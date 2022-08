Zin om uit eten te gaan of zoek je een leuk restaurant op vakantie? iCulture zet de beste apps om restaurants met je iPhone of iPad te vinden op een rij.

Beste restaurantapps voor iPhone en iPad

Als je op vakantie bent kan het altijd lastig zijn om een goed restaurant te vinden. Je wilt gewoon een lekkere maaltijd met een goed glas wijn. Hoe zorg je dat je in een leuk restaurantje belandt en hoe vermijd je de tourist traps met ongeïnspireerde gerechten en veel te hoge prijzen? In deze gids vind je de beste apps om leuke eettentjes en bijzondere restaurants te ontdekken. Ben je onderweg en heb je meer zin in een ongecompliceerde snack? Lees dan onze applijst om fastfood te vinden. Dit zijn de beste restaurantapps voor iPhone en iPad.

iCulture adviseert: TripAdvisor

In deze lijst van restaurantapps lijkt TripAdviser misschien niet zo voor de hand liggend. Maar zet TripAdvisor niet weg als een app om alleen hotels of bezienswaardigheden mee te vinden, want de app is misschien nog wel beter voor het vinden van de leukste eettentjes in de buurt. Als je over een internetverbinding beschikt, kan je overal ter wereld opvragen waar andere reizigers het lekkerst en leukst hebben gegeten. Hoewel allerlei restaurants 4 en 4,5 sterren gemiddeld krijgen, heeft TripAdvisor slimme algoritmes waardoor je toch ziet welk restaurant in de buurt of in een plaats het leukst is. Overal wordt gewerkt met een toplijst en dus zie je meteen of je bij de nummer 1 of 23 zit.

De kracht van TripAdvisor is dat plekken die in trek zijn bij toeristen, al snel veel recensies hebben. Zo zie je meteen of een locatie iets voor jou is. Wil je alleen de kritische noten lezen, dan selecteer je gewoon op de strenge beoordelingen. Het overzicht met uitsluitend restaurants zit wel iets weggestopt, maar als je het eenmaal gevonden hebt zal je dit heel veel nuttige suggesties opleveren. Je kan in het restaurantoverzicht (bijvoorbeeld per stad of op basis van je locatie), ook filteren op soort keuken. Maar het type keuken je niet uit, dan kun je in het volledige overzicht nog meer filteren op bijvoorbeeld prijs. Reserveren kan soms ook via de app, maar TripAdvisor stuurt je ook door naar een andere reserveringssite of -app als reserveren via TripAdviser zelf niet mogelijk.

iCulture adviseert voor Nederland: TheFork

In Nederland heb je van alle restaurantapps het meeste aan de bekende app van TheFork (voorheen IENS). De app heeft een zeer compleet aanbod van Nederlandse restaurants en oneindig veel beoordelingen. Via de app kun je zoeken op restaurant, keuken of plaats. Je kunt ook direct zoeken naar restaurants die op dat moment nog een tafel voor je vrij hebben. Als je jouw wensen hebt ingevuld worden de restaurants gerangschikt op basis van het gemiddelde cijfer. In het overzicht zie je dan meteen de gemiddelde prijs van een driegangenmenu en het type keuken. Als je een restaurant aantikt kun je de openingstijden, het adres en de aparte cijfers voor eten, service en decor bekijken. Daaronder vind je de eindeloze en enigszins verslavende stroom van recensies, variërend van nuttige opmerkingen tot lappen tekst met daarin de belevingen van minuut tot minuut van ontevreden bezoekers. Je kunt vanuit de app ook meteen reserveren.

TheFork werkt ook samen met Apple Kaarten. Je kunt daardoor een restaurant opzoeken via Apple Kaarten en direct dit restaurant reserveren.

Yelp

Het populaire Yelp wordt internationaal veel gebruikt voor het zoeken naar restaurants, maar het bevat ook informatie over tankstations, supermarkten en andere bedrijven. Om een lekker restaurant te vinden kun je zoeken op naam, gerecht of trefwoord, maar ook bekijken wat er in de nabije omgeving te doen is. Verder kun je beoordelingen lezen, foto’s bekijken en inchecken via Foursquare, waarbij er soms leuke check-in aanbiedingen te vinden zijn. Bijvoorbeeld een gratis glas wijn bij je gerecht of 15% korting op de toegangsprijs van een museum. Daarnaast kun je in de app met augmented reality in de omgeving rondkijken.

Hoewel Yelp oorspronkelijk uit de VS komt, kun je in veel Nederlandse en Belgische steden behoorlijk wat restaurants met beoordelingen vinden. Yelp is dus nuttig voor een vakantie in eigen land, maar ook goed te gebruiken in Engeland, Ierland, Frankrijk, Oostenrijk, enzovoorts. Apple maakt zelf ook gebruik van Yelp, onder andere in Apple Kaarten en Siri. Wie zoekt op restaurants in de buurt ziet in het overzicht wie van zijn vrienden er al eens heeft ingecheckt. Zo kun je jouw beslissing laten afhangen van de expertise van je vrienden. Yelp heeft ook een reserveringsextensie voor Apple Kaarten, zodat je via Apple’s eigen app een reservering kunt maken.

OpenTable

OpenTable is een bekende internationale speler op het gebied van restaurants reserveren. Je kunt er echter ook terecht voor een overzicht van Nederlandse en Belgische restaurants. Je kunt eenvoudig op allerlei soorten keukens selecteren. Dus of je nou trek hebt in sushi, Italiaans of een lekkere steak, bij OpenTable kun je meteen het juiste restaurant vinden.

OpenTable biedt in totaal ruim 40.000 restaurants wereldwijd en is daardoor uitermate geschikt als je vaak de grens over gaat. Voor het grootste overzicht van Nederlandse restaurants kun je het beste terecht bij TheFork. Het voordeel van OpenTable is dat deze op veel apparaten beschikbaar is. Er is bijvoorbeeld een extensie voor iMessage.

Quandoo

Quandoo is vergelijkbaar met Yelp en biedt ook restaurantgidsen voor grote wereldsteden en Europese landen. Quandoo werkt in totaal 12 landen, waaronder Nederland, het Vereningd Koninkrijk, Duitsland en Zwitserland. Het is daarmee niet de meest uitgebreide app, want zoals je ziet ontbreken populaire vakantiebestemmingen zoals Frankrijk en Spanje. Desalniettemin vinden we de app de moeite waard om eens te proberen, mede doordat de app redelijk overzichtelijk is. Omdat er niet al te veel in staat, word je ook niet overspoeld met functies die je misschien toch niet gebruikt. En als een restaurant gebruikmaakt van Quandoo, dan kan je de reservering ook via Apple Kaarten doen dankzij de extensie voor de app.

Het Laatste Tafeltje

In Nederland kun je ook gebruikmaken van de app Het Laatste Tafeltje. Met deze app kun je in meer dan 650 restaurants in heel Nederland extra voordelig uiteten. De app maakt gebruik van bijvoorbeeld afzeggers van reserveringen, waardoor je op het laatste moment leuk uiteten kunt gaan met een aantrekkelijke korting. Het reserveren en betalen doe je meteen in de app van Het Laatste Tafeltje. De kortingen variëren tussen complete 3-gangenmenu’s tot aan een korting op de totale rekening. De app biedt tot slot ook nog bioscoopdeals, bijvoorbeeld van restaurants die in de buurt van een bioscoop gevestigd zijn. Zo pak je na het eten ook nog een filmpje mee.

Het nadeel van Het Laatste Tafeltje, en goed om te weten, is dat je dus van tevoren al betaalt. Hierdoor is de app niet per se een reserveringsapp, maar meer een kortingsjager waarmee je direct eten kunt bestellen. De rest van de rekening, bijvoorbeeld voor de drank, betaal je vervolgens in het restaurant zelf. Een grote kanttekening van de app zelf is dat het eigenlijk niets meer is dan een webapp. Je zou daarom ook de website kunnen gebruiken, al biedt de app een overzicht van restaurants in de buurt en kun je pushberichten ontvangen.

Andere restaurantapps voor Nederland en België

Er zijn nog meer restaurantapps waarmee je in Nederland en België een restaurant kunt zoeken (en soms ook reserveren):

Resto.be (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.3+) - Zoek naar de beste restaurants in België, in deze wat gedateerd uitziende app. Ook verkrijgbaar in edities voor Nederland en Frankrijk.

Google Maps (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 13.4+) - Google Maps heeft een eigen sectie Eten, Drinken en Slapen, met verwijzingen naar locaties in de buurt. Op de restaurantpagina’s kun je zien wat andere gasten van het restaurant vinden en je bekijkt de openingstijden en op welke tijden het het drukst is.

, iOS 13.4+) - Google Maps heeft een eigen sectie Eten, Drinken en Slapen, met verwijzingen naar locaties in de buurt. Op de restaurantpagina’s kun je zien wat andere gasten van het restaurant vinden en je bekijkt de openingstijden en op welke tijden het het drukst is. Spontaan (gratis, iPhone/iPad, iOS 9.0+) - Voor de keren dat je spontaan uit eten wil, zonder teveel te moeten betalen.

Andere restaurantapps vinden in het buitenland

Voor in het buitenland komen deze restaurantapps ook goed van pas:

Foursquare City Guide (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 10.0+) - Wil je weten waar de (tech)foodies uithangen? Met Foursquare zie je beoordelingen en foto’s van allerlei plekken, waaronder veel restaurants, koffiezaakjes en ijssalons. De smaak van de Foursquare-gebruikers is vaak wel iets kritischer dan wat de doorsnee pizzeria-bezoeker leuk vindt. Veel eetsuggesties en zelfs tips hoe je gebruik kunt maken van de gratis Wi-Fi.

, iOS 10.0+) - Wil je weten waar de (tech)foodies uithangen? Met Foursquare zie je beoordelingen en foto’s van allerlei plekken, waaronder veel restaurants, koffiezaakjes en ijssalons. De smaak van de Foursquare-gebruikers is vaak wel iets kritischer dan wat de doorsnee pizzeria-bezoeker leuk vindt. Veel eetsuggesties en zelfs tips hoe je gebruik kunt maken van de gratis Wi-Fi. Zomato: Food Delivery & Dining (gratis, iPhone, iOS 12.2+) - Vind restaurants bij jou in de buurt of laat eten thuisbezorgen. Je bekijkt ook menu’s of je zoekt op type restaurant.

Urban Journalist (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Ontdek steden en restaurants en sla ze op in je eigen lijst. Je kan ook vrienden volgen om extra inspiratie op te doen.

