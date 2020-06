Motor-apps voor iPhone en iPad

Op de motor heb je heel andere behoeften dan wanneer je automobilist bent. Je hebt dan ook niet zoveel aan gewone navigatie-apps voor de auto en al helemaal niets aan fietsnavigatie-apps. Gelukkig wordt er steeds meer rekening gehouden met motorrijders en zijn er diverse apps voor mooie routes (ook over slingerweggetjes met mooie panorama’s) en apps die je op de hoogte houden van de verkeerssituatie. Wij maakten een selectie.

Calimoto

Zoek je toertochten voor de motor, dan heb je iets aan de Calimoto-app. Hier vind je motorroutes met veel bochten en informatie voor onderweg zodat je weet waar het volgende tankstation, café of hotel te vinden is. Je vindt via de app ook motorwinkels, voor als je plotseling onderdelen nodig hebt of je motor even wilt laten nakijken. Ook kun je zelf routes maken.

Een pluspuntje is dat je deze app offline kunt gebruiken. Voorheen was het namelijk niet mogelijk om de route te wijzigen als je onderweg geen dataverbinding had. Met een update is dit opgelost: je kunt adressen zoeken, maar ook plekken waar je andere motorrijders kunt treffen, tankstations en bergpassen. Verder kun je offline tussenstops toevoegen of het routeprofiel aanpassen, bijvoorbeeld zoeken naar een bochtige route. Veel van die extra functies kosten wel geld.

Scenic

Als motorrijder wil je lang niet altijd zo snel mogelijk van A naar B, maar wil je ook van het rijden zelf kunnen genieten. Scenic is een relatief nieuwe navigatie-app voor motorrijders die je langs de mooiste routes met weinig verkeer en veel strakke bochten voert. De app laat je offline kaarten downloaden en heeft ook gesproken instructies om zonder op het scherm te kijken je route te kunnen rijden. Scenic is speciaal ontwikkeld met de motorrijder in het achterhoofd en maakt het zoeken naar een mooie route heel eenvoudig. Zoek een mooie route in de buurt of importeer zelf routes met een GPX-bestand. Lees ook ons artikel over Scenic.

MotoTour

Ben je motorrijder, dan volstaat een standaard navigatie-app vaak niet. Als je voor je plezier op de motor zit, wil je niet op de snelst mogelijke manier van A naar B, maar wil je juist mooie routes rijden. De app MotoTour biedt daarom de mooiste routes vanaf jouw locatie. Geef in de app aan hoe lang, hoe ver en wat voor type route je wil rijden. Je kunt daarbij kiezen uit snel of bochtig, in de stad of op het platteland. De app geeft gesproken instructies zodat je van de omgeving kunt genieten, zonder dat je steeds op je scherm hoeft te kijken. Om de app te kunnen gebruiken heb je wel een account nodig. De eerste tour is gratis.

iPhone-houders voor motorrijders Natuurlijk moet je je iPhone goed vastmaken tijdens het navigeren op de motor. Lifeproof maakt speciale houders om de iPhone-houder aan het stuur vast te maken. Of kijk eens naar de Interphone iCase-houders, speciale hoesjes voor de bevestiging van je iPhone op de motor. Deze kosten rond de 60 euro en zijn verkrijgbaar voor verschillende iPhone-uitvoeringen. Meestal koop je een aparte houder voor aan het stuur (een zogenaamde ‘bike mount’) en daarnaast een speciaal hoesje dat precies om je iPhone past en dat een bevestigingsmechanisme aan de achterkant heeft. iCulture-lezer Steven attendeerde ons erop dat de iPhone 11 niet geschikt is om te bevestigen op het stuur met behulp van een quadlock of andere houder. De optische beeldstabilisatie gaat kapot door de trillingen. Voor eerdere iPhones lijkt dit niet te gelden.



Motorhit

In deze app maak je een eigen motorprofiel aan en vervolgens kun je meteen aan de slag. De app houdt je op de hoogte van toerritten en andere evenementen, je kunt in contact komen met je motorzaak en met andere motorrijders en je vindt hulp als je pech onderweg krijgt. Ook kun je een motorgroep aanmaken en mensen uitnodigen. Er zit nog meer in, zoals een digitaal onderhoudsboek, weer en verkeer, een lijst van je favoriete motorfietsen maken en dergelijke.

Rever Motorcycle Routs & GPS

Zoek je een app met een grote community, dan moet je bij Rever zijn. Je kunt met de app zelf routes maken of uploaden in GPX-formaat. Ook zie je meteen waar al je motorvrienden uithangen, voor het geval je met een groep reist. Heb je meerdere motoren, dan kun je die toevoegen in de app zodat je per stuk kunt zien hoeveel kilometers je hebt gereden. Hoe meer je rijdt, hoe meer punten je verzamelt zodat je stijgt in de ranglijst.

Waze

Bij apps voor motorrijders denk je misschien niet meteen aan Waze, de navigatie-app van Google. Maar het mooie is: deze app kan sinds 2017 de routes ook optimaliseren voor de motor. Bij het plannen van je route geef je aan dat je gebruik maakt van een ‘Motorcycle’ als voertuig. De route wordt dan geoptimaliseerd voor het rijden met de motor. Het betekent dat wegen die voor de auto niet toegankelijk zijn, zoals krappe weggetjes of smalle bruggen, opeens wel genomen kunnen worden.

Flitsmeister

Ook motorrijders willen graag op de hoogte blijven van trajectcontroles, mobiele flitsers en andere verkeersinformatie. Flitsmeister wordt veel gebruikt door automobilisten, maar is ook prima te gebruiken als motorrijder. Je krijgt hoorbare aanwijzingen als er bijvoorbeeld een ambulance op komst is, zodat je niet steeds op het scherm hoeft te kijken. Daardoor hoef je de iPhone niet eens in het zicht te hebben om toch op de hoogte te blijven van verkeerswaarschuwingen. Flitsmeister werkt in verschillende Europese landen.

Meer motorapps voor de iPhone

Er zijn nog veel meer apps voor motorrijders in de App Store te vinden:

Best Biking Roads (€4,49, iPhone/iPad, iOS 9.0+) - De mooiste routes direct op je iPhone, bevat een uitgebreide collectie met mooie motorroutes.

EatSleepRIDE Motorcycle GPS (gratis, iPhone/ Watch + IAP , iOS 11.0+) - Eten, slapen en op je motor rijden, meer heb je niet nodig.

+ , iOS 11.0+) - Eten, slapen en op je motor rijden, meer heb je niet nodig. ViewRanger (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 11.0+) - Deze app kan je positie bepalen en inspirerende routes vinden. Vooral bedoeld voor wandelaars, maar ook geschikt voor andere outdoor-activiteiten.

+ , iOS 11.0+) - Deze app kan je positie bepalen en inspirerende routes vinden. Vooral bedoeld voor wandelaars, maar ook geschikt voor andere outdoor-activiteiten. MyRoute-app Mobile (gratis, iPhone/iPad, iOS 8.0+) - MyRoute is een alles-in-een routetool voor motorrijders, automobilisten, wandelaars en fietsers. Je kunt routes maken en delen met anderen.

MyRoute-app Navigation (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 9.0+) - Deze app is ook van MyRoute en meer gericht op navigatie en routes bewerken.

Heb je toch liever een los navigatiesysteem op de motor? Kijk dan eens naar TomTom Rider en de Garmin Zumo-systemen. Ze zijn verkrijgbaar bij Coolblue en andere winkels.