Ben je gek op wandelen? Met deze wandelapps voor je iPhone en iPad vind je de mooiste wandelroutes in Nederland, België en het buitenland. Ook vertellen we welke apps je kunt gebruiken om je afgelegde wandelroute te bekijken.

Wandelapps voor je iPhone

Wandelen in tijden van corona, mag dat? Ja! Maar alleen als je naar plekken gaat waar het rustig is. Er zijn nog genoeg plaatsen in je eigen omgeving waar geen grote mensenmassa’s zijn, zelfs bij de grote steden. De truc is om onontdekte plekjes te vinden, waar je even lekker kunt uitwaaien zonder een mens tegen te komen. Met deze apps lukt dat.

Wandelen is een van de gezondste bezigheden in je vrije tijd. Je geniet van de natuur, terwijl je lekker in beweging bent. Het is geschikt voor bijna iedereen. Met de wandelapps in dit overzicht vind je prachtige routes, krijg je informatie tijdens het wandelen of kun je zelf je wandelroute samenstellen. Er zit altijd wel een geschikte wandelapp bij, of je nu op pad gaat tijdens de vakantie of in het weekend graag erop uit trekt. Ga je liever op fietsvakantie dan hebben we daarvoor ook een geschikte lijst. Dit zijn de beste wandelapps voor iPhone.

Wandelen met apps

Met deze wandelapps maak je zowel lange als korte wandeltochten, in eigen land of daarbuiten. Veel mensen vinden het daarnaast ook handig om hun stappen vast te leggen. Ook dat kan: daarvoor hebben we een lijst met stappenteller-apps waarmee je ook kunt zien welke afstand je hebt afgelegd. Hieronder bespreken we apps waarmee je de route verkent, de route vastlegt of die dichterbij huis een leuke wandeling uitstippelen.

Wandelen in Nederland-app voor iPhone

Ga je in Nederland wandelen, dan is de wandelapp ‘Wandelen in Nederland’ onmisbaar. Het is de populairste app met tienduizenden gebruikers. Er zitten in totaal zo’n vijfduizend wandelingen in, ook bij jou in de buurt. Enkele routes zijn gratis, voor de rest betaal je per wandelroute of pakket. Door dit grote aanbod van routes kan deze app erg handig zijn als je in een mooi gebied terecht bent gekomen en zin hebt om te gaan wandelen. Bij het kiezen van een wandelroute is het goed om te kijken of deze voorzien is van GPS-functie, want dat is niet bij alle het geval. Er zitten originele routes tussen, die onder andere zijn geselecteerd door Rootz Magazine, Wandel Magazine en Trouw.

Op de bijbehorende website Wandelingen.nl vind je alle routes die in de app gratis te bekijken zijn. Zo kun je vooraf makkelijker kijken welke wandelroute je leuk vindt.

Komoot

Komoot is een van oorsprong Duitse app, die nu ook in het Nederlands is vertaald. Je kunt er wandel- en fietsavonturen mee plannen. Plan je route tot in detail en check hoe het zit met ondergrond, moeilijkheidsgraad, afstand en hoogte. Je krijgt ook turn-by-turn spraaknavigatie, zodat je niet steeds op je scherm hoeft te kijken. Je kunt kaarten offline downloaden en topografische kaarten opslaan in deze app.

Navigeren lukt ook als je geen internetverbinding hebt. De app toont duidelijk het verschil tussen wandelpaden, MTB-singletracks, verharde wegen en verschillende soorten ondergrond. Ook kun je met Highlights zien wat de favoriete plekken van andere Komoot-gebruikers zijn. De eerste regio is gratis, daarna kun je het uitbreide met regiopakketten of het wereldpakket. Komoot biedt ook een Apple Watch en stuurt de gegevens door naar Apple’s HealthKit.

Vossenstreken

Deze wandelapp is ontwikkeld door het Brabants Landschap, het Natuurmuseum Brabant en de Vlaamse stichting Kempens Landschap. In de app vind je bijna 50 routes in Noord-Brabant en Vlaanderen, die ook leuk zijn om met kinderen te lopen. Er zitten namelijk opdrachten in die de kinderen onderweg moeten uitvoeren. Deze app wordt niet meer zo vaak bijgewerkt.

Vossenstreken biedt overzichtelijke routeinformatie en gedetailleerde kaarten, zodat je niet verdwaalt. De routes zijn niet te lang en voorzien van extra’s voor kinderen. Minpunt is dat je er alleen mee kunt wandelen in de regio Noord-Brabant en Vlaanderen.

Klompenpaden

Met de Klompenpaden-app kun je de agrarische natuurgebieden in Utrecht en Gelderland ontdekken. Tijdens het wandelen kun je zomaar de bordjes van Klompenpaden tegenkomen. Maar als je je wilt voorbereiden is het wel zo slim om eerst even in de Klompenpaden-app te kijken hoe lang de route is en wat je kunt verwachten. De Klompenpaden-app wijst je langs prachtige wandelroutes door de natuurgebieden. Op basis van je GPS-locatie krijg je een melding als je bij een informatiepunt bent. Daar krijg je informatieve video’s, artikelen of foto’s over bezienswaardigheden te zien. De routes zijn met zorg gemaakt, maar het is lastig dat je niet kunt zoeken op basis van locatie.

Wandelzapp

Wandelzapp bestaat al heel wat jaren en is met z’n tijd meegegaan. Er zitten in deze app meer dan 800 routes door heel Nederland, afkomstig van de website Wandelzoekpagina. Op een kaart kun je de routes zien, zodat je weet of er een leuke wandelroute in de buurt is. Nadeel is wel dat je slechts één wandelroute gratis kunt proberen. Daarna moet je per route betalen. Ben je van plan om de app vaker te gebruiken, dan kun je beter een jaarabonnement afsluiten.

Natuurroutes van Natuurmonumenten

Voor wandelen in eigen land heeft Natuurmonumenten een zeer handige app met wandelingen, fietstochten en vaarroutes. De Natuurroutes-app heeft kaarten die je kan downloaden om later ongestoord offline mee te kunnen wandelen. Er staan nu tientallen wandelroutes in door de mooiste natuurgebieden in ons land. Je sorteert de routes op afstand van je huidige locatie, maar je kunt ook zoeken op plaatsnaam of op de kaart. Extra leuk is dat de routes zijn voorzien van een toelichting van boswachters, waardoor je ook nog iets opsteekt over het wandelgebied.

Bij elke route krijg je behoorlijk wat informatie, zoals foto’s, een gemiddelde waardering, uitgebreide beschrijving van het natuurgebied en de tocht, het vertrekpunt met adres en vervoersmogelijkheden naar de locatie toe. Pluspunt is dat er een groot aanbod van routes is, die je offline kunt opslaan.

Topo GPS Nederland

Topo GPS geeft het al weg in de naam: hier vind je GPS-navigatie op een topografische kaart van Nederland. Op een schaal van 1:25.000 ligt de nadruk in deze app nu eens niet op autowegen of fietspaden, maar juist op de natuur. Je ziet kavels, landbouw en bosranden duidelijk aangegeven in deze app, net als begroeiing, hoogtelijnen en de kleinste paadjes. De kaarttegels die je voor je wandeling bekijkt worden handig opgeslagen zodat je ze later zonder internetverbinding kan bekijken.

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, kan je met Topo GPS Nederland ook in het buitenland terecht. Je kan nationale geografische kaarten kopen van België, Frankrijk, Denemarken en Nieuw-Zeeland en daarnaast is er een minder gedetailleerde wereldkaart van OpenStreetMap. De prijzen zijn wisselend per regio.

Maps 3D

Maps 3D is zeer geschikt om te wandelen op vakantie. Je drukt enkele seconden op een locatie op de kaart, zet een pinnetje neer en plant een route. Daarnaast heb je ook in allerlei delen van de wereld beschikking over gemarkeerde wandelpaden die andere lopers al hebben afgelegd. Het is de enige app die hoogteverschillen in de route aangeeft en een 3D-weergave biedt. De kaarten zijn wat rommelig door alle informatie erop en je kan soms net niet ver genoeg in- of uitzoomen, maar je kan grote gebieden downloaden voor offline gebruik zodat je in het buitenland geen internet hoeft te gebruiken.

Je kan routes opnemen, exporteren en openen in andere kaarten-apps. Daarnaast heeft de app een kilometerteller aan boord. De volledige versie laat je ten opzichte van de gratis versie routes plannen, oneindige en grotere kaarten downloaden voor gebruik in het buitenland en meer waypoints aanleggen. Dat is de variant die we van harte aanbevelen.

Lees meer over Maps 3D voor iPhone.

Meer wandelapps voor Nederland en België

Zoek je nog meer leuke wandelapps, bekijk dan ook eens deze:

Wandelknooppunten: Nederland (€9,99, iPhone/iPad + IAP , iOS 9.1+) - Deze app brengt verschillende wandelknooppuntnetwerken in Nederland in kaart. De app laat je een begin- en eindpunt instellen en berekent vervolgens de afstanden tussen verschillende wandelnetwerken. Je kunt ook kaarten offline meenemen en routes zoeken van andere wandelaars.

, iOS 9.1+) - Deze app brengt verschillende wandelknooppuntnetwerken in Nederland in kaart. De app laat je een begin- en eindpunt instellen en berekent vervolgens de afstanden tussen verschillende wandelnetwerken. Je kunt ook kaarten offline meenemen en routes zoeken van andere wandelaars. MyRouteYou Mobile (gratis, iPhone + IAP , iOS 8.0+) - Meer dan twee miljoen recreatieve routes in allerlei landen.

, iOS 8.0+) - Meer dan twee miljoen recreatieve routes in allerlei landen. PeakFinder AR (€5,49, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Hoe heet de berg die je daar in de verte ziet? PeakFinder biedt alle informatie, zodat je kunt inschatten of het zin heeft om een berg te beklimmen. Werkt wereldwijd.

GPS- en wandelkaarten

Onderstaande apps zijn wat meer gericht op topografie, GPS-navigatie en 3D-kaarten:

OsmAnd Rejse og Navigere (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 9.3+) - Een wandelapp met wereldwijde kaarten, die gebruik maakt van OpenStreetMap.

, iOS 9.3+) - Een wandelapp met wereldwijde kaarten, die gebruik maakt van OpenStreetMap. Pocket Earth PRO (€5,49, iPhone/iPad + IAP , iOS 9.0+) - Meer gericht op offroad-wegen dan andere offline kaartenapps en na eenmalige aanschaf met kaarten van over de hele wereld.

, iOS 9.0+) - Meer gericht op offroad-wegen dan andere offline kaartenapps en na eenmalige aanschaf met kaarten van over de hele wereld. ViewRanger (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 11.0+) - Uitgebreide app met duizenden routes voor wandelen en mountainbiken. Bevat officiële Kadaster-kaarten voor Nederland en wereldwijde kaarten van OpenStreetMap en OpenCycleMap. Afgelegde routes kunnen gedeeld worden met vrienden.

+ , iOS 11.0+) - Uitgebreide app met duizenden routes voor wandelen en mountainbiken. Bevat officiële Kadaster-kaarten voor Nederland en wereldwijde kaarten van OpenStreetMap en OpenCycleMap. Afgelegde routes kunnen gedeeld worden met vrienden. GPX-Viewer (€2,29, iPhone/iPad, iOS 11.4+) - Met deze app kun je GPX-bestanden inlezen, zoals de toeristische wandelroutes die je op ANWB vindt.

Zoek je stappenteller-apps om je prestaties te meten? Ook daarvoor hebben we een lijst gemaakt. En als je je verveelt tijdens het wandelen is het misschien een idee om eens naar onze lijst met geocaching-apps voor iPhone te kijken.

