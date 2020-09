Gidsen is een nieuw onderdeel van Apple Kaarten in iOS 14 en iPadOS 14. Het kan je helpen als je op vakantie bent en niet goed weet waar je heen moet. Je kunt er ook inspiratie opdoen om zelf ideeën te bedenken. Het zijn dus een soort reisgidsen met tips voor attracties, uitjes en meer.

Wat zijn Gidsen in Apple Kaarten?

Ben je op vakantie en heb je inspiratie nodig voor wat je gaat doen? Dan heeft Apple vanaf iOS 14 in samenwerking met bekende merken verzamelingen aan locaties. De merken zijn onder meer Lonely Planet, AllTrails en Zagat. Op dit moment zijn de steden beperkt, maar dat wordt nog uitgebreid. Je vindt Gidsen in deze steden:

San Francisco (+ Bay Area)

Los Angeles

New York stad

Londen

Behalve in iOS 14 kan je de functie ook gebruiken in iPadOS 14 en macOS Big Sur.

Je kunt de reisgidsen bewaren zodat je er snel bij kunt. Helaas zijn ze nog niet offline te bewaren, maar dat kan eventueel in de toekomst komen. De gidsen worden zo nu en dan ook bijgewerkt. De wijzigingen worden dan automatisch overgenomen als je een gids al bewaard hebt. Het type gidsen is nu beperkt tot restaurants, winkels en ‘ontdekken’. Het laatste moet je vooral zien als plekken om heen te gaan. Daaronder vallen parken, maar ook wandeltochten en architectonische hoogstandjes.

Opgeslagen gidsen verschijnen tussen je Verzamelingen in Apple Kaarten. Dat laatste is een functie waarmee je als het ware je eigen gids kunt maken met zelfgekozen locaties. Deze functie zit al in iOS 13.

Bekijk ook Zo maak je in Apple Kaarten verzamelingen van locaties In Apple Kaarten kun je sinds iOS 13 favorieten aanmaken. Ook kun je een verzameling of collectie maken van specifieke locaties, bijvoorbeeld van restaurants die je nog eens wilt proberen of plekken die je op vakantie wilt bezoeken.

Hoe werkt de Gidsen functie in Apple Kaarten in iOS 14?

Heb je iOS 14 op je toestel geïnstalleerd, dan verschijnen de reisgidsen in Apple Kaarten vanzelf als je in een geschikte stad bent en het zoekvenster opent. De geschikte steden vind je eerder in dit artikel.

Zo werken de reisgidsen in Apple Maps stap voor stap:

Open Apple Kaarten op een ondersteunde stad. Tik op het zoekveld onderin. Scroll naar beneden en tik bijvoorbeeld op een aangeraden lijst, of kies voor Toon alles. Kies eventueel per uitgever welke lijsten je wil bekijken. Je vindt ze onder de aangeraden varianten.

Kies je voor een uitgever, dan krijg je vanzelfsprekend een lijst met alle gidsen van dat merk. Je vindt bovenin het overzicht ook een knop naar de website van de uitgever. Rechts daarvan staat een deelknop waarmee je de gidsen van het merk kunt delen. Als er een app beschikbaar is vind je links een downloadknop hiervoor. Deze heeft de vorm van een app-icoontje.

Wanneer je op een gids tikt krijg je een algemene beschrijving, maar per genoemde locatie staat er ook een verhaaltje bij. Bovenin staat een knop om de lijst te bewaren. Ook zie je hoeveel locaties er worden vermeld en wanneer de lijst voor het laatst is bijgewerkt. Tik op een locatie om de exacte positie te zien met alle info die je nodig hebt om er te komen. Dit wordt getoond in het informatievenster wat we al jaren kennen van Apple Kaarten.

Naast de Gidsen-functie is Apple Kaarten verder verbeterd. Je vindt nu ook in een select aantal steden de mogelijkheid om een fietsroute op te vragen. Fietsroutes in Apple Kaarten houden rekening met trappen, hellingen en onveilige fietspaden. In ons afzonderlijke artikel lees je hier meer over. Ook voor automobilisten komt er nieuws aan, want Apple gaat waarschuwen voor flitsers langs de snelweg.