijvoorbeeld die van Sygic, die eveneens offline te gebruiken is). Daarna stap je over naar Sygic Travel. Kijk wat er te doen is in jouw vakantieplaats, vink favorieten aan en plan een route zodat je een dagtrip langs allerlei leuke plekjes kunt maken. De app bevat hiervoor ruim 10.000 stedengidsen. Sygic Travel is een goed alternatief nu Google Trips niet langer bestaat en heeft maar één nadeel: de leukste en meest nuttige content zit achter een betaalmuur.

#7 HERE WeGo

HERE is ontstaan uit de kaartendiensten van het voormalige Navteq en Nokia Maps. Tegenwoordig is het in handen van Volkswagen, BMW en Daimler, die de software ook in hun ingebouwde navigatiesystemen gebruiken. Je zou het misschien niet verwachten van autofabrikanten, maar met HERE WeGo kun je ook heel goed routes plannen met andere vervoermiddelen, zoals wandelen of OV. Stel je hotel in als favoriet en je rijdt er na een dagje sightseeing weer moeiteloos naartoe.

Bij HERE WeGo download je kaarten voor een compleet land, wat misschien wat te veel van het goede is bij een citytrip. Net als bij Google Maps kun je vanaf dat moment de kaarten naar hartelust offline gebruiken, nieuwe routes plannen en op een kaartje kijken waar je bent. Je mist tijdens offline navigatie helaas wel de file- en andere verkeersmeldingen. De goed verstaanbare Nederlandse navigatiestem moet je voor vertrek nog wel even downloaden. HERE WeGo heeft als grootste pluspunt dat het bijna overal ter wereld werkt, dus niet alleen in Europa. Erg handig dus in landen waar roaming nog steeds duur is, bijvoorbeeld in de VS, Afrika of Azië.

Meer offline navigatie-apps

We hebben nog een aantal andere tips voor offline navigatie-apps, die wat minder bekend zijn of wat meer gericht zijn op een specifieke doelgroep. Deze zijn ook het overwegen waard:

Pocket Earth PRO (โ‚ฌ6,99, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.0+) - Een offline kaarten-app met topografische kaarten, handig voor wandelaars. Voor die topografische kaarten moet je wel apart betalen.

, iOS 11.0+) - Een offline kaarten-app met topografische kaarten, handig voor wandelaars. Voor die topografische kaarten moet je wel apart betalen. TomTom GO Navigatie - Maps (Gratis, iPhone + IAP , iOS 15.0+) - TomTom is de bekende navigatie-app. Je betaalt 20 euro per jaar en krijgt daarmee toegang tot alle functies, waaronder offline kaarten.

, iOS 15.0+) - TomTom is de bekende navigatie-app. Je betaalt 20 euro per jaar en krijgt daarmee toegang tot alle functies, waaronder offline kaarten. CityMaps2Go โ€“ Offline Maps (Gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 13.0+) - Deze is wat meer gericht op mensen die een citytrip gaan doen. Je kunt er ook een trip mee plannen en vastleggen welke bezienswaardigheden je wilt zien. Offline natuurlijk.

, iOS 13.0+) - Deze is wat meer gericht op mensen die een citytrip gaan doen. Je kunt er ook een trip mee plannen en vastleggen welke bezienswaardigheden je wilt zien. Offline natuurlijk. Maps 3D - Outdoor GPS (Gratis, iPhone + IAP , iOS 11.0+) - Ga je de bergen of de wildernis in? Deze app heeft offline kaarten voor wandelroutes en meer voor activiteiten buitenshuis. De bergen worden ook nog in 3D weergegeven.

Hoe goed werkt Apple Kaarten offline?

Apple Kaarten biedt nog niet de mogelijkheid om een stuk van de kaart offline op te slaan, maar als je eenmaal route hebt uitgestippeld kun je dit wel gebruiken om bijvoorbeeld naar je bestemming te reizen. Het blauwe stipje beweegt dan op de kaart. Voor elke nieuwe route zul je wel weer een internetverbinding nodig hebben. Helemaal onbruikbaar is het niet, want als je bijvoorbeeld van Nederland naar Italië rijdt kun je een groot gedeelte van de rit je internetverbinding gewoon uitschakelen (bijvoorbeeld in Zwitserland, waar je als T-Mobile-klant geen ‘gratis’ roaming hebt). Zodra je een update van de route nodig hebt zet je je databundel weer even aan. Het kost je daardoor maar een paar kB’s in plaats van meerdere MB’s.

We hebben een apart artikel waarin we uitleggen hoe je Apple Kaarten op vakantie kunt gebruiken.

Bekijk ook Haal alles uit Apple Kaarten op vakantie In dit artikel halen we alles uit Apple Kaarten tijdens de vakantie. Navigeren, restaurants zoeken en meer: met Apple Kaarten kun je meer doen dan je denkt!