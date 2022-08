Een fitnesstracker voor kinderen motiveert om actief te blijven en probeert met uitdagingen te zorgen dat kinderen voldoende beweging krijgen. Ze kunnen stappen tellen, de hoeveelheid beweging en verbrande calorieën mete en soms ook je slaap vastleggen. Voor jongere kinderen zit je vaak vast aan felgekleurde fitnesstrackers met dikke plastic randen waarmee ze over straat kunnen rollen, terwijl oudere kinderen liever iets hebben wat op een echte smartwatch lijkt. Dat kan, want er is voor iedereen wel iets passends te vinden.

GPS-trackers voor kinderen

Met de fitnesstrackers die we hieronder bespreken kun je meestal niet de locatie van je kind in de gaten houden. In feite kan het alleen met de Apple Watch, als het delen van de locatie staat ingeschakeld. Zoek je specifiek iets om continu te weten waar je kind uithangt, dan zou je een gps-tracker voor kinderen kunnen aanschaffen. Deze hebben een ingebouwde simkaart (je kunt hiervoor afzonderlijk een sim only-abonnement afsluiten). Een afweging hierbij is hoeveel privacy je je kind gunt en of het nodig is. Hier zijn een paar suggesties, mocht het vooral gaan om het in de gaten houden van je kind:

Apple Watch SE: een echte smartwatch

Het liefst zouden we zien dat er een Apple Watch voor kinderen komt, afgestemd op kleinere polsen. Apple lijkt dit voorlopig nog niet van plan en is meer geïnteresseerd in steeds grotere horlogekasten. Heb je wat oudere kinderen, dan zal de Apple Watch SE ze zeker aanspreken, omdat het eruit ziet als een volwassen smartwatch. Bovendien biedt deze veel meer dan alleen fitnesstracking en kan daarom voor jonge kinderen te veel afleiding veroorzaken. We raden deze aan vanaf een leeftijd van ongeveer 10 jaar, als kinderen voor het eerst een eigen iPhone krijgen.

De Apple Watch is de beste smartwatch die je als Apple-gebruiker kunt aanschaffen en de SE is het ‘budgetmodel’ dat dan als eerste in aanmerking komt. Je zou ook een tweedehands of refurbished exemplaar kunnen kiezen, bijvoorbeeld een Apple Watch Series 4 t/m 6. Dit kan een gebruikt exemplaar van de ouders zijn, of iets uit het tweedehands circuit. Neem je een iets duurder model met Cellular-functie, dan heeft het kind zelfs geen iPhone nodig en kun je continu volgen waar je kind uithangt (mocht dat gewenst zijn). En misschien ga je dan wel weer wat vaker de walkie talkie-functie gebruiken.

De Apple Watch houdt je activiteiten in de gaten, heeft een ingebouwde hartslagmeter en herinnert je om regelmatig op te gaan staan en bewegen. Het kleinste model van 40mm is het meest geschikt voor kinderen. Je kunt kiezen uit combinaties met verschillend gekleurde bandjes. Die bandjes kun je ook goedkoop aanschaffen als je de originele exemplaren te duur vindt. Dat het niet met Android-smartphones werkt zal voor de meeste Apple-gezinnen geen probleem zijn.

De huidige Apple Watch SE kan op veel plaatsen al met een leuke korting worden gekocht. Je kunt ook wachten op de Apple Watch SE 2022, die in het najaar wordt verwacht. Het eerdere model zal dan ongetwijfeld nog verder in prijs dalen.

Plus- en minpunten:

+ Biedt veel meer dan activiteiten tracken

+ Enorme keuze uit bandjes

+ Beste keuze voor Apple-gebruikers

+ Ingebouwde GPS

+ Enorme keuze uit apps

– Glazen scherm is kwetsbaar

– Minder geschikt voor kleine kinderen

– Batterijduur 1 dag

Apple Watch SE in 40mm

Spacegrijs 40mm Zilver 40mm Goud 40mm

Garmin Vívofit Jr 3: lange batterijduur

Garmin heeft een aparte productlijn voor kinderen, met de Garmin Vivofit Jr 3 als nieuwste model. Je kunt in de winkel ook nog de Vivofit Jr 2 en de originele eerste generatie aantreffen, maar die zien er meer uit als een fitnesstracker met dikke randen en zijn wat ons betreft minder aantrekkelijk vanwege de ouderdom en het uiterlijk. Zoek je iets met een opvallende opdruk van Frozen, Captain America, Star Wars of Mickey Mouse, dan is de tweede generatie wel wat je zoekt. De derde generatie oogt wat neutraler en subtieler.

De Garmin Vívofit Jr 3 ziet eruit als een plastic horloge. Hij is waterdicht en telt zowel stappen als slaapkwaliteit. Ouders kunnen een dagelijks activiteitendoel instellen en fitnessuitdagingen organiseren voor het hele gezin. Ze kunnen ook contactinformatie voor noodgevallen instellen. Je kunt je kind belonen met virtuele muntjes als er bepaalde doelen zijn gehaald. Geschikt voor een leeftijd vanaf ongeveer 4 jaar.

Plus- en minpunten:

+ Batterijduur meer dan een jaar

+ Marvel- en Disney-stripfiguren

+ Betaalbaar

+ Kleurenscherm

+ Fitness-beloningen

– Geen GPS

– Klein scherm

– Scherm moeilijk af te lezen in zonlicht

– Je betaalt extra voor de Disney-karakters

– Plastic uiterlijk

Vivofit Jr 3 Vivofit Jr 3 nieuwe kleuren Vivofit Jr 2

Fitbit Ace 3: traditionele fitnessband

Ook Fitbit heeft een fitnesstracker voor kinderen in het assortiment. De Fitbit Ace ziet eruit als een traditionele armband-fitnesstracker en zal daardoor misschien wat minder in de smaak vallen bij oudere kinderen. De Ace 3 is geschikt om mee te zwemmen en heeft een heel redelijke batterijduur van 8 dagen. Ook heeft Fitbit veel aandacht besteed aan ouderlijk toezicht. In plaats van een saaie voortgangsbalk heeft deze tracker geanimeerde wijzerplaten die veranderen als je dichter bij je doel komt. Standaard staat de Ace 3 ingesteld op 60 minuten beweging en 10.000 stappen, maar je kunt dit wijzigen. De tracker telt het aantal stappen, hoe lang ze actief zijn en herinnert als het tijd is om naar bed te gaan. Daarna blijft de Fitbit doorgaan met het meten van je slaapactiviteit. Fitbit probeert kinderen te motiveren om gezonde gewoontes aan te leren. Je kunt het bandje verwisselen, zodat je eens een ander uiterlijk kunt proberen. Grootste minpunt vinden we dat je de data niet kunt synchroniseren met Apple HealthKit. Fitbit weigert de software hiervoor aan te passen en vertrouwt erop dat je alleen het eigen Fitbit-platform wilt gebruiken.

Zoek je een volwassener model fitnesstracker, dan zou je ook eens kunnen kijken naar de Fitbit Charge 5 en de Fitbit Inspire 2. In onze gids over Fitbit lees je er meer over!

+ Betaalbaar

+ Batterijduur van 8 dagen

+ Veel wijzerplaten om uit te kiezen

– Gedateerd uiterlijk met dikke siliconenband

– Geen sync met Apple HealthKit

– Monochroom scherm

– Geen hartslagmeter

– Geen GPS

Xiaomi Mi Smart Band 6: goedkoop en goed

Mag het niet te veel kosten, dan zou je natuurlijk ook bij de Chinese fabrikanten kunnen kijken. Er is een gigantisch aanbod van semi-merkloze producten. Omdat het maar een paar euro’s scheelt zouden we dan eerder voor een bekend merk kiezen, zoals Xiaomi. Zij brengen alweer de zesde generatie van de fitnessarmband uit, verkrijgbaar in één kleur: zwart. Gelukkig zijn er wel bandjes in andere kleuren verkrijgbaar, maar dat kost weer extra geld terwijl je op zoek was naar zo goedkoop mogelijk.

De Xiaomi Mi Smart Band is niet speciaal bedoeld voor kinderen, maar kan vanwege de lage prijs en de vele functies wel aantrekkelijk zijn voor veel ouders. Xiaomi houdt ook rekening met de wat smallere (Aziatische) polsen, maar let op dat het bij kleinere kinderen nog wel goed moet passen. Eventueel kun je een extra klein bandje erbij kopen. De Xiaomi heeft een ingebouwde hartslagmeter, een indrukwekkend AMOLD-scherm en meet zelfs zuurstofniveau.

Daarnaast meet de tracker uiteraard stappen, hartslag en slaap. Er zitten 30 sporten in, van basketball tot touwtjespringen en dansen. Bij sommige activiteiten kan de tracker automatisch actief worden, bijvoorbeeld bij het wandelen en fietsen. De behuizing is waterdicht en de batterij gaat 10 dagen mee. Wil je een goedkope no-nonsense tracker zonder felle kleuren en Disney-figuurtjes dan is dit wat je zoekt. Er is een model met en zonder NFC. Wie het nog goedkoper wil hebben kan voor de Smart Band 4 of eerdere modellen kiezen.

+ Lage prijs

+ Batterijduur 10 dagen

+ Prima scherm

– Geen ouderlijk toezicht

– Alleen in zwart, andere kleur bandjes los verkrijgbaar

Meer fitnesstrackers voor kinderen

We hebben in de beschrijvingen hierboven al regelmatig alternatieven genoemd, zoals:

Mocht je andere Aziatische merken overwegen, dan kun je eens kijken bij Amazfit, Huawei en dergelijke:

Amazfit Band 5

Huawei Watch Fit

Huawei Watch Fit mini

Huawei Band 4, 6 en 7

Amazfit Band 5 Huawei Band 6 Huawei Band 7

Bij de westerse merken zijn Apple, Fitbit en Garmin de meest voor de hand liggende keuzes: je betaalt er wat meer voor, maar je hebt ook meer zekerheid dat je data niet op Chinese servers terechtkomt. Het is te hopen dat Apple ooit een Apple Watch voor kinderen uitbrengt, zodat je niet meer aangewezen bent op andere merken. Daarnaast zitten we ongeduldig te wachten totdat Gezinsconfiguratie voor de Apple Watch ook in Nederland gaat werken.

Waarop letten bij een fitnesstracker voor kinderen?

Bij de fitnesstrackers die we hieronder bespreken gaat het om het bijhouden van stappen en beweging. Er zit dus geen gps-tracker in om de locatie van je kind continu in de gaten te houden. Spelenderwijs worden kinderen gemotiveerd om meer te bewegen, bijvoorbeeld door digitale awards te verdienen. Ouders krijgen een melding als er een doel is gehaald, zodat je ze kunt belonen met bijvoorbeeld een uurtje gamen. Ook kunnen ze meldingen krijgen als het tijd is om medicijnen in te nemen of een klusje in huis te doen, zoals de hond uitlaten of kamer opruimen.

Vind je kind een felgekleurd model met stripfiguren te kinderachtig, dan zijn erook volwassener ogende smartwatches. Let daarbij op dat de armband goed is afgestemd op de kleinere polsen van kinderen. Let verder op de verbinding: vaak is er een smartphone met Bluetooth nodig om te koppelen. Heeft het kind geen eigen smartphone, dan kun je het koppelen aan het device van één van de ouders, maar loop je ook het risico dat ze meldingen binnenkrijgen die voor de ouders zijn bedoeld. Apple heeft als oplossing hiervoor Gezinsconfiguratie bedacht, maar dit werkt nog niet in Nederland en België.

Let bij aanschaf ook op robuustheid, waterbestendigheid, batterijduur en dergelijke. Extra’s zoals het functies voor noodgevallen kunnen ook handig zijn. Kies je voor onbekende niet-westerse merken, dan loop je het risico dat ongemerkt veel data wordt verzameld of dat ze gemakkelijk kunnen worden gehackt.