Een reisdagboek bijhouden op je iPhone en iPad doe je met deze handige dagboekapps, zoals Polarsteps, Journi en Esplorio. Of je nu lange reisverslagen wilt schrijven of vooral foto's op een kaart wil zetten: er zit altijd iets voor jou bij.

Reisdagboeken-apps

Reizend naar het buitenland zijn er vaak speciale momenten, waar je later altijd weer aan terugdenkt. Of het nou om een verregend campingverblijf gaat, een zakenreis naar een bijzonder land of de lekkerste vissoep op een Frans strandje. Het os zonde om alleen op het geheugen te vertrouwen, zeker als de jaren gaan tellen. Daarom in dit artikel speciale aandacht voor de apps waarin je de dagelijkse gebeurtenissen kunt archiveren, of dat nou met tekst, foto’s of met stickers en kreten gebeurt. Het dagboek met slotje is echt verleden tijd: de activiteiten en gedachten in je leven vertrouw je toe aan deze apps voor je iPhone en iPad.

Polarsteps

Nog wel een korte waarschuwing voordat je met onderstaande apps aan de slag gaat. Deze apps leggen vaak je locatie vast en andere persoonlijke details. Wees je ervan bewust dat deze informatie ook gebruikt kan worden om je locatie te tracken en dat je data ook verkocht kan worden aan advertentiebedrijven. Bepaal dus zelf wat je deelt.

Polarsteps is een Nederlandse app die het heel makkelijk maakt om een reisdagboek bij te houden. Op basis van je locatie en gemaakte stappen wordt er namelijk automatisch een verslag gemaakt. Je kunt hier zelf foto’s aan toevoegen of dit automatisch door de app laten doen. Eigenlijk zit er weinig werk aan om de app te gebruiken. Als je wil, kun je er nog een leuk verhaal bij schrijven voor het thuisfront. Je kunt verschillende mensen volgen en zij kunnen jou ook terugvolgen, tenzij je een privé-account hebt. Wanneer je de app voor het eerst installeert, vraagt Polarsteps toegang tot je foto’s om te kijken of je al eerder reizen hebt gemaakt. Deze voegt de app meteen toe aan de lijst. Het enige nadeel is dan dat het aantal kilometers en de locaties vaak niet helemaal correct zijn, maar je hebt wel een overzicht van alle reizen die je de afgelopen tijd hebt gedaan.

De app is gratis te gebruiken en je hoeft ook geen premium-versie aan te schaffen om alle functies te kunnen gebruiken, alles is gratis. Je hebt wel de mogelijkheid om tegen betaling een fotoalbum van je reis te laten maken, inclusief interessante data zoals gelopen kilometers of de temperatuur van dat moment.

Visits

Deze app is tijdelijk gratis! De in-app aankoop voor levenslang gebruik van de app is op het moment van schrijven op €0,00 gesteld. Dit houdt in dat je alle functies van de app onbeperkt kunt gebruiken. Let bij de aankoop goed op of er nog steeds €0,00 staat.

Visits is een dagboek voor mensen die eigenlijk helemaal geen dagboek willen bijhouden, maar wel willen bijhouden waar ze zijn geweest. De app houdt op de achtergrond steeds je locatie bij en geeft daarna een overzicht van de plekken waar je op elk tijdstip bent geweest. Handig als je een rondreis maakt en niet altijd eraan toe komt om te noteren welke bezienswaardigheden je ook alweer hebt bezocht (tip: je kunt altijd gemaakte foto’s gebruiken als geheugensteuntje). Visits heeft toegang tot de locatiefunctie van je iPhone en legt dit vast in een lijst. De ontwikkelaar belooft niets met deze data te doen, ook geen verkoop aan derden. Uit privacy-overwegingen kun je bepaalde locaties uitsluiten. Alles gebeurt automatisch, dus je hebt er in feite geen omkijken naar. Toch behoefte om iets te noteren? Dan is er ook een tabblad Journal waar je je geschreven belevenissen van die dag kwijt kunt.

Esplorio

Zoek je vooral een app waarmee je je reisbelevenissen kunt vastleggen, dan is Esplorio eigenlijk een betere keuze. Deze app legt ook automatisch de plaatsen vast waar je geweest bent, maar doet nog iets meer: hij zet de route op de kaart en voegt de onderweg gemaakte foto’s daaraan toe. Zo ontstaat een privé reisverslag, ongeacht of je lopend, op de fiets of op een jetski hebt gereisd. Jammer is dat de app alweer een tijdje geen updates heeft gekregen, terwijl er wel betaalde functies in zitten en je dus iets meer betrokkenheid van de ontwikkelaar zou verwachten.

De functie ‘My Places’ helpt je om plekken te vinden waar je bent geweest. Daarbij wordt gebruik gemaakt van Facebook, Instagram, Foursquare/Swarm, Flickr, TripIt, Picasa, Twitter en andere sociale netwerken. Esplorio werkt je reisverslag automatisch bij en werkt ook offline zodat je ook in het vliegtuig nog even aan je reisverslag kunt werken. Je kunt het reisverslag delen met anderen, maar dat hoeft niet. Leuk is ook dat de app Siri ondersteunt: vraag Siri om je favoriete trip naar een bepaalde plaats en Esplorio laat meteen je foto’s zien.

Day One

Day One was meteen vanaf het begin al populair, maar sinds het moment dat je foto’s en andere extra’s kon toevoegen is het echt uitgegroeid tot een van de beste dagboekapps in de App Store. Het rustige design van het hoofdmenu spreekt erg aan: via de grote plus kom je meteen in een nieuw bericht terecht. Tik de tekst, voeg een tag toe, eventueel een locatie, de temperatuur en het weerbeeld. In de timeline staan alle berichten onder elkaar.

Day One barst uit z’n voegen van de mogelijkheden, maar houdt het overzichtelijk en simpel. De dagboeken kun je eventueel exporteren als PDF’s en uitprinten. Er zijn reminders in te stellen en als de inhoud van het dagboek te intiem is, kun je alles achter een digitaal slot opbergen. Day One is niet alleen geschikt als reisdagboek; je kunt het ook in het dagelijkse leven gebruiken, zelfs als app om dagelijkse bezigheden voor jezelf op een rijtje te krijgen.

Toch is het juist leuk om er op vakantie of tijdens de reis een dagboek bij te houden en deze desnoods van een speciale tag te voorzien. Met de geëxporteerde PDF heb je een mooi verslag van je reis. De informatie in de app wordt bewaard via iCloud en eventueel Dropbox. De app is gratis te gebruiken maar wil je meer (zoals het uploaden van meerdere foto’s per post) dan zul je een betaald abonnement moeten afsluiten.

Lees ook ons algemene overzicht van de beste dagboeken-apps voor iPhone en iPad:

Bekijk ook Dit zijn de beste dagboeken-apps voor iPhone, iPad en Mac We zetten de beste dagboekapps voor je op een rij. Zo kun je eenvoudig dagboeken maken en activiteiten bijhouden op je iPhone, iPad of Mac aan de hand van foto's of teksten.

Journi

Net als bij Polarsteps kun je bij Journi een gedrukt fotoboek bestellen na afloop van je reis. Bij Journi ligt dit er wel iets dikker bovenop. Je kunt verschillende tijdlijnen maken, die staan voor een bepaalde reis of gebeurtenis. Hieraan kun je foto’s toevoegen, maar ook vluchtinformatie, de temperatuur en grappige stickers. Je kunt ervoor kiezen om deze tijdlijnen te delen met andere mensen of om ze voor jezelf te houden. Ook kun je een verhaal schrijven bij elke foto of over de reis in het algemeen. Bij Journi kun je met meerdere mensen aan één tijdlijn werken, handig als je met familie of vrienden op reis gaat. Ook te gebruiken op de Mac.

Journey

Journey lijkt qua naam op de hierboven besproken app Journi. Maar de insteek is toch heel anders: je kunt het als reisverslag en dagboek gebruiken, maar de makers willen ook jouw ‘motivational coach and happiness trainer’ zijn zodat je aan jezelf kunt werken. De app kan automatisch bijhouden waar je bent geweest en op welke plek je alles hebt gedeeld. Journey biedt een aantal gratis functies, terwijl je voor andere moet betalen. Je koppelt de app aan je Google-account en je bent klaar om te gaan. De app synchroniseert tegen betaling tussen al je apparaten. Voor een eenmalig bedrag koop je de premium versie van de app. Deze maakt het bijvoorbeeld mogelijk om dagboeken te exporteren naar pfd of docx. Ook biedt de app dan Markdown-ondersteuning.

Het leuke van de Journey-app is dat deze bijhoudt hoeveel je beweegt op een dag en wat voor sport je hebt gedaan. Ook kun je een locatie toevoegen aan het dagboek-item waardoor deze op een kaart komen te staan. Zo kun je heel makkelijk zien waar je bent geweest en wat je hier hebt gedeeld.

Travel Diaries

Travel Diaries is dé dagboekapp, zeggen ze zelf. De app is gratis en bedoeld om je (reis)avonturen in vast te leggen met verhalen, foto’s en routekaarten in verschillende layouts. De stijl van het dagboek kun je aanpassen met fonts en opmaakfuncties. Je kunt je avonturen vervolgens delen als blog met vrienden of familie, of gewoon voor jezelf houden. Een pluspunt van deze app is dat het helemaal Nederlandstalig is.

Net als bij Polarsteps kun je een dagboek laten afdrukken met al je foto’s. Je kunt kiezen uit hard- of softcover. Wil je op de desktop werken aan je reisdagboek? Dat kan ook.

Andere reisdagboeken-apps

Journo - Reis Journaal (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.0+) - Het sterke punt van dit reisdagboek is de samenwerking. Je kunt met anderen een gezamenlijke reis vastleggen met tekst, foto’s en GPS-coördinaten. De app tekent je trip op de kaart en je kunt precies zien wie wat heeft bijgedragen. De 14-daagse proefperiode moet genoeg zijn voor het vastleggen van je eerste trip.

, iOS 11.0+) - Het sterke punt van dit reisdagboek is de samenwerking. Je kunt met anderen een gezamenlijke reis vastleggen met tekst, foto’s en GPS-coördinaten. De app tekent je trip op de kaart en je kunt precies zien wie wat heeft bijgedragen. De 14-daagse proefperiode moet genoeg zijn voor het vastleggen van je eerste trip. PicYourMoment (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.4+) - Elke dag krijg je een bericht van de app om een foto te nemen voor je visuele dagboek.

TrackMyTour (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.0+) - Met deze fraaie app maak je waypoints aan. Bij elk waypoint kun je een tekst of foto’s achterlaten, zodat je later precies kunt zien waar je bent geweest en wat je hebt meegemaakt.

, iOS 14.0+) - Met deze fraaie app maak je waypoints aan. Bij elk waypoint kun je een tekst of foto’s achterlaten, zodat je later precies kunt zien waar je bent geweest en wat je hebt meegemaakt. Tripcast (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Dit is een soort privé Instagram-feed voor thuisblijvers. Terwijl je volgers op Instagram misschien gek worden van al je foto’s kun je met Tripcast helemaal losgaan. Vrienden krijgen notificaties over waar je uithangt en kunnen reageren op je foto’s, die automatisch op een kaart worden getoond.

FindPenguins (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.0+) - Een leuke naam voor deze app waarmee je een reisverslag kunt maken. Houdt ook je locatie bij en geeft je de mogelijkheid een dagboek te maken, die je later kunt laten uitprinten.

, iOS 11.0+) - Een leuke naam voor deze app waarmee je een reisverslag kunt maken. Houdt ook je locatie bij en geeft je de mogelijkheid een dagboek te maken, die je later kunt laten uitprinten. Driftr: Social travel platform (gratis, iPhone, iOS 10.2+) - Driftr is een sociaal reisplatform waarmee je je belevenissen kunt vastleggen. Chat met vrienden en plan je trips. Sinds 2020 geen updates meer.

Momento - Diary / Journal (gratis, iPhone + IAP , iOS 12.0+) - Deze app is bedoeld om je belevenissen vast te leggen, of je nu thuis blijft of een wereldreis maakt.

Zoek je een dagboekenapp voor dagelijks gebruik? Ook dan hebben we een passend lijstje!

Bekijk ook Dit zijn de beste dagboeken-apps voor iPhone, iPad en Mac We zetten de beste dagboekapps voor je op een rij. Zo kun je eenvoudig dagboeken maken en activiteiten bijhouden op je iPhone, iPad of Mac aan de hand van foto's of teksten.

Dit artikel is onderdeel van de iCulture Vakantiespecial . Heb je tips of opmerkingen? Stuur dan een reactie via onderstaande link. Openingsfoto: Eugenio Marongiu via Shutterstock.com