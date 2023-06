Het is binnenkort mogelijk om bij Apple Kaarten de kaart te downloaden voor offline gebruik. Lees in deze tip wat dat allemaal omvat, hoe je het doet en wat je er nog meer over moet weten.

Vanaf iOS 17 en iPadOS 17 is het mogelijk om materiaal in Apple Kaarten offline te bewaren. Ideaal voor op reizen waar je geen of amper internet kunt gebruiken, maar toch de weg moet kunnen vinden. Ook als je een iPad zonder mobiele verbinding hebt, kan dit een uitkomst zijn.

Hoe kun je Apple Kaarten downloaden offline bewaren?

Ben je van plan om op reis te gaan, dan is het goed om van tevoren alvast de kaart te downloaden. Zo weet je zeker dat je de weg kunt vinden. Daarnaast worden ook winkels en andere punten gedownload, inclusief beoordelingen en openingstijden. Zodra je wél internet hebt, zullen deze gegevens allemaal worden bijgewerkt. Zo download je een kaart:

Open de Kaarten-app op je iPhone of iPad. Tik in het menu op jouw profielfoto (naast de zoekbalk). Tik op Offline kaarten en kies voor Download nieuwe kaart. Voer de naam van de plek in waarvan je de kaart wil downloaden. In de volgende stap kun je het gebied nauwkeurig aanpassen. Schuif nu het te downloaden stuk kaart in het lichte veld en pas dit eventueel aan via de hoeken van dit veld. Klaar? Tik op Download en wacht tot dit klaar is.

Let op dat dat de kaart niet automatisch ook op je andere apparaten niet gedownload wordt. Wil je een stuk kaart dus op al je apparaten offline beschikbaar hebben, herhaal deze stappen dan op al die apparaten. Dat geldt overigens ook voor Google Maps offline gebruiken, wat al een stuk langer beschikbaar is.

Bekijk ook Zo kun je kaarten van Google Maps offline bewaren Google Maps heeft de mogelijkheid om kaarten offline te bewaren. Handig als je ergens heen moet en geen internet hebt. Dit is hoe je kaarten offline bewaard.

Welke gegevens zijn offline beschikbaar?

Zodra je een gebied in Apple Kaarten download voor offline gebruik, is nagenoeg alles wat je daar kan doen beschikbaar zonder internetverbinding. Deze gegevens worden gedownload:

Navigatie voor auto, lopen, fietsen en openbaar vervoer (zonder liveweergave van bus, tram, metro, etcetra)

Locaties en gegevens van winkels, musea, restaurants, hotels en andere interessante locaties (inclusief openingstijden en beoordelingen)

3D-weergave van gebouwen

De satellietweergave is niet beschikbaar voor offline gebruik. Tijdens de navigatie krijg je geen verkeersinformatie en kun je ook geen meldingen doen.

Hoeveel opslag kost het downloaden van Apple Kaarten?

Zit je een beetje krap met de opslagruimte op je iPhone, kijk dan goed hoe groot de kaart is die je probeert te downloaden. Een offline kaart van heel Europa is natuurlijk geweldig, maar het kost flink wat opslag. De kaart van Nederland kost ongeveer 4,8 GB om te downloaden. Tijdens het selecteren van het te downloaden gebied, laat Kaarten zien hoeveel opslag het zal innemen.

Apple heeft een functie toegevoegd om de opslag te optimaliseren, maar op het moment van schrijven is het nog onbekend wat dit precies doet. Zodra daar meer informatie over is, werken we dit artikel bij.

Offline kaarten beheren

Er is een aantal instellingen beschikbaar voor offline Apple Kaarten. Ook kun je een gedownloade kaart verwijderen als je deze niet meer offline hoeft te hebben. Standaard krijgt je gedownloade kaart de naam van de locatie die je oorspronkelijk invoerde. Dit kan gewijzigd worden. Voor alle opties ga je hier van start:

Open de Kaarten-app op je iPhone of iPad. Tik in het menu op jouw profielfoto (naast de zoekbalk). Tik op Offline kaarten.

Instellingen voor offline kaarten

Als eerste vind je een knop waarbij je kunt kiezen of het downloaden van kaarten via wifi of ook via het mobiele netwerk mag plaatsvinden. Daaronder staat een groen knopje. Hier kun je automatische updates inschakelen of uitschakelen. Dit zorgt ervoor dat het gedownloade materiaal automatisch wordt bijgewerkt met nieuwe informatie, zoals een nieuwe straat of veranderde openingstijden van winkels. Hieronder vind je de eerder genoemde mogelijkheid om opslag te optimaliseren.

Helemaal onderaan staat de mogelijkheid om alleen offline kaarten te gebruiken, zelfs als je wel gewoon een internetverbinding hebt. Als je een bepaald gebied niet hebt gedownload, zal het wel gewoon met mobiele data blijven werken. Ook als je deze optie hebt ingeschakeld. Deze functie kan handig zijn als je erg krap zit met je databundel en toch wil kunnen navigeren.

Wil je de naam van een kaart aanpassen, tik dan op de kaart in de lijst. Hier kun je een nieuwe naam toevoegen en zelfs nog het gedownloade gebied bewerken. Bijvoorbeeld als het gedownloade gebied toch wat te groot of te klein is.

Meer over iOS 17

iOS 17 is de grote update voor de iPhone in 2023. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 17, dan vind je in ons artikel de geschikte modellen. De belangrijkste verbeteringen zijn de interactieve widgets, een vernieuwde Telefoon-app met nieuw belscherm, uitgebreidere AirDrop, een nieuwe Stand-by stand als je telefoon horizontaal aan de oplader zit en meer. De verwachte releasedatum van iOS 17 is in september 2023. De meest recente stabiele iOS-versie is iOS 16.5.