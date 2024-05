De beste apps met reisgidsen voor je iPhone en iPad

Lonely Planet

Vroeger had Lonely Planet losse apps met informatie over diverse bestemmingen, maar die zijn nu ingeruild voor digitale reisgidsen. Je kunt ze lezen op je iPhone en iPad. Er zijn meerdere varianten, bijvoorbeeld Lonely Planet Europe’s Best Trips met in totaal 40 road trips, voorzien van mooie foto’s in kleur. Ze variëren van tweedaagse weekendtrips tot complete avonturen van twee weken tijden een Grand Tour in Italië. Je kunt dit doen op de motor of in een huurauto. De gids bevat meer dan 130 duidelijke routekaarten met gedetailleerde aanwijzingen en krijgt suggesties voor elk budget, of het nu om eten, slapen of sight-seeing gaat. De Europa-gids bevat routes in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Zwitserland, Oostenrijk, Groot-Brittannië en Ierland.

Er zijn nog meer gidsen in deze serie, namelijk: USA, California, New England, Southwest USA, New York & the Mid-Atlantic, Florida & the South en The Pacific Northwest.