Netflix offline kijken

Als je op vakantie bent, zul je niet overal een goede internetverbinding hebben waardoor films en series streamen lastig wordt. Ook bij een beperkte databundel moet je oppassen dat je niet over je limiet gaat. Maar geen nood: Netflix biedt je de mogelijkheid om offline naar films en tv-series te kijken.



Dit is vooral handig als je een lange reis in de auto of het vliegtuig voor de boeg hebt, zonder toegang tot snel internet. Ook kun je met offline kijken heel wat data besparen. In deze tip leggen we uit hoe je series offline opslaat, bekijkt en weer verwijdert.

Wat is Netflix offline kijken?

Netflix laat je een selectie van films en tv-series downloaden voor offline kijken, waaronder veel eigen shows zoals House of Cards en Stranger Things. Het aanbod wordt regelmatig aangevuld.

Door Netflix-films en -series offline te bewaren bespaar je data onderweg. Je zorgt er ook voor dat je de films en series bijvoorbeeld in het vliegtuig kan kijken. Er zijn nog meer manieren om met Netflix data te besparen. Die bespreken we in een apart artikel.

Bekijk ook Drie manieren om data te besparen met de Netflix-app Met Netflix kun je op drie manieren data besparen door de videokwaliteit te verlagen, data via 4G te beperken of de films en series vooraf te downloaden. Deze tip legt alle drie mogelijkheden uit.

Hoe kan ik Netflix-series en films downloaden?

Het downloaden van een film of serie zodat je deze offline kunt bekijken, is erg eenvoudig:

Open de Netflix-app, log in of kies je profiel. Je krijgt mogelijk meteen een pop-up over de offline functie en kies Zoek een downloadbare titel. Zie je dit niet, tik dan in de menubalk op Downloads > Zoek een downloadbare titel.

Je krijgt nu alle films en series te zien die je offline kunt bekijken. Kies een film, bijvoorbeeld een Steve Jobs-documentaire. Tik op de optie Downloaden. Dit is te herkennen aan het omlaag wijzende pijltje. Bij een film staat deze meteen bovenaan. Is het een serie, dan moet je de afleveringen stuk voor stuk downloaden. De film of serie wordt nu gedownload naar je iPhone of iPad. Het blauwe rondje geeft aan hoe ver je download is. Een paar seconden later kun je offline kijken.

De film blijft een tijdje offline beschikbaar, totdat jij aangeeft dat je deze wilt verwijderen. Je kunt dus op elk gewenst later moment gaan kijken. Uiteraard kost het downloaden van veel films en series wel behoorlijk wat opslagruimte op je toestel. Het is helaas niet mogelijk om een compleet seizoen van een tv-show tegelijk te downloaden, dus je zult elke aflevering apart moeten downloaden.

Hoe kan ik de Netflix beeldkwaliteit kiezen?

Je kunt bij het downloaden van een film of serie kiezen uit de standaard beeldkwaliteit of een hoge kwaliteit. Dit stel je in via het menu: ga naar Meer > App-instellingen > Beeldkwaliteit en kies voor Standaard of Hoger. Bij een hogere beeldkwaliteit nemen de downloads wel meer opslagruimte op je toestel in beslag.

Waar vind ik mijn gedownloade Netflix-films en series?

Wil je een eerder gedownloade film of serie bekijken, dan ga je hiervoor via het menu naar de optie Downloads. Per gebruiker en per show of film worden de downloads weergegeven. Tik op een item om te kijken.

Hoe zie ik hoeveel opslagruimte Netflix in beslag neemt?

Als je veel films en series offline hebt bewaard, kan dat behoorlijk wat opslagruimte kosten. Je kan op twee manieren zien hoeveel ruimte de downloads innemen:

Open de Netflix-app en kies een profiel. Tik op Meer > App-instellingen. Onderaan het scherm zie je hoeveel ruimte Netflix inneemt.

Het blauwe stukje van de balk betekent opslagruimte die ingenomen is door Netflix, terwijl het grijze deel andere gegevens op je iPhone aangeeft.

De andere manier is via de Instellingen-app op je iPhone:

Open Instellingen en ga naar Algemeen > iPhone-opslag. Scroll naar Netflix en tik die aan. Onderaan staat aangegeven welke video’s gedownload zijn.

Hoe kan ik Netflix-downloads verwijderen?

Ben je klaar met kijken naar bijvoorbeeld de aflevering van een tv-serie, dan zal Netflix automatisch voorstellen om te verwijderen en door te gaan met de volgende aflevering op je downloadlijstje. Doe je niets, dan zal Netflix de content offline beschikbaar houden.

Je kunt op elk gewenst moment naar je lijst met gedownloade films en series gaan om individuele films en series te verwijderen:

Open Netflix en kies een profiel. Kies voor Downloads. Tik op het potloodje rechtsboven. Tik op het rode kruisje om de complete serie of film te verwijderen. Wil je alleen een paar afleveringen verwijderen, dan kan je ook eerst de serie kiezen en daarna op het potloodje tikken.

Heb je snel ruimte nodig op je toestel, dan kun je alle offline content in één keer verwijderen via de hierboven genoemde optie App-instellingen > Alle downloads verwijderen.

Een laatste optie is om de films en series te verwijderen via de instellingen van je iPhone of iPad:

Ga naar Instellingen > Algemeen > iPhone-opslag. Zoek Netflix in de lijst en tik die aan. Onderaan zie je hoeveel MB elke aflevering of film in beslag neemt. Veeg deze naar links en tik op Verwijder.

Kan ik Netflix series en films via 4G downloaden?

Je kan voor de Netflix-downloads zelf kiezen of je deze alleen via Wi-Fi of ook via 4G wil downloaden. Hou er bij die laatste optie wel rekening mee dat afleveringen honderden MB’s kosten en films nog veel groter zijn. Heb je maar een paar GB per maand, dan kun je beter alleen via Wi-Fi downloaden.

Je past dit als volgt aan:

Open de Netflix-app en kies een profiel. Tik op Meer > App-instellingen. Zet de schakelaar bij Alleen wifi aan.

Naast de tips die we hier bespreken heb je ook de mogelijkheid om met Netflix Smart Downloads te zorgen dat er automatisch een nieuwe aflevering klaarstaat van je favoriete serie. Alles over het automatisch downloaden van afleveringen met Smart Downloads lees je hieronder.