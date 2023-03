Veel mensen zijn nog maar net overgestapt naar WiFi 6 en WiFi 6E en de opvolger dient zich alweer aan. Ook nu belooft de nieuwste standaard weer snellere en stabielere verbindingen, maar als je vandaag al je draadloze netwerk thuis wil verbeteren heb je er nog niet zoveel aan. Het zal nog wel even duren voordat er voldoende apparatuur verkrijgbaar is. Toch is het goed om te weten wat je kunt verwachten en of het zin heeft om nog even te wachten met de aanschaf van je volgende router. Heb je nu meteen een router nodig, dan raden we aan om naar WiFi 6E te kijken en bijvoorbeeld een meshsysteem te overwegen voor dekking in je hele huis.

Welke Apple-producten werken met WiFi 7?

Er zijn nog een Apple-producten die WiFi 7-support bieden. Wel is het zo dat de standaard terugwaarts compatibel is, dus als je later dit jaar een router met WiFi 7 aanschaft, werkt deze probleemloos met MacBooks en andere Apple-producten die nog op WiFi 5 en 6 zijn gebaseerd.

Wat is WiFi 7?

WiFi 7 is de zevende generatie WiFi en belooft meerdere verbeteringen ten opzichte van de huidige standaard WiFi 6. Om van alle mogelijkheden te kunnen profiteren heb je een router én devices zoals smartphones, tablets, tv’s en dergelijke nodig die het ondersteunen

Deze naamgeving kun je tegenkomen:

WiFi 7: IEEE 802.11be

WiFi 6: IEEE 802.11ax

WiFi 5: IEEE 802.11ac

Opvallend is, dat WiFi 7 net als WiFi 6E gebruik maakt van dezelfde frequentiebanden op 2,4GHz, 5GHz en 6GHz. En toch zijn er voordelen omdat WiFi 7 deze frequentiebanden efficiënter gebruikt.

Dit zijn de voordelen van WiFi 7

WiFi 7 is sneller, ondersteunt meer verbindingen en biedt lagere latency. Dit komt van pas bij het kijken van video in hoge kwaliteit (8K), cloud gaming, AR- en VR-toepassingen en meer. Ook heb je minder last van drukte op de lijn en interferentie op plekken waar veel devices tegelijk zijn of op plekken waar netwerken van de buren elkaar overlappen. Denk hierbij aan evenementen waar veel mensen dicht op elkaar zitten, of flatgebouwen waar veel mensen op een klein oppervlak wonen. WiFi 7 biedt op deze plekken een hogere netwerkcapaciteit voor gebruikers.

WiFi 7 biedt ook verbeteringen voor bestaande technologieën zoals OFDMA, MU-MIMO en TWT, die al in eerdere WiFi-varianten werden gebruikt.

Wat zijn de verschillen tussen WiFi 7 en WiFi 6E?

Een opsomming van de belangrijkste verschillen met voorganger WiFi 6E maakt nog wat meer duidelijk wat nu eigenlijk de verbeteringen en voordelen zijn van WiFi 7. Het komt neer op een viertal punten:

Met de komst van WiFi 5 kregen we Multi-User, Multiple Input, Multiple Output (MU-MIMO). Dit zorgt ervoor dat meerdere mensen gelijktijdig probleemloos gebruik kunnen maken van hetzelfde draadloze netwerk. WiFi 6/6E voegde daar MU-MIMO uplink support aan toe.

Bij WiFi 7 wordt het aantal MU-MIMO-streams verhoogd van 8 naar 16 en komt er Multi-Link Operation (MLO) bij. Dit zorgt ervoor dat niet langer één band wordt gekozen voor de data, maar dat er automatisch wordt gewisseld naar de meest geschikte band (dus 2,4, 5 of 6GHz). Er kan zelfs gelijktijdig gebruik worden gemaakt van meerdere frequentiebanden en kanalen, terwijl het voor de gebruiker aanvoelt als één verbinding.

Pluspunt 1: Bredere kanalen

Elke frequentieband is verdeeld in meerdere kanalen. Hoe breder het kanaal, hoe meer data er doorheen kan. Dit is te vergelijken met een snelweg: bij een driebaansweg kan er drie keer zoveel verkeer door, in vergelijking met een snelweg die maar uit één baan bestaat.

2,4GHz band: 11 kanalen van elk 20MHz

5GHz band: 45 kanalen van 20, 40 of 80MHz

6GHz band: 60 kanalen (tot maximaal 160MHz per kanaal bij WiFi 6E en 320MHz bij WiFi 7)

WiFi 7 verdubbelt dus de bandbreedte op de 6GHz-band. Er kan meer data doorheen, als zowel de router als het device geschikt zijn.

Pluspunt 2: Hogere QAM

QAM staat voor Quadrature Amplitude Modulation. Het is een methode om datapakketten te vertalen naar analoge signalen, waarna ze draadloos worden verstuurd. Hoe hoger het QAM-getal, hoe hoger de efficiency, capaciteit en datasnelheid.

WiFi 5: 256-QAM

WiFi 6: 1024-QAM (+25% vergeleken met voorganger)

WiFi 7: 4K-QAM (+20% vergeleken met voorganger)

Hoe hoger de QAM, hoe korter het bereik. Je hebt dan een sterker signaal nodig om dezelfde prestatie te kunnen leveren. Een tweemaal zo hoog QAM-getal betekent dus niet dat de data tweemaal zo snel gaat. Bij WiFi 6 is de datasnelheid zo’n 25% beter dan bij WiFi 5.

Pluspunt 3: Multi-link Operation

Multi-Link Operation (MLO) zorgt voor de grootste verbetering. Voorheen werd de verbinding tussen twee apparaten gelegd op een enkele band en op een vast kanaal. De router besluit daarbij of er gebruik zal worden gemaakt van 2,4GHz, 5GHz of 6GHz. Ook bij een tri-band WiFi 6E-route wordt altijd maar een enkele frequentieband en een vast kanaal gebruikt.

Bij WiFi 7 is dat niet zo. Dankzij MLO kan er gebruik worden gemaakt van meerdere frequenties op meerdere banden. Er kan dus sprake zijn van twee of meer gelijktijdige kanalen op verschillende frequentiebanden, terwijl er voor de gebruiker sprake lijkt van één verbinding. Een WiFi 7-router kan rekening houden met drukte en interferentie op bepaalde kanalen en daartussen wisselen, door steeds het beste kanaal te kiezen. Zo houd je een stabiele verbinding met een lage latency.

Pluspunt 4: Preamble puncturing

Naast de hierboven genoemde punten ondersteunt WiFi 7 ook preamble puncturing. Dit houdt in dat een client spectrum kan gebruiken dat een andere client normaal gesproken bezet zou houden. Is er 320MHz aan totale bandbreedte op het kanaal en wordt hiervan 40MHz al gebruikt, dan zijn de overige 280MHz beschikbaar voor iemand anders.

Wanneer komt WiFi 7 beschikbaar?

De eerste routers en devices met WiFi 7 worden in de loop van 2023 verwacht. Overweeg je op termijn een WiFi 6E-router aan te schaffen, maar heb je geen haast, dan zou je je aankoop eventueel kunnen uitstellen totdat er WiFi 7-routers zijn. Je huidige devices met WiFi 5 en 6 worden ondersteund, dus je hoeft niet meteen een nieuwe iPhone aan te schaffen. En het is bovendien nog maar de vraag of de iPhone 15-serie beschikt over WiFi 7-support.

Maar zelfs als WiFi 7 beschikbaar komt, zal WiFi 6 niet meteen verdwijnen. De beide varianten zullen meerdere jaren naast elkaar bestaan, omdat mensen niet elk jaar hun router vernieuwen.

Welke WiFi 7 routers komen er aan?

Ook op dit punt moeten we je teleurstellen: er zijn nog geen routers verkrijgbaar met WiFi 7. Maar ze zijn al wel aangekondigd! Onder andere TP-Link, Netgear, ASUS en MSI gaan in de loop van 2023 hun producten in de winkel leggen.

WiFi 7-routers van TP-Link

TP-Link heeft een complete lijn WiFi 7-routers aangekondigd, waaronder het topmodel Archer BE900 van 600 euro. Dit is een quad-band model met een 6GHz-band met snelheden tot 11 Gbps, twee 5GHz-banden en een 2,4GHz-band. Deze heeft een opvallend X-vormig design en een aanpasbaar LED-raster met aanraakgevoelig scherm. De gecombineerde snelheid is 24 Gbps. Dit is trouwens niet de hoogst haalbare snelheid, want Qualcomm heeft een quad-band WiFi 7-chipset die tot 33 Gbps kan leveren over 16 streams.

Bekijken: TP-LINK Archer BE900 bij Amazon

Voor mensen die extreme performance willen is er de quad-band TP-Link Archer BE24000 in hetzelfde X-vormige design, maar met een gecombineerde bandbreedte van 24,4 Gbps. Deze is voorzien van LCD-touchscreen voor belangrijke informatie over het systeem, lokale tijd en temperatuur en dergelijke. Er zitten 12 interne antennes in, twee 10 GbE-poorten en vier 2,5 GbE-poorten.

Daarnaast gaat TP-LINK de Archer GE800 router voor gamers uitbrengen en drie meshsystemen in de Deco-lijn. Het topmodel meshsysteem is de Deco BE95 die meer dan duizend euro gaat kosten voor twee stuks.

WiFi 7-routers van Netgear

Een van de eerste producten is de Netgear Nighthawk RS700, een torenvormige router in een matte zwarte kleur. Het design wijkt af van de ruimteschip-achtige routers die Netgear sinds 2018 uitbracht en lijkt nu meer op dat van concurrenten zoals de AmpliFi Alien of de Linksys Velop. Het is Netgear’s eerste WiFi 7-router.

Er zitten acht interne antennes in de Netgear Nighthawk RS700, vier voor zenden en vier voor ontvangen van data. Je hebt in je hele huis dekking met ondersteuning tot maar liefst 200 devices. Met een toekomstige software-update wordt het mogelijk om meerdere zuiltjes te plaatsen om er een mesh-netwerk van te maken, voor als je een erg groot huis hebt.

WiFi 7-routers van ASUS

ASUS kondigde tijdens CES 2023 de ASUS ROG Rapture GT-BE98 en RT-BE96U. Deze zien eruit als een gigantische plastic spin. De BE98 heeft een enkele 2,4GHz-band, twee 5GHz-banden en een 6GHz-band. Je halat er tot 25.000 Mbps bandbreedte mee. De RT-BE96U is vergelijkbaar, maar heeft slechts één 5GHz-band.

WiFi 7-routers van MSI

Tot slot MSI, die de RadiX BE22200 Turbo heeft aangekondigd. Ook dit is een opvallende router met vier antennebladen, die uit de basis steken. Deze kunnen fysiek bewegen, om de best mogelijke verbinding te leggen. Zit iedereen in dezelfde hoek van het huis, dan zullen de antennebladen dus ook in die richting staan. De MSI RadiX BE22000 Turbo ondersteunt, zoals de naam al doet vermoeden, snelheden tot 22.000 Mbps over drie frequentiebanden. Er zitten ook twee 10 GbE-poorten en vier 2,5 GbE-poorten op. De andere routers die MSI voor dit jaar heeft aangekondigd werken op WiFi 6/6E.

Linksys heeft aangegeven “excited” te zijn om de WiFi 7-chips van Qualcomm te gebruiken, maar heeft voorzover wij weten nog geen concrete routers aangekondigd. Hetzelfde geldt voor D-Link.

Nog niet toe aan WiFi 7? Bekijk dan ons overzicht van WiFi 6-routers en alle informatie over WiFi 6E.